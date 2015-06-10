Атлантический океан Балтийское море Финский залив
|10.06.2015
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Решения «Инфинет» используются для создания современной технологической сети радиосвязи в акватории Финского залива
ов, лоцманские службы, радиотехнические посты, подразделения таможни, ледоколы и суда, работающие в Финском заливе. Основными целями проекта является повышение технологических показателей сущес
|01.02.2012
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«Сканэкс» получил высокодетальные космические снимки российского сектора Балтийского моря и прибрежных районов Калининградской области
27 января специалисты ИТЦ «Сканэкс» получили высокодетальные космические снимки российского сектора Балтийского моря и прибрежных районов Калининградской области. Данные со спутника EROS B были приняты с помощью аппаратно-программного комплекса «УниСкан» в Москве. На снимках видны последствия
|18.06.2009
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Балтика и Черное море признаны самыми загрязненными
о самыми проблемными по степени загрязненности нефтепродуктами из пяти морей являются Финский залив Балтийского моря и Черное море. Загрязнений в Белом море не обнаружено. Балтийское море наход
|15.08.2007
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Экологи оценили воздействие АЭС на острова Финского залива
елом никаких следов воздействия Ленинградской АЭС и атомных станций Финляндии на живописные острова Финского залива не зафиксировано. Не менее значимым для участников экспедиции представляется
|29.05.2007
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Корейский спутник ДЗЗ определит замутненность Финского залива
бражения в голубом, зеленом, красном и ближнем инфракрасном спектральных каналах. Космические снимки будут использованы для определения пространственного распределения взвеси на поверхности акватории Финского залива по спектральным характеристикам разных участков акватории.
|17.08.2006
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В Финском заливе испытывают подлодку 4 поколения
щает пресс-служба ФГУП «Адмиралтейские верфи», завершён очередной этап испытаний дизель-электрической головной подлодки четвертого поколения (проект 677 «Лада»). Испытания проходили на спецполигоне в Финском заливе. Подлодку планируется передать ВМФ в 2006 году. Первая подлодка проекта 677 – «Санкт-Петербург» была разработана в ЦКБ «Рубин» и спущена на воду в октябре 2004 года. Длина подвод
|17.08.2006
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В Финском заливе испытывают подлодку 4 поколения
щает пресс-служба ФГУП «Адмиралтейские верфи», завершён очередной этап испытаний дизель-электрической головной подлодки четвертого поколения (проект 677 «Лада»). Испытания проходили на спецполигоне в Финском заливе. Подлодку планируется передать ВМФ в 2006 году. Первая подлодка проекта 677 – «Санкт-Петербург» была разработана в ЦКБ «Рубин» и спущена на воду в октябре 2004 года. Длина подвод
Атлантический океан и организации, системы, технологии, персоны:
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