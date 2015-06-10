Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167327
ИКТ 13037
Организации 10222
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3388
Системы 24985
Персоны 71202
География 2729
Статьи 1506
Пресса 1179
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2552
Мероприятия 842

Атлантический океан Балтийское море Финский залив


«У берегов Финского залива (Удриас близ Нарвы)» Шишкин Иван Иванович, 1888 год «У берегов Финского залива (Удриас близ Нарвы)» Шишкин Иван Иванович, 1888 год
«Берег Финского залива после заката» Бенуа Альберт Николаевич , 1913 год «Берег Финского залива после заката» Бенуа Альберт Николаевич , 1913 год
"Берег Финского залива" Художник Михаил Константинович Клодт (1832-1902) Холст, масло. Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул. "Берег Финского залива" Художник Михаил Константинович Клодт (1832-1902) Холст, масло. Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул.
«У берегов Финского залива (Удриас близ Нарвы)» Шишкин Иван Иванович, 1888 год


10.06.2015 Решения «Инфинет» используются для создания современной технологической сети радиосвязи в акватории Финского залива

ов, лоцманские службы, радиотехнические посты, подразделения таможни, ледоколы и суда, работающие в Финском заливе. Основными целями проекта является повышение технологических показателей сущес
01.02.2012 «Сканэкс» получил высокодетальные космические снимки российского сектора Балтийского моря и прибрежных районов Калининградской области

27 января специалисты ИТЦ «Сканэкс» получили высокодетальные космические снимки российского сектора Балтийского моря и прибрежных районов Калининградской области. Данные со спутника EROS B были приняты с помощью аппаратно-программного комплекса «УниСкан» в Москве. На снимках видны последствия
18.06.2009 Балтика и Черное море признаны самыми загрязненными

о самыми проблемными по степени загрязненности нефтепродуктами из пяти морей являются Финский залив Балтийского моря и Черное море. Загрязнений в Белом море не обнаружено. Балтийское море наход
15.08.2007 Экологи оценили воздействие АЭС на острова Финского залива

елом никаких следов воздействия Ленинградской АЭС и атомных станций Финляндии на живописные острова Финского залива не зафиксировано. Не менее значимым для участников экспедиции представляется

29.05.2007 Корейский спутник ДЗЗ определит замутненность Финского залива

бражения в голубом, зеленом, красном и ближнем инфракрасном спектральных каналах. Космические снимки будут использованы для определения пространственного распределения взвеси на поверхности акватории Финского залива по спектральным характеристикам разных участков акватории.
17.08.2006 В Финском заливе испытывают подлодку 4 поколения

щает пресс-служба ФГУП «Адмиралтейские верфи», завершён очередной этап испытаний дизель-электрической головной подлодки четвертого поколения (проект 677 «Лада»). Испытания проходили на спецполигоне в Финском заливе. Подлодку планируется передать ВМФ в 2006 году. Первая подлодка проекта 677 – «Санкт-Петербург» была разработана в ЦКБ «Рубин» и спущена на воду в октябре 2004 года. Длина подвод
17.08.2006 В Финском заливе испытывают подлодку 4 поколения

щает пресс-служба ФГУП «Адмиралтейские верфи», завершён очередной этап испытаний дизель-электрической головной подлодки четвертого поколения (проект 677 «Лада»). Испытания проходили на спецполигоне в Финском заливе. Подлодку планируется передать ВМФ в 2006 году. Первая подлодка проекта 677 – «Санкт-Петербург» была разработана в ЦКБ «Рубин» и спущена на воду в октябре 2004 года. Длина подвод

Публикаций - 92, упоминаний - 105

Атлантический океан и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8861 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12642 6
Ростелеком 9713 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 4
8235 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1482 4
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 3
Yandex - Яндекс 7369 3
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 3
ОБИТ 80 3
Google LLC 11790 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 809 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 2
Импакт-Софт 30 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 2
Apple Inc 12111 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 2
Ростех - Автоматика Концерн 1641 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 117 2
Телрос 36 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 335 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
InfiNet Wireless - Инфинет 59 1
Samsung Electronics 10271 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 109 1
Элтел Нетворкс 57 1
Раском - Rascom 47 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 33 6
Газпром ПАО 1342 5
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 56 5
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 3
ОСК - Балтийский завод 28 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7333 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 375 2
Транснефть 300 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Кировский завод 35 2
Пиларн ГУП 2 2
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 2
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 14 2
МТС Трэвел - MTS Travel 287 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 2
Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП 11 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 1
Музей-усадьба Архангельское 29 1
Скандинавия - Загородный Клуб - отель-санаторий 1 1
Сестрорецкий курорт - санаторий 1 1
Сестрорецкий инструментальный завод имени С. П. Воскова - Сестрорецкий оружейный завод 1 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Балтийская жемчужина - Шанхайская индустриально-инвестиционная компания 10 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Boeing 1009 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Жемчужина - Санаторий 56 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 16 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1967 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11662 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 3
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 3
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 25 3
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 71 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 188 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 667 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 458 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 26 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 64 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 28 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 185 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 20 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4113 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Федеральное казначейство России 1779 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5927 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2995 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 201 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 24 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 220 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 4 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20654 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8183 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27888 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6974 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7679 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15925 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9788 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10776 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12551 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3419 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4671 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13153 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7393 6
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 54 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24502 5
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 353 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3989 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2916 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3758 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27521 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11970 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12542 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10525 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6409 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1122 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 4
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 30 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8204 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2852 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8574 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24172 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5307 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5723 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10998 3
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 3
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 132 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 3
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 3
Газпром - Северный поток - Северный поток 2 9 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2277 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 79 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Apple - App Store 2892 2
Google Android 14016 2
Apple iOS 7818 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7090 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 129 2
Ericsson Radio System - ERS 72 2
C/C++ - Язык программирования 757 2
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme - ESA GMES - Global Monitoring for Environment and Security - глобальный мониторинг окружающей среды и обеспечение безопасности 31 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 224 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 15 1
Iridium SBD - Iridium Short Burst Data 3 1
БКС - Балтийская кабельная система 6 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 464 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 640 1
Oracle Java - язык программирования 3080 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 90 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 1
Apple iPad 3861 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 1
JavaScript - JS - язык программирования 1191 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2038 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4459 1
Токаренко Максим 35 4
Курилов Дмитрий 11 2
Алиханов Антон 19 2
Брюквин Юрий 299 2
Резников Леонид 3 2
Лихобабин Сергей 16 2
Соловенчук Александр 105 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 54 2
Жаров Александр 174 1
Цуканов Николай 8 1
Осеевский Михаил 315 1
Иванов Сергей 388 1
Рахманов Алексей 6 1
Носик Антон 106 1
Донской Дмитрий 39 1
Смирнов Дмитрий 91 1
Власов Сергей 98 1
Плуготаренко Сергей 80 1
Рыжиков Сергей 111 1
Новиков Сергей 45 1
Гурко Александр 136 1
Анкилов Константин 107 1
Тихонов Вячеслав 6 1
Демин Игорь 2 1
Житнюк Павел 33 1
Молдаванов Александр 12 1
Фрадков Михаил 160 1
Айгистов Александр 9 1
Гершензон Ольга 14 1
Афанасьев Георгий 11 1
Радонежский Сергий 9 1
Соколова Соня 5 1
Черный Александр 9 1
Смирнов Роман 14 1
Федоров Иван 23 1
Новожилов Михаил 4 1
Лесников Алексей 25 1
Исаакян Армен 5 1
Кузнецов Сергей 154 1
Кириенко Сергей 149 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 53
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2423 27
Финляндия - Финляндская Республика 3605 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 18
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 102 15
Европа 21780 13
Россия - СЗФО - Калининградская область 1289 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 12
Германия - Федеративная Республика 12690 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3099 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14202 9
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1472 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 150 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2671 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 6
Швеция - Королевство 3620 6
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17062 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 748 5
Земля - планета Солнечной системы 10381 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1167 5
Польша - Республика 1961 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14126 4
Азия - Азиатский регион 5539 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 4
Канада 4886 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 63 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 592 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1154 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 677 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13325 3
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 239 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 37 3
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 89 3
Турция - Турецкая республика 2357 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 3
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 31 3
Германия - Мекленбург-Передняя Померания - Грайфсвальд 4 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18542 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29131 14
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4008 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9960 11
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 852 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6195 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8647 6
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 423 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3489 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13539 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7615 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3129 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5011 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2383 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5368 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4018 4
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 321 4
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1270 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3951 3
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 550 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 888 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5664 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4827 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5838 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5778 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4661 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6982 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4960 3
Зоология - наука о животных 2609 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2106 3
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 221 3
Дача - дачники 824 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 2
Hydrogen sulfide - Сероводород - сернистый водород, сульфид водорода, дигидросульфид 21 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 968 2
TerraDaily 141 2
Росбалт ИА 60 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Фонтанка 29 1
AP - Associated Press 2004 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1214 1
Известия ИД 628 1
Юность - радиостанция 40 1
Рустелеком ТК 304 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 4
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 56 3
РАН - Российская академия наук 1875 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
ГПИБ России - ФГБУК Государственная публичная историческая библиотека России 7 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 13 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 226 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
День молодёжи - 27 июня 898 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337977, в очереди разбора - 771620.
Создано именных указателей - 167327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще