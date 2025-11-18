DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет

«Лаборатория Касперского» выяснила, каких ИТ-специалистов чаще всего ищут в даркнете Команда Kaspersky Digital Footprint Intelligence проанализировала рынок найма в даркнете. Для этого специалисты изучили 1722 объявления с вакансиями и резюме, опубликованных на теневых форумах за два года. Объявления направлены на пользователей из России. Согласно исследов

В даркнете зафиксированы признаки готовящихся массовых фишинговых атак Эксперты компании «ЕСА Про» зафиксировали в даркнете рост спроса на решения для HLR-проверок и массового «пробива» контактов через СБП – это ранние признаки готовящихся массовых фишинговых и SMS-атак. Об этом CNews сообщили представители

«Лаборатория Касперского»: в даркнете предлагают услуги по созданию видео- и аудиодипфейков в режиме реального времени щадках мы видим не только объявления с предложениями «дипфейк-как-услуга», но и спрос на такие услуги. Злоумышленники активно интересуются и уже используют в своей деятельности ИИ-сервисы. При этом в даркнете мы видим и более сложные инструменты: вредоносные большие языковые модели, созданные с нуля, без использования общеизвестных LLM, и работающие локально. Несмотря на то, что такие техно

Эксперты F6 проанализировали криминальные сделки в теневом интернете face web) или недоступных краулерам поисковых систем внутренних, корпоративных ресурсов (Deep web), Dark web — это скрытый уровень, который не индексируется обычными поисковыми системами. Основ

От $10 до бесконечности. Опубликован прейскурант хакерских услуг в России и за рубежом вания киберпреступлений в России и за рубежом. Deepmind Стало известно, за сколько хакеры продают в даркнете украденные у российских компаний базы данных По данным F6, в мае 2025 г. дешевле все

Positive Technologies назвала топ-3 отраслей в России и СНГ, пострадавших от утечек данных в дарквебе оло 3500 объявлений о бесплатной раздаче, продаже и покупке утекших баз данных на тематических теневых ресурсах. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. По количеству объявлений в дарквебе, связанных с утечками конфиденциальной информации из компаний в странах СНГ, лидируют торговые организации (31%), онлайн-сервисы (16%) и банковский сектор (9%). На теневых форумах выро

В России стремительно дешевеют ворованные базы данных – их стало слишком много От качества к количеству Стоимость украденных хакерами баз данных начала падать, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ИБ-компанию F.A.C.C.T. Причиной тому стал рост их количества – в даркнете их становится все больше, к тому же больше половины из них, около 60%, и вовсе распространяются бесплатно, что дополнительно влияет на снижение цены оставшихся. Статистика F.A.C.C.T. г

«Лаборатория Касперского» представила отчёт по тенденциям в даркнете в 2024 году и прогнозы на 2025 ли совместный отчёт с обзором мировых трендов даркнета в 2024 г. и прогнозом на 2025 г. В 2024 г. в даркнете наблюдался всплеск интереса к криптодрейнерам — вредоносным программам, используемым

«Инфосистемы Джет»: 59% компаний упоминаются на DarkNet-форумах и в Telegram-каналах хакерской или мошеннической тематики нтам, для атаки на целевую компанию. Примерно треть таких компаний-подрядчиков также упоминались на DarkNet-форумах и в Telegram-каналах хакерской или мошеннической тематики. Системный анализ <

Positive Technologies: число DDoS-атак в странах Персидского залива с начала года выросло на 70% й на теневых форумах касаются распространения данных и доступов к инфраструктурам местных компаний. Исследователи при этом отмечают резкий рост доли бесплатной раздачи данных о предприятиях региона в дарквебе, а также всплеск публикаций о DDoS-атаках на госсектор и другие отрасли. Каждое пятое изученное объявление связано с куплей или продажей доступов, две трети которых можно купить дешевл

Атака напрокат: в даркнете стоимость готовых ботнетов для массовых атак начинается от $99 Эксперты Kaspersky Digital Footprint Intelligence проанализировали объявления о предоставлении услуг, связанных с эксплуатацией ботнетов в даркнете и специализированных Telegram-каналах. Ботнет — сеть устройств, зараженных вредоносным ПО. С их помощью злоумышленники могут совершать автоматизированные массовые атаки, в том числе и

Россия вышла на первое место в мире по числу баз данных, слитых в даркнет ИТ-платформы, что приводит к тому, что ценная бизнес-информация становится доступной все большему количеству людей. Unsplash - Charlesdeluvio Россия заняла первое место в мире по количеству слитых в даркнет баз данных Доля российских объявлений – около 10%. По данным аналитиков Positive Technologies, в пятерку лидеров входят также США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%). Такие сл

