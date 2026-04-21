NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс

Патрон нового образца превращает стандартные винтовки НАТО в средство борьбы с БПЛА Создание патронов Под винтовки НАТО создали антидроновые патроны, после выстрела они выбрасывают несколько подзарядов, пишет New Atlas. Их главное преимущество — способность работать на малой дистанции без каких-либо модифик

Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО Создание ИТ-платформы НАТО в ноябре 2025 г. начинает обновление своей технической ИТ-инфраструктуры, заключив крупный контракт с Google Cloud, пишет The Stack. По соглашению НАТО получит доступ к закрытой вер

В НАТО создан дрон-перехватчик для поражения чужих БПЛА методом тарана Создание дрона В странах Организации Североатлантического договора (НАТО) был представлен противобеспилотный дрон Hunter Counter-Drone, который поражает свои цели методом их тарана, пишет Army Recognition. В июне 2025 г. чешская компания Excalibur представила с

Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО omberg со ссылкой на свои источники. Turkcell - крупнейший в Турции сотовый оператор с абонентской базой 51 млн пользователей. Население Турции составляет 85 млн человек. Страна является членом блока НАТО и обладает второй по численности (после США), армией в блоке, в которой служат около 400 тыс. человек. Изображение от wirestock на Freepik Фонд благосостояния Турции собирается купить у ро

Российские сети 5G в опасности из-за НАТО и Украины ако в России он из-за позиции силовых ведомств будет недоступен. Фото: © kaninstudio / Фотобанк Фотодженика Российский диапазон 5G на приграничных территориях занят радиоэлектронными средствами стран НАТО и Украины Однако, как выясняется, предложенный сотовым операторам диапазон - 4,4-4,99 ГГц также занят различными гражданскими и силовыми потребителями. Кроме того, запуск сетей 5G в этом д

Атакованы и взломаны сайты НАТО. 9 ГБ документов альянса выложены в Telegram SiegedSec объявили о взломе сразу нескольких интернет-ресурсов Североатлантического альянса (НАТО; NATO), пишет The Register. Сообщение о проведении якобы успешной атаки на веб-сервисы НАТО бы

Сайты НАТО взломаны. США подозревают российских хакеров г. они разместили сообщение «Всему коллективу KILLNET – объявляется START атак на все подразделения NATO». Позже они продемонстрировали скриншот сайта парламентской ассамблеи НАТО, который был

Сотни секретных документов НАТО выставлены на продажу в даркнете утечка Секретные документы, которые Генеральный штаб Вооруженных сил Португалии получил по каналам НАТО, оказались в даркнете. Об утечке сообщила газета Diário de Notícias, ссылаясь на свои ис

Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО ции и взаимодействия с применением единой информационной среды и инструментария». На вопрос, о причинах выбора ПО немецкого концерна (оборонное предприятие меняет средства проектирования одной страны НАТО на софт другого члена НАТО) пресс-служба «Ростеха» не смогла ответить CNews к моменту публикации этого материала. Примечательно, что еще в мае 2015 г. «РТ-информ» подписал меморанду

В Сеть попал секретный список мест базирования ядерных боеголовок США Утечка из НАТО В интернете был опубликован доклад, подготовленный для одного из комитетов НАТО, в котором авторы случайно указали, где именно в Европе размещено американское ядерное оружие. До это

НАТО открывает центр киберопераций т общий центр киберопераций, который объединит потенциалы стран-участниц в киберпространстве, оставив их однако под национальным управлением. Об этом сообщил в первый день министерской встречи членов НАТО в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg), передает ТАСС.По его словам, объединение потенциалов будет осуществляться согласно нормам международного права

Литва предложила отвечать на кибератаки всеми силами НАТО Предложение ЛитвыПрезидент Литвы Даля Грибаускайте (Dalia Grybauskaitė) предложила добавить пункт о кибератаках в статью 5 Вашингтонского договора, сообщает ТАСС. Статья предписывает членам НАТО совместно отвечать на нападение на одну из стран-участниц. Идея была озвучена в Варшаве в Польше, во время встречи глав европейских стран с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump)

