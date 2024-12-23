Мнацаканьян Александр
|23.12.2024
|T2 приобрел три AdTech-компании 1
|16.09.2024
|T2 назначает руководителей по организационному развитию и управлению персоналом, по стратегическому планированию 1
Мнацаканьян Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|Годовиков Антон 26 1
|Рунова Наталия 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
|Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
|Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
|Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
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