Ситроникс КТ Беринг ЭКНИС Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг»
Система предназначена для решения навигационных задач и обеспечения безопасности судоходства. «Беринг.ЭКНИС» может устанавливаться на суда отдельно как программно-аппаратный комплекс или интегрироваться в мостиковые системы. «Беринг.ЭКНИС» работает под управлением Astra Linux и может использоваться на маршрутах на территории Российской Федерации, так и за рубежом. «Беринг.ЭКНИС» работает с коллекцией официальных электронных навигационных карт в формате S-57, зашифрованных в соответствии со схемой защиты S-63. Предусматривается поддержка электронных карт стандарта IHO S-100.
Ситроникс КТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Родионов Андрей 35 8
|Пожидаев Николай 85 2
|Тихонов Вячеслав 6 1
|Гуженко Тимофей 1 1
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 53 1
|Гагарский Дмитрий 1 1
|Маренич Игорь 10 1
|Карасев Станислав 1 1
|Афанасьева Екатерина 3 1
|Панова Вера 1 1
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