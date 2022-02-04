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Индексная книга (каталог) CNews*
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Великобритания Бермудские острова Бермуды

Великобритания - Бермудские острова - Бермуды

СОБЫТИЯ


04.02.2022 Владелец «Билайна» переезжает в Великобританию, чтобы участвовать в российских госзакупках

мерении изменить свою корпоративную структуру. Сейчас головная структура группы зарегистрирована на Бермудских островах, а офис группы находится в Амстердаме (столица Нидерландов). Теперь плани
13.06.2012 «Билайн» тянут в Бермудский треугольник

Норвежский Telenor сообщил о подаче иска в Верховный суд Бермудских островов против компании Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн»), крупн
03.08.2009 Карибские полицейские заработали $22 млн на деле «Мегафона»

ообщает BVI Online News. В 2003-07 гг. зарегистрированный на территории другой Британской колонии - Бермудских островах - фонд IPOC International Growth Fund боролся в судах за права 25,1% акци
07.11.2008 Деньги «питерских» связистов пропали в Бермудском треугольнике

терства финансов должен был сделать то, что от него ожидали: переслать половину денежных средств на Бермуды, а остаток оставить у нас, - цитирует Virgin Islands Platinum News лидера виргинской

20.05.2008 «Питерских связистов» лишили спутников и Киргизии

я этой сделки и других финансовых операций «питерских» связистов, насторожили министерство финансов Бермудских островов, начавшее собственное расследование в отношении IPOC, и прокуратуру Вирги
03.12.2007 Война «Альфа-групп» и «питерских» завершилась

в. После этого в отношении последнего начались расследования в Германии, на Британских Виргинских и Бермудских островах. В ходе расследований зарубежные правоохранительные органы обнаружили ряд
22.02.2007 «Питерских» связистов «спецслужбы» променяли на Rolex

Американскому журналу BusinessWeek стали известны подробности скандала с кражей на Бермудских островах документов компании KPMG, проводившей аудиторскую проверку деятельности р
14.12.2006 «Питерским» связистам открыли путь в Америку

ранее сообщал CNews, этим летом различные структуры «Альфы» подали против IPOC три судебных иска на Бермудских островах, преследовавших одну и ту же цель — остановить начатый «питерскими»

30.11.2006 «Питерские» связисты выбираются из Бермудского треугольника

Зарегистрированные на Бермудских островах головные структуры «питерской» группы связистов — IPOC International
01.09.2006 МТС создала две дочерние компании - на Бермудах и в Нидерландах

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) создала 100-процентную дочерную компанию Mobile TeleSystems Bermuda Limited (Бермуды), сообщает РБК. Сделка была заключена 30 августа 2006 г. Кроме того, МТС зарегистрировала компанию Mobile TeleSystems B. V. (Нидерланды). В МТС сообщили, что обе компании созданы для ко
25.08.2006 Секреты “питерских” связистов исчезли в Бермудском треугольнике

компаний, конечный владелец которых до сих пор доподлинно не известен. Глава министерства финансов Бермудских островов, которое выступало заказчиком расследования, Паула Кокс сообщила, что пол
17.07.2006 Суд тормозит раздел "Мегафона"

руга. Решение было принято в отсутствие истца, которому ранее Коммерческий арбитраж Верховного суда Бермудских островов временно запретил совершать какие-либо действия в рамках данного процесса
26.06.2006 "Питерских" связистов выдал правдолюб из KPMG

рательств KPMG решила отозвать свой иск к американской компании Diligence, сообщает ведущее издание бермудских островов Royale Gazette. Пока известно лишь то, что судья Пол Фридман, который вел
13.06.2006 Сыщики "Альфы" обвиняют "питерских" связистов

Коллективный иск подан в Высший коммерческий суд Бермудских островов против зарегистрированного там инвестиционного фонда IPOC, известного тем
19.05.2006 Телеком России: глава Commezrbank деньги не отмывал

рение данного иска, уже отклонил два ходатайства Diligence: о переносе судебного разбирательства на Бермудские острова и о запрете KPMG сообщать о ходе данного процесса властям Бермудских остро
19.05.2006 Американцы не утаят правду о деле "Мегафона"

дом было отклонено еще одно ходатайство Diligence — о переносе места разбирательства из США на Бермудские острова. В Diligence считали, что Бермуды являются более подходящим местом для рас
10.03.2006 Дело "Мегафона": KPMG поймала сотрудника на взятке

у 25,1% акций «Мегафона». Заказчиком проводимого KPMG расследования выступает Министерство финансов Бермудских островов, которая после начала судебной борьбы за акции «Мегафона» подозревает фон
05.12.2005 Крупнейшие банки мира отмывали деньги русских связистов?

оторый сейчас «переметнулся» на сторону «Альфы». По его словам, BCB оказался единственным банком на Бермудских островах, который согласился в 2000 году обслуживать подозрительные операции «пите
08.07.2005 Тайна Бермудского треугольника скоро будет раскрыта

Ученые из университета Кардиффа изучают скопления метана на дне океана в районе Бермудского треугольника. В данном районе в отложениях на дне океана, несмотря на высокое давление (больше чем 1 тыс. атмосфер), перепады температур (от 2°C до 100°C), большую глубину (нескольк

Публикаций - 158, упоминаний - 241

Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 47
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 40
Питерская группа связистов 441 31
Киевстар - Kyivstar 569 29
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 18
Airtight Games 17 15
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 15
Capcom 290 14
Ростелеком - Связьинвест 1719 13
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 13
9594 12
KPMG 278 11
Ростелеком 10948 10
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 9
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 8
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 6
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 6
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 6
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 6
Cisco Systems 5372 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Microsoft Corporation 25775 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 5
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 5
Zayo Group - 360networks 29 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Vodafone Group 1412 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 4
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 4
Альфа-Групп 745 58
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 32
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 13
Comtel Eastern 19 12
Convergence Capital Managment - Convergence Capital - Gamma Capital 11 9
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 8
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor 9 5
Apax Partners - Weather Investments 30 5
Альфа-Банк 1979 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 5
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 5
First National Holdings 40 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 4
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 4
Альфа-Эко 55 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
ПромСвязьКапитал 85 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 3
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 3
Fellowes 32 3
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 2
Farimex Products 11 2
Эквилибриум Капитал 3 2
Broomfield International 13 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Судебная власть - Judicial power 2500 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 3
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 3
Правительство Ирландии - органы государственной власти 9 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 2
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Районный суд Киева 26 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Liechtensteinische Landesbank - Национальный банк Лихтенштейна 2 1
Парламент Италии - Parlamento Italiano 4 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
Великобритания - Королева Великобритании - монархия Британских островов 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 7
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
Демократическая политическая партия США 122 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 51
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 27
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 13
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 12
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 9
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 2
HRM - Расчет отпуска 873 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 2
Microsoft Windows 2000 8678 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Seaward Online - Корсары: Возвращение легенды 11 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Google Android 15244 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 2
Playrix - Hero Wars 15 1
Canon CR2 - формат RAW-снимков цифровых фотоаппаратов фирмы 13 1
Exigen Services Starsoft - ESSS 4 1
Flying Lab Software - Pirates of The Burning Sea - Корсары online: пираты бушующего моря 26 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 27 1
Nebius AI 23 1
Gamebase - Gamebryo - NetImmerse 3 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iOS 8583 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Microsoft Windows 16882 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 1
Apple iPhone 6 4861 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 1
VK - My.Games 81 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
PayOnline - электронная платёжная система 60 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 69 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 1
Veon Wholesale Services 5 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 21
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 15
Фридман Михаил 146 13
Авен Петр 67 11
Хан Герман 56 11
Рейман Леонид 1065 10
Кузьмичев Алексей 54 10
Усманов Алишер 311 9
North Michael - Норт Майкл 12 7
Торбахов Александр 111 6
Брюквин Юрий 300 6
Cox Paula - Кокс Паула 6 5
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 5
Рожецкин Леонид 48 5
Королев Игорь 65 4
Lunder Jo - Лундер Джо 69 4
Morrison Michael - Моррисон Майкл 3 3
Путин Владимир 3454 3
Резникович Алексей 60 3
Изосимов Александр 192 3
Иваницкий Роман 2 2
Butterfield Malcolm - Батерфильд Малькольм 2 2
Sholkovitz Ed - Шолковиц Эд 2 2
Smith - Orlando Смит Орландо 2 2
Gibbons Grant - Гиббонс Грант 2 2
Noonan Michael - Нунан Майкл 5 2
Owens Breck - Оуэнс Брек 2 2
Шадаев Максут 1210 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Мацоцкий Сергей 180 2
Евтушенков Владимир 217 2
Меламед Леонид 150 2
Таврин Иван 120 2
Скоч Андрей 11 2
Маевский Леонид 57 2
Климов Андрей 88 2
Ивантер Дмитрий 36 2
Мильнер Юрий 137 2
Фокин Денис 8 2
Семененко Леон 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 108
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 69
Украина 7928 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 32
Нидерланды 3746 29
Земля - планета Солнечной системы 10865 24
Великобритания - Виргинские Острова 245 22
Европа 24964 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
Норвегия - Королевство 1858 21
Египет - Арабская Республика 1100 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Германия - Федеративная Республика 13221 18
Казахстан - Республика 6048 17
Азия - Азиатский регион 5920 17
Нидерланды - Амстердам 630 17
Дания - Королевство 1337 15
Канада 5082 15
Африка - Африканский регион 3641 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 12
Грузия 1332 11
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 11
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 10
Узбекистан - Республика 2005 10
США - Нью-Йорк 3180 9
Великобритания - Лондон 2432 9
Турция - Турецкая республика 2620 9
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 9
Кипр - Республика 636 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Испания - Королевство 3840 8
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 8
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 8
Багамские Острова - Багамы 64 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 7
Ирландия - Республика 1051 7
Швеция - Королевство 3782 7
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 32
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 23
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 23
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 23
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 18
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 17
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 15
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 10
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 6
Stichting - Штихтинг - голландское юридическое лицо с ограниченной ответственностью, но без участников или акционерного капитала, которое существует для определенной цели 20 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 5
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 5
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Bloomberg 1627 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Total Telecom 613 3
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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