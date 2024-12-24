Система предназначена для решения навигационных задач и обеспечения безопасности судоходства. «Беринг.ЭКНИС» может устанавливаться на суда отдельно как программно-аппаратный комплекс или интегрироваться в мостиковые системы. «Беринг.ЭКНИС» работает под управлением Astra Linux и может использоваться на маршрутах на территории Российской Федерации, так и за рубежом. «Беринг.ЭКНИС» работает с коллекцией официальных электронных навигационных карт в формате S-57, зашифрованных в соответствии со схемой защиты S-63. Предусматривается поддержка электронных карт стандарта IHO S-100.