Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Газы Метан methanum болотный газ

Газы - Метан - methanum - болотный газ

СОБЫТИЯ


02.11.2023 В Перми создали более дешевый аналог интерфейса для БПЛА, чтобы измерять выбросы метана

Выбросы метана – проблема многих отраслей промышленности, сельского и городского хозяйства. Этот газ ускоряет процесс глобального потепления и загрязняет окружающую среду. Важно находить и контролирова
30.01.2023 Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

перестраивались. Их задачей было выстроить схему, которая в конечном итоге позволила бы производить метан, или CH4, представляющий собой углерод, окруженный четырьмя молекулами водорода. Художе
16.07.2021 Раскрыта тайна исчезающего метана на Марсе

как в научном сообществе, так и среди общественности. Конечно, все еще не опровергнута версия, что метан в атмосфере Марса — следствие определенных геологических процессов, но с равной степень
09.08.2017 Подводная мерзлота быстро истончается из-за столкновения с айсбергами

рее расчетов, принятых сейчас. На некоторых участках шельфа подводная мерзлота уже приблизилась к зоне стабильности гидратов, разрушение которых может спровоцировать массированный выброс пузырькового метана.  Анализ данных о бурении скважин на Восточно-Сибирском арктическом шельфе, выполненном в 1982-1983 гг., показал, что скорость таяния подводной мерзлоты  в последние 30 лет выше, чем при
14.03.2016 "Экзо-Марс"-2016 – на пути к Марсу

современности: откуда на Красной планете сезонные колебания метана. Некоторые ученые полагают, что метан может появляться в результате деятельности обширной подповерхностной биосферы. Возможно
02.07.2015 Метан на Плутоне сохранил историю Солнечной системы

ановленный на космическом аппарате НАСА New Horizons, обнаружил на поверхности Плутона замороженный метан. В отличие от земного, этот метан образовался не в результате деятельности живых
30.07.2013 Землетрясения могут «зажарить» Землю

одные источники включают извержения вулканов, выбрасывающие углекислый газ, частицы диоксида серы и метан. Самые мощные техноленные источники – это сжигание ископаемого топлива, которое дает ль
19.09.2012 Метан на экзопланетах: жизнь или метеориты?

соответствии с этим считаются признаками и жизни в космосе. Один из ключевых в этом смысле газов – метан, горючий органический газ без цвета и запаха, на Земле производимый микробами. В течени
05.09.2012 Человечеству удалось "укротить" метан

тся следствием снижения утечек природного газа во время разведки и добычи ископаемых видов топлива. Метан имеет в 20 раз более мощный парниковый эффект, чем углекислый газ, хотя и присутствует

30.08.2012 Сколько метана скрывают антарктические льды?

нического происхождения, находящиеся под антарктическим ледовым покровом, могли быть переработаны в метан проживающими там микроорганизмами. Если ледяной покров уменьшится, и древние бассейны о
16.08.2012 Парниковый газ может вырваться на свободу

ственно над дном моря поднимается, некоторые гидраты могут раствориться и выпустить ранее связанный метан. В результате в атмосферу Земли будет выброшено огромное количество самого мощного парн
16.08.2012 Найден способ экологически чистого сжигания метана

менные катализаторы для сжигания распространенного газа метана недостаточно эффективны. Из-за этого метан сгорает не полностью и частично улетучивается в атмосферу, внося свой негативный вклад

15.08.2012 Больные деревья - новый источник парникового газа

парниковых газов почти на одну пятую. Если экстраполировать эти данные на леса во всем мире, то на метан, образующийся в лесах, приходится 10% мировых выбросов парниковых газов. Деревья произв
06.06.2012 Метан на Марсе – это не признак жизни

Когда 9 лет назад ученые обнаружили метан в атмосфере Марса, это стало сенсацией. Многие посчитали наличие этого газа явным свиде
22.04.2011 Метан научились превращать в топливо при комнатной температуре

двигателей и двигателей внутреннего сгорания. В присутствии катализаторов на основе катионов золота метан частично сгорает с выходом формальдегида. Этот процесс протекает при температуре −23°C,
22.09.2010 Метан на Марсе: следы жизни или вулканизм?

езко растет в Северном полушарии и достигает пика из 70 частей на миллиард осенью. В это время года метан присутствует на большей части планеты. Уровень газа резко снижается в зимний период - о
17.09.2010 Метан может заменить нефть уже через пять лет

а проблема будет скоро решена. Их изобретение является катализатором, который эффективно превращает метан в этилен - сырье для более чем двух третей мирового производства химических веществ. Де
10.08.2009 Марс запутал земных теоретиков

неожиданно выяснилось, что в оценки эти не был учтён очень важный фактор. Согласно расчётам учёных, метан должен сохраняться в атмосфере Марса на протяжении примерно 300 лет; это, помимо прочег
26.02.2009 Вдоль побережья Сибири обнаружены существенные эмиссии метана из океанских отложений

оттаивание вечной мерзлоты таит в себе потенциальную угрозу вывести аккумулированный парниковый газ метан из устойчивого состояния и выпустить его в атмосферу.
20.03.2008 На планете за пределами Солнечной системы впервые обнаружен метан

Как сообщает Би-би-си, метан обнаружен в атмосфере планеты, удаленной от Земли на 63 световых года. Важность открыти
13.02.2008 На планете в иной системе обнаружена органика

форнийского технологического института (США) с помощью космического телескопа им. Хаббла обнаружили метан в атмосфере гигантской планеты HD 189733b, находящейся на расстоянии 63 световых лет от
16.11.2007 Испытан метан-кислородный ракетный двигатель

Как сообщает Space Daily, компания Northrop Grumman объявила о проведении успешных демонстрационных двигателей ракетного двигателя TR408, использующего метан в качестве топлива и кислород - в качестве окислителя. Характеристический импульс двигателя составил 340 с, проведено в общей сложности 50 огневых испытаний. Двигатель отличается простото
27.03.2007 Новое лекарство уменьшит вклад коров в глобальное потепление

По оценкам специалистов, метан, вырабатываемый и выделяемый коровами, составляет более 4% выбросов парниковых газов в

23.11.2006 Уровень метана в атмосфере странным образом стабилизировался

Затем темпы роста снизились до 0,3-0,6% в год, и, наконец, к декабрю 2005 года приблизились к нулю. Метан поступает в атмосферу из разных источников – с рисовых полей, болот, свалок, протекающи
23.11.2006 Уровень метана в атмосфере странным образом стабилизировался

Затем темпы роста снизились до 0,3-0,6% в год, и, наконец, к декабрю 2005 года приблизились к нулю. Метан поступает в атмосферу из разных источников – с рисовых полей, болот, свалок, протекающи
08.09.2006 Сибирские озера таят угрозу миру

обальное потепление вызывает ускоренное таяние вечной мерзлоты, что способствует большей активности метан-образующих бактерий, населяющих озера. В результате процесс метаногенеза усиливается, и
08.09.2006 Сибирские озера таят угрозу миру

обальное потепление вызывает ускоренное таяние вечной мерзлоты, что способствует большей активности метан-образующих бактерий, населяющих озера. В результате процесс метаногенеза усиливается, и
06.04.2006 Сибирские реки виновны в глобальном потеплении?

асно прогнозам специалистов, в скором будущем в атмосферу Земли поступит большое количество метана. Метан — более мощный парниковый газ, чем двуокись углерода. Одним из самых значимых поте
06.04.2006 Сибирские реки виновны в глобальном потеплении?

асно прогнозам специалистов, в скором будущем в атмосферу Земли поступит большое количество метана. Метан — более мощный парниковый газ, чем двуокись углерода. Одним из самых значимых поте
12.01.2006 “Космическая” молекула открывает свои секреты

ет выяснить, какие процессы и химические реакции происходят в  межзвездных облаках. Протонированный метан привлекает внимание ученых еще и потому, что относится к классу так называемых суперкис
12.01.2006 “Космическая” молекула открывает свои секреты

ет выяснить, какие процессы и химические реакции происходят в  межзвездных облаках. Протонированный метан привлекает внимание ученых еще и потому, что относится к классу так называемых суперкис
16.12.2005 Жизнь на Марсе: совсем как в Гренландии?

ного покрова. Измерения показали, что 80% бактерий Archaea до сих пор живут в толще льда и выделяют метан, что и обуславливает повышенное содержание этого газа в определенных слоях ледяных керн
16.12.2005 Жизнь на Марсе: совсем как в Гренландии?

