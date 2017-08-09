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Индексная книга CNews*
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Газы Метан methanum болотный газ

Газы - Метан - methanum - болотный газ


09.08.2017 Подводная мерзлота быстро истончается из-за столкновения с айсбергами
14.03.2016 "Экзо-Марс"-2016 – на пути к Марсу
30.07.2013 Землетрясения могут «зажарить» Землю
19.09.2012 Метан на экзопланетах: жизнь или метеориты?
05.09.2012 Человечеству удалось "укротить" метан
30.08.2012 Сколько метана скрывают антарктические льды?
16.08.2012 Парниковый газ может вырваться на свободу
16.08.2012 Найден способ экологически чистого сжигания метана
15.08.2012 Больные деревья - новый источник парникового газа
06.06.2012 Метан на Марсе – это не признак жизни
22.04.2011 Метан научились превращать в топливо при комнатной температуре
22.09.2010 Метан на Марсе: следы жизни или вулканизм?
17.09.2010 Метан может заменить нефть уже через пять лет
10.08.2009 Марс запутал земных теоретиков
26.02.2009 Вдоль побережья Сибири обнаружены существенные эмиссии метана из океанских отложений
20.03.2008 На планете за пределами Солнечной системы впервые обнаружен метан
13.02.2008 На планете в иной системе обнаружена органика
16.11.2007 Испытан метан-кислородный ракетный двигатель
27.03.2007 Новое лекарство уменьшит вклад коров в глобальное потепление
23.11.2006 Уровень метана в атмосфере странным образом стабилизировался
23.11.2006 Уровень метана в атмосфере странным образом стабилизировался
08.09.2006 Сибирские озера таят угрозу миру
06.04.2006 Сибирские реки виновны в глобальном потеплении?
06.04.2006 Сибирские реки виновны в глобальном потеплении?
12.01.2006 “Космическая” молекула открывает свои секреты
16.12.2005 Жизнь на Марсе: совсем как в Гренландии?
13.12.2005 Метан в атмосфере Титана: загадка происхождения
04.08.2005 На Марсе много метана
08.07.2005 Тайна Бермудского треугольника скоро будет раскрыта
07.06.2005 Жизнь на Марсе: скептики контратакуют
16.05.2005 Титан: картина проясняется
21.02.2005 Жизнь на Марсе: напряжение нарастает
22.09.2004 Сенсация: оазисы жизни на Марсе