«Пророссийские хакеры» атаковали НАТО с помощью редкой уязвимости Уязвимость 0-day в Java Аналитики из антивирусной компании Trend Micro зафиксировали кибератаку на страну — члена альянса НАТО — и американскую организацию, специализирующуюся на национальной безопасности. Об этом вендор сообщает на своем сайте. Атака примечательна тем, что для ее проведения хакеры воспользовались

Аналитики НАТО: электронное голосование должно стать международным политическим процессом Аналитики НАТО провели исследование востребованности технологий электронного голосования. Спонсором исследования выступила компания McAfee, благодаря чему особое внимание в исследовании было уделено вопр

«Пророссийские хакеры» через «дыру» в Windows атаковали чиновников НАТО и Украины от шпионаж проводился в пользу российских интересов», — заявил пресс-секретарь iSight Стивен Вард (Stephen Ward). Помимо ПК украинских чиновников, целями атак указанной группы хакеров были компьютеры НАТО, энергетических компаний в Польше и ПК чиновников по крайней мере одного государства Западной Европы. Автор Wall Street Journal в статье пытается сравнить проникновение в ПК украинских чин

Кибератаки на страны НАТО повлекут за собой военный ответ Все 28 стран — членов НАТО — согласились, что крупномасштабная кибератака на одного из участников альянса будет рас

Кибератака на любое государство НАТО будет считаться нападением на весь альянс На предстоящей на этой неделе встрече президента США Барака Обамы (Barack Obama) в Уэльсе с другими лидерами НАТО будет принят новый тезис. Теперь кибератака на любую из 28 стран-участников НАТО будет рассматриваться как атака на весь блок, как это происходит сейчас в случае с наземным вторжени

Датчики Omnicomm установлены на транспорте НАТО в Афганистане 1500 взрывобезопасных датчиков уровня топлива Omnicomm LLS 20230 установлены на бензовозах контингента «Международных сил содействия безопасности» (ISAF) НАТО в Афганистане. Установка датчиков Omnicomm стала частью совместного проекта Defense Logistics Agency (DLA) и компании ORBCOMM по оснащению логистических подразделений ISAF системами контро

Странам НАТО рекомендовано убивать хакеров Странам НАТО рекомендовано отвечать военными ударами на государства, кибер-атаки со стороны которых будут приводить к смерти граждан или серьезным разрушениям инфраструктуры, сообщает Guardian. То, как

"Линия фронта: НАТО" в продаже "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры "Линия фронта: НАТО" (оригинальное название: Combat Mission Shock Force NATO). Действие игры "Линия фронта: НАТО", как и в трех предшествующих выпусках знаменитой линейки Combat Mission Shock Force, ра

"Линия фронта: НАТО" в августе "1С-СофтКлаб" выпустит в России игру "Линия фронта: НАТО" (оригинальное название: Combat Mission Shock Force NATO). Продолжение серии военно-тактических игр от Battlefront.com поступит в продажу в августе 2012 года полностью на русском языке.Дей

Самолеты НАТО получат российскую ПРО для защиты от ПЗРК Специалисты НАТО закончили испытания российско-испанской системы MANTA, предназначенной для защиты самолетов от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Система MANTA является результатом сотрудниче

Корабли НАТО подключат к американской системе ПРО Компания Raytheon создала систему связи, которая позволит включить корабли НАТО в американскую систему ПРО. В настоящее время завершена разработка и тестирование прототипа двухдиапазонной линии передачи данных, которая даст возможность взаимодействия между семейством

Хакеры из Anonymous украли архив секретных документов у НАТО Известная хакерская группировка Anonymous недавно объявила о том, что ей удалось взломать сервера НАТО и получить доступ к огромному архиву секретных данных. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте хакеров-активистов. «Да, у НАТО произошла утечка. И у нас на руках масса сек

НАТО бомбит Ливию по наводкам через Twitter С первых дней войны в Ливии офицеры НАТО опровергали слухи о том, что они поддерживают связь с повстанцами для корректировки авиационных ударов. Как выяснилось, это им было и не нужно – необходимую информацию они берут из сети Tw

Эстония призвала НАТО усилить защиту от кибератак Страны-члены НАТО должны усилить свои возможности по защите от кибератак, заявил в ходе своего интервью для издания Baltic News Март Лаар (Mart Laar), министр обороны Эстонии. «Общая позиция стран Балтии со

НАТО будет использовать «облачные» вычисления для оптимизации системы командования и контроля Группа «Командного преобразования Альянса» (Allied Command Transformation, ACT) НАТО выбрала корпорацию IBM для реализации своего стратегического технологического проекта, направленного на применение новейших информационных технологий для улучшения эффективности центра обр

Украина утилизирует за средства НАТО стрелковое оружие Украина утилизирует за средства НАТО стрелковое оружие почти на $7 млн. Об этом говорится в распоряжении правительства от 26 мая 2010г., сообщает РБК. Планируется ликвидировать 214,334 тыс. единиц оружия. Речь идет об автомат

Х.Клинтон: НАТО останется ядерным альянсом енный секретарь США Хиллари Клинтон исключает вероятность скорого вывоза американского ядерного оружия из Европы. Об этом она заявила в Таллине во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО. По словам Х.Клинтон, любое сокращение американского вооружения в Европе должно осуществляться в рамках переговорного процесса с Россией, которая имеет тактическое ядерное оружие в значите

Истребители НАТО повредили двигатели в полете сквозь облако пепла Звено истребителей НАТО испытало на себе вулканическую пыль в небе над Европой, отделавшись повреждением двигате

НАТО просит у России вертолеты для Афганистана ужений и боеприпасов через территорию РФ. Об этом 16 декабря 2009 года заявил генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его мнению, "Россия могла бы

Российско-белорусские военные учения вызвали обеспокоенность НАТО Российско-белорусские военные учения вызвали обеспокоенность НАТО. Совет НАТО на заседании в Брюсселе выразил озабоченность масштабами учений, заяв

ВВС NATO подтягиваются к границам России органе Пентагона журнале Air and Space Power Journal в статье, автором которой указан подполковник штаба ВВС США Крис Сэйдж (Chris Sage). По мнению авторов идеи, это позволит усилить группировку сил NATO на перспективном направлении. Ранее базирующиеся на авиабазе "Авиано" истребители использовались для налётов на Югославию, однако ныне операторов североатлантического блока начинают, вероя

НАТО продлевает аренду Ан-124-100 "Руслан" ченного 17 января 2006г. между NAMSA (NATO Maintenance and Support Agency), представляющей интересы НАТО, и компанией Ruslan SALIS GmbH, которая представляет интересы Авиационного научно-технич

«Билайн» агитировал украинцев за НАТО В понедельник, 24 ноября, на сайте «Украина-НАТО», принадлежащем МИДу Украины, появилась новость о начале SMS-викторины на знание истории НАТО. Техническим партнером акции была названа дочка российского оператора «Вымпелком» «Укра

NATO приобретет 3 C-17 Как сообщает РБК, НАТО приобретет у американского авиастроительного концерна Boeing три военно-транспортных самолета C-17 Globemaster III. Об этом говорится в пресс-релизе Boeing. Самолеты C-17 будут размещены н

Военно-транспортные самолеты РФ будут использоваться в интересах НАТО Россия и НАТО в целом согласовали проекты документов относительно использования российской Военно-тран

НАТО поддержала ODF Организация Североатлантического Договора (НАТО) включила международный стандарт ISO/IEC 26300:2006 (OpenDocument) в список стандартов обмена информацией, сообщает Heise Online. Помимо ODF, в этот список входят PDF 1.4, ASCII, форматы M

В Афганистане могут разместить самолеты AWACS Как сообщает Reuters, командование ограниченным контингентом стран NATO в Афганистане (ISAF) обратилось к руководству североатлантического альянса с просьбой направить в эту страну самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) AWACS. Они должны помочь