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Газы Метан methanum болотный газ
СОБЫТИЯ
|02.11.2023
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В Перми создали более дешевый аналог интерфейса для БПЛА, чтобы измерять выбросы метана
Выбросы метана – проблема многих отраслей промышленности, сельского и городского хозяйства. Этот газ ускоряет процесс глобального потепления и загрязняет окружающую среду. Важно находить и контролирова
|30.01.2023
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Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений
перестраивались. Их задачей было выстроить схему, которая в конечном итоге позволила бы производить метан, или CH4, представляющий собой углерод, окруженный четырьмя молекулами водорода. Художе
|16.07.2021
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Раскрыта тайна исчезающего метана на Марсе
как в научном сообществе, так и среди общественности. Конечно, все еще не опровергнута версия, что метан в атмосфере Марса — следствие определенных геологических процессов, но с равной степень
|09.08.2017
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Подводная мерзлота быстро истончается из-за столкновения с айсбергами
рее расчетов, принятых сейчас. На некоторых участках шельфа подводная мерзлота уже приблизилась к зоне стабильности гидратов, разрушение которых может спровоцировать массированный выброс пузырькового метана. Анализ данных о бурении скважин на Восточно-Сибирском арктическом шельфе, выполненном в 1982-1983 гг., показал, что скорость таяния подводной мерзлоты в последние 30 лет выше, чем при
|14.03.2016
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"Экзо-Марс"-2016 – на пути к Марсу
современности: откуда на Красной планете сезонные колебания метана. Некоторые ученые полагают, что метан может появляться в результате деятельности обширной подповерхностной биосферы. Возможно
|02.07.2015
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Метан на Плутоне сохранил историю Солнечной системы
ановленный на космическом аппарате НАСА New Horizons, обнаружил на поверхности Плутона замороженный метан. В отличие от земного, этот метан образовался не в результате деятельности живых
|30.07.2013
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Землетрясения могут «зажарить» Землю
одные источники включают извержения вулканов, выбрасывающие углекислый газ, частицы диоксида серы и метан. Самые мощные техноленные источники – это сжигание ископаемого топлива, которое дает ль
|19.09.2012
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Метан на экзопланетах: жизнь или метеориты?
соответствии с этим считаются признаками и жизни в космосе. Один из ключевых в этом смысле газов – метан, горючий органический газ без цвета и запаха, на Земле производимый микробами. В течени
|05.09.2012
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Человечеству удалось "укротить" метан
тся следствием снижения утечек природного газа во время разведки и добычи ископаемых видов топлива. Метан имеет в 20 раз более мощный парниковый эффект, чем углекислый газ, хотя и присутствует
|30.08.2012
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Сколько метана скрывают антарктические льды?
нического происхождения, находящиеся под антарктическим ледовым покровом, могли быть переработаны в метан проживающими там микроорганизмами. Если ледяной покров уменьшится, и древние бассейны о
|16.08.2012
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Парниковый газ может вырваться на свободу
ственно над дном моря поднимается, некоторые гидраты могут раствориться и выпустить ранее связанный метан. В результате в атмосферу Земли будет выброшено огромное количество самого мощного парн
|16.08.2012
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Найден способ экологически чистого сжигания метана
менные катализаторы для сжигания распространенного газа метана недостаточно эффективны. Из-за этого метан сгорает не полностью и частично улетучивается в атмосферу, внося свой негативный вклад
|15.08.2012
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Больные деревья - новый источник парникового газа
парниковых газов почти на одну пятую. Если экстраполировать эти данные на леса во всем мире, то на метан, образующийся в лесах, приходится 10% мировых выбросов парниковых газов. Деревья произв
|06.06.2012
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Метан на Марсе – это не признак жизни
Когда 9 лет назад ученые обнаружили метан в атмосфере Марса, это стало сенсацией. Многие посчитали наличие этого газа явным свиде
|22.04.2011
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Метан научились превращать в топливо при комнатной температуре
двигателей и двигателей внутреннего сгорания. В присутствии катализаторов на основе катионов золота метан частично сгорает с выходом формальдегида. Этот процесс протекает при температуре −23°C,
|22.09.2010
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Метан на Марсе: следы жизни или вулканизм?
езко растет в Северном полушарии и достигает пика из 70 частей на миллиард осенью. В это время года метан присутствует на большей части планеты. Уровень газа резко снижается в зимний период - о
|17.09.2010
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Метан может заменить нефть уже через пять лет
а проблема будет скоро решена. Их изобретение является катализатором, который эффективно превращает метан в этилен - сырье для более чем двух третей мирового производства химических веществ. Де
|10.08.2009
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Марс запутал земных теоретиков
неожиданно выяснилось, что в оценки эти не был учтён очень важный фактор. Согласно расчётам учёных, метан должен сохраняться в атмосфере Марса на протяжении примерно 300 лет; это, помимо прочег
|26.02.2009
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Вдоль побережья Сибири обнаружены существенные эмиссии метана из океанских отложений
оттаивание вечной мерзлоты таит в себе потенциальную угрозу вывести аккумулированный парниковый газ метан из устойчивого состояния и выпустить его в атмосферу.
|20.03.2008
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На планете за пределами Солнечной системы впервые обнаружен метан
Как сообщает Би-би-си, метан обнаружен в атмосфере планеты, удаленной от Земли на 63 световых года. Важность открыти
|13.02.2008
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На планете в иной системе обнаружена органика
форнийского технологического института (США) с помощью космического телескопа им. Хаббла обнаружили метан в атмосфере гигантской планеты HD 189733b, находящейся на расстоянии 63 световых лет от
|16.11.2007
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Испытан метан-кислородный ракетный двигатель
Как сообщает Space Daily, компания Northrop Grumman объявила о проведении успешных демонстрационных двигателей ракетного двигателя TR408, использующего метан в качестве топлива и кислород - в качестве окислителя. Характеристический импульс двигателя составил 340 с, проведено в общей сложности 50 огневых испытаний. Двигатель отличается простото
|27.03.2007
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Новое лекарство уменьшит вклад коров в глобальное потепление
По оценкам специалистов, метан, вырабатываемый и выделяемый коровами, составляет более 4% выбросов парниковых газов в
|23.11.2006
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Уровень метана в атмосфере странным образом стабилизировался
Затем темпы роста снизились до 0,3-0,6% в год, и, наконец, к декабрю 2005 года приблизились к нулю. Метан поступает в атмосферу из разных источников – с рисовых полей, болот, свалок, протекающи
|23.11.2006
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Уровень метана в атмосфере странным образом стабилизировался
Затем темпы роста снизились до 0,3-0,6% в год, и, наконец, к декабрю 2005 года приблизились к нулю. Метан поступает в атмосферу из разных источников – с рисовых полей, болот, свалок, протекающи
|08.09.2006
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Сибирские озера таят угрозу миру
обальное потепление вызывает ускоренное таяние вечной мерзлоты, что способствует большей активности метан-образующих бактерий, населяющих озера. В результате процесс метаногенеза усиливается, и
|08.09.2006
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Сибирские озера таят угрозу миру
обальное потепление вызывает ускоренное таяние вечной мерзлоты, что способствует большей активности метан-образующих бактерий, населяющих озера. В результате процесс метаногенеза усиливается, и
|06.04.2006
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Сибирские реки виновны в глобальном потеплении?
асно прогнозам специалистов, в скором будущем в атмосферу Земли поступит большое количество метана. Метан — более мощный парниковый газ, чем двуокись углерода. Одним из самых значимых поте
|06.04.2006
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Сибирские реки виновны в глобальном потеплении?
асно прогнозам специалистов, в скором будущем в атмосферу Земли поступит большое количество метана. Метан — более мощный парниковый газ, чем двуокись углерода. Одним из самых значимых поте
|12.01.2006
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“Космическая” молекула открывает свои секреты
ет выяснить, какие процессы и химические реакции происходят в межзвездных облаках. Протонированный метан привлекает внимание ученых еще и потому, что относится к классу так называемых суперкис
|12.01.2006
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“Космическая” молекула открывает свои секреты
ет выяснить, какие процессы и химические реакции происходят в межзвездных облаках. Протонированный метан привлекает внимание ученых еще и потому, что относится к классу так называемых суперкис
|16.12.2005
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Жизнь на Марсе: совсем как в Гренландии?
ного покрова. Измерения показали, что 80% бактерий Archaea до сих пор живут в толще льда и выделяют метан, что и обуславливает повышенное содержание этого газа в определенных слоях ледяных керн
|16.12.2005
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Жизнь на Марсе: совсем как в Гренландии?
ного покрова. Измерения показали, что 80% бактерий Archaea до сих пор живут в толще льда и выделяют метан, что и обуславливает повышенное содержание этого газа в определенных слоях ледяных керн
|13.12.2005
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Метан в атмосфере Титана: загадка происхождения
На Земле метан образуется в результате биологических или геологических процессов. Изучая показания при
|13.12.2005
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Метан в атмосфере Титана: загадка происхождения
На Земле метан образуется в результате биологических или геологических процессов. Изучая показания при
|04.08.2005
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На Марсе много метана
ет дебаты по поводу возможного биологического происхождения газа. Другая группа ученых считает, что метан выделяется при вулканической деятельности. Солнечный свет постоянно уничтожает молекулы
|04.08.2005
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На Марсе много метана
ет дебаты по поводу возможного биологического происхождения газа. Другая группа ученых считает, что метан выделяется при вулканической деятельности. Солнечный свет постоянно уничтожает молекулы
|08.07.2005
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Тайна Бермудского треугольника скоро будет раскрыта
в) и возраст (много миллионов лет) обитает огромная популяция бактерий. Некоторые из них производят метан, который накапливается в «газовых гидратах» — сконцентрированном льде из метана и
|07.06.2005
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Жизнь на Марсе: скептики контратакуют
После того, как в прошлом году в марсианской атмосфере был обнаружен метан, стало очевидно, что на планете должен существовать его постоянный источник – молекулы
|07.06.2005
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Жизнь на Марсе: скептики контратакуют
После того, как в прошлом году в марсианской атмосфере был обнаружен метан, стало очевидно, что на планете должен существовать его постоянный источник – молекулы
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