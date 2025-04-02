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Индексная книга (каталог) CNews*
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Козловский Андрей



02.04.2025 «ББР Банк» упростил процесс заказа нетиповых справок в ДБО 1
04.08.2020 CNews выпустил рейтинги облачных сервисов. SaaS и IaaS становятся все более востребованными 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
31.07.2020 Пандемия «расширила» дорогу в облака 1
31.07.2020 Андрей Козловский, «Манго Телеком» -

Крупный бизнес проявляет все больше интереса к облачным коммуникациям

1
16.07.2019 Рынок SaaS вырос более чем на треть 1
19.06.2019 «Манго Телеком» внедрил речевую аналитику 1
10.06.2019 «Манго Телеком» представил решение класса UCaaS 1
06.02.2018 «Манго Телеком» представила инструменты Social Commerce 1
22.01.2018 Телефония Mango Office интегрирована с Zendesk 1
05.06.2017 В коллтрекинге Mango Office появились встроенные отчеты 1
12.09.2016 Российские «облака»: экономическая целесообразность победила 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Козловский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 264 11
Softline - Софтлайн 2898 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1086 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 4
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 226 4
Ростелеком 9828 3
Крок - Croc 1780 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 231 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12979 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 336 2
1С-Битрикс - Bitrix 587 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 81 2
Тензор 107 2
Google LLC 11883 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 89 2
Корус Консалтинг ГК 1237 2
Microsoft Corporation 24741 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
8355 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2178 1
Telegram Group 2102 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 358 1
Naumen - Наумен 636 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 204 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 119 1
RetailCRM 32 1
Zendesk 36 1
Ланит - Онланта - Onlanta 109 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
Roistat 12 1
Mindbox - Майндбокс 23 1
ЛайфТелеком - Телфин 218 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4043 1
LanKey - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 23 1
iiko - айко 49 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Stack Group - Стек Групп 162 1
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
Лента - Сеть розничной торговли 2109 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7461 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 38 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 846 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6016 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21518 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15964 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6935 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8244 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67666 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24745 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12695 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1088 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8208 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16181 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11215 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12735 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2818 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2556 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20059 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30164 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11764 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4564 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1501 2
UCaaS - UC-as-a-service - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации по запросу 39 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4852 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24455 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6372 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7266 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12208 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17221 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2108 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1936 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2054 2
Оповещение и уведомление - Notification 4750 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24493 2
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 62 1
DevaaS - DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 35 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 1
Virtual office - Виртуальный офис 182 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5844 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 414 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1095 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 247 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 230 6
МегаФон Наши люди 48 3
Google Android 14152 2
Apple iOS 7900 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 2
Mango Talker 7 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 70 2
Apple macOS 2086 1
Rakuten Viber 630 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 1
Microsoft Office 365 951 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1444 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 285 1
Qsoft amoCRM 110 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 85 1
Naumen ITSM365 40 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 242 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 297 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 104 1
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 1
Microsoft Windows 15807 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3265 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Самойлов Юрий 74 3
Березин Максим 116 2
Бойко Андрей 51 2
Новиков Юрий 10 2
Аниканова Мария 15 2
Макаров Алексей 65 1
Кириченко Игорь 49 1
Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 1
Машурин Сергей 20 1
Обухов Александр 24 1
Яшин Дмитрий 14 1
Новиков Александр 35 1
Вершков Сергей 5 1
Тюрина Мария 56 1
Костерева Катерина 14 1
Ефанова Мария 2 1
Зеленько Игорь 11 1
Дегтярев Алексей 57 1
Лебедев Владимир 70 1
Аникин Леонид 61 1
Gens Frank - Генс Фрэнк 9 1
Самарин Вячеслав 8 1
Федюшина Любовь 2 1
Аврамов Роман 3 1
Нахабо Максим 2 1
Nag Sid - Нэг Сид 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14198 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2702 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3684 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51889 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7060 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11097 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24461 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14707 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48684 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6041 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4729 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 458 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3204 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18906 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1347 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4951 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5919 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10001 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6250 1
Аренда 2455 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3591 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6031 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7128 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16543 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1569 1
Энергетика - Energy - Energetically 5175 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7934 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5091 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1648 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2772 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6482 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3476 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 5
Gartner - Гартнер 3566 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3259 2
CNews SaaS рейтинг 27 2
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350574, в очереди разбора - 761397.
Создано именных указателей - 172079.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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