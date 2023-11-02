Газы - Метан - methanum - болотный газ

В Перми создали более дешевый аналог интерфейса для БПЛА, чтобы измерять выбросы метана Выбросы метана – проблема многих отраслей промышленности, сельского и городского хозяйства. Этот газ ускоряет процесс глобального потепления и загрязняет окружающую среду. Важно находить и контролирова

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений перестраивались. Их задачей было выстроить схему, которая в конечном итоге позволила бы производить метан, или CH4, представляющий собой углерод, окруженный четырьмя молекулами водорода. Художе

Раскрыта тайна исчезающего метана на Марсе как в научном сообществе, так и среди общественности. Конечно, все еще не опровергнута версия, что метан в атмосфере Марса — следствие определенных геологических процессов, но с равной степень

Подводная мерзлота быстро истончается из-за столкновения с айсбергами рее расчетов, принятых сейчас. На некоторых участках шельфа подводная мерзлота уже приблизилась к зоне стабильности гидратов, разрушение которых может спровоцировать массированный выброс пузырькового метана. Анализ данных о бурении скважин на Восточно-Сибирском арктическом шельфе, выполненном в 1982-1983 гг., показал, что скорость таяния подводной мерзлоты в последние 30 лет выше, чем при

"Экзо-Марс"-2016 – на пути к Марсу современности: откуда на Красной планете сезонные колебания метана. Некоторые ученые полагают, что метан может появляться в результате деятельности обширной подповерхностной биосферы. Возможно

Метан на Плутоне сохранил историю Солнечной системы ановленный на космическом аппарате НАСА New Horizons, обнаружил на поверхности Плутона замороженный метан. В отличие от земного, этот метан образовался не в результате деятельности живых

Землетрясения могут «зажарить» Землю одные источники включают извержения вулканов, выбрасывающие углекислый газ, частицы диоксида серы и метан. Самые мощные техноленные источники – это сжигание ископаемого топлива, которое дает ль

Метан на экзопланетах: жизнь или метеориты? соответствии с этим считаются признаками и жизни в космосе. Один из ключевых в этом смысле газов – метан, горючий органический газ без цвета и запаха, на Земле производимый микробами. В течени

Человечеству удалось "укротить" метан тся следствием снижения утечек природного газа во время разведки и добычи ископаемых видов топлива. Метан имеет в 20 раз более мощный парниковый эффект, чем углекислый газ, хотя и присутствует

Сколько метана скрывают антарктические льды? нического происхождения, находящиеся под антарктическим ледовым покровом, могли быть переработаны в метан проживающими там микроорганизмами. Если ледяной покров уменьшится, и древние бассейны о

Парниковый газ может вырваться на свободу ственно над дном моря поднимается, некоторые гидраты могут раствориться и выпустить ранее связанный метан. В результате в атмосферу Земли будет выброшено огромное количество самого мощного парн

Найден способ экологически чистого сжигания метана менные катализаторы для сжигания распространенного газа метана недостаточно эффективны. Из-за этого метан сгорает не полностью и частично улетучивается в атмосферу, внося свой негативный вклад

Больные деревья - новый источник парникового газа парниковых газов почти на одну пятую. Если экстраполировать эти данные на леса во всем мире, то на метан, образующийся в лесах, приходится 10% мировых выбросов парниковых газов. Деревья произв

Метан на Марсе – это не признак жизни Когда 9 лет назад ученые обнаружили метан в атмосфере Марса, это стало сенсацией. Многие посчитали наличие этого газа явным свиде

Метан научились превращать в топливо при комнатной температуре двигателей и двигателей внутреннего сгорания. В присутствии катализаторов на основе катионов золота метан частично сгорает с выходом формальдегида. Этот процесс протекает при температуре −23°C,

Метан на Марсе: следы жизни или вулканизм? езко растет в Северном полушарии и достигает пика из 70 частей на миллиард осенью. В это время года метан присутствует на большей части планеты. Уровень газа резко снижается в зимний период - о

Метан может заменить нефть уже через пять лет а проблема будет скоро решена. Их изобретение является катализатором, который эффективно превращает метан в этилен - сырье для более чем двух третей мирового производства химических веществ. Де

Марс запутал земных теоретиков неожиданно выяснилось, что в оценки эти не был учтён очень важный фактор. Согласно расчётам учёных, метан должен сохраняться в атмосфере Марса на протяжении примерно 300 лет; это, помимо прочег

Вдоль побережья Сибири обнаружены существенные эмиссии метана из океанских отложений оттаивание вечной мерзлоты таит в себе потенциальную угрозу вывести аккумулированный парниковый газ метан из устойчивого состояния и выпустить его в атмосферу.

