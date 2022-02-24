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Cloud Computing Cloud Solutions Облачные технологии Облачные вычисления Облачная инфраструктура Облачная трансформация


 

"Облачный рынок РФ: положение дел и перспективы. Рейтинги Market.CNews" Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews на CNews FORUM 2021.


24.02.2022 Система виртуализации zVirt совместима с диспетчером подключений виртуальных рабочих мест Termidesk
21.02.2022 Крупнейший в мире облачный сервис переходит на самый любимый хакерами язык программирования
03.02.2022 УК «Перспектива» перешла на облачную платформу T1 Cloud
28.01.2022 Yandex.Cloud запускает программу развития бизнес-специалистов в сфере облачных технологий
26.01.2022 Компания «СиГИС технологии» запустила облачную платформу для BIM-моделирования на базе VK Cloud Solutions
26.01.2022 Предприниматели приобрели более 25 тыс. лицензий с начала 2022 года по программе поддержки цифровизации МСП
18.01.2022 Как SberCloud запускал OpenShift и что из этого вышло
14.01.2022 Власти компенсируют ИТ-стартапам затраты на облачные сервисы
12.01.2022 4 тенденции, которые сформируют будущее публичных облаков
12.01.2022 Облачная платформа DataFort получила аттестат соответствия требованиям по защите информации
30.12.2021 Предприниматели приобрели более 100 тыс. лицензий на облачное ПО по программе Минцифры
28.12.2021 «ГС-Инвест» присоединится к «Облачной платформе», созданной «Ростелекомом» и Yadro
22.12.2021 Облачные технологии МТС помогут бороться с кражами в магазинах Уфы
22.12.2021 УАЗ перенес сервисы «1С» в облако VK Cloud Solutions
16.12.2021 Подтверждена совместимость Digital Energy с платформой Red Hat OpenShift
15.12.2021 SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве
10.12.2021 Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность
30.11.2021 ZPlatform Cloud — облачная платформа BPM/ECM для автоматизации бизнес-процессов
29.11.2021 G-Core Labs запустил облачный контейнерный сервис Managed Kubernetes
23.11.2021 Уровень безопасности и защищенности платформы Yandex.Cloud подтвержден международной ассоциацией Cloud Security Alliance
Облачные сервисы 2021
19.11.2021 Юрий Самойлов -

Облачный рынок становится все более конкурентным, и это идет ему на пользу
19.11.2021 Сергей Боровиков -

Уровень внедрения облачных технологий значительно вырос, но Россия пока в числе догоняющих
19.11.2021 Евгений Колбин -

Облака помогли бизнесу в самые тяжелые моменты пандемии
19.11.2021 Облачный рынок будет расти за счет IaaS и госпроектов
17.11.2021 ГК «Эскорт» внедрила облачное helpdesk-решение Okdesk
11.11.2021 enKod разместила данные в облачном S3-хранилище T1 Cloud
10.11.2021 Компания SberCloud получила премию CNews за создание корпоративного хранилища данных для АО «ОХК «Уралхим»
25.10.2021 Облако в режиме Enterprise — оптимальное решение для бизнеса
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация
19.10.2021 Чемпионат творческих компетенций ArtMasters использует облачные сервисы VK Cloud Solutions
18.10.2021 Александр Колесов -

Окно в Европу: как европейский интегратор развивает облачное направление в России
11.10.2021 «Гэндальф» помогла «Астэко» перейти на облачную «1С»
08.10.2021 VMware представила новую стратегию Cloud Smart
23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву
14.09.2021 Canon представляет PRISMAprepare Go — облачное приложение для автоматизации рабочих процессов в небольших типографиях
13.09.2021 «Тионикс» готовит к выпуску масштабное обновление продуктов Tionix Cloud Platform и Tionix VDI
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080
30.08.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA производительности облачных платформ 2021
30.08.2021 Как разобраться в SLA облачной платформы: основные моменты

Публикаций - 6220, упоминаний - 13676

Cloud Computing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22203 610
VMware 2005 329
Google LLC 9983 255
IBM - International Business Machines Corp 8846 251
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8155 222
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8678 217
Oracle Corporation 5939 203
SAP SE 4485 192
1С-Битрикс - Bitrix 420 180
5660 175
Amazon Inc - Amazon.com 2606 161
1С-ИжТиСи 22 161
Dell EMC 4675 158
Softline - Софтлайн 1842 128
VK - Mail.ru Group 2987 121
HP Inc. 5254 118
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6407 117
Cisco Systems 4696 115
Intel Corporation 11124 111
Huawei 3124 102
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 228 102
Крок - Croc 1602 100
21 век – ТВ - Народный телефон 1482 97
Yandex - Яндекс 4886 94
NetApp - Network Appliance 611 92
Citrix Systems 737 88
Apple Inc 10475 87
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1552 82
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3850 76
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1156 74
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7627 72
Veeam Software 275 70
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 198 68
IBS - ИБС ИТ Услуги 1439 66
Программный продукт ГК 3768 65
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 243 65
Red Hat 1169 65
Meta - Facebook 4194 64
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 491 63
Nvidia Corp 3086 60
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5088 174
РЖД - Российские железные дороги 1423 133
X5 Group 675 97
АТАК - сеть магазинов 1565 87
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 819 86
Альфа-Банк 1440 78
Почта России ПАО 1836 77
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 237 76
ГПБ - Газпромбанк 828 73
Уралсиб Банк 471 69
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2053 68
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1621 64
Открытие ФК 2242 62
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 760 62
Societe Generale - Росбанк 433 60
ПСБ - Промсвязьбанк 664 57
Ингосстрах СПАО 300 56
ПГК - Первая грузовая компания 117 54
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 194 46
Аэрофлот 636 46
ОМК - Объединенная металлургическая компания 121 44
Точка 928 44
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 119 44
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 84 43
Газпром нефть 417 37
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 972 36
Mary Kay - Мэри Кэй 87 35
МТС банк 274 34
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 760 34
Сургутнефтегаз - СНГ 192 33
UBS AG 293 31
Черкизово ГК 74 29
Роснефть НК 425 29
Segezha Group - Сегежа Групп 94 28
Росводоканал 69 27
Лента - Сеть розничной торговли 591 27
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 27
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 703 26
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 26
Банк Зенит 205 26
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9245 287
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7777 177
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1940 115
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1186 98
Правительство РФ 7428 98
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2221 87
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2114 81
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1292 81
Федеральное казначейство России 1209 76
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2430 70
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3098 69
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1410 63
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2661 62
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 172 55
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2112 54
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1013 53
Президент Российской Федерации 3282 48
Правительство Москвы 1541 45
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 861 39
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2192 37
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2372 33
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1462 33
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 33
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1292 29
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 25
Счётная палата РФ 589 24
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 635 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2307 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1430 23
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 18
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 811 17
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 177 16
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 916 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 28 13
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 255 12
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 570 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 395 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1558 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 691 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 587 25
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 25
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 231 16
АФТ - Ассоциация Финтех 155 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 264 7
Руссофт - Russoft 366 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 198 6
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2011 6
TIA - Telecommunications Industry Association 68 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 5
Linux Foundation 166 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2498 4
CSA - Cloud Security Alliance 12 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 37 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 41 4
ASF - Apache Software Foundation 95 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 190 4
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 210 4
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 3
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 29 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
Единая Россия - Политическая партия 242 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 51 2
OpenCAPI Consortium 13 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 2
Gen-Z Consortium 11 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 169 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13335 1624
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 18680 1434
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 5586 1178
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 34111 511
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3687 492
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6024 441
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1588 375
Сервер - Серверные платформы 5357 365
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8965 352
Big Data - Большие данные 2804 297
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2472 268
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 2917 240
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5862 235
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1702 224
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7312 216
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8390 215
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 709 214
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2770 205
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 982 191
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 2658 177
ОС - Операционная система - OS - Operating system 3453 165
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 4819 164
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2028 157
Website - Вебсайт 5010 140
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1039 136
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3628 135
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10323 135
Масштабируемость - Scalability 1463 134
Виртуализация 893 132
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 1948 130
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1629 128
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3375 128
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1985 127
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3601 126
Автоматизация 1957 124
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1425 122
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 5605 120
Мобильное приложение - Mobile app 3637 119
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2725 117
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1921 114
Microsoft Azure 1248 311
Microsoft Windows 10 11296 253
Linux OS 7531 200
Google Android 11773 187
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 236 181
AWS - Amazon Web Services 633 162
Microsoft Office 365 822 144
Apple iOS 6334 134
Microsoft Office 3198 103
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 518 78
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 1504 74
VMware vSphere 341 68
Google Cloud Platform - GCP 232 65
Apple iPhone - серия смартфонов 6050 64
Apple iPhone 6 1381 61
Microsoft Exchange 1186 61
LG 75SM99 992 59
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1025 56
Apple iPad 3587 53
Microsoft SharePoint Products and Technologies 742 53
ЭОС Дело СЭД 2533 52
Microsoft SQL Server 1411 51
Apple macOS 1394 50
Oracle Java - язык программирования 2518 49
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 196 48
Intel x86 - архитектура процессора 1301 48
МТС Cloud - CloudMTS 152 47
Microsoft Windows 7 1770 47
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 401 46
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 81 45
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 397 44
Google Play - Google Store - Android Market 2684 41
Dropbox - Файловый хостинг 427 41
Apple Mac - Apple Macintosh 2599 40
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 643 39
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 441 39
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 707 38
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 123 37
Microsoft Skype 1902 37
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 135 37
Исанин Антон 4646 191
Чаркин Евгений 202 113
Шадаев Максут 441 71
Абакумов Евгений 110 60
Натрусов Артем 141 60
Ермолаев Артем 348 52
Сотин Денис 106 50
Гуральников Сергей 162 50
Клепиков Алексей 80 49
Шевченко Владимир 135 48
Дьяченко Валерий 69 47
Нестеров Алексей 84 47
Урьяс Вадим 81 45
Бойко Елена 168 42
Валчев Стоян 48 40
Прохорова Алла 48 40
Емельченков Сергей 86 38
Шипов Савва 74 37
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 37
Козырев Алексей 274 37
Прохоров Фёдор 81 37
Слышкин Василий 62 36
Богданов Кирилл 105 36
Аксаков Анатолий 103 36
Егоров Владимир 61 36
Мацоцкий Сергей 173 36
Карпов Иван 46 35
Белоусов Максим 72 35
Казарин Станислав 115 35
Семенихин Игорь 40 34
Каюмов Шамиль 37 34
Лысенко Эдуард 228 34
Путин Владимир 2504 33
Попов Андрей 80 33
Соловьев Алексей 65 33
Халматов Максим 48 33
Путятинский Сергей 57 32
Трофимова Людмила 34 32
Мискевич Евгений 32 32
Лебедев Антон 35 31
Россия - Российская федерация - РФ 103834 1921
Того - Тоголезская Республика 18289 707
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32523 503
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44865 443
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12365 410
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12886 204
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12030 196
Европа 10666 177
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12785 155
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11163 131
Европа Восточная 2898 121
Германия - Федеративная Республика 8440 119
Казахстан - Республика 4403 81
Япония 9636 79
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5166 77
Франция - Французская Республика 5469 69
Украина 5974 66
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1677 66
Азия - Азиатский регион 3680 57
Индия - Республика 4194 55
Африка - Африканский регион 2787 54
Америка Северная 2636 54
Беларусь - Белоруссия 3412 51
Россия - УФО - Екатеринбург 2942 50
Ближний Восток 2537 50
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2084 47
Россия - СФО - Новосибирск 3198 46
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1205 43
Австралия - Австралийский Союз 2723 41
Сингапур - Республика 1560 40
Канада 3142 38
Южная Корея - Республика 4000 36
Испания - Королевство 2799 34
Италия - Итальянская Республика 3147 34
Бразилия - Федеративная Республика 1923 33
Америка Латинская 1401 33
Нидерланды 2140 32
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2159 32
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 32
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 404 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 9069 692
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 9320 643
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7514 495
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2902 364
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3719 241
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление 5361 239
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2825 223
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 7227 216
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2503 157
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2276 145
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 3389 133
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 963 129
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика 1413 102
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1506 89
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1538 87
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1309 85
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1931 79
Образование - Наука - Научная деятельность 3619 77
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1592 75
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 821 73
Инвестиции - Инвестирование 1544 70
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 2706 66
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1441 64
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1716 61
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 642 60
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1426 58
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 816 56
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 991 53
Человеческий фактор 760 49
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 648 42
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1198 40
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 1082 38
Логистика - Доставка 962 38
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 749 36
Аутсорсинг 902 35
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 165 35
Образование в России 294 35
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 904 35
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 928 35
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1585 35
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10423 55
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 21
Forbes - Форбс 579 15
ZDnet 579 15
Thomson Reuters - Рейтер 5721 15
Bloomberg 999 12
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Коммерсантъ - Издательский дом 844 9
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CNBC - Consumer News and Business Channel 147 7
The Verge - Издание 468 6
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Business Insider 187 5
CNET - Издание 1577 5
Ведомости 323 4
Engadget - Блог о технологиях 407 4
The Guardian - Британская газета 319 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 4
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InformationWeek 231 4
Reddit 216 3
NYT - The New York Times 955 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 324 3
N+1 - Издание 117 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 264 3
DigiTimes - Издание 1283 3
The Washington Post 297 3
VentureBeat 90 3
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Associated Press 1972 3
Windows Central 19 3
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Gartner 3284 204
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IDC Russia Cloud Services Market 9 4
Microsoft Research 128 4
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ZK Research 8 3
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NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 296 14
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 219 13
РАН - Российская академия наук 1320 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 155 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 9
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 224 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1139 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 560 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 425 8
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 223 6
Сириус - Образовательный центр 119 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 208 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 435 5
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 122 4
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 52 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 164 4
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Oracle Academy 8 3
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 184 3
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Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 39 3
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 251 3
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 48 3
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 92 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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