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Россия ПФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
СОБЫТИЯ
|04.03.2026
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Рефарминг улучшил связь в жилых кварталах Петропавловска-Камчатского
Жители Петропавловска-Камчатского и гости города теперь могут комфортно пользоваться связью 4G. Спец
|06.06.2025
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Sitronics Group выполнила комплекс работ по переводу СУДС порта Петропавловск-Камчатский на российское ПО
ФГУП «Росморпорт» ввело в опытную эксплуатацию систему управления движением судов (СУДС) порта Петропавловск-Камчатский на российском программном обеспечении – системе обработки, отображен
|10.04.2025
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В Петропавловске-Камчатском сеть третьего поколения уступила место 4G
Жители Петропавловска-Камчатского с января 2025 г. увеличили передачу данных с мобильных устройств н
|30.01.2025
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«МегаФон» расширил покрытие в Петропавловске-Камчатском
со своих мобильных устройств на высокой интернет-скорости теперь могут жители еще трех микрорайонов Петропавловска-Камчатского. Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции и улучшили ка
|25.12.2023
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«МегаФон» прокачал 4G в жилмассивах Петропавловска-Камчатского
ствах абонентов. Благодаря дополнительной инфраструктуре улучшено LTE-покрытие в жилых микрорайонах Петропавловска-Камчатского. Новый телеком-объект смонтирован в микрорайоне Северо-восток – са
|27.07.2023
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В Петропавловске-Камчатском улучшилось покрытие 4G «Мегафона»
и делиться уникальными красотами Камчатки с близкими и друзьями. Кроме того, большему числу жителей Петропавловска-Камчатского теперь доступна возможность одновременно звонить и пользоваться ин
|15.12.2022
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«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь
цифровых услуг и решений, завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Петропавловск-Камчатский — Анадырь, проложенной в прибрежной акватории Берингова моря. Новая
|05.09.2019
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Sbercloud внедрил «Монитор мэра» в Петропавловске-Камчатском
менять сценарии уборки, например, во время внезапных и сильных снегопадов, характерных для региона. Петропавловск-Камчатский – город с особыми метеорологическими условиями. Уровень осадков, вып
|22.07.2019
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МТС запустит «умное освещение» в Петропавловске-Камчатском
МТС и администрация Петропавловска-Камчатского подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в ра
|24.03.2016
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Tele2 установил специальные зоны для подзарядки смартфонов в кинотеатрах и торговых центрах Петропавловска-Камчатского
оператор Tele2 устроил специальные зоны для подзарядки смартфонов в кинотеатрах и торговых центрах Петропавловска-Камчатского. Специальные мультизарядные устройства, оснащенные шнурами для сма
|10.12.2013
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Tele2 улучшила качество связи в Петропавловске-Камчатском
e2 сообщил о запуске в эксплуатацию новых базовых станций в районе улиц Восточное шоссе и Березовая Петропавловска-Камчатского. Ввод в эксплуатацию новых станций позволил значительно улучшить к
|02.12.2013
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МТС начала строительство собственной сети фиксированной связи на Камчатке
проводному домашнему интернету МТС получили жители более 3 тыс. квартир микрорайона «Северо-Восток» Петропавловска-Камчатского. Строительство фиксированной сети связи МТС осуществляется на базе
|19.08.2013
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В администрации Петропавловск-Камчатского городского округа началось внедрение приложения «Обращения граждан» на платформе Docsvision 5
В администрации Петропавловск-Камчатского городского округа стартовал проект по внедрению приложения «Обращен
|19.09.2008
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В Тихом океане южнее г. Петропавловск–Камчатский произошло землетрясение
Как сообщает МЧС России, в 15:58 мск 18 сентября в 120 км южнее г. Петропавловск–Камчатский произошло землетрясение на глубине 80 км магнитудой 5,4 и силой в эп
|06.11.2007
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Администрация г. Петропавловск-Камчатский строит ЕИС управления имуществом
нкурс и приступила к проекту по разработке и внедрению автоматизированной системы для администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Проект выполняется в рамках целевой программы, и
|29.03.2007
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"Исател" реализовал проект в Петропавловске-Камчатском
ператор спутниковой связи «Исател», входящий в группу компаний «Интерспутник Холдинг», объявил об успешном завершении проекта по строительству узловой станции спутниковой связи с антенной 4,8 м. в г. Петропавловск-Камчатский по заказу «Голден Телекома» в рамках соглашения генподряда. Это соглашение было подписано в прошлом году в результате победы «Исатела» в конкурсе. Согласно данному прое
|11.10.2006
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DocsVision внедряется в администрации Петропавловска-Камчатского
Администрацией Петропавловска-Камчатского начата опытная эксплуатация системы электронного документооборота
|04.08.2003
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ОАО "Дальсвязь" расширяет GSM-сеть в Петропавловске-Камчатском
ОАО "Дальсвязь" получило дополнение к лицензии на предоставление услуг в диапазоне 900 МГц в Петропавловске-Камчатском. Как сообщила пресс-служба компании, на данный момент ОАО "Дальсвяз
|09.10.2000
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ArtCommunications Ltd. закончила монтаж сотовой сети в Петропавловске-Камчатском
Компания ArtCommunications Ltd. сообщила сегодня об окончании монтажа беспроводной сотовой сети передачи данных в г. Петропавловске-Камчатском. Данный проект выполнялся совместно с "Территориальным центром междугородней связи и телевидения", который является филиалом АО "Ростелеком". Созданная радиосеть предн
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
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