Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168596
ИКТ 13113
Организации 10285
Ведомства 1446
Ассоциации 972
Технологии 3388
Системы 25092
Персоны 71971
География 2739
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2569
Мероприятия 843

ВОЛС ПВОЛС подводная волоконно-оптическая линия связи подводный коммуникационный кабель



13.02.2025 «Ростелеком» завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи Кингисепп — Калининград 1
13.08.2024 На Камчатке и Чукотке пропал интернет, есть проблемы с мобильной связью и телевидением 1
29.12.2022 «Ростелеком» на Чукотке перевел операторов «большой тройки» на оптические каналы связи 1
15.12.2022 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь 1
17.02.2021 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда 1
05.11.2020 Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect 1
19.08.2020 Стоимость 1 ГБ трафика на Чукотке снизилась почти вдвое 1
15.04.2019 Tele2 запустила сеть 4G на Курилах 1
03.03.2017 «Ростелеком» на Камчатке перевел операторов «Большой тройки» на оптику 1
03.03.2017 МТС разогнала мобильный интернет на Камчатке 1
10.01.2017 «Ростелеком» выбрал Huawei для строительства подводной сети связи «Сахалин — Курильские острова» 1
21.12.2016 МТС охватил сетью 4G все районы Магадана 1
30.11.2016 «Ростелеком» обеспечил Сахалин резервной оптической связью с материком 1
22.09.2016 МТС перешел на ВОЛС в Магаданской области 1
21.07.2016 «Ростелеком» приступил к завершающему этапу подводных работ на участке «Сахалин-Камчатка» 1
20.06.2016 Huawei и «Ростелеком» начали строительство подводной сети Камчатка-Сахалин 1
08.06.2016 «Ростелеком» соединил подводный кабель с береговой инфраструктурой на Камчатке 1
07.06.2016 Оптоволоконный интернет заменит на Камчатке спутниковый в 2017 году 1
07.06.2016 Началось строительство скоростной подводной линии связи до Камчатки 1
30.05.2016 Стартовал второй этап строительства подводной ВОЛС «Камчатка – Сахалин – Магадан» 1
16.05.2016 «Ростелеком» предоставит жителям Магаданской области скоростные безлимитные интернет-тарифы 1
18.12.2015 Минкомсвязи и Чукотка подписали соглашение, направленное на устранение цифрового неравенства в регионе 1
17.09.2015 «Ростелеком» завершил первый этап строительства подводной ВОЛС Камчатка-Сахалин-Магадан 1
12.08.2015 Построены первые 500 км подводной ВОЛС Камчатка-Сахалин–Магадан 1
23.07.2015 Началась прокладка подводной линии связи Магадан — Сахалин — Камчатка 1
23.04.2015 Проект подводной ВОЛС «Камчатка - Сахалин - Магадан» прошел главгосэкспертизу 1
20.01.2015 «Ростелеком» в Магаданской области готовит береговую инфраструктуру ПВОЛС «Камчатка-Сахалин-Магадан» 1
15.01.2015 Проект подводной ВОЛС «Камчатка-Сахалин–Магадан» прошел экологическую экспертизу 1
27.11.2014 «Ростелеком» на Камчатке начал создание телекоммуникационной инфраструктуры подводной ВОЛС 1
24.10.2014 «Ростелеком» развивает в Магадане оптоволоконную сеть MetroEthernet 1
20.08.2014 Строительство подводной ВОЛС «Сахалин – Магадан – Камчатка» поддержали на общественных слушаниях 1
20.05.2014 Huawei построит для «Ростелекома» ПВОЛС Сахалин-Магадан-Камчатка 1
06.09.2013 «Ростелеком» представил проект подводной линии связи «Сахалин – Магадан – Камчатка» руководству Минкомсвязи и Магаданской области 1
09.06.2012 Стартовали проектно-изыскательские работы по строительству подводной ВОЛС «Сахалин – Магадан – Камчатка» 1
14.05.2012 «Вымпелком», «МегаФон», «MТС» и «Ростелеком» намерены совместно построить подводную ВОЛС «Сахалин-Магадан-Камчатка» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

ВОЛС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9737 29
Huawei 3946 11
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 10
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 94 8
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 7
МегаФон 8916 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 5
Huawei Marine Networks 12 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2909 1
Yandex - Яндекс 7400 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
СЗГП НПП - СевЗапГидроПроект 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5949 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 4
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 2
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 21 2
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 20 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 1
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 16 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20715 30
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10800 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 23
Пропускная способность - Bandwidth 1753 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15983 22
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1467 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9387 10
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6978 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7740 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8241 5
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1207 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11100 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9343 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2854 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2129 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6461 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15782 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12587 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8049 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24543 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6418 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3449 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3744 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1760 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3267 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13960 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3762 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8210 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5740 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5673 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 417 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2474 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1785 1
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5230 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 721 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 129 1
МегаФон Arctic Connect 7 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 56 1
Газпром - Северный поток - Северный поток 2 9 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1426 1
Никифоров Николай 1136 5
Калугин Сергей 168 5
Путин Владимир 3186 3
Власов Сергей 98 3
Сапунов Алексей 37 3
Копин Роман 7 3
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Осеевский Михаил 316 2
Иванов Сергей 388 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Сун Андрей 8 2
Печеный Владимир 7 2
Балаценко Андрей 32 2
Рябченко Ольга 12 2
Иванов Олег 142 1
Вермишян Геворк 63 1
Дворкович Аркадий 210 1
Горьков Сергей 22 1
Логинов Александр 44 1
Белейчев Александр 9 1
Провоторов Александр 157 1
Алиханов Антон 19 1
Егошин Сергей 58 1
Biao Wan - Бяо Вань 20 1
Эмдин Сергей 68 1
Волошин Константин 14 1
Шадаев Максут 1015 1
Чернышенко Дмитрий 566 1
Раскол Алексей 1 1
Плетникова Ирина 1 1
Мишустин Михаил 682 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 940 25
Россия - РФ - Российская федерация 145071 24
Россия - ДФО - Сахалинская область 891 24
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 232 21
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2678 20
Тихий океан - Охотское море 55 19
Россия - ДФО - Магаданская область 422 18
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 327 14
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 391 6
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 69 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1579 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Парамушир 95 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 3
Азия - Азиатский регион 5550 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 749 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1296 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1479 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 328 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 66 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 2
Россия - ДФО - Чукотка - Угольные Копи 14 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Курильский район - Южно-Курильск 22 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильск 24 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Елизовский район - Елизово 47 2
Европа 21798 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17454 1
Америка Южная 854 1
Африка - Африканский регион 3485 1
Северный Ледовитый океан - Лаптевых море 12 1
Россия - ДФО - Амурская область 739 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2429 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 95 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 166 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 80 1
Северный Ледовитый океан 118 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 104 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Александровск-Сахалинский 21 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 875 1
Тихий океан - Берингово море - Bering Sea 13 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 83 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5400 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9991 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4017 6
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 95 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6416 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3961 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2133 3
Quality of Life - Качество жизни 32 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3555 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8075 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1448 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2911 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1082 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2131 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4993 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1291 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9859 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
Аренда 2433 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2397 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1581 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1272 1
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 72 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 681 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3177 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 265 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8728 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 887 1
Huawei GCI - Global Connectivity Index - Глобальный индекс сетевого взаимодействия 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340658, в очереди разбора - 768593.
Создано именных указателей - 168596.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще