Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС

Mango Office — полностью отечественная компания, которая на рынке РФ предоставляет услуги связи на основе облачных решений. В продуктовом портфеле оператора Виртуальная АТС, ПО для контакт-центров, инструменты для цифрового маркетинга, корпоративный мессенджер, роботы и речевая аналитика. Сервисы разработчика интегрированы с наиболее востребованными бизнес-приложениями: пользователям доступно более 150 интеграций, которые позволяют непрерывно отслеживать данные по всей воронке продаж и сквозным коммуникационным процессам.

Алексей Лагутин, Руководитель направления проектного внедрения, MANGO OFFICE "Гибридная АТС, как новый инструмент автоматизации ИТ" 6 декабря 2022 года CNews конференция "Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса"