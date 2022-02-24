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Cloud Computing Cloud Solutions Облачные технологии Облачные вычисления Облачная инфраструктура Облачная трансформация
"Облачный рынок РФ: положение дел и перспективы. Рейтинги Market.CNews" Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews на CNews FORUM 2021.
Cloud Computing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 4646 191
|Чаркин Евгений 202 113
|Шадаев Максут 441 71
|Абакумов Евгений 110 60
|Натрусов Артем 141 60
|Ермолаев Артем 348 52
|Сотин Денис 106 50
|Гуральников Сергей 162 50
|Клепиков Алексей 80 49
|Шевченко Владимир 135 48
|Дьяченко Валерий 69 47
|Нестеров Алексей 84 47
|Урьяс Вадим 81 45
|Бойко Елена 168 42
|Валчев Стоян 48 40
|Прохорова Алла 48 40
|Емельченков Сергей 86 38
|Шипов Савва 74 37
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 37
|Козырев Алексей 274 37
|Прохоров Фёдор 81 37
|Слышкин Василий 62 36
|Богданов Кирилл 105 36
|Аксаков Анатолий 103 36
|Егоров Владимир 61 36
|Мацоцкий Сергей 173 36
|Карпов Иван 46 35
|Белоусов Максим 72 35
|Казарин Станислав 115 35
|Семенихин Игорь 40 34
|Каюмов Шамиль 37 34
|Лысенко Эдуард 228 34
|Путин Владимир 2504 33
|Попов Андрей 80 33
|Соловьев Алексей 65 33
|Халматов Максим 48 33
|Путятинский Сергей 57 32
|Трофимова Людмила 34 32
|Мискевич Евгений 32 32
|Лебедев Антон 35 31
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
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