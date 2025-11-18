DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет

Разделы

18.11.2025 «Лаборатория Касперского» выяснила, каких ИТ-специалистов чаще всего ищут в даркнете

Команда Kaspersky Digital Footprint Intelligence проанализировала рынок найма в даркнете. Для этого специалисты изучили 1722 объявления с вакансиями и резюме, опубликованных на теневых форумах за два года. Объявления направлены на пользователей из России. Согласно исследов
24.10.2025 В даркнете зафиксированы признаки готовящихся массовых фишинговых атак

Эксперты компании «ЕСА Про» зафиксировали в даркнете рост спроса на решения для HLR-проверок и массового «пробива» контактов через СБП – это ранние признаки готовящихся массовых фишинговых и SMS-атак. Об этом CNews сообщили представители
22.09.2025 «Лаборатория Касперского»: в даркнете предлагают услуги по созданию видео- и аудиодипфейков в режиме реального времени

щадках мы видим не только объявления с предложениями «дипфейк-как-услуга», но и спрос на такие услуги. Злоумышленники активно интересуются и уже используют в своей деятельности ИИ-сервисы. При этом в даркнете мы видим и более сложные инструменты: вредоносные большие языковые модели, созданные с нуля, без использования общеизвестных LLM, и работающие локально. Несмотря на то, что такие техно
27.05.2025 Эксперты F6 проанализировали криминальные сделки в теневом интернете

face web) или недоступных краулерам поисковых систем внутренних, корпоративных ресурсов (Deep web), Dark web — это скрытый уровень, который не индексируется обычными поисковыми системами. Основ
27.05.2025 От $10 до бесконечности. Опубликован прейскурант хакерских услуг в России и за рубежом

вания киберпреступлений в России и за рубежом. Deepmind Стало известно, за сколько хакеры продают в даркнете украденные у российских компаний базы данных По данным F6, в мае 2025 г. дешевле все
13.03.2025 Positive Technologies назвала топ-3 отраслей в России и СНГ, пострадавших от утечек данных в дарквебе

оло 3500 объявлений о бесплатной раздаче, продаже и покупке утекших баз данных на тематических теневых ресурсах. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. По количеству объявлений в дарквебе, связанных с утечками конфиденциальной информации из компаний в странах СНГ, лидируют торговые организации (31%), онлайн-сервисы (16%) и банковский сектор (9%). На теневых форумах выро
23.01.2025 В России стремительно дешевеют ворованные базы данных – их стало слишком много

От качества к количеству Стоимость украденных хакерами баз данных начала падать, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ИБ-компанию F.A.C.C.T. Причиной тому стал рост их количества – в даркнете их становится все больше, к тому же больше половины из них, около 60%, и вовсе распространяются бесплатно, что дополнительно влияет на снижение цены оставшихся. Статистика F.A.C.C.T. г
26.12.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по тенденциям в даркнете в 2024 году и прогнозы на 2025

ли совместный отчёт с обзором мировых трендов даркнета в 2024 г. и прогнозом на 2025 г. В 2024 г. в даркнете наблюдался всплеск интереса к криптодрейнерам — вредоносным программам, используемым
18.12.2024 «Инфосистемы Джет»: 59% компаний упоминаются на DarkNet-форумах и в Telegram-каналах хакерской или мошеннической тематики

нтам, для атаки на целевую компанию. Примерно треть таких компаний-подрядчиков также упоминались на DarkNet-форумах и в Telegram-каналах хакерской или мошеннической тематики. Системный анализ <
18.09.2024 Positive Technologies: число DDoS-атак в странах Персидского залива с начала года выросло на 70%

й на теневых форумах касаются распространения данных и доступов к инфраструктурам местных компаний. Исследователи при этом отмечают резкий рост доли бесплатной раздачи данных о предприятиях региона в дарквебе, а также всплеск публикаций о DDoS-атаках на госсектор и другие отрасли. Каждое пятое изученное объявление связано с куплей или продажей доступов, две трети которых можно купить дешевл
09.08.2024 Атака напрокат: в даркнете стоимость готовых ботнетов для массовых атак начинается от $99

Эксперты Kaspersky Digital Footprint Intelligence проанализировали объявления о предоставлении услуг, связанных с эксплуатацией ботнетов в даркнете и специализированных Telegram-каналах. Ботнет — сеть устройств, зараженных вредоносным ПО. С их помощью злоумышленники могут совершать автоматизированные массовые атаки, в том числе и

30.07.2024 Россия вышла на первое место в мире по числу баз данных, слитых в даркнет

ИТ-платформы, что приводит к тому, что ценная бизнес-информация становится доступной все большему количеству людей. Unsplash - Charlesdeluvio Россия заняла первое место в мире по количеству слитых в даркнет баз данных Доля российских объявлений – около 10%. По данным аналитиков Positive Technologies, в пятерку лидеров входят также США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%). Такие сл
14.05.2024 Россиянин проведет почти 20 лет за решеткой за магазин в даркнете. Он чудом избежал пожизненного заключения

йс Россиянин Дмитрий Крикливец по решению судьи Игоря Мацко должен будет провести 16 лет своей жизни в тюрьме. По информации Краснодарского краевого суда, Крикливец был владельцем интернет-магазина в даркнете, посредством которого сбывал запрещенные в России вещества. На момент выхода материала приговор в силу не вступил. Крикливца защищают адвокаты Янна Галаган, Александр Сарычев и Андрей

24.01.2024 Специалисты Kaspersky Digital Footprint Intelligence обнаружили в даркнете почти 3000 сообщений с обсуждением чат-ботов на основе нейросетей

Команда Kaspersky Digital Footprint Intelligence представила отчет «Инновации в тени: как злоумышленники экспериментируют с ИИ». Специалисты проанализировали сообщения в даркнете на тему использования злоумышленниками ChatGPT и других аналогичных решений на основе больших языковых моделей. Всего в 2023 г. на теневых форумах и в специализированных Telegram-канал
18.01.2024 Анализ рынка даркнета: тренды 2023 г. и прогнозы на 2024

Kaspersky Digital Footprint Intelligence в 2022 г. ежемесячно обнаруживала в среднем около 386 таких постов, а в 2023 г. — уже 476. Риск утечки личных и корпоративных учетных данных стал еще выше. В даркнете увеличилось количество сообщений, относящихся к стилерам — программам для кражи конфиденциальной информации, такой как учетные данные для входа в систему, финансовые реквизиты и личные
22.09.2023 DDoS, программы-вымогатели, майнеры: «Лаборатория Касперского» проанализировала ландшафт киберугроз для интернета вещей

В новом отчёте «Обзор угроз для IoT-устройств в 2023 году» исследователи «Лаборатории Касперского» рассказали про сотни обнаруженных в даркнете объявлений о продаже услуг по проведению DDoS-атак с использованием умных устройств, конкуренции между атакующими за контроль над заражёнными гаджетами и топ-стран, откуда чаще всего п
12.05.2023 Google будет читать чужие письма в Gmail, чтобы спасти пользователей от даркнета

Если даркнет слишком долго вглядывается в тебя... Google распространил свой сервис мониторинга даркнета на пользователей Gmail в США. Информацию об этом огласили на конференции Google I/O

11.05.2023 В даркнете предлагают услуги по созданию дипфейк-видео за $20 тысяч

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали на нескольких форумах в даркнете — русскоязычных и международных — объявления с предложениями услуг по созданию дипфейк-роликов. Судя по опубликованным сообщениям, стоимость создания одной минуты такого видео составля
11.04.2023 Вредоносные приложения для Google Play продают в даркнете за $20 тысяч

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали объявления о продаже вредоносных приложений для Google Play на нескольких форумах в даркнете — русскоязычных и международных — с помощью сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence. Цены на программы и аккаунты разработчиков (они необходимы, чтобы загружать приложения в м
02.03.2023 Positive Technologies: в 2022 году продажа доступов к промышленным предприятиям в дарквебе выросла на 40%

куемых отраслей: каждая десятая успешная атака на организации приходилась на промышленные предприятия. Число доступов к инфраструктуре организаций из этой сферы, выставленных в 2022 году на продажу в дарквебе, выросло с 86 до 122 — более чем на 40%. Доступы составляют 75% всех объявлений, относящихся к промышленности, а их стоимость обычно колеблется от 500 до 5000 $. Индустриальный сектор

28.02.2023 Positive Technologies: продажи доступов к промышленным предприятиям в дарквебе выросли на 40% в 2022 году

такуемых отраслей: каждая десятая успешная атака на организации приходилась на промышленные предприятия. Число доступов к инфраструктуре организаций из этой сферы, выставленных в 2022 г. на продажу в дарквебе, выросло с 86 до 122 — более чем на 40%. Доступы составляют 75% всех объявлений, относящихся к промышленности, а их стоимость обычно колеблется от $500 до $5 тыс. Индустриальный сектор
17.11.2022 Сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI открыл API

оссийский сервис разведки уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов в DarkNet. DLBI предлагает своим клиентам анализ внешней серверной инфраструктуры с выявлением

