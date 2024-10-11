CNews SaaS рейтинг

Облачные сервисы 2024 1

Российский рынок SaaS за год вырос почти в полтора раза 1

Облачные сервисы 2022 1

Рост рынка SaaS замедляется 1

Облачный рынок будет расти за счет IaaS и госпроектов 1

Рынок SaaS вырос более чем на треть 1

Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 1

IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS 2

Поставщики SaaS не заметили кризиса 1

Рынок IaaS за год вырос более чем в три раза 1