Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Ирландии органы государственной власти
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 11
Правительство Ирландии и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 13117 4
|Google LLC 12656 4
|Meta Platforms - Facebook 4615 2
|Microsoft Corporation 25748 2
|Conti - Хакерская группировка 44 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3266 1
|Dell EMC 5176 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5633 1
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1692 1
|Yahoo! 3726 1
|Microsoft Office 4155 1
|Noonan Michael - Нунан Майкл 5 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
|Швецов Никита 21 1
|Gabbana Stefano - Габбана Стефано 1 1
|Мельникова Анастасия 439 1
|Waters Keith - Уотерс Кит 1 1
|The Independent 32 1
|The Register - The Register Hardware 1781 1
|The Verge - Издание 615 1
|Ведомости 1455 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6081 1
|Bloomberg 1619 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.