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Петропавловск-Камчатский

Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский


01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
25.08.2021 Минвостокразвития защищает данные с помощью «КИБ Серчинформ» 1
31.05.2021 Таинственные незнакомцы отбросили Камчатку в «темные века». Тысячи людей остались без интернета, денег и связи 2
15.02.2021 «Netrika Интеграция» стала эксклюзивным поставщиком ИТ-решений для холдинга «Норебо» 1
30.11.2020 Сервис видеоконсультаций в 10 раз повышает эффективность онлайн-продаж «М.Видео» 1
19.08.2020 Стоимость 1 ГБ трафика на Чукотке снизилась почти вдвое 1
29.05.2020 Honor представила флагманские смартфоны серии Honor 30. Цены 2
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 2
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 2
29.04.2020 В России создан сервис по возврату денег за отмененные из-за COVID-19 билеты и турпутевки 1
18.02.2020 Казахстанский миллионер Кенес Ракишев — в интервью CNews: Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии 1
01.10.2019 «Автоматика» поможет «оцифровать» Камчатку 3
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
05.09.2019 Sbercloud внедрил «Монитор мэра» в Петропавловске-Камчатском 3
04.09.2019 МТС и правительство Камчатского края договорились о создании «умного города» 5
22.07.2019 МТС запустит «умное освещение» в Петропавловске-Камчатском 4
16.07.2019 Российский участковый познакомился по интернету с иностранкой и украл у нее миллионы 1
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет 2
17.09.2018 Платформа Cisco Meeting Server внедрена в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока 1
30.07.2018 inDriver вышел на рынок грузовых перевозок и спецтехники 1
07.06.2018 «Мегафон» расширил географию покрытия LTE на Камчатке 2
07.03.2018 РТКОММ обеспечил Камчатку скоростным спутниковым интернетом 2
30.01.2018 НИИ «Восход» внедрил разработки Ростеха в систему выдачи электронных виз 1
16.10.2017 oneFactor запустила облачный сервис по медиаизмерениям 2
25.09.2017 Жители Норильска получили доступ к высокоскоростному интернету 1
05.06.2017 «Астерос» оснастила мультимедиа-системами штаб-квартиру ГК «Мегаполис» в небоскребе Меркурий 1
27.03.2017 Самолеты «Почты России» начали совершать регулярные полеты из Китая 2
14.03.2017 «Мегафон» дотянул сеть LTE до Камчатки 1
06.03.2017 «Билайн» перевел Камчатку на оптоволоконный канал 1
21.02.2017 «Мегафон» обеспечил мобильной связью Мутновские ГеоЭС на Камчатке 1
17.02.2017 MCN Telecom запустил дальнюю связь на Дальнем Востоке 1
30.01.2017 Zolla переходит на онлайн-кассы с помощью «Первого ОФД» 1
22.12.2016 «Почта России» запустила отправку по услуге «Посылка онлайн» для интернет-магазинов еще в 4 городах России 1
05.09.2016 На Камчатку впервые провели нормальный интернет 2
11.08.2016 «Ростелеком» завершил строительные работы подводного ВОЛС на участке «Сахалин – Камчатка» 1
28.06.2016 ОПК досрочно выполнит госзаказ на поставку современного оборудования для российских аэродромов 1
20.06.2016 Huawei и «Ростелеком» начали строительство подводной сети Камчатка-Сахалин 1
07.06.2016 Началось строительство скоростной подводной линии связи до Камчатки 1
24.03.2016 Tele2 установил специальные зоны для подзарядки смартфонов в кинотеатрах и торговых центрах Петропавловска-Камчатского 2
21.03.2016 Tele2 открывает ежегодную программу стажировки для учащихся российских вузов 1

Публикаций - 145, упоминаний - 193

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 17
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 9
Huawei 2750 7
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Yandex - Яндекс 4129 4
Apple Inc - Эппл Рус 7861 4
Microsoft Corporation 11628 4
Казахтелеком 212 4
VK - Mail.ru Group 2508 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 215 3
Huawei Marine Networks 11 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 3
Ростелеком Дальсвязь 228 3
Samsung Electronics 5878 2
Cisco Systems 2158 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Twitter 2205 2
Oracle Corporation 3466 2
NVision Group - Энвижн Груп 552 2
Google LLC 7439 2
Сервис Плюс 103 2
Insize 4 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
Восход ФГБУ НИИ 368 1
Intel Corporation 4335 1
РТКомм.ру 173 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 1
Telegram Group 702 1
HTC Corporation 1212 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 1
Sirin Labs 8 1
inDriver 10 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 85 1
Snap Inc 25 1
Ростех Азимут 16 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 1
Камчатскэнерго ПАО 13 4
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management 8 3
Почта России ПАО 1586 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Аэрофлот 496 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
РусславБанк - РСБ 147 2
Альфа-Банк 1135 2
Юнистрим - Unistream 169 2
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Uber 257 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 4 1
Славянка ГК 18 1
TOT Payments - Unifiyed Payments 21 1
Singulariteam 3 1
Кораблик 33 1
Мегаполис ТК 92 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
КазМунайГаз 7 1
КазТрансГаз 2 1
X5 Group 601 1
Fastlane Ventures 13 1
Трансаэро - авиакомпания 42 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Т плюс - Энергосбыт плюс 11 1
Caterpillar 34 1
Fincraft Resources - SAT & Company 9 1
Media Direction Group 3 1
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 2 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
PNB Казахстан - Punjab National Bank 1 1
Газпром ПАО 538 1
Uber Technologies 258 1
Gett 60 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 1
BP - British Petroleum 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 12
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 4
Президент Российской Федерации 1447 3
Правительство Чукотского автономного округа 9 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 83 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 2
Правительство РФ 2226 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 2
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 2
Правительство Камчатского края 16 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 32 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 54 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 45 1
Мосгортранс ГУП 71 1
Петербургский метрополитен ГУП 49 1
Администрация города Омска 8 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
СУ СК - Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю 1 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Североуральский городской суд Свердловской области 1 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 16
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 13
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 9
3G - Стандарт мобильной связи 3835 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 8
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3835 2
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 2
Big Data - Большие данные 1136 2
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 1
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КШМ - Командно-штабная машина 4 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
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Tele2 Praktik 6 1
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Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
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