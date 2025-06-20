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Гордин Михаил
УПОМИНАНИЯ
Гордин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Айвазов Александр 31 3
|Яковлева Наталья 5 3
|Анисимов Никита 15 3
|Габриелян Владимир 28 3
|Гришин Дмитрий 209 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Массух Илья 234 2
|Устинов Антон 8 2
|Кириенко Владимир 143 2
|Солнцева Екатерина 58 2
|Фомичев Дмитрий 25 2
|Лихачев Алексей 44 2
|Антонова Ульяна 2 2
|Куприянов Сергей 14 2
|Чудаков Дмитрий 2 2
|van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 2
|Евтушенков Владимир 208 1
|Мартиросов Давид 74 1
|Кудж Станислав 23 1
|Зыбина Мария 4 1
|Воловик Борис 1 1
|Ванюшин Павел 1 1
|Миллер Алексей 21 1
|Мантуров Денис 114 1
|Казакова Ирина 2 1
|Майорова Виктория 1 1
|Абдуллин Ринат 1 1
|Кокшаров Виктор 11 1
|Добродеев Борис 95 1
|Родионов Илья 3 1
|Нестерова Елена 3 1
|Божко Екатерина 1 1
|Добродеев Олег 16 1
|Серебренный Владимир 3 1
|Сардоева Ангелина 1 1
|Ляпунов Игорь 127 1
|Шагалиев Рашит 4 1
|Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 145 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3321 2
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