Россиянин проведет почти 20 лет за решеткой за магазин в даркнете. Он чудом избежал пожизненного заключения йс Россиянин Дмитрий Крикливец по решению судьи Игоря Мацко должен будет провести 16 лет своей жизни в тюрьме. По информации Краснодарского краевого суда, Крикливец был владельцем интернет-магазина в даркнете, посредством которого сбывал запрещенные в России вещества. На момент выхода материала приговор в силу не вступил. Крикливца защищают адвокаты Янна Галаган, Александр Сарычев и Андрей

Специалисты Kaspersky Digital Footprint Intelligence обнаружили в даркнете почти 3000 сообщений с обсуждением чат-ботов на основе нейросетей Команда Kaspersky Digital Footprint Intelligence представила отчет «Инновации в тени: как злоумышленники экспериментируют с ИИ». Специалисты проанализировали сообщения в даркнете на тему использования злоумышленниками ChatGPT и других аналогичных решений на основе больших языковых моделей. Всего в 2023 г. на теневых форумах и в специализированных Telegram-канал

Анализ рынка даркнета: тренды 2023 г. и прогнозы на 2024 Kaspersky Digital Footprint Intelligence в 2022 г. ежемесячно обнаруживала в среднем около 386 таких постов, а в 2023 г. — уже 476. Риск утечки личных и корпоративных учетных данных стал еще выше. В даркнете увеличилось количество сообщений, относящихся к стилерам — программам для кражи конфиденциальной информации, такой как учетные данные для входа в систему, финансовые реквизиты и личные

DDoS, программы-вымогатели, майнеры: «Лаборатория Касперского» проанализировала ландшафт киберугроз для интернета вещей В новом отчёте «Обзор угроз для IoT-устройств в 2023 году» исследователи «Лаборатории Касперского» рассказали про сотни обнаруженных в даркнете объявлений о продаже услуг по проведению DDoS-атак с использованием умных устройств, конкуренции между атакующими за контроль над заражёнными гаджетами и топ-стран, откуда чаще всего п

Google будет читать чужие письма в Gmail, чтобы спасти пользователей от даркнета Если даркнет слишком долго вглядывается в тебя... Google распространил свой сервис мониторинга даркнета на пользователей Gmail в США. Информацию об этом огласили на конференции Google I/O

В даркнете предлагают услуги по созданию дипфейк-видео за $20 тысяч Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали на нескольких форумах в даркнете — русскоязычных и международных — объявления с предложениями услуг по созданию дипфейк-роликов. Судя по опубликованным сообщениям, стоимость создания одной минуты такого видео составля

Вредоносные приложения для Google Play продают в даркнете за $20 тысяч Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали объявления о продаже вредоносных приложений для Google Play на нескольких форумах в даркнете — русскоязычных и международных — с помощью сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence. Цены на программы и аккаунты разработчиков (они необходимы, чтобы загружать приложения в м

Positive Technologies: в 2022 году продажа доступов к промышленным предприятиям в дарквебе выросла на 40% куемых отраслей: каждая десятая успешная атака на организации приходилась на промышленные предприятия. Число доступов к инфраструктуре организаций из этой сферы, выставленных в 2022 году на продажу в дарквебе, выросло с 86 до 122 — более чем на 40%. Доступы составляют 75% всех объявлений, относящихся к промышленности, а их стоимость обычно колеблется от 500 до 5000 $. Индустриальный сектор

Positive Technologies: продажи доступов к промышленным предприятиям в дарквебе выросли на 40% в 2022 году такуемых отраслей: каждая десятая успешная атака на организации приходилась на промышленные предприятия. Число доступов к инфраструктуре организаций из этой сферы, выставленных в 2022 г. на продажу в дарквебе, выросло с 86 до 122 — более чем на 40%. Доступы составляют 75% всех объявлений, относящихся к промышленности, а их стоимость обычно колеблется от $500 до $5 тыс. Индустриальный сектор

Сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI открыл API оссийский сервис разведки уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов в DarkNet. DLBI предлагает своим клиентам анализ внешней серверной инфраструктуры с выявлением

Сотни секретных документов НАТО выставлены на продажу в даркнете Серьезная утечка Секретные документы, которые Генеральный штаб Вооруженных сил Португалии получил по каналам НАТО, оказались в даркнете. Об утечке сообщила газета Diário de Notícias, ссылаясь на свои источники. Речь идет о сотне засекреченных документов, которые в августе 2022 г. выставили на продажу в даркнете.

