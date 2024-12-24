Redllama (ООО "Айфокс Груп") - рекламная платформа для решения Медиа и Brandformance задач. Наличие собственных разработок в рекламных технологиях и данных о пользователях позволяют определить наиболее эффективную стратегию коммуникации с целевой аудиторией, увеличить охват рекламной кампании и вырастить бренд метрики. Использование аналитических инструментов дает возможность проводить детальный анализ рекламных кампаний и получать прогнозируемый и измеримый результат.