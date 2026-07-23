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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Ирландии органы государственной власти

СОБЫТИЯ


23.07.2026 Ирландия отменила миллиардную сделку с Microsoft, чтобы не зависеть от США 1
08.10.2021 ИТ-компании изгоняют из «налогового рая» 3
28.07.2021 Госвласти велели хакерам вернуть краденые данные и сдаться 1
08.09.2016 «Лаборатория Касперского» открыла свой первый европейский R&D-центр 1
25.12.2013 Италия первой ввела «налог на Google» 1
14.11.2013 Apple обвинили в неуплате налогов на миллиард евро 1
16.10.2013 Apple, Microsoft и прочие ИТ-компании изгоняются из налогового рая 1
29.11.2002 В Ирландии появится свой закон о хранении журналов использования связи и интернета 1
15.03.2000 OECD объявила Ирландию крупнейшим экспортером программного обеспечения 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Правительство Ирландии и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13117 4
Google LLC 12656 4
Meta Platforms - Facebook 4615 2
Microsoft Corporation 25748 2
Conti - Хакерская группировка 44 1
Amazon Inc - Amazon.com 3266 1
Dell EMC 5176 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5633 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1692 1
Yahoo! 3726 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5953 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
Парламент Италии - Parlamento Italiano 4 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1681 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1501 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2128 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34763 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12801 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2674 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17955 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7843 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3297 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13580 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14213 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6536 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26070 1
Microsoft Office 4155 1
Noonan Michael - Нунан Майкл 5 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Швецов Никита 21 1
Gabbana Stefano - Габбана Стефано 1 1
Мельникова Анастасия 439 1
Waters Keith - Уотерс Кит 1 1
Ирландия - Республика 1049 8
Европа 24936 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54658 3
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 2
Италия - Итальянская Республика 4500 2
Ирландия - Дублин 164 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4192 2
Ирландия - Корк 10 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1091 1
Америка - Американский регион 2205 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13802 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Эстония - Эстонская Республика 764 1
Венгрия 855 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57486 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6539 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8809 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15979 2
Экономический эффект 1335 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5093 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 619 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11672 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33615 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5591 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3089 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11273 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1699 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3967 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6711 1
The Independent 32 1
The Register - The Register Hardware 1781 1
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Ведомости 1455 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6081 1
Bloomberg 1619 1
UCD - University College Dublin - Университетский колледж Дублина 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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