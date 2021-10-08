NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс

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08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 1
05.10.2021 США создают «киберНАТО» 1
30.07.2021 Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi 1
26.05.2021 США: Россия неожиданно вырвалась вперед в развитии военного искусственного интеллекта 1
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
31.03.2021 Vertiv и Green Mountain выводят устойчивость ЦОДов на новый уровень 1
29.03.2021 Подтверждена чрезвычайная опасность сетей 5G 1
05.03.2021 В России запущена первая пользовательская сеть 5G. Она доступна лишь избранным 3
05.03.2021 Россияне рискуют остаться без беспроводного интернета. Минцифры все отрицает 3
26.02.2021 Twitter вводит плату за чтение записей 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 5
27.10.2020 DJI представила карманную экшн-камеру Pocket 2 и стабилизаторы RS 2 и RS 2 Pro Combo 2
13.04.2020 В Москве одновременно запустили две системы цифровых пропусков для передвижений по городу 1
29.01.2020 Самый успешный ИТ-вымогатель 2019 года начал шпионить за военными и госслужащими 1
14.11.2019 Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО 2
30.10.2019 Таинственные злоумышленники рэкетируют финансовые компании по всему миру, притворяясь «русскими хакерами» 1
17.07.2019 В Сеть попал секретный список мест базирования ядерных боеголовок США 6
28.06.2019 Dell EMC представила технологию Deep Learning with Intel 1
28.06.2019 В Европе создают «первый в мире военный интернет» 2
29.05.2019 ФАС не одобрила концепцию развития 5G-сетей в России 1
14.02.2019 «Противники США» взломали ПО новейшего американского БТР 1
18.01.2019 Совершена мощная кибератака на российские банки 1
12.12.2018 «Яндекс» обвинили в раскрытии секретных военных объектов по всему миру 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
07.09.2018 Электронщики предлагают государству нарастить объем отрасли до $100 млрд в год без допфинансирования 1
09.11.2017 НАТО открывает центр киберопераций 5
06.07.2017 Литва предложила отвечать на кибератаки всеми силами НАТО 4
09.02.2017 InfoWatch представила аналитику об атаках на сети МИД Польши, Чехии и Таиланда 1
21.09.2016 «Системный софт» стал эксклюзивным партнером Bacula в России 1
30.11.2015 АНБ США прекратило тотальную слежку 1
13.11.2015 Check Point вычислил связанную с Ираном группу кибершпионажа 1
05.11.2015 Пентагон создает первое в мире летальное кибероружие 1
28.10.2015 Решения КРЭТ позволяют России реализовывать асимметричную стратегию ограничения доступа к определенным территориям 1
28.10.2015 Omnicomm продал 600-тысячный датчик уровня топлива 1
23.09.2015 Замгубернатора Челябинской области: Глобальные ИТ-компании пытаются реализовать утопию мирового правительства 1
03.09.2015 «Концерн Радиоэлектронные технологии» представил более 450 разработок на «МАКС-2015» 1
19.08.2015 «Пророссийских хакеров» уличили в шпионаже за гражданами и организациями в России 1
13.07.2015 «Пророссийские хакеры» атаковали НАТО с помощью редкой уязвимости 1
09.07.2015 Таинственные хакеры взломали американские комплексы ПВО 1
20.04.2015 «Русских хакеров» обвинили в атаке на «правительственную структуру» с помощью дыр в Windows и Flash 1

Публикаций - 124, упоминаний - 202

NATO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 11
Bohemia Interactive 76 9
Microsoft Corporation 11095 8
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 95 5
Google LLC 7154 5
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 4
SEC Consult Services 930 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
SAP SE 3215 3
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Intel Corporation 4180 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
Samsung Electronics 5677 2
Ангстрем-Т 95 1
Link11 2 1
CrowdStrike Holdings 13 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 1
РТ-Информ 112 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 1
DJI 32 1
Связь инжиниринг 14 1
Siemens Simcenter STAR-CCM+ 1 1
TACC - Texas Advanced Computing Center 3 1
Radware 29 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 1
Agrivita - Экопроект 1 1
Акелла 569 1
Paradox Interactive 115 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
K-Systems - К-Системс 48 1
Trend Micro 342 1
Facebook 3766 1
Dell Technologies 133 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Газпром ПАО 521 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Россети ПАО 168 1
Вертолеты России 114 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Take Wing 1 1
Ростех Камов Конструкторское бюро 16 1
Банкуралпром ЗАО 1 1
DeviantArt 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 1 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 39 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
NATO Parliamentary Assembly - Парламентская ассамблея НАТО 1 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Федеральное министерство обороны Германии - Federal Ministry of Defence Germany 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Arms Control Association - Ассоциация по контролю над вооружениями 1 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 350 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
3G - Стандарт мобильной связи 3736 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
Flash 475 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
WS-DD - WSD - WS-Discovery - Web Services Dynamic Discovery - Динамическое обнаружение веб-служб 2 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
2D - 2-Dimensional 297 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 230 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 1
Kubernetes 307 1
Google Android 10751 3
Microsoft Windows 853 3
Microsoft Windows 10 6645 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Java - Язык программирования 1177 2
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 9 1
AMT InfoDiode 14 1
Siemens NX Advanced Sheet Metal 1 1
ANSYS Mechanical 4 1
ANSYS Fluent 3 1
Dassault Systemes - Catia 30 1
Dell ProDeploy Client Suite 5 1
Dell EMC PowerSwitch - серия коммутаторов 5 1
Яндекс.Народная карта 28 1
Цифровой рубль - Крипторубль 12 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Sony Multi - кабель управления 2 1
NSF Frontera - суперкомпьютер 1 1
General Dynamics Land Systems - Stryker Dragoon XM - Семейство колёсных боевых бронированных машин 1 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Минцифры РФ Госуслуги стоп коронавирус 1 1
Omnicomm LLS 27 1
Clubhouse - Клабхаус - Социальная сеть на голосовом общении 11 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
Apple iSight 51 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 1
Apple iOS 5742 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Office 1942 1
Apple - App Store 2198 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 1
C++ - Язык программирования 284 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 1
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Google TensorFlow 67 1
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 1
WhatsApp Messenger 654 1
Путин Владимир 1826 2
Осеевский Михаил 221 2
Bijleveld Ank - Бейлевелд Анк 1 1
Поликанов Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Покровский Иван 46 1
Лаврентьев Иван 3 1
Канцуров Андрей 8 1
Касацкий Андрей 1 1
Поляков Кирилл 5 1
Pohle Thomas - Поле Томас 1 1
Day Joseph - Дей Джозеф 1 1
Morales Carlos - Моралес Карлос 1 1
Гавренков Сергей 9 1
von der Leyen Ursula - фон дер Лейен Урсулой 1 1
Миркасымов Рустам 7 1
Murphy Philip - Мерфи Филип 3 1
Korda Matt - Корда Мэтт 1 1
Pellegrino Thierry - Пеллегрино Тьерри 2 1
Гаттаров Руслан 117 1
Малькевич Александр 2 1
De Flon Rønning Alexander - де Флон Реннинг Александр 1 1
Морошкин Александр 106 1
Андреев Сергей 40 1
Артимович Дмитрий 19 1
Галушкин Олег 168 1
Водясов Алексей 97 1
Мельникова Анастасия 166 1
Аксаков Анатолий 98 1
Акимов Максим 167 1
Собянин Сергей 211 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Никифоров Николай 1126 1
Касперская Наталья 197 1
Титов Борис 27 1
Глазьев Сергей 5 1
Петров Дмитрий 33 1
Глазьев Руслан 1 1
Аузан Александр 9 1
Касацкий Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 46
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 16
Германия - Федеративная Республика 3643 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 10
Европа 3759 10
Украина 3372 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Индия - Республика 2173 4
Франция - Французская Республика 2126 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Япония 2788 3
Бельгия - Королевство 398 3
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Европа Западная 614 2
Казахстан - Республика 2632 2
Россия - Калининградская область 538 2
Россия - Волгоградская область 399 2
Россия - Астраханская область 371 2
Сингапур - Республика 808 2
Нидерланды 975 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Россия - Ростовская область 863 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Китай - Сучжоу (Цзянсу) 8 1
Россия - Солнечногорск 19 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Южная Африка 159 1
Донбасс 25 1
Европа Центральная 106 1
Россия - Магнитогорск 150 1
США - Остин 57 1
Великобритания - Ливерпуль 12 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Кибернетика 6 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
Холодная война 23 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 3
NYT - The New York Times 509 2
ZDnet 381 1
The Washington Post 109 1
Лаборатория Артимовича 3 1
LaCapitale 1 1
CNews Analytics 1990 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
MalwareHunterTeam 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
РАН - Российская академия наук 316 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762819, в очереди разбора - 666507.
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