На планете за пределами Солнечной системы впервые обнаружен метан Как сообщает Би-би-си, метан обнаружен в атмосфере планеты, удаленной от Земли на 63 световых года. Важность открыти

На планете в иной системе обнаружена органика форнийского технологического института (США) с помощью космического телескопа им. Хаббла обнаружили метан в атмосфере гигантской планеты HD 189733b, находящейся на расстоянии 63 световых лет от

Испытан метан-кислородный ракетный двигатель Как сообщает Space Daily, компания Northrop Grumman объявила о проведении успешных демонстрационных двигателей ракетного двигателя TR408, использующего метан в качестве топлива и кислород - в качестве окислителя. Характеристический импульс двигателя составил 340 с, проведено в общей сложности 50 огневых испытаний. Двигатель отличается простото

Новое лекарство уменьшит вклад коров в глобальное потепление По оценкам специалистов, метан, вырабатываемый и выделяемый коровами, составляет более 4% выбросов парниковых газов в

Уровень метана в атмосфере странным образом стабилизировался Затем темпы роста снизились до 0,3-0,6% в год, и, наконец, к декабрю 2005 года приблизились к нулю. Метан поступает в атмосферу из разных источников – с рисовых полей, болот, свалок, протекающи

Уровень метана в атмосфере странным образом стабилизировался Затем темпы роста снизились до 0,3-0,6% в год, и, наконец, к декабрю 2005 года приблизились к нулю. Метан поступает в атмосферу из разных источников – с рисовых полей, болот, свалок, протекающи

Сибирские озера таят угрозу миру обальное потепление вызывает ускоренное таяние вечной мерзлоты, что способствует большей активности метан-образующих бактерий, населяющих озера. В результате процесс метаногенеза усиливается, и

Сибирские озера таят угрозу миру обальное потепление вызывает ускоренное таяние вечной мерзлоты, что способствует большей активности метан-образующих бактерий, населяющих озера. В результате процесс метаногенеза усиливается, и

Сибирские реки виновны в глобальном потеплении? асно прогнозам специалистов, в скором будущем в атмосферу Земли поступит большое количество метана. Метан — более мощный парниковый газ, чем двуокись углерода. Одним из самых значимых поте

Сибирские реки виновны в глобальном потеплении? асно прогнозам специалистов, в скором будущем в атмосферу Земли поступит большое количество метана. Метан — более мощный парниковый газ, чем двуокись углерода. Одним из самых значимых поте

“Космическая” молекула открывает свои секреты ет выяснить, какие процессы и химические реакции происходят в межзвездных облаках. Протонированный метан привлекает внимание ученых еще и потому, что относится к классу так называемых суперкис

“Космическая” молекула открывает свои секреты ет выяснить, какие процессы и химические реакции происходят в межзвездных облаках. Протонированный метан привлекает внимание ученых еще и потому, что относится к классу так называемых суперкис

Жизнь на Марсе: совсем как в Гренландии? ного покрова. Измерения показали, что 80% бактерий Archaea до сих пор живут в толще льда и выделяют метан, что и обуславливает повышенное содержание этого газа в определенных слоях ледяных керн

Жизнь на Марсе: совсем как в Гренландии? ного покрова. Измерения показали, что 80% бактерий Archaea до сих пор живут в толще льда и выделяют метан, что и обуславливает повышенное содержание этого газа в определенных слоях ледяных керн

Метан в атмосфере Титана: загадка происхождения На Земле метан образуется в результате биологических или геологических процессов. Изучая показания при

Метан в атмосфере Титана: загадка происхождения На Земле метан образуется в результате биологических или геологических процессов. Изучая показания при

На Марсе много метана ет дебаты по поводу возможного биологического происхождения газа. Другая группа ученых считает, что метан выделяется при вулканической деятельности. Солнечный свет постоянно уничтожает молекулы

На Марсе много метана ет дебаты по поводу возможного биологического происхождения газа. Другая группа ученых считает, что метан выделяется при вулканической деятельности. Солнечный свет постоянно уничтожает молекулы

Тайна Бермудского треугольника скоро будет раскрыта в) и возраст (много миллионов лет) обитает огромная популяция бактерий. Некоторые из них производят метан, который накапливается в «газовых гидратах» — сконцентрированном льде из метана и

Жизнь на Марсе: скептики контратакуют После того, как в прошлом году в марсианской атмосфере был обнаружен метан, стало очевидно, что на планете должен существовать его постоянный источник – молекулы