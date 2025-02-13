ВОЛС ПВОЛС подводная волоконно-оптическая линия связи подводный коммуникационный кабель
ВОЛС и организации, системы, технологии, персоны:
|Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
|СЗГП НПП - СевЗапГидроПроект 1 1
|Никифоров Николай 1136 5
|Калугин Сергей 168 5
|Путин Владимир 3186 3
|Власов Сергей 98 3
|Сапунов Алексей 37 3
|Копин Роман 7 3
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
|Осеевский Михаил 316 2
|Иванов Сергей 388 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Сун Андрей 8 2
|Печеный Владимир 7 2
|Балаценко Андрей 32 2
|Рябченко Ольга 12 2
|Иванов Олег 142 1
|Вермишян Геворк 63 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Горьков Сергей 22 1
|Логинов Александр 44 1
|Белейчев Александр 9 1
|Провоторов Александр 157 1
|Алиханов Антон 19 1
|Егошин Сергей 58 1
|Biao Wan - Бяо Вань 20 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Волошин Константин 14 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Раскол Алексей 1 1
|Плетникова Ирина 1 1
|Мишустин Михаил 682 1
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