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Индексная книга (каталог) CNews*
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МФ технологии МФТ


21.03.2025 VK залез в долги и убытки. Компания попытается привлечь 115 миллиардов 2
28.12.2023 ГК Softline и «МФТ Платформа» объявляют о партнерстве 1
14.02.2023 VK переезжает из офшора в Россию 1
10.11.2022 Крупнейший акционер VK бесплатно отдал ей все свои акции 1
25.05.2022 VK будет контролировать многолетний пресс-секретарь главы «Газпрома» 1
01.04.2022 Ректоры «Вышки» и «Бауманки» заменили иностранцев в VK 1
09.03.2022 VK лишается крупнейшего зарубежного акционера 1
09.02.2022 Бывший глава Mail.ru будет присматривать за «Мегафоном» 1
13.01.2022 Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics 1
29.12.2021 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
13.12.2021 Сын Кириенко возглавил Mail.ru и VK 1
13.12.2021 Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK (Россия) 1
03.12.2021 VK Company Limited: изменения в структуре контролирующего акционера компании и перестановки в менеджменте 3
03.12.2021 «Вконтакте» и Mail.ru возглавит сын Кириенко 1
03.12.2021 Холдинг «Газпром-медиа» стал акционером компании «МФ технологии» 3
03.12.2021 «Газпром-медиа» стала владельцем «Вконтакте» и Mail.ru. Из VK уходит гендиректор 2
02.12.2021 Усманов продает «Вконтакте» и Mail.ru 1
15.11.2021 Сбербанк разочаровался в Mail.ru и вернул свою долю Газпромбанку 1
21.10.2021 Быстрее, выше, сильнее: около сотни цифровых решений для спортсменов предложили разработчики столичным федерациям и клубам 1
09.08.2021 «Мегафон» избавился от доли в Aliexpress 1
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов 1
17.07.2020 Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком 1
02.06.2020 Сбербанк может забрать у «Яндекса» сервис «Яндекс.деньги» 1
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создали 100-миллиардное СП 1
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group сформировали О2О-платформу в сфере фудтеха и транспорта 3
19.11.2019 Сбербанк покупает долю в главном акционере Mail.ru 2
19.11.2019 Сбербанк и Mail.ru Group расширят сотрудничество в сфере транспорта и фудтеха 1
29.10.2019 Сбербанк подписал соглашение о приобретении доли в совладельце Mail.ru Group 2
29.10.2019 Сбербанк хочет купить у Газпромбанка его пакет в Mail.ru 1
06.06.2019 Mail.ru, Alibaba и РФПИ построят гиганта электронной коммерции за $382 миллиона 1
07.03.2019 Газпромбанк неожиданно избавился от доли в «Мегафоне» 1
22.10.2018 Усманов отказался от контроля над Mail.ru 2
22.10.2018 Mail.Ru Group объявила об изменениях в совете директоров 1
09.06.2018 «Мегафон» объявил о завершении сделки по созданию «МФ Технологии» 2
08.05.2018 «Мегафон» с Газпромбанком, «Ростехом» и USM создали финтех-компанию стоимостью $450 млн 2

Публикаций - 35, упоминаний - 48

МФ технологии и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3467 31
МегаФон 9056 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4014 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3231 15
Ростелеком 9807 8
Alibaba Group 429 7
Yandex - Яндекс 7501 7
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 921 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1640 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 3
VK - Mail.ru Port.ru 91 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1965 2
Tencent 160 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 340 2
Lefbord Investment Limited 6 2
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 2
ИКС 326 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8805 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 2
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 2
Ant Group 8 2
Meta Platforms - Facebook 4448 2
Naver 20 2
МегаФон - ИнПлат - Интеллектуальные Платежи - InPlat 12 2
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 2
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 95 1
VK Mobile 7 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 278 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 836 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
ГПБ - Газпромбанк 1094 25
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 22
Газпром ПАО 1351 13
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 238 12
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 11
Ситимобил - Служба такси 159 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 9
Naspers 83 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 7
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 7
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 85 6
DST Global - Digital Sky Technologies 220 5
Naspers - Prosus Ventures 20 5
Связной ГК 1372 4
О2О Холдинг 56 4
DC Daily 5 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 3
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 3
Pandao 24 3
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 6 3
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 3
Нижегородпромстройбанк 5 3
Евросеть 1405 2
GHP Group 5 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 111 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 2
Капитал ООО 4 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 456 2
NanduQ - Qiwi 997 2
АСК 42 2
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 2
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 8 2
eBay Inc 1622 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 240 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
МегаФон MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 19 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 247 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11824 2
Федеральное казначейство России 1792 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 153 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2774 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6006 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5021 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3308 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5517 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 336 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 452 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 144 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10647 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4817 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20853 7
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 25 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14069 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12174 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5106 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7204 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6742 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19924 4
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28065 4
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VK - Mail.ru Одноклассники 1806 12
Яндекс.Маркет 975 4
Сбер - СберФуд - SberFood 18 4
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 4
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 3
Alibaba Tmail 10 3
My.Games 69 3
Сбер - SberX Экосистема 19 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 2
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 79 2
Яндекс.Лавка 236 2
VK - Mail.Ru Почта 351 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 175 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 322 2
VK Mini Apps 58 2
VK Combo 83 2
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 73 2
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 115 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Alibaba Group - AliPay 72 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 1
Jivo - мессенджер 10 1
Factorin - блокчейн-платформа для торгового финансирования 7 1
Яндекс Помощь рядом 25 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 227 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 877 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1099 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 1
Salesforce CRM Cloud 37 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 595 1
Добродеев Борис 95 14
Усманов Алишер 301 14
Кириенко Владимир 139 10
Кириенко Сергей 149 8
Гришин Дмитрий 209 6
Габриелян Владимир 28 4
Устинов Антон 8 4
Добродеев Олег 16 4
van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 4
Вермишян Геворк 63 3
Стрешинский Иван 38 3
Солдатенков Сергей 161 3
Миллер Алексей 21 3
Айвазов Александр 31 3
Волож Аркадий 252 2
Хасис Лев 105 2
Кирсанова Светлана 69 2
Вольфсон Влад 59 2
Мацоцкий Сергей 177 2
Артамонова Анна 183 2
Ванин Андрей 9 2
Сергеев Дмитрий 59 2
Аракелян Арам 9 2
Меднов Сергей 124 2
Waxman Alan - Ваксман Алан 6 2
Ковальчук Юрий 35 2
Черепенников Антон 84 2
Анисимов Никита 15 2
Куприянов Сергей 14 2
Гордин Михаил 10 2
Чудаков Дмитрий 2 2
Яковлева Наталья 5 2
Антонова Ульяна 2 2
Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 2
Греф Герман 426 1
Серебряникова Анна 73 1
Карачинский Анатолий 93 1
Либин Сергей 24 1
Яковицкий Алексей 22 1
Ведехин Игорь 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17231 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43606 8
Нидерланды 3540 7
ЮАР - Южно-Африканская Республика 565 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14247 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13369 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52340 5
Южная Корея - Республика 6688 3
Украина 7643 2
Европа 21845 2
Россия - ПФО - Саратовская область 737 1
Россия - СФО - Новосибирск 4353 1
Европа Восточная 3103 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17575 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7563 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2949 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2693 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2774 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2522 1
Швеция - Королевство 3633 1
Африка - Африканский регион 3500 1
Китай - Тайвань 4011 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 329 1
Беларусь - Белоруссия 5750 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1389 1
Сингапур - Республика 1863 1
Великобритания - Виргинские Острова 232 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Кипр - Республика 564 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48572 16
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1388 4
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