08.09.2022 Сотни секретных документов НАТО выставлены на продажу в даркнете

Серьезная утечка Секретные документы, которые Генеральный штаб Вооруженных сил Португалии получил по каналам НАТО, оказались в даркнете. Об утечке сообщила газета Diário de Notícias, ссылаясь на свои источники. Речь идет о сотне засекреченных документов, которые в августе 2022 г. выставили на продажу в даркнете.
29.08.2022 Готовится крупная кибератака на российский госсектор. В даркнете скупают пароли чиновников

Покупка логинов и паролей В даркнете впервые стали покупать базы данных, которые содержат логины и пароли российских сайт
10.06.2022 Group-IB: в даркнете выросло количество утекших баз данных российских компаний

Group-IB сообщила о том, что в мае и в начале июня 2022 г. в даркнете было выложено рекордное количество баз данных российских компаний — более 50. Для сравнения: в апреле было 32, а в марте — всего 16. Среди жертв, чьи базы были выложены в публичный дос
05.04.2022 Немцы разгромили в даркнете огромный русскоязычный магазин Hydra. Не обошлось без участия США

я привели к полной остановке работы ресурса. По информации Telegram-канала Baza, доступ к ресурсу в даркнете действительно закрыт. Однако его владельцы утверждают, что это связано с некими техн
26.01.2022 «Ростелеком»: БД приложения «Госуслуги стоп коронавирус», опубликованная в даркнете, является недействительной

Опубликованная в даркнете база данных приложения «Госуслуги стоп коронавирус» не является валидной. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома». Результаты внутренней проверки компании показали, что опубл
22.10.2021 Данные водителей столицы и Подмосковья выставлены на продажу в даркнете

Данные водителей столицы продаются в даркнете Злоумышленники выставили на продажу в даркнете базу данных водителей Москвы и Московской области. База стоимостью в $800 содержит 50 млн строк с данными водителей, зарегистриров
28.09.2021 «Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что на форумах в даркнете продают троянца, который используется для кражи учётных записей в популярных игровых платформах, таких как Steam, Epic Games Store и EA Origin. Зловред под названием BloodyStealer умее
08.09.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила в даркнете около 700 объявлений на тему эксплойтов

За первое полугодие 2021 г. «Лаборатория Касперского» обнаружила в русскоязычном даркнете около 700 объявлений, связанных с эксплойтами. Непосредственно сами программы для использования ошибок или уязвимостей содержались в 47 постах — в них можно было напрямую купить экспло
29.06.2021 BI.ZONE обнаружил в даркнете объявления о продаже поддельных QR-кодов для ресторанов

Поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве появились в продаже в даркнете, их средняя цена составляет 11 тыс. руб, рассказал директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. С 28 июня 2021 г. столичные рестораны и кафе разрешили посещать только по QR-ко
07.05.2021 В даркнет слиты данные полумиллиарда пользователь LinkedIn

для успешных фишинговых атак, как на людей, чьи данные «утекли», так и на их коллег и партнёров. В даркнете продается база данных 500 миллионов пользователей LinkedIn За доступ к полной подбор
25.03.2021 Check Point: В даркнете предлагают купить «Спутник V» за 600 долларов

arch, исследовательского подразделения компании Check Point Software Technologies Ltd. обнаружила в даркнете объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации и справок об отрицательном
23.03.2021 Check Point: отчаявшиеся соискатели обращаются к киберпреступникам за работой

подразделения Check Point Software Technologies Ltd., обнаружила рост объявлений о поиске работы в даркнете и на хакерских форумах. Даркнет — часть Интернета, которая не видна поисковым систем
04.03.2021 «Лаборатория Касперского»: одна доза вакцины от Covid-19 продается в даркнете в среднем за $500

вели от 100 до 500 операций. «Сделать однозначный вывод, являются ли предложения о продаже вакцин в даркнете скамом или покупатели действительно получают то, что ищут, невозможно. Под некоторым
26.01.2021 Ликвидирован крупнейший рынок даркнета по продаже наркотиков и краденных кредиток

Черная кошка в темной комнате Европол объявил о ликвидации крупнейшего на сегодняшний день подпольного рынка в даркнете — DarkMarket. Об этом сообщает The Hacker News. Данный рынок специализировался на торговле наркотиками, крадеными или поддельными кредитными картами, фальшивыми деньгами, анонимными SI
20.01.2021 Русскоязычный хозяин крупнейшего криминального рынка даркнета закрывает проект и наставляет хакеров не стремиться к богатству

