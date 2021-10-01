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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Камчатский край
Петропавловск-Камчатский
Публикаций - 145, упоминаний - 193
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 4
|Белкина Анна 6 3
|Канаметова Залина 4 3
|Калугин Сергей 162 3
|Илюхин Владимир 5 3
|Акимов Максим 167 2
|Медведев Дмитрий 1437 2
|Путин Владимир 1840 2
|Сапунов Алексей 30 2
|Скоков Сергей 26 2
|Монин Сергей 9 2
|Фролова Светлана 41 2
|Сальва Алексей 6 2
|Валяева Елизавета 72 1
|Хитрова Елена 12 1
|Зои Майк 7 1
|Нигай Карина 1 1
|Макаренко Дмитрий 4 1
|Чернышов Игорь 5 1
|Климко Игорь 15 1
|Крутой Игорь 12 1
|Теплов Павел 10 1
|Чуйков Иван 1 1
|Токарев Юрий 2 1
|Назаренко Сергей 2 1
|Иваненко Виталий 1 1
|Вирцер Евгений 22 1
|Кравцов Сергей 40 1
|Егошин Сергей 3 1
|Хабаров Сергей 2 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Ратиев Сергей 19 1
|Степанов Антон 56 1
|Денисенко Александр 1 1
|Московец Александр 3 1
|Тоболь Александр 8 1
|Белейчев Александр 8 1
|Пьявкин Александр 12 1
|Biao Wan - Бяо Вань 20 1
|Румянцева Ольга 45 1
|Ведомости 260 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 1
|Известия Мордовии 2 1
|IDC - International Data Corporation 2797 1
|Juniper Research 280 1
|CNews Analytics 2006 1
|Research and Markets 17 1
|Forrester Research 402 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 108 1
|МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
|ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru