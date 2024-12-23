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Мнацаканьян Александр



23.12.2024 T2 приобрел три AdTech-компании 1
16.09.2024 T2 назначает руководителей по организационному развитию и управлению персоналом, по стратегическому планированию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мнацаканьян Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Redllama - АйФокс Груп 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Yabbi - Ябби 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Plazkart - Плацкарт Диджитал 2 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
Ростелеком 9701 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Годовиков Антон 26 1
Рунова Наталия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
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HRM - HR брендинг 85 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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