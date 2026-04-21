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Индексная книга (каталог) CNews*
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NATO North Atlantic Treaty Organization Организация Североатлантического договора Североатлантический Альянс

NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс

«Фразы и ... базы» Политический плакат об угрозе расширения блока НАТО. Говорков В., 1952 год. «Фразы и ... базы» Политический плакат об угрозе расширения блока НАТО. Говорков В., 1952 год.
«Шила в мешке не утаишь», 1949 Худ. М. Кириллов «Шила в мешке не утаишь», 1949 Худ. М. Кириллов
Советская пропагандистская заметка. Холодная война. Советская пропагандистская заметка. Холодная война.
О чём бы с ним ни заговорили, о торговле ли, о промышленности ли, о науках ли – он всё на одно поворачивал: кровопролитиев… кровопролитиев… вот чего нужно! (М. Е. Салтыков-Щедрин) Рис. Кукрыниксы О чём бы с ним ни заговорили, о торговле ли, о промышленности ли, о науках ли – он всё на одно поворачивал: кровопролитиев… кровопролитиев… вот чего нужно! (М. Е. Салтыков-Щедрин) Рис. Кукрыниксы
Международный дом игорный, НАТО Плакат иллюстрирует военную деятельность Пентагона и НАТО на международной арене. Композиция графического листа построена по типу сюжетных "миниатюр", изображенных в карикатурной манере. Автор неизвестен, 1974г. Международный дом игорный, НАТО Плакат иллюстрирует военную деятельность Пентагона и НАТО на международной арене. Композиция графического листа построена по типу сюжетных "миниатюр", изображенных в карикатурной манере. Автор неизвестен, 1974г.
Нет - зачинщикам войны! Изображен боннский реваншист, мечтающий о новой войне и реванше для фашистски настроенной части Германии. Радикал одет в униформу с нашивкой "НДП". С момента создания ФРГ в сентябре 1949 года, руководящие деятели республики провозгласили свои претензии на всю территорию Германии. В. Гальба, 1967г. Нет - зачинщикам войны! Изображен боннский реваншист, мечтающий о новой войне и реванше для фашистски настроенной части Германии. Радикал одет в униформу с нашивкой "НДП". С момента создания ФРГ в сентябре 1949 года, руководящие деятели республики провозгласили свои претензии на всю территорию Германии. В. Гальба, 1967г.
Внешнеполитический курс 1970-е гг. худ. Ю. Ганф Внешнеполитический курс 1970-е гг. худ. Ю. Ганф
Военный бум, бюджетов трата - вот чем грозит народам НАТО! (Нелюбин Ф.) 1978 год Военный бум, бюджетов трата - вот чем грозит народам НАТО! (Нелюбин Ф.) 1978 год
У генералов НАТО в штаб-квартире упорно слышать не хотят о мире! (Иванов Б.) 1982 год Плакат времен холодной войны отражает политику НАТО в отношении СССР, в котором страны альянса видели угрозу. У генералов НАТО в штаб-квартире упорно слышать не хотят о мире! (Иванов Б.) 1982 год Плакат времен холодной войны отражает политику НАТО в отношении СССР, в котором страны альянса видели угрозу.

СОБЫТИЯ


21.04.2026 Патрон нового образца превращает стандартные винтовки НАТО в средство борьбы с БПЛА

Создание патронов Под винтовки НАТО создали антидроновые патроны, после выстрела они выбрасывают несколько подзарядов, пишет New Atlas. Их главное преимущество — способность работать на малой дистанции без каких-либо модифик
25.11.2025 Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО

Создание ИТ-платформы НАТО в ноябре 2025 г. начинает обновление своей технической ИТ-инфраструктуры, заключив крупный контракт с Google Cloud, пишет The Stack. По соглашению НАТО получит доступ к закрытой вер
04.06.2025 В НАТО создан дрон-перехватчик для поражения чужих БПЛА методом тарана

Создание дрона В странах Организации Североатлантического договора (НАТО) был представлен противобеспилотный дрон Hunter Counter-Drone, который поражает свои цели методом их тарана, пишет Army Recognition. В июне 2025 г. чешская компания Excalibur представила с
14.02.2025 Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО

omberg со ссылкой на свои источники. Turkcell - крупнейший в Турции сотовый оператор с абонентской базой 51 млн пользователей. Население Турции составляет 85 млн человек. Страна является членом блока НАТО и обладает второй по численности (после США), армией в блоке, в которой служат около 400 тыс. человек. Изображение от wirestock на Freepik Фонд благосостояния Турции собирается купить у ро
22.02.2024 Российские сети 5G в опасности из-за НАТО и Украины

ако в России он из-за позиции силовых ведомств будет недоступен. Фото: © kaninstudio / Фотобанк Фотодженика Российский диапазон 5G на приграничных территориях занят радиоэлектронными средствами стран НАТО и Украины Однако, как выясняется, предложенный сотовым операторам диапазон - 4,4-4,99 ГГц также занят различными гражданскими и силовыми потребителями. Кроме того, запуск сетей 5G в этом д
05.10.2023 Атакованы и взломаны сайты НАТО. 9 ГБ документов альянса выложены в Telegram

SiegedSec объявили о взломе сразу нескольких интернет-ресурсов Североатлантического альянса (НАТО; NATO), пишет The Register. Сообщение о проведении якобы успешной атаки на веб-сервисы НАТО бы
13.02.2023 Сайты НАТО взломаны. США подозревают российских хакеров

г. они разместили сообщение «Всему коллективу KILLNET – объявляется START атак на все подразделения NATO». Позже они продемонстрировали скриншот сайта парламентской ассамблеи НАТО, который был

08.09.2022 Сотни секретных документов НАТО выставлены на продажу в даркнете

утечка Секретные документы, которые Генеральный штаб Вооруженных сил Португалии получил по каналам НАТО, оказались в даркнете. Об утечке сообщила газета Diário de Notícias, ссылаясь на свои ис
14.11.2019 Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО

ции и взаимодействия с применением единой информационной среды и инструментария». На вопрос, о причинах выбора ПО немецкого концерна (оборонное предприятие меняет средства проектирования одной страны НАТО на софт другого члена НАТО) пресс-служба «Ростеха» не смогла ответить CNews к моменту публикации этого материала. Примечательно, что еще в мае 2015 г. «РТ-информ» подписал меморанду
17.07.2019 В Сеть попал секретный список мест базирования ядерных боеголовок США

Утечка из НАТО В интернете был опубликован доклад, подготовленный для одного из комитетов НАТО, в котором авторы случайно указали, где именно в Европе размещено американское ядерное оружие. До это
09.11.2017 НАТО открывает центр киберопераций

т общий центр киберопераций, который объединит потенциалы стран-участниц в киберпространстве, оставив их однако под национальным управлением. Об этом сообщил в первый день министерской встречи членов НАТО в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg), передает ТАСС.По его словам, объединение потенциалов будет осуществляться согласно нормам международного права
06.07.2017 Литва предложила отвечать на кибератаки всеми силами НАТО

Предложение ЛитвыПрезидент Литвы Даля Грибаускайте (Dalia Grybauskaitė) предложила добавить пункт о кибератаках в статью 5 Вашингтонского договора, сообщает ТАСС. Статья предписывает членам НАТО совместно отвечать на нападение на одну из стран-участниц. Идея была озвучена в Варшаве в Польше, во время встречи глав европейских стран с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump)
13.07.2015 «Пророссийские хакеры» атаковали НАТО с помощью редкой уязвимости

Уязвимость 0-day в Java Аналитики из антивирусной компании Trend Micro зафиксировали кибератаку на страну — члена альянса НАТО — и американскую организацию, специализирующуюся на национальной безопасности. Об этом вендор сообщает на своем сайте. Атака примечательна тем, что для ее проведения хакеры воспользовались
14.10.2014 Аналитики НАТО: электронное голосование должно стать международным политическим процессом

Аналитики НАТО провели исследование востребованности технологий электронного голосования. Спонсором исследования выступила компания McAfee, благодаря чему особое внимание в исследовании было уделено вопр
14.10.2014 «Пророссийские хакеры» через «дыру» в Windows атаковали чиновников НАТО и Украины

от шпионаж проводился в пользу российских интересов», — заявил пресс-секретарь iSight Стивен Вард (Stephen Ward). Помимо ПК украинских чиновников, целями атак указанной группы хакеров были компьютеры НАТО, энергетических компаний в Польше и ПК чиновников по крайней мере одного государства Западной Европы. Автор Wall Street Journal в статье пытается сравнить проникновение в ПК украинских чин
08.09.2014 Кибератаки на страны НАТО повлекут за собой военный ответ

Все 28 стран — членов НАТО — согласились, что крупномасштабная кибератака на одного из участников альянса будет рас
02.09.2014 Кибератака на любое государство НАТО будет считаться нападением на весь альянс

На предстоящей на этой неделе встрече президента США Барака Обамы (Barack Obama) в Уэльсе с другими лидерами НАТО будет принят новый тезис. Теперь кибератака на любую из 28 стран-участников НАТО будет рассматриваться как атака на весь блок, как это происходит сейчас в случае с наземным вторжени
24.09.2013 Датчики Omnicomm установлены на транспорте НАТО в Афганистане

1500 взрывобезопасных датчиков уровня топлива Omnicomm LLS 20230 установлены на бензовозах контингента «Международных сил содействия безопасности» (ISAF) НАТО в Афганистане. Установка датчиков Omnicomm стала частью совместного проекта Defense Logistics Agency (DLA) и компании ORBCOMM по оснащению логистических подразделений ISAF системами контро
22.03.2013 Странам НАТО рекомендовано убивать хакеров

Странам НАТО рекомендовано отвечать военными ударами на государства, кибер-атаки со стороны которых будут приводить к смерти граждан или серьезным разрушениям инфраструктуры, сообщает Guardian. То, как
24.08.2012 "Линия фронта: НАТО" в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу игры "Линия фронта: НАТО" (оригинальное название: Combat Mission Shock Force NATO). Действие игры "Линия фронта: НАТО", как и в трех предшествующих выпусках знаменитой линейки Combat Mission Shock Force, ра
20.07.2012 "Линия фронта: НАТО" в августе

"1С-СофтКлаб" выпустит в России игру "Линия фронта: НАТО" (оригинальное название: Combat Mission Shock Force NATO). Продолжение серии военно-тактических игр от Battlefront.com поступит в продажу в августе 2012 года полностью на русском языке.Дей
02.11.2011 Самолеты НАТО получат российскую ПРО для защиты от ПЗРК

Специалисты НАТО закончили испытания российско-испанской системы MANTA, предназначенной для защиты самолетов от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Система MANTA является результатом сотрудниче
19.09.2011 Корабли НАТО подключат к американской системе ПРО

Компания Raytheon создала систему связи, которая позволит включить корабли НАТО в американскую систему ПРО. В настоящее время завершена разработка и тестирование прототипа двухдиапазонной линии передачи данных, которая даст возможность взаимодействия между семейством

22.07.2011 Хакеры из Anonymous украли архив секретных документов у НАТО

Известная хакерская группировка Anonymous недавно объявила о том, что ей удалось взломать сервера НАТО и получить доступ к огромному архиву секретных данных. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте хакеров-активистов. «Да, у НАТО произошла утечка. И у нас на руках масса сек
14.06.2011 НАТО бомбит Ливию по наводкам через Twitter

С первых дней войны в Ливии офицеры НАТО опровергали слухи о том, что они поддерживают связь с повстанцами для корректировки авиационных ударов. Как выяснилось, это им было и не нужно – необходимую информацию они берут из сети Tw
27.05.2011 Эстония призвала НАТО усилить защиту от кибератак

Страны-члены НАТО должны усилить свои возможности по защите от кибератак, заявил в ходе своего интервью для издания Baltic News Март Лаар (Mart Laar), министр обороны Эстонии. «Общая позиция стран Балтии со
24.12.2010 НАТО будет использовать «облачные» вычисления для оптимизации системы командования и контроля

Группа «Командного преобразования Альянса» (Allied Command Transformation, ACT) НАТО выбрала корпорацию IBM для реализации своего стратегического технологического проекта, направленного на применение новейших информационных технологий для улучшения эффективности центра обр
31.05.2010 Украина утилизирует за средства НАТО стрелковое оружие

Украина утилизирует за средства НАТО стрелковое оружие почти на $7 млн. Об этом говорится в распоряжении правительства от 26 мая 2010г., сообщает РБК. Планируется ликвидировать 214,334 тыс. единиц оружия. Речь идет об автомат
23.04.2010 Х.Клинтон: НАТО останется ядерным альянсом

енный секретарь США Хиллари Клинтон исключает вероятность скорого вывоза американского ядерного оружия из Европы. Об этом она заявила в Таллине во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО. По словам Х.Клинтон, любое сокращение американского вооружения в Европе должно осуществляться в рамках переговорного процесса с Россией, которая имеет тактическое ядерное оружие в значите
20.04.2010 Истребители НАТО повредили двигатели в полете сквозь облако пепла

Звено истребителей НАТО испытало на себе вулканическую пыль в небе над Европой, отделавшись повреждением двигате
17.12.2009 НАТО просит у России вертолеты для Афганистана

ужений и боеприпасов через территорию РФ. Об этом 16 декабря 2009 года заявил генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его мнению, "Россия могла бы

19.11.2009 Российско-белорусские военные учения вызвали обеспокоенность НАТО

Российско-белорусские военные учения вызвали обеспокоенность НАТО. Совет НАТО на заседании в Брюсселе выразил озабоченность масштабами учений, заяв
23.03.2009 ВВС NATO подтягиваются к границам России

органе Пентагона журнале Air and Space Power Journal в статье, автором которой указан подполковник штаба ВВС США Крис Сэйдж (Chris Sage). По мнению авторов идеи, это позволит усилить группировку сил NATO на перспективном направлении. Ранее базирующиеся на авиабазе "Авиано" истребители использовались для налётов на Югославию, однако ныне операторов североатлантического блока начинают, вероя
30.12.2008 НАТО продлевает аренду Ан-124-100 "Руслан"

ченного 17 января 2006г. между NAMSA (NATO Maintenance and Support Agency), представляющей интересы НАТО, и компанией Ruslan SALIS GmbH, которая представляет интересы Авиационного научно-технич
28.11.2008 «Билайн» агитировал украинцев за НАТО

В понедельник, 24 ноября, на сайте «Украина-НАТО», принадлежащем МИДу Украины, появилась новость о начале SMS-викторины на знание истории НАТО. Техническим партнером акции была названа дочка российского оператора «Вымпелком» «Укра
02.10.2008 NATO приобретет 3 C-17

Как сообщает РБК, НАТО приобретет у американского авиастроительного концерна Boeing три военно-транспортных самолета C-17 Globemaster III. Об этом говорится в пресс-релизе Boeing. Самолеты C-17 будут размещены н
05.08.2008 Военно-транспортные самолеты РФ будут использоваться в интересах НАТО

Россия и НАТО в целом согласовали проекты документов относительно использования российской Военно-тран
21.07.2008 НАТО поддержала ODF

Организация Североатлантического Договора (НАТО) включила международный стандарт ISO/IEC 26300:2006 (OpenDocument) в список стандартов обмена информацией, сообщает Heise Online. Помимо ODF, в этот список входят PDF 1.4, ASCII, форматы M
14.07.2008 В Афганистане могут разместить самолеты AWACS

Как сообщает Reuters, командование ограниченным контингентом стран NATO в Афганистане (ISAF) обратилось к руководству североатлантического альянса с просьбой направить в эту страну самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) AWACS. Они должны помочь
29.05.2008 ВМФ России участвует в международных спасательных учениях НАТО

сии на учениях представляет спасательное судно Северного флота "Георгий Титов". Во время Bold Monarch 2008 впервые пройдет стыковка подводного спасательного аппарата ВМФ РФ "АС-34" с подводной лодкой НАТО в присутствии наблюдателей от стран альянса непосредственно на борту подводных аппаратов. Также впервые запланирована работа российских спасателей-парашютистов совместно с парашютно-десант

Публикаций - 424, упоминаний - 450

NATO и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 29
Ростелеком 10948 18
Eugen Systems 25 17
Google LLC 12688 14
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 104 14
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 11
BAE Systems 179 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
X Corp - Twitter 2938 10
Intel Corporation 12811 10
Bohemia Interactive - Black Element Software - Alpha Prime 98 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Thales Group 143 8
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 8
МегаФон 10742 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
9594 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Cisco Systems 5372 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Apple Inc 13154 7
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 45 6
Новый диск 963 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
SAP SE 5601 6
Yandex - Яндекс 9216 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Samsung Electronics 11064 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Oracle Corporation 7074 5
Telegram Group 2940 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 4
KillNet - Хакерская группировка 17 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Lenovo Motorola 3566 4
Trend Micro 651 4
Boeing 1031 16
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 12
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 10
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 8
Lockheed Martin 777 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Airbus Group - Airbus Industries 249 7
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 6
Волга-Днепр - авиакомпания 46 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 4
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 4
Rheinmetall AG 11 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Аркус - бизнес-центр 6 2
Красный октябрь 33 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 2
Русский Страховой Центр 9 2
Резонанс НПП 407 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
Airbus EADS Casa 9 2
General Atomics 29 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 76
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 55
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 40
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 25
Организация Варшавского договора - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года до 1 июля 1991 года 24 19
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 18
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 14
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 12
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 10
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 7
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 7
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 6
Правительство Польши - органы государственной власти 32 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 6
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 5
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 5
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 5
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 4
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Демократическая политическая партия США 122 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Arms Control Association - Ассоциация по контролю над вооружениями 1 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
IRENA - International Renewable Energy Agency - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 3 1
Родина - Российская национально-консервативная партия 2 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 94
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 38
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 37
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 33
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 29
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 20
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 14
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 14
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 13
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 12
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 11
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 10
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 10
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 284 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
Microsoft Windows 16882 20
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 13
Microsoft Windows 2000 8678 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 12
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 9
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-72 11 9
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 8
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 8
Linux OS 11533 8
Microsoft Office 4170 8
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 7
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 7
FreePik 1841 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 6
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 6
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Apple iPhone 6 4861 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 5
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Google Android 15243 5
Apple iOS 8583 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Microsoft Outlook 1506 5
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 4
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 4
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 4
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 4
Bohemia Interactive - Arma - Armed Assault 69 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Путин Владимир 3454 8
Иванов Сергей 405 5
Miller Scott - Миллер Скотт - персонаж 29 5
Мельникова Анастасия 440 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 4
Рогозин Дмитрий 104 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Михайлов Владимир 40 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
Касперский Евгений 337 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Савельев Михаил 44 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Бедеров Игорь 103 3
Быков Виктор 5 3
Решетов Владимир 6 3
Сикорский Радослав 4 3
Саутин Игорь 3 3
Шадаев Максут 1210 3
Сердюков Анатолий 84 2
Лукашенко Александр 104 2
Максимов Владимир 5 2
Камлюк Виталий 30 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Клименко Станислав 11 2
Юсупов Ренат 125 2
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 2
Korda Matt - Корда Мэтт 2 2
Алкснис Виктор 70 2
Шалманов Сергей 202 2
Алексеев Юрий 21 2
Зелин Александр 32 2
Денисов Виктор 2 2
Alexander John - Александер Джон 4 2
Куртин Сергей 2 2
Титов Георгий 2 2
Гриценко Анатолий 3 2
Гиричев Борис 2 2
Исайкин Алексей 3 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 227
Россия - РФ - Российская федерация 166168 214
Германия - Федеративная Республика 13221 79
Европа 24964 77
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 59
Франция - Французская Республика 8177 59
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 53
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Нидерланды 3746 29
Канада 5081 27
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Иран - Исламская Республика Иран 1155 26
Япония 13807 24
Турция - Турецкая республика 2620 24
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Ирак - Республика 709 20
Норвегия - Королевство 1858 17
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University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 19 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
Болгарская академия наук - Bulgarian National Astronomical Observatory - Болгарская национальная астрономическая обсерватория Рожен - Национальный институт метеорологии и гидрологии Болгарии 9 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 6 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
UVic - University of Victoria - Университет Виктории 10 1
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
Eurosatory - Евросатори 6 2
Hemus 4 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
Black Hat - Конференция 120 1
CeBIT 614 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
Высокие технологии XXI века 78 1
GeoВласть 45 1
Неогеография XXI - форум 65 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
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