Готовится крупная кибератака на российский госсектор. В даркнете скупают пароли чиновников Покупка логинов и паролей В даркнете впервые стали покупать базы данных, которые содержат логины и пароли российских сайт

Group-IB: в даркнете выросло количество утекших баз данных российских компаний Group-IB сообщила о том, что в мае и в начале июня 2022 г. в даркнете было выложено рекордное количество баз данных российских компаний — более 50. Для сравнения: в апреле было 32, а в марте — всего 16. Среди жертв, чьи базы были выложены в публичный дос

Немцы разгромили в даркнете огромный русскоязычный магазин Hydra. Не обошлось без участия США я привели к полной остановке работы ресурса. По информации Telegram-канала Baza, доступ к ресурсу в даркнете действительно закрыт. Однако его владельцы утверждают, что это связано с некими техн

«Ростелеком»: БД приложения «Госуслуги стоп коронавирус», опубликованная в даркнете, является недействительной Опубликованная в даркнете база данных приложения «Госуслуги стоп коронавирус» не является валидной. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома». Результаты внутренней проверки компании показали, что опубл

Данные водителей столицы и Подмосковья выставлены на продажу в даркнете Данные водителей столицы продаются в даркнете Злоумышленники выставили на продажу в даркнете базу данных водителей Москвы и Московской области. База стоимостью в $800 содержит 50 млн строк с данными водителей, зарегистриров

«Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что на форумах в даркнете продают троянца, который используется для кражи учётных записей в популярных игровых платформах, таких как Steam, Epic Games Store и EA Origin. Зловред под названием BloodyStealer умее

«Лаборатория Касперского» обнаружила в даркнете около 700 объявлений на тему эксплойтов За первое полугодие 2021 г. «Лаборатория Касперского» обнаружила в русскоязычном даркнете около 700 объявлений, связанных с эксплойтами. Непосредственно сами программы для использования ошибок или уязвимостей содержались в 47 постах — в них можно было напрямую купить экспло

BI.ZONE обнаружил в даркнете объявления о продаже поддельных QR-кодов для ресторанов Поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве появились в продаже в даркнете, их средняя цена составляет 11 тыс. руб, рассказал директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. С 28 июня 2021 г. столичные рестораны и кафе разрешили посещать только по QR-ко

В даркнет слиты данные полумиллиарда пользователь LinkedIn для успешных фишинговых атак, как на людей, чьи данные «утекли», так и на их коллег и партнёров. В даркнете продается база данных 500 миллионов пользователей LinkedIn За доступ к полной подбор

Check Point: В даркнете предлагают купить «Спутник V» за 600 долларов arch, исследовательского подразделения компании Check Point Software Technologies Ltd. обнаружила в даркнете объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации и справок об отрицательном

Check Point: отчаявшиеся соискатели обращаются к киберпреступникам за работой подразделения Check Point Software Technologies Ltd., обнаружила рост объявлений о поиске работы в даркнете и на хакерских форумах. Даркнет — часть Интернета, которая не видна поисковым систем

«Лаборатория Касперского»: одна доза вакцины от Covid-19 продается в даркнете в среднем за $500 вели от 100 до 500 операций. «Сделать однозначный вывод, являются ли предложения о продаже вакцин в даркнете скамом или покупатели действительно получают то, что ищут, невозможно. Под некоторым

Ликвидирован крупнейший рынок даркнета по продаже наркотиков и краденных кредиток Черная кошка в темной комнате Европол объявил о ликвидации крупнейшего на сегодняшний день подпольного рынка в даркнете — DarkMarket. Об этом сообщает The Hacker News. Данный рынок специализировался на торговле наркотиками, крадеными или поддельными кредитными картами, фальшивыми деньгами, анонимными SI

Русскоязычный хозяин крупнейшего криминального рынка даркнета закрывает проект и наставляет хакеров не стремиться к богатству Все данные будут удалены Киберкриминальный рынок даркнета Jocker's Stash объявил о скором прекращении деятельности. Его владелец обещает удалить все данные с серверов 15 февраля 2021 г. Появившаяся в 2014 г. площадка специализируется на торго

Check Point Research обнаружила новый троян удаленного доступа Rogue от разработчика вредоносного ПО для Android Check Point Research обнаружила в даркнете группу создателей вредоносных программ для мобильных устройств на платформе Android.

«Русские хакеры» научились рассылать спам в обход защиты. Программа хорошо продается в даркнете Главное, взломать заранее В даркнете активно продается новый инструмент для спамеров, позволяющий обходить стандартную защиту аккаунтов e-mail: эксплуатируя функцию в протоколе Internet Message Access Protocol (IMAP), зло