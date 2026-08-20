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ИМИСП Санкт-Петербургский международный институт менеджмента IMISP International Management Institute of Saint Petersburg

ИМИСП – независимая российская бизнес-школа

СОБЫТИЯ


20.08.2026 В АО «НТЦ ИТ РОСА» сменился генеральный директор 1
22.09.2025 Андрей Прищемихин назначен директором Ростовского филиала «Ростелекома» 2
25.12.2024 «Корус Консалтинг» создал курс по управлению данными для слушателей программы Executive MBA бизнес-школы ИМИСП 1
16.09.2024 T2 назначает руководителей по организационному развитию и управлению персоналом, по стратегическому планированию 1
15.07.2024 Тренды в коммерческой разработке на 2024-2025 годы 1
19.07.2023 В Pix Robotics назначен GR-директор 1
02.11.2022 «Ситилинк» смещает фокус своей стратегии на онлайн и собственные торговые марки 1
17.06.2014 ИМИСП автоматизировал управление учебным процессом с помощью решения «Корус Консалтинг» 1
24.02.2014 В рамках выставки HRM Expo в Санкт-Петербурге состоится Management Day 1
20.07.2012 Андрей Белов назначен директором филиала МТС в Мурманской области 1
14.05.2012 Руслан Евсеев назначен директором петербургского филиала «Ростелекома» 3
02.02.2012 Андрей Кулаженков назначен директором «Ростелеком - Северо-Запад» 1
15.12.2010 Петр Акульшин назначен генеральным директором «ПетерСтара» 2
11.11.2010 Криптозащита и ЭЦП в СЭД: нужно учесть все нюансы 2
14.10.2010 Санкт-Петербургском международном институте менеджмента автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия 8» 3
22.07.2010 Алексей Ничипоренко назначен первым заместителем генерального директора «Ростелекома» 1
09.10.2008 В МТТ назначен новый генеральный директор 2
13.12.2007 В «Ренова Медиа» назначен вице-президент по управлению персоналом 2
19.10.2007 В «Корус Консалтинге» назначен новый генеральный директор 2
24.07.2007 В «Мегафон Северо-Запад» создан департамент фиксированной связи 3
20.03.2007 В «Старт Телеком» назначен новый заместитель гендиректора 3
14.11.2006 Калининградский филиал СЗТ получил нового директора 2
02.02.2005 В "Дальсвязи" назначен гендиректор 1

Публикаций - 23, упоминаний - 38

ИМИСП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10965 6
МегаФон 10780 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1481 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15811 2
9611 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 2
1С-Вектро 5 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Комсет 15 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3349 1
Oracle Corporation 7084 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2148 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 987 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Рексофт - Reksoft 489 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 784 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
Миранда-Медиа 83 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 1
RBI 29 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
Merlion Бюрократ 46 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 264 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
МТС - МТТ Старт Телеком 83 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
МегаФон - Матрикс Телеком - Matrix Telecom - Матрикс Мобайл - Matrix Mobile 19 1
Севморгео ФГУНПП 3 2
Евросиб 16 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1208 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Волга-Днепр - авиакомпания 46 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 80 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Газпромнефть Центр 7 1
ЭКСКОМ 5 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3695 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3442 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4318 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54068 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26367 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36335 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22816 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29734 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12877 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1283 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16323 2
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5208 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8672 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13672 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25901 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5660 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 660 1
Data Governance - Руководство данными - data-культура 179 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 434 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2892 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 413 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4415 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 704 2
1С:CRM 80 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1013 2
Microsoft Windows 16915 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 960 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1847 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2556 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 1
Moodle LMS - система управления курсами 37 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Акульшин Петр 9 2
Кулаженков Андрей 6 2
Горизонтова Мария 2 1
Сельдемиров Александр 56 1
Кагляк Татьяна 1 1
Мнацаканьян Александр 5 1
Рунова Наталия 4 1
Павлов Ярослав 3 1
Школьникова Алиса 5 1
Осеевский Михаил 350 1
Андреев Владимир 101 1
Семенов Александр 166 1
Каплунов Павел 46 1
Виноградов Дмитрий 74 1
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Лозовский Александр 10 1
Славинский Михаил 13 1
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Алексеев Антон 37 1
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Евсеев Руслан 14 1
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Рагин Федор 1 1
Черноусов Олег 1 1
Гоманенко Сергей 1 1
Терещук Андрей 1 1
Останин Андрей 2 1
Мордовин Сергей 1 1
Павлова Наталья 7 1
Марков Владимир 5 1
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Матыжев Григорий 1 1
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 650 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 4 2
МИМ ЛИНК - Международный институт менеджмента ЛИНК 10 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 591 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1487 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 256 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 144 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
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