Все данные будут удалены Киберкриминальный рынок даркнета Jocker's Stash объявил о скором прекращении деятельности. Его владелец обещает удалить все данные с серверов 15 февраля 2021 г. Появившаяся в 2014 г. площадка специализируется на торго
13.01.2021 Check Point Research обнаружила новый троян удаленного доступа Rogue от разработчика вредоносного ПО для Android

Check Point Research обнаружила в даркнете группу создателей вредоносных программ для мобильных устройств на платформе Android.
06.01.2021 «Русские хакеры» научились рассылать спам в обход защиты. Программа хорошо продается в даркнете

Главное, взломать заранее В даркнете активно продается новый инструмент для спамеров, позволяющий обходить стандартную защиту аккаунтов e-mail: эксплуатируя функцию в протоколе Internet Message Access Protocol (IMAP), зло
14.12.2020 Хакеры устроили в даркнете распродажу 80 тыс. баз данных

Хакерская распродажа Около 80 тыс. баз данных SQL выставлены на продажу в даркнете по цене $550 за штуку. Как выяснили журналисты ZDNet, это улов киберпреступной кампании, продолжающейся с начала 2020 г. Злоумышленники взламывали базы, скачивали их содержимое, удалял

Telegram Group 2571 94
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 76
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 65
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 65
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 56
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 39
Ростелеком 10306 31
Google LLC 12255 27
Microsoft Corporation 25236 24
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 22
InfoWatch - Инфовотч 1088 20
Meta Platforms - Facebook 4531 19
X Corp - Twitter 2907 19
Yandex - Яндекс 8434 16
Apple Inc 12628 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 15
GitHub 963 14
Conti - Хакерская группировка 40 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 13
Trend Micro 629 11
Check Point Software Technologies 800 10
Fortinet 405 10
МегаФон 9892 10
REvil - Хакерская группировка 51 9
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 9
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 8
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 8
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 8
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 8
PayPal 661 7
Cisco Systems 5222 7
ESET - ESET Software 1147 7
Amazon Inc - Amazon.com 3132 7
Softline - Софтлайн 3261 7
Информзащита 852 7
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 177 6
Darkside - Хакерская группировка 27 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 32
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 14
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 9
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 200 8
Microsoft - LinkedIn 684 8
РЖД - Российские железные дороги 2001 8
Альфа-Банк 1868 8
Почта России ПАО 2245 8
Colonial Pipeline 34 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 7
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 6
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 35 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 6
Tesla Motors 427 6
ГПБ - Газпромбанк 1174 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 5
Сбер - СберЛогистика 70 5
Спортмастер - Sportmaster 191 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 80 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 4
eBay Inc 1631 4
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 52 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 3
Uber 337 3
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 82 3
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 43 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 3
NanduQ - Qiwi 1004 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 79
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 40
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 36
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 34
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 22
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 15
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 15
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 11
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 10
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 8
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 7
Судебная власть - Judicial power 2412 6
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 37 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 4
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 214 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 3
АЮР - Ассоциация юристов России 50 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
Демократическая политическая партия США 119 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 516
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 264
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 252
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 229
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 169
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 160
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 150
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 136
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 135
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 134
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 116
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1756 113
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 108
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 106
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 101
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 100
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 83
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 82
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 76
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 74
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 70
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 69
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 66
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 64
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 63
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 60
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 945 57
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 54
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 53
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 799 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 49
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 48
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1349 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 47
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1724 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 45
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4271 45
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 44
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 43
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 42
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 129
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 60 53
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 51
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 43
Microsoft Windows 16327 37
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 279 36
FreePik 1435 31
Google Android 14679 25
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 87 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 22
Linux OS 10896 19
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 76 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 16
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 14
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 71 12
Сбер - BI.Zone Brand Protection 47 12
Google Chrome - браузер 1648 11
Google YouTube - Видеохостинг 2885 11
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 141 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 10
