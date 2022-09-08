Сотни секретных документов НАТО выставлены на продажу в даркнете

На продажу в даркнете выставили сотни секретных документов, которые правительство Португалии получило по каналам НАТО. Масштабная утечка, которую обнаружили американские спецслужбы, произошла после долгой кибератаки.



Серьезная утечка

Секретные документы, которые Генеральный штаб Вооруженных сил Португалии получил по каналам НАТО, оказались в даркнете. Об утечке сообщила газета Diário de Notícias, ссылаясь на свои источники.

Речь идет о сотне засекреченных документов, которые в августе 2022 г. выставили на продажу в даркнете. Перед этим, по сведениям издания, Генштаб Вооруженных сил Португалии подвергся «продолжительной и беспрецедентной кибератаке». На инцидент обратили внимание ИТ-специалисты из американских спецслужб, заявив, что скомпрометированы «секретные» и «конфиденциальные» документы. Премьер-министру страны Антониу Коште (António Costa) они сообщили эту информацию напрямую через американское посольство в Лиссабоне.

Официальный представитель посольства США в Лиссабоне информацию журналистов не опроверг, но комментировать отказался.

По факту утечки конфиденциальной информации ведется внутреннее расследование

Сообщается, что атаку провели боты, запрограммированные на поиск документов определенного типа. Происхождение кибератаки отследить не удалось. Управление национальной безопасности еще окончательно не установило масштабы урона, нанесенного хакерами. Пока известно, что взломаны были компьютерные системы Генштаба, разведывательных служб и министерства обороны Португалии.

Представители ЦРУ считают нарушение «крайне тяжелым». Журналисты газеты сообщают, что Североатлантический альянс потребовал объяснений от правительства страны, и на следующей неделе в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе отправятся гендиректор Управления национальной безопасности Португалии вице-адмирал Гамейро Маркес (Gameiro Marques) и госсекретарь по вопросам цифровизации и административной модернизации Марио Камполарго (Mário Campolargo).

Что говорят власти Португалии

Представитель аппарата Антониу Кошта (António Costa) сообщил, что между странами-членами Альянса постоянно происходит двусторонний и многосторонний обмен информацией. Когда возникает подозрение, что безопасность информационных систем скомпрометирована, конкретную ситуацию всесторонне анализируют. Если подтверждается нарушение норм безопасности, ответственных лиц могут привлечь к дисциплинарной или уголовной ответственности.

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Известно, что по факту инцидента с утечкой инициировано внутреннее расследование. Представитель Кошта также заявил, что «правительство Португалии гарантирует, что Минобороны и Вооруженные силы страны каждый день работают над тем, чтобы не подорвать доверие к Португалии как члену-основателю НАТО».

Не первая утечка

Газета напоминает, что Португалия не в первый раз оказывается в центре скандала, связанного с утечкой документов НАТО. Похожий случай произошел в 2016 г., когда спецслужбы вышли на шпиона – им оказался Фредерико Карвалью (Carvalhão Gil), аналитик Службы информации и безопасности (SIS) Португалии, которая отвечает за внутреннюю безопасность, предотвращение терроризма и контрразведку.

Мужчину приговорили к семи годам тюрьмы за шпионаж в пользу России – он якобы передавал «российским агентам» секретные сведения, касающиеся деятельности НАТО и Евросоюза. Сообщалось, что по меньшей мере с 2014 г. он находился в разработке контрразведчиков SIS. За каждый передававшийся Москве документ Карвальхао якобы получал по €10 тыс.

Больше денег на безопасность

Также известно, что 5 августа 2022 г. министр обороны Португалии Элена Каррейрас (Helena Carreiras) подписала приказ, усиливающий соблюдение «Закона о военных программах» в области киберзащиты – его бюджет в 2021 г. был исполнен лишь на треть. Согласно приказу, с 2022 по 2030 гг. €11,5 млн будут инвестированы в «обучение и консультационные услуги, специалистов по киберзащите и проведении военных операций в киберпространстве.