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Ситроникс КТ Беринг ЭКНИС Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг»


Система предназначена для решения навигационных задач и обеспечения безопасности судоходства. «Беринг.ЭКНИС» может устанавливаться на суда отдельно как программно-аппаратный комплекс или интегрироваться в мостиковые системы. «Беринг.ЭКНИС» работает под управлением Astra Linux и может использоваться на маршрутах на территории Российской Федерации, так и за рубежом. «Беринг.ЭКНИС» работает с коллекцией официальных электронных навигационных карт в формате S-57, зашифрованных в соответствии со схемой защиты S-63. Предусматривается поддержка электронных карт стандарта IHO S-100.


24.12.2024 «Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании 1
13.12.2024 Представлены новые ридеры «Оникс Букс» с искусственным интеллектом 1
29.01.2024 Sitronics KT передала учебно-тренажерному центру «Совкомфлот» навигационную систему «Беринг» 1
05.07.2023 Программные комплексы Sitronics KT для решения навигационных задач внесены в реестр российского ПО 2
20.03.2023 Sitronics KT оснастила системой «Беринг» учебно-тренировочный центр для судоводителей в Санкт-Петербурге 2
01.02.2023 Интегрированная навигационная система для целей е-навигации от Sitronics KT допущена к использованию на судах 2
21.11.2022 Навигационная система «Беринг» компании Sitronics KT зарегистрирована в Морском регистре для использования на российских судах 2
02.09.2022 Sitronics KT сертифицировала отечественный авторулевой «Румб» для управления курсом судна 2
20.01.2022 Sitronics KT сертифицирует российскую навигационную систему «Беринг» для судов 3
21.09.2021 Sitronics KT разрабатывает маркетплейс навигационных сервисов и инновационные морские решения 1
18.08.2021 Sitronics KT разрабатывает авторулевой «Румб» для управления курсом судна и движения по заданной траектории 1
11.08.2021 Sitronics KT разрабатывает российскую навигационную систему «Беринг» для судов 1
25.08.2014 В обращение выходят две почтовые марки серии «Морской флот России» 1
18.07.2014 Анонс продукции на август 2014 г. 1
21.07.2009 SAP купит швейцарского разработчика ПО для розничной и оптовой торговли 1

Публикаций - 15, упоминаний - 22

Ситроникс КТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 10
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 90 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
Ситроникс КТ - Stéor 5 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
АФК Система ПАО 1797 1
SAP SE 5277 1
БАРС Груп 545 1
Финансист 64 1
Т2 - Т2 Мобайл - Yabbi - Ябби 3 1
ONYX International 143 1
Т2 - Т2 Мобайл - Plazkart - Плацкарт Диджитал 2 1
Yandex - Яндекс 7340 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Ростелеком 9701 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 33 1
РЖД - Балтийский вокзал 2 1
ОМЗ Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 19 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 26 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 26 6
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
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ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 29 9
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