Apple iOS 8242 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 10
Positive Technologies - PT Sandbox 101 10
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 9
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 9
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 172 9
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 618 9
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 39 8
Microsoft Office 3952 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 8
JavaScript - JS - язык программирования 1329 8
Dream Market - darknet - Подпольная торговая площадка 8 8
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 123 8
Google Gmail 984 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 8
Silk Road 17 7
МТС Future Crew - CICADA8 28 7
Apple - App Store 3008 7
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 7
Оганесян Ашот 137 51
Мельникова Анастасия 431 25
Арсентьев Андрей 74 12
Зайцев Михаил 308 12
Кирюшкин Дмитрий 36 11
Бедеров Игорь 83 9
Путин Владимир 3349 9
Шадаев Максут 1146 8
Лукацкий Алексей 131 7
Вураско Александр 37 7
Дрюков Владимир 49 7
Гвоздев Дмитрий 137 6
Янкин Андрей 45 6
Баулин Валерий 52 6
Скулкин Олег 57 6
Водясов Алексей 222 6
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 6
Каргалев Ярослав 22 5
Кузнецов Александр 145 5
Галов Дмитрий 57 5
Волк Ирина 27 5
Кирюхин Дмитрий 86 5
Fxmsp 6 4
Волков Дмитрий 66 4
Сергеев Михаил 110 4
Павлов Никита 114 4
Щербель Сергей 5 4
Тутон Екатерина 8 4
Новикова Юлия 6 4
Гончаров Станислав 29 4
Дягилев Василий 84 4
Плешков Алексей 67 4
Кузнецов Станислав 155 4
Авезова Яна 20 4
Киселёв Алексей 80 3
Perry Mike - Перри Майк 6 3
Ульянов Владимир 162 3
Кирьянова Александра 155 3
Павлов Алексей 23 3
Ермаков Дмитрий 16 3
Россия - РФ - Российская федерация 156831 349
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 63
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 41
Украина 7793 40
Германия - Федеративная Республика 12936 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 30
Европа 24634 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 25
Франция - Французская Республика 7975 21
Беларусь - Белоруссия 6023 21
Индия - Bharat 5697 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 13
Ближний Восток 3030 13
Япония 13547 13
Италия - Итальянская Республика 4429 11
Казахстан - Республика 5792 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 10
Канада 4985 10
Сингапур - Республика 1906 10
Бразилия - Федеративная Республика 2450 9
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 9
Нидерланды 3631 9
Азия - Азиатский регион 5748 9
США - Калифорния 4775 9
Африка - Африканский регион 3570 8
Израиль 2784 8
Румыния 741 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 8
Индонезия - Республика 1007 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 7
Молдавия - Республика Молдова 721 6
Саудовская Аравия - Королевство 631 6
Швеция - Королевство 3715 6
Америка Латинская 1880 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 6
Китай - Тайвань 4136 6
Южная Корея - Республика 6858 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 259
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 190
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 108
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 100
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 73
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 68
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 68
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 53
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 45
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 45
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 44
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 42
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 41
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 39
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 38
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 37
Паспорт - Паспортные данные 2734 34
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1760 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 33
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 30
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 30
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 30
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 28
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 28
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 27
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 25
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 226 25
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 23
Английский язык 6876 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 22
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 22
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 21
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 20
Аудит - аудиторский услуги 3111 20
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 20
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 19
BleepingComputer - Издание 410 27
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 24
Ведомости 1233 10
Известия ИД 704 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 9
Forbes - Форбс 910 8
ZDnet 662 7
Bloomberg 1417 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 4
РИА Новости 984 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 4
Hacker News 76 3
RAIDforums - хакерский форум 13 3
The Register - The Register Hardware 1696 3
Wired - Издание 270 3
Ars Technica 435 2
KrebsOnSecurity 17 2
TechSpot 158 2
Daily Mail 56 2
Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 4 2
Joker’s Stash 2 2
9to5Mac 70 2
HackForums 2 2
Новосибирска онлайн - Новосибирск online 2 2
BreachForums 10 2
Reddit 356 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 2
The Verge - Издание 591 2
NYT - The New York Times 1086 2
PC Magazine - PCMag 93 1
IDG - International Data Group 116 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
AP - Associated Press 2006 1
TechRadar 95 1
Securelist 26 1
Richlogs 1 1
The Insider 4 1
IEEE Spectrum 16 1
Gartner - Гартнер 3608 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 8
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 7
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 13 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 4
Comparitech 5 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 3
CNews Инновация года - награда 133 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 17 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 2
Sucuri 6 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
Frost & Sullivan 203 1
Forrester Consulting 26 1
RiskIQ 9 1
MalwareHunterTeam 14 1
HFS Research 49 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
Google Threat Analysis Group 16 1
Microsoft IoT Signals 2 1
Cybersecurity Ventures 10 1
Dimensional Research 16 1
CNews Мишень 172 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Constella Intelligence 2 1
Kaspersky Security Bulletin 4 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 1
Markets&Markets Research 113 1
Fortune Global 500 287 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 6
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 2
РЭШ - Российская электронная школа 27 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 46 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 90 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 26 1
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 1
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 5
CyberCrimeCon 7 3
CNews AWARDS - награда 549 3
CNews FORUM Кейсы 280 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
USENIX - техническая конференция 15 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 1
SC Awards Europe 1 1
Национальная банковская премия 2 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
Data Fusion Contest 10 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
Black Hat - Конференция 117 1
