Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190759
ИКТ 14714
Организации 11394
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26604
Персоны 82957
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1273
ИАА 746
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

Mango Cloud Systems Mango Office Виртуальная АТС

Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС

Mango Office —  полностью отечественная компания, которая  на рынке РФ предоставляет услуги связи на основе облачных решений. В продуктовом портфеле оператора Виртуальная АТС, ПО для контакт-центров, инструменты для цифрового маркетинга, корпоративный мессенджер, роботы и речевая аналитика. Сервисы разработчика интегрированы с наиболее востребованными бизнес-приложениями: пользователям доступно более 150 интеграций, которые позволяют непрерывно отслеживать данные по всей воронке продаж и сквозным коммуникационным процессам.

 

Алексей Лагутин, Руководитель направления проектного внедрения, MANGO OFFICE "Гибридная АТС, как новый инструмент автоматизации ИТ" 6 декабря 2022 года CNews конференция "Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса"

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.02.2026 CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских виртуальных АТС 1
10.12.2024 MANGO OFFICE проведет новогодний автопробег на digital-мобилях 1
28.10.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров по IP-телефонии 2022 и ВАТС 1
30.09.2022 Mango Office расширила географию присутствия 1
03.03.2022 Выручка Mango office увеличилась на 21% и составила 5,37 млрд руб. по итогам 2021 года 1
21.10.2021 Mango Office обновил платформу сквозной аналитики и коллтрекинга 1
21.05.2021 Сквозная аналитика Mango Office стала более удобной для крупных рекламодателей 1
21.01.2021 «Манго телеком» открывает коллтрекинг для подключения сторонних АТС 1
10.11.2020 В Mango Office появился центр управления интеграциями 1
19.10.2020 «Манго телеком» запустил голосовых ботов 1
03.03.2020 Mango Office интегрирована в Zoho CRM 1
15.01.2020 Телефония Mango Office интегрирована с Saleforce 1
16.10.2019 «Манго телеком» обновила SMS-сервис для CRM 1
19.09.2019 «Манго Телеком» выпускает крупное обновление коллтрекинга 1
19.06.2019 «Манго Телеком» внедрил речевую аналитику 1
07.08.2018 «Манго Телеком» представил собственный сервис сквозной аналитики. 1
27.04.2018 Выручка «Манго Телеком» за 2017 год увеличилась на треть 1
06.02.2018 «Манго Телеком» представила инструменты Social Commerce 1
02.11.2017 "Манго-Телеком" презентовала контакт-центр для медучреждений 1
29.06.2017 Коллтрекинг Mango Office интегрирован с «Яндекс.Метрикой» 1
19.04.2017 В виртуальной АТС Mango Office появилась «Запись разговоров 2.0» 1
23.03.2017 Mango Office и «Мегафон» договорились о сотрудничестве в рамках услуги FMC 1
15.02.2017 Mango Office обеспечит бизнес в 6 новых регионах облачными коммуникационными сервисами 1
25.11.2016 «Манго Телеком» оснастил санаторий «Зеленая роща» платформой Mango Office 1
17.11.2016 «Манго Телеком» интегрировал телефонию Mango Office c CRM «Битрикс24» 1
08.11.2016 «Манго Телеком» интегрировал телефонию Mango Office c amoCRM 1
07.04.2016 «Манго Телеком» предложил бизнесу Санкт-Петербурга интеграцию мобильной и офисной связи 1
29.02.2016 Три бизнес-задачи — одно облачное решение 1
15.12.2015 Георгий Качмазов: Чтобы бизнес работал, автоматизируйте коммуникации 3
14.12.2015 Антон Белинский: Теперь мы видим, как работает реклама, за которую мы платим 1
10.12.2015 Апгрейд телефонии помог бизнесу сэкономить 3
10.12.2015 Зачем реальному бизнесу Виртуальная АТС 3
04.12.2015 Как расширить воронку продаж по входящим звонкам 1
03.12.2015 Как правильно тратить на рекламу в кризис: FAQ для владельцев бизнеса 1
28.10.2015 У меня зазвонил телефон 1
28.10.2015 Старый друг лучше 1
28.10.2015 Почему для бизнеса важна статистика телефонных звонков 1
28.10.2015 Облачные коммуникационные сервисы завоевывают сегмент СМБ 1
24.09.2015 Mango Office и «Билайн Бизнес» выпустили технологическое решение FMN для объединения «облачной» АТС и мобильных телефонов 2
13.08.2015 Mango Office адаптирует тарифную политику под изменившиеся потребности бизнеса 1

Публикаций - 71, упоминаний - 93

Mango Cloud Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 269 58
МегаФон 10118 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9250 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4610 4
Yandex - Яндекс 8623 3
Meta Platforms - Facebook 4557 3
AdvantShop - Адвантшоп - ГК ИТМ - Группа Компаний ИТМ 9 2
9118 2
Telegram Group 2667 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 462 2
RetailCRM 38 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 2
Google LLC 12351 2
Sipnet - Сипнет 79 1
Grandstream Networks 20 1
IPmatika - АйПиМатика 26 1
Простор Телеком - Prostor Telecom 29 1
Ростелеком 10428 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3161 1
Softline - Софтлайн 3339 1
Yealink Network Technology 76 1
Salesforce 460 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
Zoho Corporation 20 1
Модуль – Торговое оборудование 5 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1387 2
Timepad - ТаймПэд Лтд 13 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Мастердент - Стоматологическая компания 3 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1147 1
Лента - Сеть розничной торговли 2293 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1221 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 47
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25584 39
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8479 36
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7685 32
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4325 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 18
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1044 17
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 712 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17207 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17212 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13048 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22032 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11505 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26152 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28968 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8164 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5678 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11608 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34075 10
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5158 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8515 8
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 350 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9403 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14931 6
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 452 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8998 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5700 6
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 344 6
Оповещение и уведомление - Notification 5401 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4695 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3200 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5846 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2451 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3352 5
MarTech - Call-tracking - колл-трекинг, отслеживание телефонных звонков 71 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2187 4
Мобильная связь - Короткий номер 396 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11346 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 249 42
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 4
Qsoft - amoCRM 134 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 650 3
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 165 2
Ростелеком - Новая телефония 16 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Salesforce CRM Cloud 38 1
МегаФон - Мультифон 38 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 891 1
Google Android 14832 1
Apple iOS 8329 1
Rakuten Viber 656 1
Microsoft Office 4003 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 708 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2385 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 1
1С:CRM 76 1
Zoho Office Suite - Zoho Docs - Zoho Writer - Zoho Sheets - Zoho CRM 12 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 108 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
Mango Talker 10 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 320 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 28 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 30 1
Бессарабский Алексей 29 10
Бызов Дмитрий 38 10
Белинский Антон 5 5
Шикинов Александр 28 5
Качмазов Георгий 7 4
Солодкин Дмитрий 8 3
Федорович Юлия 11 3
Козловский Андрей 12 2
Слукин Дмитрий 1 1
Тайнов Олег 20 1
Паплински Павел 14 1
Труфанов Владимир 15 1
Бахорин Александр 10 1
Хомяков Евгений 1 1
Романенков Геннадий 1 1
Валиуллин Ирик 2 1
Собкевич Алексей 6 1
Гретченко Владимир 2 1
Коровников Александр 3 1
Хамитова Светлана 1 1
Гагарина Светлана 1 1
Ставцев Николай 1 1
Бодрова Екатерина 1 1
Семиглазова Алина 1 1
Савосина Юлия 6 1
Ряховская Ксения 1 1
Рогалева Наталья 1 1
Кокина Наталья 1 1
Анохин Андрей 1 1
Сатдинова Альбина 1 1
Талдыкина Наталья 49 1
Горбунов Алексей 30 1
Лебедева Ирина 53 1
Свиридов Михаил 1 1
Зайцева Анна 69 1
Кожин Вадим 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 158624 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18827 9
Россия - УФО - Екатеринбург 4330 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2446 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8236 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3429 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14554 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1254 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 2
Германия - Федеративная Республика 12969 2
Испания - Королевство 3775 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 342 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 66 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 61 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 45 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18384 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 1
Казахстан - Республика 5851 1
Европа 24688 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1312 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3217 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Израиль 2791 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1840 1
Италия - Итальянская Республика 4440 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2950 1
Россия - СФО - Новосибирск 4710 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 758 1
Украина 7818 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2245 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1619 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 482 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11792 22
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5979 17
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1764 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5333 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6791 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 769 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1562 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26054 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6515 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1050 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32008 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7005 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2710 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1520 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6698 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4922 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6150 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8166 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1188 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10771 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 329 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1837 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7371 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7816 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 460 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3748 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 2
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 60 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1416 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 764 2
Ergonomics - Эргономика 1692 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 796 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1069 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 1
Discovery Research Group 22 1
Минздрав РФ - НМИЦ РК ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420184, в очереди разбора - 726014.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще