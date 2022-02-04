Владелец «Билайна» переезжает в Великобританию, чтобы участвовать в российских госзакупках мерении изменить свою корпоративную структуру. Сейчас головная структура группы зарегистрирована на Бермудских островах, а офис группы находится в Амстердаме (столица Нидерландов). Теперь плани

«Билайн» тянут в Бермудский треугольник Норвежский Telenor сообщил о подаче иска в Верховный суд Бермудских островов против компании Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»), крупн

Карибские полицейские заработали $22 млн на деле «Мегафона» ообщает BVI Online News. В 2003-07 гг. зарегистрированный на территории другой Британской колонии - Бермудских островах - фонд IPOC International Growth Fund боролся в судах за права 25,1% акци

Деньги «питерских» связистов пропали в Бермудском треугольнике терства финансов должен был сделать то, что от него ожидали: переслать половину денежных средств на Бермуды, а остаток оставить у нас, - цитирует Virgin Islands Platinum News лидера виргинской

«Питерских связистов» лишили спутников и Киргизии я этой сделки и других финансовых операций «питерских» связистов, насторожили министерство финансов Бермудских островов, начавшее собственное расследование в отношении IPOC, и прокуратуру Вирги

Война «Альфа-групп» и «питерских» завершилась в. После этого в отношении последнего начались расследования в Германии, на Британских Виргинских и Бермудских островах. В ходе расследований зарубежные правоохранительные органы обнаружили ряд

«Питерских» связистов «спецслужбы» променяли на Rolex Американскому журналу BusinessWeek стали известны подробности скандала с кражей на Бермудских островах документов компании KPMG, проводившей аудиторскую проверку деятельности р

«Питерским» связистам открыли путь в Америку ранее сообщал CNews, этим летом различные структуры «Альфы» подали против IPOC три судебных иска на Бермудских островах, преследовавших одну и ту же цель — остановить начатый «питерскими»

«Питерские» связисты выбираются из Бермудского треугольника Зарегистрированные на Бермудских островах головные структуры «питерской» группы связистов — IPOC International

МТС создала две дочерние компании - на Бермудах и в Нидерландах Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) создала 100-процентную дочерную компанию Mobile TeleSystems Bermuda Limited (Бермуды), сообщает РБК. Сделка была заключена 30 августа 2006 г. Кроме того, МТС зарегистрировала компанию Mobile TeleSystems B. V. (Нидерланды). В МТС сообщили, что обе компании созданы для ко

Секреты “питерских” связистов исчезли в Бермудском треугольнике компаний, конечный владелец которых до сих пор доподлинно не известен. Глава министерства финансов Бермудских островов, которое выступало заказчиком расследования, Паула Кокс сообщила, что пол

Суд тормозит раздел "Мегафона" руга. Решение было принято в отсутствие истца, которому ранее Коммерческий арбитраж Верховного суда Бермудских островов временно запретил совершать какие-либо действия в рамках данного процесса

"Питерских" связистов выдал правдолюб из KPMG рательств KPMG решила отозвать свой иск к американской компании Diligence, сообщает ведущее издание бермудских островов Royale Gazette. Пока известно лишь то, что судья Пол Фридман, который вел

Сыщики "Альфы" обвиняют "питерских" связистов Коллективный иск подан в Высший коммерческий суд Бермудских островов против зарегистрированного там инвестиционного фонда IPOC, известного тем

Телеком России: глава Commezrbank деньги не отмывал рение данного иска, уже отклонил два ходатайства Diligence: о переносе судебного разбирательства на Бермудские острова и о запрете KPMG сообщать о ходе данного процесса властям Бермудских остро

Американцы не утаят правду о деле "Мегафона" дом было отклонено еще одно ходатайство Diligence — о переносе места разбирательства из США на Бермудские острова. В Diligence считали, что Бермуды являются более подходящим местом для рас

Дело "Мегафона": KPMG поймала сотрудника на взятке у 25,1% акций «Мегафона». Заказчиком проводимого KPMG расследования выступает Министерство финансов Бермудских островов, которая после начала судебной борьбы за акции «Мегафона» подозревает фон

Крупнейшие банки мира отмывали деньги русских связистов? оторый сейчас «переметнулся» на сторону «Альфы». По его словам, BCB оказался единственным банком на Бермудских островах, который согласился в 2000 году обслуживать подозрительные операции «пите