ного покрова. Измерения показали, что 80% бактерий Archaea до сих пор живут в толще льда и выделяют метан, что и обуславливает повышенное содержание этого газа в определенных слоях ледяных керн
13.12.2005 Метан в атмосфере Титана: загадка происхождения

На Земле метан образуется в результате биологических или геологических процессов. Изучая показания при
13.12.2005 Метан в атмосфере Титана: загадка происхождения

На Земле метан образуется в результате биологических или геологических процессов. Изучая показания при
04.08.2005 На Марсе много метана

ет дебаты по поводу возможного биологического происхождения газа. Другая группа ученых считает, что метан выделяется при вулканической деятельности. Солнечный свет постоянно уничтожает молекулы
04.08.2005 На Марсе много метана

ет дебаты по поводу возможного биологического происхождения газа. Другая группа ученых считает, что метан выделяется при вулканической деятельности. Солнечный свет постоянно уничтожает молекулы
08.07.2005 Тайна Бермудского треугольника скоро будет раскрыта

в) и возраст (много миллионов лет) обитает огромная популяция бактерий. Некоторые из них производят метан, который накапливается в «газовых гидратах» — сконцентрированном льде из метана и 
07.06.2005 Жизнь на Марсе: скептики контратакуют

После того, как в прошлом году в марсианской атмосфере был обнаружен метан, стало очевидно, что на планете должен существовать его постоянный источник – молекулы

07.06.2005 Жизнь на Марсе: скептики контратакуют

После того, как в прошлом году в марсианской атмосфере был обнаружен метан, стало очевидно, что на планете должен существовать его постоянный источник – молекулы


Публикаций - 371, упоминаний - 480

Газы и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Spirit DSP - Спирит Корп 482 7
9594 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 6
Microsoft Corporation 25774 5
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 48 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 4
Yandex - Яндекс 9215 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Fujitsu 2105 3
Sony 6739 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 3
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 139 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 3
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 3
Konami 111 3
Fujitsu Automation 7 3
DEEP Robotics 5 2
Samsung Electronics 11064 2
Ростелеком 10948 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
МегаФон 10742 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Huawei 4675 2
ИКС 538 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Biocad - Биокад 95 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Google LLC 12687 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 2
H2O 23 2
СКАУТ 81 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 21
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 13
ЕКА Топливная компания 148 10
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 10
Газпром ПАО 1493 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 4
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Газпром газомоторное топливо 10 3
Honda Motor Company - HND 240 3
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 3
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 3
Еврохим МХК - Еврохим УКК - Еврохим Усольский калийный комбинат 12 2
Вайс профиль 2 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
Георезонанс 2 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Bosch - Роберт Бош 10 2
Озеро Байкал - Фонд поддержки прикладных экологических разработок - Фонд поддержки экологических программ Экология для всех - ФССОБ - Фонда содействия сохранению озера Байкал 11 2
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
Ardo - Ардо 36 1
Укрспирт ГП - Государственный концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности - Червонослободской спиртовый завод - Краснослободской спиртовый завод 3 1
Кузбасский технопарк - Кузбасский технологический парк 15 1
Татнефть Пресскомпозит 1 1
ГЕЛАР НПО 1 1
ГалоПолимер 14 1
Клавдиевский промышленно-опытный завод - Клавдиево-Тарасовский Опытно-Экспериментальный завод 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Связной ГК 1401 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 101
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Администрация Курской области 28 2
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 2
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 26 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 2
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
ООН ЮНФПА - Фонд в области народонаселения - UNFPA - United Nations Population Fund 4 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 35 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 109
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 39
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 33
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 26
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 25
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 21
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 16
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 16
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 13
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 13
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 12
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 10
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 9
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 8
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 8
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 166 8
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 8
Освещение - яркость источника света 742 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 6
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 497 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 6
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 51
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 31
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 25
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 19
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 15
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 10
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 9
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 8
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 8
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ExoMars Trace Gas Orbiter - ЭкзоМарс 34 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 6
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 6
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 5
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 5
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 5
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 5
NASA Mars Odyssey orbiter 59 5
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 5
Microsoft Office 4170 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
Космодром Байконур 1072 3
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 3
Intel Pentium III 782 3
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 3
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 3
Honda Asimo 39 3
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 3
Formisano Vittorio - Формисано Витторио 5 5
Yaghi Omar - Яги Омар 5 5
Wall Stephen - Уолл Стивен 5 4
Griffin Caitlin - Гриффин Кэйтлин 4 4
Краснопольский Владимир 4 4
Lebreton Jean-Pierre - Лебретон Жан-Пьер 4 4
Lemke Larry - Лемке Ларри 6 4
Lunine Jonathan - Лунин Джонатан 6 4
Mumma Michael - Мамма Майкл 4 4
Niemann Hasso - Нейманн Хассо 4 4
Wall Steve - Уолл Стив 4 4
Balch Tucker - Болч Таккер 4 3
Yoshida Kazuo - Йошида Казуо 4 3
Левкевич Михаил 59 3
Sotin Christophe - Сотин Кристоф 2 2
Зимов Сергей 2 2
Schaefer Laura - Шефер Лора 2 2
Chanton Jeff - Чентон Джефф 2 2
Трахтенберг Леонид 2 2
van Breugel Yvonne - Ван Брейгель Ивонн 2 2
Matson Dennis - Мэтсон Деннис 6 2
Deming Drake - Деминг Дрейк 4 2
Георгиева Добринка 2 2
Swain Mark - Суэйн Марк 2 2
Brown Michael - Браун Майкл 36 2
Sicardy Bruno - Сикарди Бруно 2 2
Arnason Bragi - Арнасон Брейджи 2 2
Ziemelis Carl - Цимелис Карл 2 2
Southwood David - Саутвуд Дэвид 12 2
Porco Carolyn - Порко Каролин 14 2
Grinspoon David - Гринспун Дэвид 4 2
Nesbitt David - Несбитт Дэвид 3 2
Bhattacharya Ashok - Бхаттачарья Ашок 2 2
Parkes John - Паркс Джон 4 2
Abraham Spencer - Абрахам Спенсер 5 2
Turner John - Тернер Джон 3 2
Sears Derek - Сирс Дерек 2 2
Howard Rob - Говард Роб 2 2
Hansen James - Хансен Джеймс 9 2
Guloy Arnold - Галой Арнольд 2 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 186
Солнечная система - Solar system 2569 99
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 91
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 90
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 74
Сатурн - Титан (спутник) 533 65
Россия - РФ - Российская федерация 166163 63
Европа 24962 56
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 28
Германия - Федеративная Республика 13220 26
Юпитер - планета Солнечной системы 557 26
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 24
США - Калифорния 4828 22
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 19
США - Колумбия - Вашингтон 1486 19
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 18
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 16
Нептун - планета Солнечной системы 203 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 15
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Мировой океан - World Ocean 528 15
Чили - Республика 494 14
Япония 13807 13
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 12
Канада 5081 12
Земля - Южное полушарие 160 12
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 11
Плутон - Харон (спутник) 61 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 8
Венера - планета Солнечной системы 298 8
Юпитер - Ганимед (спутник) 37 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Франция - Французская Республика 8176 7
США - Аризона 549 7
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 7
Сатурн - планета Солнечной системы 136 7
Земля - Северное полушарие 152 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 105
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 105
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 83
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 65
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 61
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 47
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 46
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 46
Молекула - Molecula 1102 44
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 30
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 28
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 27
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 27
Ботаника - Растения - Plantae 1167 27
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 27
Энергетика - Energy - Energetically 5855 26
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 26
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 26
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 24
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 22
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 19
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1362 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 17
Газы 195 16
Зоология - наука о животных 2887 16
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 15
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 14
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 13
Физика - Градус Цельсия 293 13
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 12
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 12
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 11
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 103 10
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 10
New Scientist 1448 26
Nature 832 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 10
Future - Space.com 200 10
Space Daily 528 9
CNews RND - R&D.CNews 2274 9
Phys.org 972 8
SpaceDaily - Space Daily 187 8
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
TerraDaily 141 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
ScienceDaily 399 4
Известия ИД 770 3
Русский Курьер 3 2
SpaceNews 73 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 2
NYT - The New York Times 1099 2
The Guardian - Британская газета 406 2
AP - Associated Press 2007 2
Daily Mail 58 2
National Geographic 95 2
NEWSru.com 229 2
The Engineer 79 2
Geophysical Research Letters 31 2
CNews Энергоэффективное освещение 28 2
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 2
Nature Geoscience 22 1
Nature Catalysis 1 1
Astronomy & Astrophysics 16 1
SCMP - South China Morning Post 36 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Российская газета 290 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
South China Morning Post 93 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
MAR Consult - Мар Консалт 29 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 21
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 8
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 6
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 5
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 5
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 4
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 3
Keio University - Университет Кэйо 39 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 3
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 3
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 2
CU Boulder - University of Colorado Boulder - Университет Колорадо Боулдер - Колорадский университет в Боулдере 14 2
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 2
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 2
BAS - British Antarctic Survey - Британская антарктическая служба 16 2
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 2
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
Universität Bern - University of Bern - Бернский университет 9 2
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 2
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 2
CNRS - Observatoire de Marseille - Marseille Observatory - Марсельская обсерватория - Марсельская астрофизическая лаборатория 6 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Пловдивская международная ярмарка - Международен панаир Пловдив 2 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Indiasoft ИТ-конференция 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще