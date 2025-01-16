Получите все материалы CNews по ключевому слову
|16.01.2025
|
Решение «1С:CRM» разработки фирмы «1С» и «1С-Рарус» заняло первое место в рейтинге CRM-систем 2024 по версии CNews
ИТ-издание CNews опубликовало рейтинг лучших CRM-систем на российском рынке по итогам 2024 года. Ознакомиться с полным рейтингом можно по ссылке. Первое место в рейтинге заняли решения фирмы «1С» - «1С:CRM», разработкой, развитием и поддержкой которых занимается компания «1С-Рарус». В линейке «1С:CRM» представлены решения для автоматизации процессов малого, среднего и крупного бизне
|01.03.2024
|
Выпущен модуль «1С:CRM» для «1С:ERP.Управление холдингом»
Фирма «1С» и Центр разработки «1С‑Рарус» выпустили новый продукт «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP.Управление холдингом», редакция 3.1. Модуль протестирован на корректность работы с системой программ «1С:Предприятие» и имеет статус «Совместимо! Система программ 1С:П
|17.01.2024
|
Михаил Лапин: 1С:CRM — современная интеллектуальная система, центральное звено клиентоориентированного бизнеса
сколько продуктов, закрывающих потребности бизнеса в области продаж. В чем разница между решениями «1С:CRM», «Битрикс24», amoCRM и другими продуктами? Михаил Лапин: Клиенты часто задают нам это
|18.10.2023
|
«1С‑Рарус» совместно с «1С» выпустил сервис «1С:ИТС отраслевой корп для 1С:CRM»
Центр разработки «1С‑Рарус» совместно c «1С» выпустил новый сервис «1С:ИТС отраслевой корп» для пользователей решений линейки 1С:CRM. Это новый уровень корпоративной поддержки с расширенным перечнем услуг и с заявленным уровнем SLA. Об этом CNews сообщили представители «1С‑Рарус». «1С:ИТС отраслевой» предназначен для
|22.03.2023
|
Специалисты «1С» провели нагрузочное тестирование «1С:CRM»
Специалисты фирмы «1С» провели нагрузочное тестирование «1С:CRM», по результатам которого система продемонстрировала высокую стабильность, работоспособность и устойчивость при одновременной работе 5 тыс. пользователей. Это подтверждает, что решения л
|19.04.2022
|
РУДН создал МФЦ на базе «1С:CRM КОРП»
щения очередей и времени предоставления услуг учащимся и сотрудникам. За счет внедрения системы «1С:CRM КОРП» снижение операционных и административных затрат в университете составило 75%, а сро
|25.02.2022
|
1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация, ред. 3.1 получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
Программный продукт «1С:CRM. Модуль» для «1С:ERP» и «1С:Комплексная автоматизация», ред. 3.1, разработанный «1С-Рарус» прошел сертификацию на получение статуса «Совместимо! Система программ 1С: Предприятие». Об это
|04.07.2018
|
АвтоВАЗ и «1С-Рарус» оптимизировали клиентский колл-центр на базе «1С:CRM»
АвтоВАЗ при поддержке специалистов самарского офиса «1С-Рарус» повысил уровень сервиса в клиентском колл-центре с помощью системы «1С:CRM». В результате в 2 раза сократилось время ожидания клиента на линии, в 5 раз увеличилось количество принимаемых звонков, при этом повысилась информативность ответов. Теперь владельцы авт
|17.01.2017
|
«1С-Рарус» представила решение «1С:CRM для Банков» для автоматизации фронт-офиса банков
«1С-Рарус» и 1С объявили о выпуске нового решения «1С:CRM для Банков» для автоматизации работы фронт-офиса банков в точках продаж. Как рассказали CNews в компании, программа обеспечивает системный подход в части предоставления клиентам услуг по
