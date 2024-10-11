CNews SaaS рейтинг
CNews SaaS рейтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
|OSI - Open Source Initiative 73 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
|Самойлов Юрий 74 3
|Бойко Андрей 50 3
|Аникин Леонид 61 3
|Кириченко Игорь 49 2
|Козловский Андрей 11 2
|Токовинин Михаил 4 2
|Аниканова Мария 15 2
|Другалев Станислав 10 2
|Березин Максим 112 2
|Колбин Евгений 67 2
|Зинкевич Сергей 55 2
|Пимков Сергей 12 2
|Мраморов Дмитрий 29 2
|Грицай Виталий 3 2
|Севастьянов Алексей 25 2
|Зеленько Игорь 11 2
|Кирьянова Александра 136 2
|Шалагинов Алексей 13 2
|Аншина Марина 78 2
|Исаев Дмитрий 42 2
|Мирон Андрей 2 2
|Мриль Станислав 14 2
|Пыхтя Дмитрий 4 2
|Токовкин Михаил 2 2
|Лимбергер Роман 4 2
|Новиков Александр 35 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Макаров Алексей 63 1
|Соколова Ольга 25 1
|Горохов Евгений 39 1
|Новиков Юрий 10 1
|Вершков Сергей 5 1
|Самоукин Сергей 18 1
|Боровиков Иван 2 1
|Тюрина Мария 55 1
|Адеев Николай 14 1
|Ерин Сергей 16 1
|Ефанова Мария 2 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Ахмеров Тимур 87 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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