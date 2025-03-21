Получите все материалы CNews по ключевому слову
МФ технологии МФТ
МФ технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Добродеев Борис 95 14
|Усманов Алишер 301 14
|Кириенко Владимир 139 10
|Кириенко Сергей 149 8
|Гришин Дмитрий 209 6
|Габриелян Владимир 28 4
|Устинов Антон 8 4
|Добродеев Олег 16 4
|van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 4
|Вермишян Геворк 63 3
|Стрешинский Иван 38 3
|Солдатенков Сергей 161 3
|Миллер Алексей 21 3
|Айвазов Александр 31 3
|Волож Аркадий 252 2
|Хасис Лев 105 2
|Кирсанова Светлана 69 2
|Вольфсон Влад 59 2
|Мацоцкий Сергей 177 2
|Артамонова Анна 183 2
|Ванин Андрей 9 2
|Сергеев Дмитрий 59 2
|Аракелян Арам 9 2
|Меднов Сергей 124 2
|Waxman Alan - Ваксман Алан 6 2
|Ковальчук Юрий 35 2
|Черепенников Антон 84 2
|Анисимов Никита 15 2
|Куприянов Сергей 14 2
|Гордин Михаил 10 2
|Чудаков Дмитрий 2 2
|Яковлева Наталья 5 2
|Антонова Ульяна 2 2
|Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 2
|Греф Герман 426 1
|Серебряникова Анна 73 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Либин Сергей 24 1
|Яковицкий Алексей 22 1
|Ведехин Игорь 29 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 139 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3246 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348343, в очереди разбора - 762939.
Создано именных указателей - 171403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.