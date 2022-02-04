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Великобритания Бермудские острова Бермуды
СОБЫТИЯ
|04.02.2022
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Владелец «Билайна» переезжает в Великобританию, чтобы участвовать в российских госзакупках
мерении изменить свою корпоративную структуру. Сейчас головная структура группы зарегистрирована на Бермудских островах, а офис группы находится в Амстердаме (столица Нидерландов). Теперь плани
|13.06.2012
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«Билайн» тянут в Бермудский треугольник
Норвежский Telenor сообщил о подаче иска в Верховный суд Бермудских островов против компании Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»), крупн
|03.08.2009
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Карибские полицейские заработали $22 млн на деле «Мегафона»
ообщает BVI Online News. В 2003-07 гг. зарегистрированный на территории другой Британской колонии - Бермудских островах - фонд IPOC International Growth Fund боролся в судах за права 25,1% акци
|07.11.2008
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Деньги «питерских» связистов пропали в Бермудском треугольнике
терства финансов должен был сделать то, что от него ожидали: переслать половину денежных средств на Бермуды, а остаток оставить у нас, - цитирует Virgin Islands Platinum News лидера виргинской
|20.05.2008
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«Питерских связистов» лишили спутников и Киргизии
я этой сделки и других финансовых операций «питерских» связистов, насторожили министерство финансов Бермудских островов, начавшее собственное расследование в отношении IPOC, и прокуратуру Вирги
|03.12.2007
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Война «Альфа-групп» и «питерских» завершилась
в. После этого в отношении последнего начались расследования в Германии, на Британских Виргинских и Бермудских островах. В ходе расследований зарубежные правоохранительные органы обнаружили ряд
|22.02.2007
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«Питерских» связистов «спецслужбы» променяли на Rolex
Американскому журналу BusinessWeek стали известны подробности скандала с кражей на Бермудских островах документов компании KPMG, проводившей аудиторскую проверку деятельности р
|14.12.2006
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«Питерским» связистам открыли путь в Америку
ранее сообщал CNews, этим летом различные структуры «Альфы» подали против IPOC три судебных иска на Бермудских островах, преследовавших одну и ту же цель — остановить начатый «питерскими»
|30.11.2006
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«Питерские» связисты выбираются из Бермудского треугольника
Зарегистрированные на Бермудских островах головные структуры «питерской» группы связистов — IPOC International
|01.09.2006
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МТС создала две дочерние компании - на Бермудах и в Нидерландах
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) создала 100-процентную дочерную компанию Mobile TeleSystems Bermuda Limited (Бермуды), сообщает РБК. Сделка была заключена 30 августа 2006 г. Кроме того, МТС зарегистрировала компанию Mobile TeleSystems B. V. (Нидерланды). В МТС сообщили, что обе компании созданы для ко
|25.08.2006
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Секреты “питерских” связистов исчезли в Бермудском треугольнике
компаний, конечный владелец которых до сих пор доподлинно не известен. Глава министерства финансов Бермудских островов, которое выступало заказчиком расследования, Паула Кокс сообщила, что пол
|17.07.2006
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Суд тормозит раздел "Мегафона"
руга. Решение было принято в отсутствие истца, которому ранее Коммерческий арбитраж Верховного суда Бермудских островов временно запретил совершать какие-либо действия в рамках данного процесса
|26.06.2006
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"Питерских" связистов выдал правдолюб из KPMG
рательств KPMG решила отозвать свой иск к американской компании Diligence, сообщает ведущее издание бермудских островов Royale Gazette. Пока известно лишь то, что судья Пол Фридман, который вел
|13.06.2006
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Сыщики "Альфы" обвиняют "питерских" связистов
Коллективный иск подан в Высший коммерческий суд Бермудских островов против зарегистрированного там инвестиционного фонда IPOC, известного тем
|19.05.2006
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Телеком России: глава Commezrbank деньги не отмывал
рение данного иска, уже отклонил два ходатайства Diligence: о переносе судебного разбирательства на Бермудские острова и о запрете KPMG сообщать о ходе данного процесса властям Бермудских остро
|19.05.2006
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Американцы не утаят правду о деле "Мегафона"
дом было отклонено еще одно ходатайство Diligence — о переносе места разбирательства из США на Бермудские острова. В Diligence считали, что Бермуды являются более подходящим местом для рас
|10.03.2006
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Дело "Мегафона": KPMG поймала сотрудника на взятке
у 25,1% акций «Мегафона». Заказчиком проводимого KPMG расследования выступает Министерство финансов Бермудских островов, которая после начала судебной борьбы за акции «Мегафона» подозревает фон
|05.12.2005
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Крупнейшие банки мира отмывали деньги русских связистов?
оторый сейчас «переметнулся» на сторону «Альфы». По его словам, BCB оказался единственным банком на Бермудских островах, который согласился в 2000 году обслуживать подозрительные операции «пите
|08.07.2005
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Тайна Бермудского треугольника скоро будет раскрыта
Ученые из университета Кардиффа изучают скопления метана на дне океана в районе Бермудского треугольника. В данном районе в отложениях на дне океана, несмотря на высокое давление (больше чем 1 тыс. атмосфер), перепады температур (от 2°C до 100°C), большую глубину (нескольк
Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:
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