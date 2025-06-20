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Гордин Михаил


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 МГТУ и «Ростелеком» объединят усилия для развития сферы разработки игр в России 1
05.06.2024 ГК «Солар» и МГТУ им. Н.Э. Баумана объединяют знания и опыт для построения комплексной лаборатории ИБ 2
Названы тренды развития продуктов CAD и CAE 1
13.01.2023 Денис Мантуров оценил научные разработки МГТУ им. Н.Э. Баумана 2
13.12.2022 Лидеры российского матмоделирования хотят занять ведущие позиции на мировом рынке 1
05.09.2022 Студентов обучат современным ИТ-специальностям на отечественных программных продуктах 1
25.05.2022 VK будет контролировать многолетний пресс-секретарь главы «Газпрома» 1
01.04.2022 Ректоры «Вышки» и «Бауманки» заменили иностранцев в VK 1
31.03.2022 Совет директоров VK усилен представителями научного сообщества 1
20.01.2022 АФК «Система» и МГТУ объявили о сотрудничестве 2
12.07.2010 Software AG & IDS Scheer участвует в создании системы SCM для холдинга «Сибур» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Гордин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4189 4
Ростелеком 9984 4
VK - Mail.ru Group 3487 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13324 2
Yandex - Яндекс 7814 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 137 2
МФ технологии - МФТ 36 2
Advance Engineering - Адванс Инжиниринг 2 2
Naver 20 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1342 1
Accenture plc 687 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1808 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 116 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Software AG 198 1
Basis - Tionix - Тионикс - 80 1
Basis - Скала софтвер 12 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 934 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8941 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 552 1
Ростех - Автоматика Концерн 1677 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 102 1
Системы и Технологии ГК 105 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1020 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 218 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 3
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 729 2
Газпром ПАО 1373 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 244 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 2
Naspers - Prosus Ventures 20 2
Naspers 83 2
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
АФК Система - Система-БиоТех - Sistema-BioTech 4 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
ГПБ - Газпромбанк 1112 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 462 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 527 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 97 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 15 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6103 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3130 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12140 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68723 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13891 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15286 3
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VK - Mail.ru Одноклассники 1843 2
Software AG - ARIS Platform 177 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 879 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 147 1
VK - My.Games 71 1
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 32 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 204 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 281 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 47 1
Айвазов Александр 31 3
Яковлева Наталья 5 3
Анисимов Никита 15 3
Габриелян Владимир 28 3
Гришин Дмитрий 209 2
Кириенко Сергей 149 2
Массух Илья 234 2
Устинов Антон 8 2
Кириенко Владимир 143 2
Солнцева Екатерина 58 2
Фомичев Дмитрий 25 2
Лихачев Алексей 44 2
Антонова Ульяна 2 2
Куприянов Сергей 14 2
Чудаков Дмитрий 2 2
van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 2
Евтушенков Владимир 208 1
Мартиросов Давид 74 1
Кудж Станислав 23 1
Зыбина Мария 4 1
Воловик Борис 1 1
Ванюшин Павел 1 1
Миллер Алексей 21 1
Мантуров Денис 114 1
Казакова Ирина 2 1
Майорова Виктория 1 1
Абдуллин Ринат 1 1
Кокшаров Виктор 11 1
Добродеев Борис 95 1
Родионов Илья 3 1
Нестерова Елена 3 1
Божко Екатерина 1 1
Добродеев Олег 16 1
Серебренный Владимир 3 1
Сардоева Ангелина 1 1
Ляпунов Игорь 127 1
Шагалиев Рашит 4 1
Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 149956 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44375 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13420 2
Нидерланды 3563 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52668 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 335 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 2
Южная Корея - Республика 6741 2
Украина 7681 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 575 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 784 1
Земля - планета Солнечной системы 10479 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2759 1
Солнечная система - Solar system 2534 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5261 1
Арктика - Северный полюс 176 1
Россия - СФО - Новосибирск 4451 1
Европа 24414 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30399 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5371 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6035 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7997 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 854 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6014 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1277 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5274 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3407 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9234 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 661 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 954 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1254 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1956 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 994 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19360 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 714 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4090 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14229 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2009 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1832 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4548 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6311 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7438 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3001 1
Аудит - аудиторский услуги 2836 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3571 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16785 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6129 1
Энергетика - Energy - Energetically 5272 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8012 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2512 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1753 1
Образование в России 2384 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2435 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1259 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2194 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 315 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 145 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3321 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 632 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1164 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 2
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 2
ИГУ - Иркутский государственный университет 23 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 159 1
VK Skillbox - Скилбокс 120 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 326 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 400 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 225 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 184 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 76 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 31 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 51 1
РАН - Российская академия наук 1940 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 244 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 65 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 29 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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