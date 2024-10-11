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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167448
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CNews SaaS рейтинг



Облачные сервисы 2024 1
11.10.2024 Российский рынок SaaS за год вырос почти в полтора раза 1
15.09.2023 Выручка в сегменте SaaS растет в 2 раза быстрее всего ИТ-рынка России 1
15.09.2023 Заказчики облаков предпочитают «голую» инфраструктуру 1
Облачные сервисы 2022 1
22.11.2021 CNews выпустил рейтинги крупнейших поставщиков облаков. Востребованность IaaS растет опережающими темпами 1
19.11.2021 Рост рынка SaaS замедляется 1
19.11.2021 Облачный рынок будет расти за счет IaaS и госпроектов 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
04.12.2019 Программное обеспечение как услуга: плюсы и минусы SaaS 1
30.07.2019 CNews выпустил рейтинг облачных сервисов. Рынок бьет рекорды по темпам роста 1
16.07.2019 Рынок SaaS вырос более чем на треть 1
17.12.2018 Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 1
28.11.2017 Вышли рейтинги CNews IaaS и SaaS. Инфраструктура-как-сервис поставила рекорд продаж 1
01.11.2017 IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS 2
06.12.2016 CNews выпустил рейтинг «облачных» сервисов России 1
01.12.2016 Поставки SaaS/IaaS: рост двузначными темпами 1
02.06.2016 «Третий по величине» коммерческий ЦОД России внедрит отечественную защиту от DDoS 1
17.02.2016 Тренды «облаков»: сервисы как коммуналка, переход на телекомплатформы, распределенная защита 1
12.02.2016 Будущее облаков: трансформация захватит сервисы, не связанные с ИТ 1
14.12.2015 Опубликован Топ-25 крупнейших облачных поставщиков России 1
07.11.2015 SaaS: кризис не достиг нужной глубины 1
26.12.2014 Следующий этап развития ИТ-сервисов для СМБ – пакетные предложения SaaS 1
11.11.2014 Поставщики SaaS не заметили кризиса 1
27.01.2014 Рынок IaaS за год вырос более чем в три раза 1
19.12.2013 SaaS в 7 раз опередил рынок ИТ 1
17.02.2011 SaaS в России: в ожидании бума 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

CNews SaaS рейтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2824 17
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 13
Крок - Croc 1777 12
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 11
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 220 9
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 9
Microsoft Corporation 24642 8
8237 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 8
Ростелеком 9715 7
Cloud4Y 285 7
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 88 7
Selectel - Селектел 387 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1014 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 5
Корус Консалтинг ГК 1217 5
Linx - Связь ВСД 158 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 5
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 271 4
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 4
Google LLC 11791 4
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 4
SAP SE 5280 4
Мегаплан 76 4
БАРС Груп 545 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 196 4
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 4
VK - Mail.ru Group 3456 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 339 3
Naumen - Наумен 627 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 325 3
1С-Битрикс - Bitrix 580 3
Тензор 99 3
ЛайфТелеком - Телфин 214 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро 13 3
Caravan - Караван 89 3
iiko - айко 47 3
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 3
Broadcom - VMware 2364 3
Artsofte - Artsofte Digital 10 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 1
NanduQ - Qiwi 996 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1342 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
En+ Group - Эн+ ГК 20 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 17 1
СТА Карго 5 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Газпром ПАО 1342 1
GetCourse - Геткурс 5 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 828 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 315 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3053 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
OSI - Open Source Initiative 73 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 21
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2777 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11078 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15928 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6791 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12544 11
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1074 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12553 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8204 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11641 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4491 4
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4018 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6106 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1899 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11388 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1437 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2663 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12047 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6681 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4687 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20661 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24505 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27536 3
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 336 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7107 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6251 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3538 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2483 3
Virtual office - Виртуальный офис 179 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2922 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1291 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 2
Qsoft amoCRM 108 7
Microsoft Office 365 941 5
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 130 4
Microsoft Azure 1409 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3226 3
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 2
Naumen ITSM365 40 2
Microsoft Dynamics CRM 542 2
Microsoft Exchange 1715 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн 73 2
Microsoft Dynamics 1176 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 2
Rakuten Viber 627 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Google Gmail 947 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 1
CloudМТS 25 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 84 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 118 1
Oracle NetSuite 35 1
SAP SaaS 1 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
SugarCRM 36 1
Salesforce CRM Cloud 37 1
Oracle Java - язык программирования 3082 1
Microsoft Office 3739 1
Microsoft Skype 2067 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1056 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1083 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 274 1
Самойлов Юрий 74 3
Бойко Андрей 50 3
Аникин Леонид 61 3
Кириченко Игорь 49 2
Козловский Андрей 11 2
Токовинин Михаил 4 2
Аниканова Мария 15 2
Другалев Станислав 10 2
Березин Максим 112 2
Колбин Евгений 67 2
Зинкевич Сергей 55 2
Пимков Сергей 12 2
Мраморов Дмитрий 29 2
Грицай Виталий 3 2
Севастьянов Алексей 25 2
Зеленько Игорь 11 2
Кирьянова Александра 136 2
Шалагинов Алексей 13 2
Аншина Марина 78 2
Исаев Дмитрий 42 2
Мирон Андрей 2 2
Мриль Станислав 14 2
Пыхтя Дмитрий 4 2
Токовкин Михаил 2 2
Лимбергер Роман 4 2
Новиков Александр 35 1
Мотовилов Олег 71 1
Макаров Алексей 63 1
Соколова Ольга 25 1
Горохов Евгений 39 1
Новиков Юрий 10 1
Вершков Сергей 5 1
Самоукин Сергей 18 1
Боровиков Иван 2 1
Тюрина Мария 55 1
Адеев Николай 14 1
Ерин Сергей 16 1
Ефанова Мария 2 1
Бессарабский Алексей 29 1
Ахмеров Тимур 87 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3954 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14203 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2967 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 916 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7452 2
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Азия - Азиатский регион 5541 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1733 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2460 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 45 1
Европа 21780 1
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 31 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10962 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4675 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5984 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5429 6
Аренда 2427 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3659 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5772 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7617 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3562 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 884 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16330 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8055 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6984 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2312 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6958 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5012 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6196 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2482 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 819 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7854 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3164 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5372 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2905 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4157 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 533 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3491 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 19
Gartner - Гартнер 3558 6
CNews Облачные сервисы 23 5
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 4
IDC - International Data Corporation 4911 2
Mordor Intelligence 29 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1518 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2009 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338242, в очереди разбора - 771426.
Создано именных указателей - 167448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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