Публикаций - 341, упоминаний - 447

Газы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 42
Spirit DSP - Спирит Корп 444 7
1С-ИжТиСи 6298 6
6981 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2759 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 931 5
Орбита 277 5
Галактика - Корпорация 1412 5
Microsoft Corporation 23464 5
Элемент ГК - Elementec 25 5
Цифра ГК 2142 4
IBS Platformix - СИЛА 835 4
Sony 6480 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1024 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9400 3
IBM - International Business Machines Corp 9185 3
Восход ФГБУ НИИ 598 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 3
Fujitsu 2034 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 2
Samsung Electronics 9714 2
Biocad - Биокад 56 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8030 2
РТИ Микрон - Micron 1226 2
Huawei 3495 2
Yandex - Яндекс 5642 2
Amazon Inc - Amazon.com 2795 2
H2O 17 1
ТехноСпарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 22 1
Числовая механика 10 1
United Technologies - Hamilton Sundstrand 47 1
Rubius - Рубиус групп 5 1
РМ Нанотех 2 1
Лазерные системы НПП 3 1
Оптиковолоконные системы АО 12 1
Тион Умный микроклимат - Tion 6 1
Google LLC 10918 1
Macroscop - Сателлит Инновация 16 1
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 4 1
Datadvance - Датадванс 17 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2510 139
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6622 52
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 15
ЕКА Топливная компания 139 10
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 869 7
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 5
Точка 3792 5
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 5
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 41 4
Газпром ПАО 1149 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 323 3
Honda Motor Company 227 3
Газпром газомоторное топливо 7 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6177 2
Викинг 34 2
GM - General Motors 448 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 79 2
ВсеИнструменты.ру 222 2
Георезонанс 2 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 2
Royal Dutch Shell - Шелл 189 2
Яндекс.Такси 323 1
Новард УК - Novard 72 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 207 1
Завод Премиксов №1 1 1
Ситимобил - Служба такси 149 1
Германий 27 1
Резонанс НПП 342 1
Ростех - ОДК Газовые турбины 14 1
Northrop Grumman 201 1
General Dynamics 55 1
SIA EGG ENERGY 1 1
Сплит 158 1
ULA - United Launch Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 8 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 842 1
Tesla Motors 337 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 650 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 101
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17902 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10359 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1738 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3675 4
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9046 4
Президент Российской Федерации 3698 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2369 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2332 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3055 3
Правительство Удмуртской Республики 92 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 75 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1307 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 2
Правительство Москвы 1986 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 41 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области 41 2
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 9 2
Администрация Курской области 14 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 316 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2429 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 2
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия 32 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области 25 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 85 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 57 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 38 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 40 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4292 1
Администрация Псковской области 29 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 95 1
Кабинет министров Украины 96 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 83 1
Ивановская областная Дума 5 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 53 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1405 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17055 30
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6314 24
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24992 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53046 19
SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 490 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38699 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79070 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4049 12
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4704 12
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 2868 12
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10884 12
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3845 11
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2284 9
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Освещение - яркость источника света 585 8
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Электроэнергетика - Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1788 7
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 425 7
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8071 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21882 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21297 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5437 4
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 29
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 17
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 13
ЭОС Дело СЭД 202 11
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 161 10
Microsoft Windows 2000 12659 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4354 8
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 7
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 148 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6500 6
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 303 5
NASA New Horizons 85 5
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 5
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ЭкзоМарс 33 5
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 73 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 4
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 164 4
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter 107 4
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 110 4
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 895 3
Microsoft Office 3429 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4087 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2499 3
Microsoft Skype 1971 3
Apple iPhone 6 6164 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 3
Космодром Байконур 1054 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 194 3
Яндекс.Ровер 35 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 3
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 71 3
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 56 3
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 86 3
Linux OS 8214 3
Microsoft Windows 14413 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 294 2
ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 53 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 127 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 380 2
Исанин Антон 29 6
Трахтенберг Леонид 2 2
Орловский Виктор 345 2
Песков Дмитрий 97 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 2
Громов Владимир 14 2
Гагарин Юрий 77 1
Почкаев Евгений 9 1
Герасимов Генрих 2 1
Южаков Лев 5 1
Шахова Наталья 1 1
Митрофанов Игорь 3 1
Костин Максим 1 1
Левиев Михаил 4 1
Еремец Михаил 2 1
Nordlund Frederic - Нордлунд Фредерик 1 1
Schmidt Gavin - Шмидт Гевин 2 1
Trujillio Chad - Трухильо Чад 4 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 246 1
Левиков Антон 68 1
Сухин Евгений 1 1
Akkerman Jim - Аккерман Джим 1 1
Fink Jorgen - Финк Йорген 1 1
Levin Gilbert - Левин Гилберт 2 1
Величко Вячеслав 3 1
Свинолупов Юрий 1 1
Наумов Леонид 1 1
Федотов Алексей 9 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Натрусов Артем 192 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 1
Ройфман Роман 16 1
Нестеров Алексей 85 1
Богачев Игорь 178 1
Беляев Владислав 66 1
Кучик Евгений 17 1
Антонов Михаил 5 1
Андрианов Павел 59 1
Зубков Виктор 49 1
Апин Михаил 10 1
Земля - планета Солнечной системы 9691 179
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50119 90
Солнце - звезда Солнечной системы 4902 86
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1271 74
Солнечная система - Solar system 2450 71
Сатурн - Титан (спутник) 424 64
Европа 21288 57
Россия - РФ - Российская федерация 122395 45
США - Калифорния 4664 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12803 28
Луна - спутник Земли 1316 27
Юпитер - планета Солнечной системы 532 26
Германия - Федеративная Республика 12001 23
США - Колумбия - Вашингтон 1220 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39235 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17037 17
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 181 16
Плутон - малая планета Солнечной системы 237 16
Мировой океан - World Ocean 485 15
Чили - Республика 451 14
Италия - Итальянская Республика 4217 14
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 291 13
Япония 12868 13
Канада 4706 11
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 477 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15039 11
Арктика - Арктический регион 480 9
Нептун - планета Солнечной системы 192 9
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 450 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3425 8
США - Аризона 485 7
Франция - Французская Республика 7080 7
Сатурн - Энцелада (спутник) 120 7
Сатурн - планета Солнечной системы 132 7
Антарктида - Южный полюс 207 7
Земля - Южное полушарие 153 7
Нидерланды 3300 6
Венера - планета Солнечной системы 270 6
Уран - планета Солнечной системы 531 5
Земля - Северное полушарие 140 5
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9379 110
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23879 95
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3126 92
Водород - Hydrogenium - химический элемент 947 47
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 520 41
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1235 40
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1307 39
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3402 37
Топливо - Контроль топлива 1470 37
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 781 27
Углерод - Сarboneum - химический элемент 308 26
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - Киотский протокол - Международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению 404 26
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4044 11
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New Scientist 1447 13
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 10
Nature 795 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
Phys.org 973 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 4
TerraDaily 141 4
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Space Daily 528 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Русский Курьер 3 2
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ScienceDaily 400 2
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NYT - The New York Times 1001 2
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 1
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Scientific American 80 1
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 1
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EurekAlert 270 1
The Guardian - Британская газета 339 1
AP - Associated Press 1994 1
National Geographic 84 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 1
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Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 5
РАН - Российская академия наук 1795 5
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TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 8 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 1
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UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 1
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