|28.09.2016
|
«Хомнет консалтинг» внедрит в «Телеком XXI» CRM-систему «1С»
и «Телеком XXI». Автоматизировать бизнес-процессы в соответствии с концепцией CRM позволит решение «1С:CRM Проф», сообщили CNews в «Хомнет консалтинге». В ходе развития компании руководство «Те
|22.06.2016
|
27 предприятий «Атомэнергомаша» работают в единой системе на базе «1С:CRM»
по объединению работы 27 предприятий машиностроительного холдинга «Атомэнергомаш» (АЭМ) в системе «1С:CRM». Более 200 сотрудников коммерческих и маркетинговых подразделений консолидировали уси
|09.06.2016
|
«Аренда 1С» помогает «Эвересту» оперативно обрабатывать заказы
«1С-Рарус» настроили удаленный доступ к информационной системе, созданной на основе 5 решений: «1C:CRM Корп», «1С:Управление автотранспортом Проф», «1С:Управление торговлей», «1C:Бухгалтерия 8
|16.05.2016
|
Театральный музей имени А.А. Бахрушина оптимизировал работу с посетителями и сотрудниками с помощью «1С:CRM»
Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина выбрал решение «1С:CRM» для оптимизации процессов работы с посетителями и сотрудниками. Внедрение программы выполнено компанией АКАМ — партнером «1С-Раруса». В созданной системе отражается вся информация о еже
|11.02.2016
|
«1С-Рарус» внедрил систему «1С:CRM Проф» в «Сириусе»
Торговая компания «Сириус» использует решение «1С:CRM Проф» для управления отношениями с клиентами и партнерами. Автоматизировав ключевые би
|02.11.2015
|
«1С:CRM» повышает мощность работы дилера Land Rover
Компания «Автопассаж Премиум» автоматизировала процессы работы с клиентами и задачи сотрудников с помощью системы «1С:CRM». Обеспечены: единство базы данных о клиентах, контроль процесса продаж, согласованная работа сотрудников всех отделов. Ежедневные задачи стали выполняться в 2 раза быстрее и нужные отче
|28.08.2015
|
«1С-Рарус» выпустил новое мобильное приложение для «1С:CRM»
Компания «1С-Рарус» выпустила новое мобильное приложение для «1С:CRM». Как сообщили CNews в «1С-Рарусе», решение iCRM организует для каждого пользователя л
|19.02.2015
|
«1С-Рарус» выпустил новое поколение CRM-решений 2.0, локализованных для белорусского рынка
ативного управления циклом продаж — «Воронка продаж». Благодаря своему функционалу линейка решений «1С:CRM 2.0» помогает создавать различные варианты «Воронки» и проводить план-фактный анализ п
|02.02.2015
|
Вышла новая редакция линейки «1С:CRM для Украины»
Украинский филиал компании «1С-Рарус» и фирма «1С» представили новую редакцию решений «1С:CRM» 2.0 для компаний Украины. Обновлены программы версий «Проф» и «Корп» — для среднего,
|23.01.2015
|
«Комацу СНГ» приступила к внедрению «1С:CRM»
) — запустила проект по автоматизации процессов управления отношениями с клиентами на базе решения «1С:CRM». В единой CRM-системе планируется объединить работу головного офиса компании и дистри
|05.08.2014
|
«1С-Рарус» автоматизировал «Смартфуд»
мпания «1С-Рарус» автоматизировала компанию «Смартфуд» на базе решений «1С:Управление торговлей» и «1С:CRM ПРОФ». Созданная система позволяет управлять продажами, поставками, закупками, планиро
|15.07.2014
|
Вышла новая версия решения «1С:CRM Стандарт» для малого бизнеса
на для самостоятельного скачивания и установки. Компания «1С-Рарус» и фирма «1С» выпустили решение «1С:CRM Стандарт. Комплект на 5 пользователей» в трех вариантах поставки: в электронной версии
|06.09.2013
|
Программа «1C:Предприятие 8. Управление по целям и KPI» интегрирована с решениями «1С:CRM»
-Рарус») интегрировали программу «1C:Предприятие 8. Управление по целям и KPI» с решениями линейки «1С:CRM», создав универсальный механизм выгрузки CRM-показателей для расчета KPI. Теперь малом
|07.08.2013
|
Линейка решений «1С:CRM» интегрирована с системой записи телефонных переговоров «Спрут 7»
Компании «1С-Рарус» и «Агат Российские технологии» завершили проект интеграции линейки решений «1С:CRM» и системы записи телефонных переговоров «Спрут 7». Новый продукт «1С:CRM + Спрут 7» обеспечивает прозрачное взаимодействие персонала с клиентами по телефону и автоматически сохра
|11.10.2011
|
Более 50 компаний протестировали работу «1С:CRM» как SaaS-сервиса
Компании «1С-Рарус» и IT-Lite подвели первые итоги запуска совместного проекта — «1С:CRM» как SaaS-сервиса. За 6 месяцев более 50 клиентов прошли первоначальный тестовый перио
|07.07.2011
|
В Белорусской инжиниринговой компании «Молдер» проведено внедрение «1С:CRM»
В Белорусской инжиниринговой компании «Молдер» проведено внедрение «1С:CRM». Компания «Молдер» занимается инжинирингом полимерных изделий. «Молдер» ведёт свои со
|26.11.2010
|
«Серволаб» автоматизировал управление взаимоотношениями с клиентами на базе «1С:Предприятия 8. CRM ПРОФ»
Компания «Тюмень-Софт» завершила проект по автоматизации системы управления взаимоотношениями с клиентами в компании «Серволаб». Новая система, построенная на основе решения «1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ», позволила оптимизировать бизнес-процессы продаж и обеспечить поэтапный контроль сделок. В 2 раза увеличилась скорость реакции на запросы клиентов и качество их обслуживания. «Cервола
|06.08.2010
|
«Центр деловой авиации» управляет взаимоотношениями с клиентами с помощью «1С:CRM 8»
ми с клиентами в «Центре деловой авиации» (г. Киев). Проект выполнен на базе программного продукта «1С:CRM 8», совместно разработанного компанией «1С-Рарус» и фирмой «1С» и локализованного для
|23.10.2008
|
«1С-Рарус» представил базовую версию «1С:CRM» для СМБ
Компания «1С-Рарус» и фирма «1С» объявили о выпуске и начале продаж с 17 октября 2008 г. базовой версии программного продукта «1С:CRM» на платформе «1С:Предприятие 8». Решение, разработанное компанией «1С-Рарус», предназначено для автоматизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами и поставщиками в компани
|15.05.2008
|
«Сател» создал единую БД клиентов с помощью «1С:CRM ПРОФ»
елекоммуникационной инфраструктуры. Информационная система построена на базе программного продукта «1С:CRM ПРОФ». Автоматизировано более 60 рабочих мест. Одной из задач для руководства «Сател»
|11.07.2007
|
«1С-Рарус» внедрил «1С:CRM ПРОФ» в «РБК-Рекламе»
ах масс-медиа и высоких технологий. Информационная система построена на базе программных продуктов «1С:CRM ПРОФ» и «1С:Управление торговлей». Автоматизировано 30 рабочих мест. По итогам проекта
|04.07.2007
|
«ПромОборудование» управляет бизнесом вместе с «1С:Предприятием 8»
нальный Информационный Центр»), г. Екатеринбург, завершила внедрение «1С:Управления торговлей 8» и «1С:CRM ПРОФ 8» у одного из крупнейших на Урале производителей и поставщиков пневматического и
|30.11.2005
|
"1С" выпустила новый программный продукт
вания на всех этапах взаимодействия с клиентами. Решение разработано в среде «1С:Предприятие 8.0». «1С:CRM Проф» — решение с возможностью использования как самостоятельной программы для ав
