Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NATO
North Atlantic Treaty Organization
Организация Североатлантического договора
Североатлантический Альянс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 124, упоминаний - 202
NATO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прайм - Агентство экономической информации 528 3
|NYT - The New York Times 509 2
|ZDnet 381 1
|The Washington Post 109 1
|Лаборатория Артимовича 3 1
|LaCapitale 1 1
|CNews Analytics 1990 2
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
|MalwareHunterTeam 7 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
|РАН - Российская академия наук 316 1
|University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
|КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762819, в очереди разбора - 666507.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762819, в очереди разбора - 666507.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru