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РЛС Радиолокационная станция Радар детектор радарные системы радарные комплексы radio detection and ranging радиообнаружение и измерение дальности Радиопеленгация


 

"Радар", 1964 г. Данциг Май Вольфович (1930 - 2017) "Радар", 1964 г. Данциг Май Вольфович (1930 - 2017)
"Радар", 1964 г. Данциг Май Вольфович (1930 - 2017)


15.08.2023 «Ростех» представил мини-РЛС для обнаружения малозаметных целей в городской среде

сле малые беспилотники в режиме зависания, а также надводные и радиопрозрачные цели. Вес до 25 кг позволяет использовать станцию на любом носителе, а также в составе пеших групп контроля. Портативная РЛС разработана Рыбинским заводом приборостроения (входит в «Росэлектронику») на отечественной элементной базе. Принцип работы основан на эффекте Доплера и обработке сигналов движущихся объекто
02.10.2020 Ростех разработал радарные системы для безопасности железнодорожных переездов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал радарный комплекс нового типа на основе СВЧ-излучения, который позволяет обнаружить людей, препятствия и посторонние предметы на железнодорожных переездах при любых погодных условиях, в том чис
23.09.2016 ОПК запустил в серию «всевидящие» РЛС для боевых самолетов и беспилотников

«Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК, входит в госкорпорацию «Ростех») представила в ходе международной выставки «Гидроавиасалон-2016» образец радиолокационной станций (РЛС) бокового обзора «Пика - М» для оснащения боевых самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Как рассказали CNews в компании, РЛС четвертого поколения «Пика - М» предназначена для
13.05.2014 Казахстан будет проводить космический радарный мониторинг месторождений

т в практику метод космического радарного мониторинга, сообщил ведущий специалист компании по тематической обработке радарных данных космической съемки Юрий Кантемиров. «С 2011 г. ведется космический радарный мониторинг оседаний земной поверхности над Жезказганским месторождением медной руды. Также имеется опыт применения этого метода на нефтегазовом месторождении Тенгиз и ряде нефтяных мес
29.07.2010 РЛС Orwell-R обеспечивает автоматическое управление поворотными видеокамерами и тепловизорами

новыми возможностями автоматический радарно-оптический комплекс обнаружения и слежения: теперь одна радиолокационная система (РЛС) охраны периметра и территории объектов Orwell-R в автоматическ
21.12.2009 Готова к боевому дежурству первая РЛС ВЗГ "Воронеж"

В Космических войсках завершена подготовка к постановке на боевое дежурство первой радиолокационной станции (РЛС) нового поколения системы предупреждения о ракетном нападении – РЛС ВЗГ «Воронеж», сообщает управление пресс-службы и информации МО РФ. РЛС ВЗГ входит в состав системы предупр
11.11.2009 Радарные "Арконы": первые подробности

чивать передачу данных как непосредственно на наземный комплекс, таки и с помощью КА на ГСО "Луч-5Б" и "Луч-4". Характеристики бортового радарного комплекса спутника приведены в Таблице 1. Таблица 1. Радарные спутники "Аркон": точностные характеристики Предполагается возможность получения в течение одного сеанса съёмки (кроме съёмки с метровым разрешением) двух радарных изображений объекта

08.12.2008 Новейшая бортовая станция успешно проходит летные испытания

РЛС "Жук-АЭ" испытывается в составе истребителя МиГ-35, который ФГУП «Рособоронэкспорт» и ОАО «РСК «МиГ» представили на тендер ВВС Индии. Оснащение самолета РЛС с АФАР с последующей передачей индийским предприятиям технологии ее производства – одно из важнейших условий тендера, сообщает пресс-служба корпорации «Фазотрон-НИИР». В ходе текущего этапа
06.11.2008 Индия готовится запустить радарный cпутник RISAT C-диапазона

Press Trust of India, индийское космическое агентство ISRO планирует осуществить в первой половине 2009 года запуск спутника RISAT, оснащенного радаром бокового обзора синтезированной апертуры (SAR). Радарный спутник поволит осуществлять разведку Земли независимо от погодных условий. Сообщается, что спутник RISAT массой 1780 кг будет оснащен SAR С-диапазона, способным работать в режиме муль
06.06.2008 На новых складах «Русской логистической службы» внедрили Logistic Vision Suite

Компания ant Technologies сообщила об успешном завершении масштабного проекта по комплексной автоматизации сети складов крупнейшего логистического оператора «Русская логистическая служба» (РЛС) на базе системы управления складом Logistic Vision Suite. РЛС имеет филиалы в 20 городах России и Казахстана с головным офисом в Москве и предоставляет весь спектр услуг в области л
04.04.2008 «Элвис» представил РЛС охраны периметра

территории объектов Orwell 2k-Radar. Выход первой партии планируется на август-сентябрь этого года. Радиолокационная система охраны периметра Orwell 2k-Radar Радиолокационная система охр
17.12.2007 Новинка от Toshiba: первая РЛС на основе полупроводников

Компания Toshiba объявила о выпуске на рынок первой в мире метеорологической радиолокационной станции на основе сверхмощного полупроводникового модуля. Новая РЛС в шесть раз меньше традиционных устройств, но вполне сопоставима с ними по мощности. Кроме того, она обладает расширенным диапазоном частот и другими улучшенными характеристиками. Первый об
27.11.2007 Нефтяной разлив под Керчью снял радарный спутник Германии

под Керчью, снятый германским спутником с разрешением 3 метра Компания Infoterra, распространяющая радарные изображения германского коммерческого спутника TerraSAR-X, опубликовала снимок разли
26.10.2007 Канада запустит второй радарный спутник

нистр промышленности Канады Джим Прентис (Jim Prentice), новый спутник RADARSAT-2 важен для защиты суверенитета Канады в Арктике. Крупнейшим покупателем данных RADARSAT-2 станет правительство Канады. Радарная космическая информация будет использована для разнообразных приложений, важнейшие из них - контроль безопасности границ, мониторинг судоходства, разливов нефти и рубок леса в провинции
15.06.2007 Радарные ДДЗ сверхвысокого разрешения можно заказать бесплатно

дной стороны, данные дистанционного зондирования теперь открыты для всех независимо от их пространственного (в плане) разрешения. С другой, детальная информация о рельефе местности остается закрытой. Радарные снимки позволяют получать информацию о рельефе со сверхвысокой точности - с ожидающимся в 2009 году вводом в эксплуатацию второго спутника системы TerraSAR Tandem-X станет возможным из
05.06.2007 Италия запустит первый радарный спутник-шпион

планируется вывести на орбиту группировку из четырех спутников COSMO, которые будут использоваться в составе франко-итальянской системы видовой разведки ORFEUS. Италия в обмен на поставляемые Франции радарные изображения COSMO получит доступ к результатам оптической съемки спутников HELIOS-2A и PLEIADES.
31.01.2007 «Русская логистическая служба» автоматизирует 5 складских комплексов

сийском рынке решений для управления и оптимизации цепочки поставок, объявила о старте проекта по комплексной автоматизации новых складов логистического оператора — ГК «Русская логистическая служба» (РЛС). Как заявил Кирилл Власов, президент компании РЛС, ключевой целью компании является расширение своего присутствия на российском рынке коммерческой логистики путем создания националь
27.12.2006 CargoSolution внедряют в "Русской Логистической Службе"

ГК «Русская Логистическая Служба» (РЛС) и компания «Элфор Софт» объявили об успешном завершении проекта по внедрению решения CargoSolution, разработанного на базе Microsoft Dynamics NAV. При выборе системы автоматизации выбор ру
22.12.2006 На Северо-Западе на боевое дежурство заступает новая РЛС

Сегодня на опытно-боевое дежурство заступает новая радиолокационная станция «Воронеж» в посёлке Лехтуси Ленинградской области. Об этой станции C
29.11.2006 Радарный космический мониторинг: счет пошел на минуты

дки и времени ледовой проводки судов, а также повышения безопасности морской навигации. Спутниковые радарные снимки становятся критически важными для обнаружения судов, загрязняющих акватории н
29.11.2006 Радарный космический мониторинг: счет пошел на минуты

дки и времени ледовой проводки судов, а также повышения безопасности морской навигации. Спутниковые радарные снимки становятся критически важными для обнаружения судов, загрязняющих акватории н
24.11.2006 "Русская Логистическая Служба" автоматизирует контроль грузоперевозок

Группа компаний «Русская Логистическая Служба» (РЛС) и компания «Элфор Софт» объявили об успешном завершении проекта по внедрению решения CargoSolution, разработанного на платформе Microsoft Dynamics NAV. Выбор системы автоматизации руководс
04.10.2006 Новая РЛС прикроет Северо-Запад России

станции — получение и выдача информации о возможном ракетном нападении. Новая станция позволит прикрыть Северо-Запад России, который остался незащищённым после закрытия семь лет назад российской РЛС вблизи латвийского поселка Скрунде. С 2007 года станцию планируется поставить на боевое дежурство. Новая станция является модульной. Она полностью изготавливается на заводе и устанавливаетс
04.10.2006 Новая РЛС прикроет Северо-Запад России

станции — получение и выдача информации о возможном ракетном нападении. Новая станция позволит прикрыть Северо-Запад России, который остался незащищённым после закрытия семь лет назад российской РЛС вблизи латвийского поселка Скрунде. С 2007 года станцию планируется поставить на боевое дежурство. Новая станция является модульной. Она полностью изготавливается на заводе и устанавливаетс
27.09.2006 Озера на Титане: новый радарный снимок

Межпланетный зонд «Кассини» передал на Землю новый снимок поверхности спутника Сатурна Титана. Радарный снимок сделан 23 сентября 2006 года – на нем хорошо видны метан-этановые озера размером 20 и 25 км в поперечнике, по форме напоминающие земные водоемы.
27.09.2006 Озера на Титане: новый радарный снимок

Межпланетный зонд «Кассини» передал на Землю новый снимок поверхности спутника Сатурна Титана. Радарный снимок сделан 23 сентября 2006 года – на нем хорошо видны метан-этановые озера размером 20 и 25 км в поперечнике, по форме напоминающие земные водоемы.
14.06.2006 Украина создает новую трехкоординатную РЛС

лкой на источник в украинском ВПК. Изготовление опытного образца станции завершено в декабре 2005 г. Станция включена в программу развития вооружения и военной техники до 2015 г. К особенностям новой РЛС следует отнести цифровую антенную решетку. Заявленные параметры зоны обнаружения, точностные характеристики и разрешающая способность близки к усредненным характеристикам лучших современных
14.06.2006 Украина создает новую трехкоординатную РЛС

лкой на источник в украинском ВПК. Изготовление опытного образца станции завершено в декабре 2005 г. Станция включена в программу развития вооружения и военной техники до 2015 г. К особенностям новой РЛС следует отнести цифровую антенную решетку. Заявленные параметры зоны обнаружения, точностные характеристики и разрешающая способность близки к усредненным характеристикам лучших современных
10.05.2006 Китай запустил первый радарный спутник-шпион

еской съемки (у Китая на орбите находятся три военных оптических аппарата серии “Дозор-3” или JB-3) радарные спутники позволяют получать изображения заданных объектов при любой освещенности нез
10.05.2006 Китай запустил первый радарный спутник-шпион

еской съемки (у Китая на орбите находятся три военных оптических аппарата серии “Дозор-3” или JB-3) радарные спутники позволяют получать изображения заданных объектов при любой освещенности нез
09.11.2005 Радарный спутник: Канада не дает России ослепнуть

о агентства Канады CSA и компании-оператора MDA сертифицировали первую российскую приемную станцию. Радарные снимки позволяют эффективно различать лед на фоне чистой воды, что делает аппараты п
09.11.2005 Радарный спутник: Канада не дает России ослепнуть

о агентства Канады CSA и компании-оператора MDA сертифицировали первую российскую приемную станцию. Радарные снимки позволяют эффективно различать лед на фоне чистой воды, что делает аппараты п
12.09.2003 Российские аэростаты на охране китайских границ

и островами. Более десяти лет, с 1992 г., реализуется проект TARS (Tethered Aerostat Radar System — радиолокационная система на привязных аэростатах), в рамках которого создается система тоталь
30.04.2003 Аэростаты обеспечат контроль воздушных границ США и Израиля

е десяти лет — с 1992 г. — реализуется проект TARS (Tethered Aerostat Radar System — радиолокационная система на привязных аэростатах), с помощью которого создается система тотал
28.09.2000 Разработана радарная система для трехмерного картографирования подземных коммуникаций

мерные карты электрических и телефонных кабелей, водопроводных и газовых труб. Имея такие карты, компании смогут лучше управлять эксплуатацией, ремонтом и строительством новых подземных коммуникаций. Радарная система позволяет "видеть" на глубину до 3 м. Она прошла испытания в Нью-Йорке, Сан-Диего и других американских городах. Основное преимущество новой системы по сравнению с предыдущими

28.09.2000 Разработана радарная система для трехмерного картографирования подземных коммуникаций

мерные карты электрических и телефонных кабелей, водопроводных и газовых труб. Имея такие карты, компании смогут лучше управлять эксплуатацией, ремонтом и строительством новых подземных коммуникаций. Радарная система позволяет "видеть" на глубину до 3 м. Она прошла испытания в Нью-Йорке, Сан-Диего и других американских городах. Основное преимущество новой системы по сравнению с предыдущими


Публикаций - 345, упоминаний - 393

РЛС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3193 29
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 253 21
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1146 14
Microsoft Corporation 24469 11
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 11
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 10
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 332 9
Совзонд - Sovzond 118 9
Google LLC 11664 8
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 7
8047 7
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 322 7
Прогноз 1636 6
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 270 6
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 249 6
Автодория 44 6
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 125 5
МегаФон 8516 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 263 5
Yandex - Яндекс 7079 5
Ростелеком 9527 5
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1219 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1271 4
Ростех - Автоматика Концерн 1617 4
InterSystems - ИнтерСистемз 134 4
Орбита 292 4
Thales Group 123 4
Элвис-НеоТек 45 4
SilverStone 15 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12085 4
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8646 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2835 3
БАРС Груп 539 3
Ростех - Азимут 63 3
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 105 3
Vocord - Вокорд 183 3
Ростех - Радиозавод 68 3
Xiaomi 1659 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 674 14
Lockheed Martin 755 9
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 171 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 653 7
Boeing 1008 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 458 5
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 103 5
Northrop Grumman 202 5
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 197 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 43 4
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 4
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 4
Русская логистическая служба - РЛС 6 4
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 490 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 3
IAI - Israel Aerospace Industries 44 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 287 3
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 3
Меркури - Mercury 213 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 10 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 123 2
Казахмыс - Kazakhmys 51 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 201 2
Военно-промышленная компания - Арзамасский машиностроительный завод - ЗЗГТ - Заволжский завод гусеничных тягачей 6 2
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 2
Волгоградский судостроительный завод 6 2
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 2
Новый век 26 2
Palmali Shipping 6 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 252 2
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод 12 2
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 2
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1840 14
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1344 9
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 633 8
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 64 7
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U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 605 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1175 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4361 6
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 87 6
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 115 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1150 5
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 114 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 670 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 109 4
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ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 3
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4887 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 326 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3880 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 99 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 123 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6237 4
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 2
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 6 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
GDV - Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Германский союз страховщиков 1 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 64 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 18 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 50 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 123 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9717 120
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6879 97
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10640 65
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2840 58
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63732 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48681 42
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1077 42
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2258 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18143 26
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3295 25
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2823 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29856 21
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1667 19
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 111 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13597 19
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1404 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11648 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15993 17
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20522 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12236 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23690 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11008 15
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9253 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29030 14
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2188 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24128 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26253 14
Gen V - кибератаки пятого поколения 1165 14
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 602 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20219 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10589 14
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 667 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27569 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5933 13
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9461 13
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 804 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12655 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13799 13
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3943 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23678 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4931 35
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 31
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 18
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 12
Microsoft Windows 2000 8660 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2693 11
Космодром Байконур 1065 11
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 11
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 10
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 9
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 144 9
Google Maps - Карты Google - GMaps 640 8
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 8
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 130 8
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 234 8
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 8
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 7
Google Android 13834 7
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 7
GeoEye IKONOS 110 6
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 6
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 183 6
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 6
Google Earth - Google Планета Земля 455 6
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 11 5
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 4
Ростех - КРЭТ Фазотрон-НИИР - Жук - семейство многофункциональных авиационных бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 12 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1389 4
Apple iOS 7624 4
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 228 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2238 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1521 4
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 120 4
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 122 4
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
Linux OS 9702 4
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 54 4
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 29 4
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 10 4
Кучейко Алексей 22 6
Рахманов Максим 47 4
Путин Владимир 3109 4
Лебедев Георгий 53 4
Бендин Сергей 10 4
Вышковский Геннадий 4 4
Левкевич Михаил 60 4
Колесов Николай 21 3
Погосян Михаил 21 3
Андронов Алексей 28 3
Скоков Сергей 26 3
Саломатин Алексей 8 3
Столбов Андрей 20 3
Власов Кирилл 7 3
Кречетов Николай 25 3
Симаков Олег 113 3
Чемезов Сергей 142 2
Кряжев Григорий 5 2
Шифрин Михаил 8 2
Московченко Артем 2 2
Московченко Леонид 2 2
Бушуев Александр 11 2
Чендаров Андрей 16 2
Булаев Михаил 2 2
Суворов Сергей 14 2
Гершензон Ольга 14 2
Шульман Александр 8 2
Covault Craig - Ковальт Крэг 6 2
Berry Philippa - Берри Филиппа 2 2
Палещук Владимир 2 2
Зингерман Борис 38 2
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 2
Комогорцев Андрей 7 2
Коротеев Анатолий 5 2
Бахтин Михаил 4 2
Беляев Михаил 11 2
Эльянов Михаил 14 2
Головин Андрей 15 2
Козлов Игорь 47 2
Шалманов Сергей 201 2
Россия - РФ - Российская федерация 140910 174
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51746 121
Земля - планета Солнечной системы 10310 103
Европа 21652 42
Германия - Федеративная Республика 12613 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16720 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42521 40
Канада 4851 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13269 38
Солнце - звезда Солнечной системы 5124 29
Индия - Bharat 5381 27
Франция - Французская Республика 7797 25
Израиль 2711 25
Украина 7559 24
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2847 24
Япония 13233 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14111 20
Италия - Итальянская Республика 4330 18
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 727 16
Казахстан - Республика 5459 14
Южная Корея - Республика 6595 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17094 13
Иран - Исламская Республика Иран 1068 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14021 12
Беларусь - Белоруссия 5551 11
Сатурн - Титан (спутник) 459 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7268 10
Луна - спутник Земли 1469 10
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 657 9
Бразилия - Федеративная Республика 2334 9
Мировой океан - World Ocean 507 9
Солнечная система - Solar system 2508 9
Польша - Республика 1950 9
Ирак - Республика 694 9
США - Аляска 239 8
Арктика - Северный полюс 173 8
Турция - Турецкая республика 2317 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2667 7
США - Калифорния 4582 7
Африка - Африканский регион 3436 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8566 97
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5578 79
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49901 59
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17979 55
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28309 50
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4951 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5628 24
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3921 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6687 16
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3689 14
Регистратор 1439 14
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1252 13
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 843 12
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1766 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47098 11
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 998 11
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1656 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2390 10
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 346 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9772 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3885 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9549 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10818 8
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1576 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16027 8
Энергетика - Energy - Energetically 4963 8
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 509 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8403 7
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 114 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13050 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4279 7
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 783 7
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 451 7
Газы - Метан - methanum - болотный газ 354 7
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1543 6
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 407 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3336 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6793 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5196 6
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 419 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2693 27
CNews RND - R&D.CNews 2273 23
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11191 14
Space Daily 528 7
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 6
Военно-промышленный курьер 88 4
e4 Engineering 107 4
Phys.org 972 4
NYT - The New York Times 1022 3
Times 616 3
CNews - ZOOM.CNews 1845 3
AP - Associated Press 2003 3
Defensetech 47 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Future - Space.com 198 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 910 2
National Geographic 95 2
New Scientist 1448 2
Washington Times 22 1
The Register - The Register Hardware 1515 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5887 1
РИА Новости 897 1
УНИАН 10 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
23ABC News 170 1
The Economist 45 1
Kyodo 46 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1763 1
Space Weather 117 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 175 1
Известия ИД 606 1
Nature 808 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
Science Advances 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7962 16
Gartner - Гартнер 3539 1
TAdviser 100 4 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 50 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 6
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 244 6
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 56 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 809 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
РАН - Российская академия наук 1838 3
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 21 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 31 3
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 3
Beihang University - Бэйханский Университет - Университет Бэйхан - Пекинский университет авиации и космонавтики 3 2
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 225 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 2
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 2
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 44 2
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 359 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 56 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 15 1
БГУ - Белорусский государственный университет 31 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 150 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 877 1
Università degli Studi di Padova - University of Padua - Падуанский университет - Университет Падуи 6 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 283 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 140 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 15 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 12
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 8
Армия - Международный военно-технический форум 43 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1202 2
GIS-Forum - Интеграция геопространства — будущее информационных технологий 11 2
Высокие технологии XXI века 78 2
Неогеография XXI - форум 65 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1971 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 1
Международный женский день - 8 марта 323 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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