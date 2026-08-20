Индексная книга (каталог) CNews*
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ИМИСП Санкт-Петербургский международный институт менеджмента IMISP International Management Institute of Saint Petersburg
ИМИСП – независимая российская бизнес-школа
СОБЫТИЯ
Публикаций - 23, упоминаний - 38
ИМИСП и организации, системы, технологии, персоны:
|Акульшин Петр 9 2
|Кулаженков Андрей 6 2
|Горизонтова Мария 2 1
|Сельдемиров Александр 56 1
|Кагляк Татьяна 1 1
|Мнацаканьян Александр 5 1
|Рунова Наталия 4 1
|Павлов Ярослав 3 1
|Школьникова Алиса 5 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Андреев Владимир 101 1
|Семенов Александр 166 1
|Каплунов Павел 46 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Иванова Елена 83 1
|Лозовский Александр 10 1
|Славинский Михаил 13 1
|Годовиков Антон 40 1
|Алексеев Антон 37 1
|Мордасов Сергей 27 1
|Белов Андрей 136 1
|Ничипоренко Алексей 30 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Вайнберг Олег 18 1
|Евсеев Руслан 14 1
|Прищемихин Андрей 21 1
|Широков Игорь 8 1
|Деменчук Николай 7 1
|Бертяков Виктор 8 1
|Рагин Федор 1 1
|Черноусов Олег 1 1
|Гоманенко Сергей 1 1
|Терещук Андрей 1 1
|Останин Андрей 2 1
|Мордовин Сергей 1 1
|Павлова Наталья 7 1
|Марков Владимир 5 1
|Левицкий Тимофей 2 1
|Матыжев Григорий 1 1
|Вотяков Сергей 7 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
|ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.