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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский

"Март в Петропавловске. (Судоремонтная верфь им.В.И.Ленина)", 1988 год. Художник - Яковлев Андрей Алексеевич. "Март в Петропавловске. (Судоремонтная верфь им.В.И.Ленина)", 1988 год. Художник - Яковлев Андрей Алексеевич.
Федор Дьяков "Петропавловск. Порт и город" (1999) Федор Дьяков "Петропавловск. Порт и город" (1999)
Вадим Бобров "Авачинская бухта" (1963) Вадим Бобров "Авачинская бухта" (1963)
Юрий Колдаев "Порт Петропавловск-Камчатский" (1985) Юрий Колдаев "Порт Петропавловск-Камчатский" (1985)
Федотов А.М. "Петропавловский порт" (1963) Федотов А.М. "Петропавловский порт" (1963)
Виталий Давыдов "На пирсе. Петропавловск-Камчатский" (1961) Виталий Давыдов "На пирсе. Петропавловск-Камчатский" (1961)
Михаил Кокин "Петропавловск-Камчатский. Рыбный порт" (1970) Михаил Кокин "Петропавловск-Камчатский. Рыбный порт" (1970)
Мария Турецкая "Петропавловск-Камчатский" (1975) Мария Турецкая "Петропавловск-Камчатский" (1975)
«В Петропавловске-Камчатском». 1962, худ. В. Давыдов. (с откр. изд. «Советский художник») «В Петропавловске-Камчатском». 1962, худ. В. Давыдов. (с откр. изд. «Советский художник»)
Валерий Марченко "Петропавловск-Камчатский" (1986) Валерий Марченко "Петропавловск-Камчатский" (1986)
Андрей Кузнецов "Авачинская бухта. Утро" (1960) Андрей Кузнецов "Авачинская бухта. Утро" (1960)
Михаил Набутовский "На рейде Авачинской бухты" (2021) Михаил Набутовский "На рейде Авачинской бухты" (2021)
Анатолий Винокуров "Авачинская бухта" (1976) Анатолий Винокуров "Авачинская бухта" (1976)
Михаил Набутовский "Вечер на Авачинской бухте" (2020) Михаил Набутовский "Вечер на Авачинской бухте" (2020)
Михаил Набутовский "Весенний вечер. Авачинская бухта" (2025) Михаил Набутовский "Весенний вечер. Авачинская бухта" (2025)
Кальо Полли "Авачинская бухта" (1960) Кальо Полли "Авачинская бухта" (1960)
Михаил Набутовский "Авачинская бухта" (2020) Михаил Набутовский "Авачинская бухта" (2020)
Антон Батов "Авачинская бухта" (б/д) Антон Батов "Авачинская бухта" (б/д)
Игорь Панов "Петропавловск-Камчатский" (2021) Игорь Панов "Петропавловск-Камчатский" (2021)
Геннадий Скворцов "Судоремонтный завод в Петропавловске-Камч." (1980) Геннадий Скворцов "Судоремонтный завод в Петропавловске-Камч." (1980)
Михаил Набутовский "Осеннее утро на Авачинской бухте" (2023) Михаил Набутовский "Осеннее утро на Авачинской бухте" (2023)
"Март в Петропавловске. (Судоремонтная верфь им.В.И.Ленина)", 1988 год. Художник - Яковлев Андрей Алексеевич.

СОБЫТИЯ


04.03.2026 Рефарминг улучшил связь в жилых кварталах Петропавловска-Камчатского

Жители Петропавловска-Камчатского и гости города теперь могут комфортно пользоваться связью 4G. Спец
06.06.2025 Sitronics Group выполнила комплекс работ по переводу СУДС порта Петропавловск-Камчатский на российское ПО

ФГУП «Росморпорт» ввело в опытную эксплуатацию систему управления движением судов (СУДС) порта Петропавловск-Камчатский на российском программном обеспечении – системе обработки, отображен
10.04.2025 В Петропавловске-Камчатском сеть третьего поколения уступила место 4G

Жители Петропавловска-Камчатского с января 2025 г. увеличили передачу данных с мобильных устройств н
30.01.2025 «МегаФон» расширил покрытие в Петропавловске-Камчатском

со своих мобильных устройств на высокой интернет-скорости теперь могут жители еще трех микрорайонов Петропавловска-Камчатского. Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции и улучшили ка
25.12.2023 «МегаФон» прокачал 4G в жилмассивах Петропавловска-Камчатского

ствах абонентов. Благодаря дополнительной инфраструктуре улучшено LTE-покрытие в жилых микрорайонах Петропавловска-Камчатского. Новый телеком-объект смонтирован в микрорайоне Северо-восток – са
27.07.2023 В Петропавловске-Камчатском улучшилось покрытие 4G «Мегафона»

и делиться уникальными красотами Камчатки с близкими и друзьями. Кроме того, большему числу жителей Петропавловска-Камчатского теперь доступна возможность одновременно звонить и пользоваться ин
15.12.2022 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь

цифровых услуг и решений, завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Петропавловск-Камчатский — Анадырь, проложенной в прибрежной акватории Берингова моря. Новая

05.09.2019 Sbercloud внедрил «Монитор мэра» в Петропавловске-Камчатском

менять сценарии уборки, например, во время внезапных и сильных снегопадов, характерных для региона. Петропавловск-Камчатский – город с особыми метеорологическими условиями. Уровень осадков, вып
22.07.2019 МТС запустит «умное освещение» в Петропавловске-Камчатском

МТС и администрация Петропавловска-Камчатского подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в ра
24.03.2016 Tele2 установил специальные зоны для подзарядки смартфонов в кинотеатрах и торговых центрах Петропавловска-Камчатского

оператор Tele2 устроил специальные зоны для подзарядки смартфонов в кинотеатрах и торговых центрах Петропавловска-Камчатского. Специальные мультизарядные устройства, оснащенные шнурами для сма
10.12.2013 Tele2 улучшила качество связи в Петропавловске-Камчатском

e2 сообщил о запуске в эксплуатацию новых базовых станций в районе улиц Восточное шоссе и Березовая Петропавловска-Камчатского. Ввод в эксплуатацию новых станций позволил значительно улучшить к
02.12.2013 МТС начала строительство собственной сети фиксированной связи на Камчатке

проводному домашнему интернету МТС получили жители более 3 тыс. квартир микрорайона «Северо-Восток» Петропавловска-Камчатского. Строительство фиксированной сети связи МТС осуществляется на базе
19.08.2013 В администрации Петропавловск-Камчатского городского округа началось внедрение приложения «Обращения граждан» на платформе Docsvision 5

В администрации Петропавловск-Камчатского городского округа стартовал проект по внедрению приложения «Обращен
19.09.2008 В Тихом океане южнее г. Петропавловск–Камчатский произошло землетрясение

Как сообщает МЧС России, в 15:58 мск 18 сентября в 120 км южнее г. Петропавловск–Камчатский произошло землетрясение на глубине 80 км магнитудой 5,4 и силой в эп
06.11.2007 Администрация г. Петропавловск-Камчатский строит ЕИС управления имуществом

нкурс и приступила к проекту по разработке и внедрению автоматизированной системы для администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Проект выполняется в рамках целевой программы, и
29.03.2007 "Исател" реализовал проект в Петропавловске-Камчатском

ператор спутниковой связи «Исател», входящий в группу компаний «Интерспутник Холдинг», объявил об успешном завершении проекта по строительству узловой станции спутниковой связи с антенной 4,8 м. в г. Петропавловск-Камчатский по заказу «Голден Телекома» в рамках соглашения генподряда. Это соглашение было подписано в прошлом году в результате победы «Исатела» в конкурсе. Согласно данному прое
11.10.2006 DocsVision внедряется в администрации Петропавловска-Камчатского

Администрацией Петропавловска-Камчатского начата опытная эксплуатация системы электронного документооборота

04.08.2003 ОАО "Дальсвязь" расширяет GSM-сеть в Петропавловске-Камчатском

      ОАО "Дальсвязь" получило дополнение к лицензии на предоставление услуг в диапазоне 900 МГц в Петропавловске-Камчатском. Как сообщила пресс-служба компании, на данный момент ОАО "Дальсвяз
09.10.2000 ArtCommunications Ltd. закончила монтаж сотовой сети в Петропавловске-Камчатском

Компания ArtCommunications Ltd. сообщила сегодня об окончании монтажа беспроводной сотовой сети передачи данных в г. Петропавловске-Камчатском. Данный проект выполнялся совместно с "Территориальным центром междугородней связи и телевидения", который является филиалом АО "Ростелеком". Созданная радиосеть предн

Публикаций - 362, упоминаний - 510

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 46
Ростелеком 10948 40
МегаФон 10742 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 23
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 14
Казахтелеком 348 13
Huawei 4677 11
Microsoft Corporation 25775 9
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 9
Telegram Group 2940 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Samsung Electronics 11065 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Apple Inc 13156 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
Google LLC 12690 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 4
БУХта - Buhta 103 4
Cisco Systems 5372 4
9594 4
Oracle Corporation 7074 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 4
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 3
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 3
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Lenovo Motorola 3566 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Huawei Marine Networks 12 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 3
Ростех - Радиозавод 70 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 2
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 2
Сервис Плюс 187 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 30
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 24
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 24
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 24
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
МТС Трэвел - MTS Travel 292 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 5
Почта России ПАО 2370 5
Газпром ПАО 1493 5
Омнибэнд Групп 22 4
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 4
Связной ГК 1401 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 4
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 3
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 3
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 3
Лента - Лента Онлайн 30 3
Аэропорт Петропавловск-Камчатский «Елизово» имени Витуса Беринга - IATA: PKC, ICAO: UHPP 6 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Евросеть 1421 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Верный - торговая сеть 326 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 2
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РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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