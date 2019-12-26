Индексная книга CNews*
ПСБ Связь-банк АКБ Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики
Публикаций - 158, упоминаний - 296
ПСБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 1031 10
|Быков Владислав 8 8
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 5
|Брюквин Юрий 290 5
|Евтушенко Алексей 37 4
|Греф Герман 368 4
|Леушев Андрей 69 4
|Шеин Валерий 18 4
|Затуловский Аркадий 16 4
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 4
|Федосов Виктор 8 4
|Сумин Денис 9 4
|Алешкина Алла 4 4
|Попов Андрей 91 4
|Дремач Кирилл 8 4
|Казьмин Андрей 17 4
|Курочкин Сергей 5 4
|Кузнецов Иван 13 4
|Илюхин Олег 17 3
|Кузьмин Василий 10 3
|Бухтияров Андрей 18 3
|Осин Александр 7 3
|Путин Владимир 2747 3
|Скурятина Елена 20 3
|Козлов Михаил 167 3
|Шестаков Александр 37 3
|Яшин Валерий 79 3
|Щеголев Игорь 691 3
|Шелин Ярослав 8 3
|Емельянов Алексей 9 3
|Кусков Денис 218 3
|Серова Елена 319 3
|Пиляр Елена 21 3
|Пустовой Максим 21 3
|Чиков Сергей 18 3
|Ломоносов Алексей 4 3
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 3
|Степанов Сергей 21 3
|Соколов Ренат 6 3
|Поляков Сергей 68 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222386, в очереди разбора - 875288.
Создано именных указателей - 112987.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222386, в очереди разбора - 875288.
Создано именных указателей - 112987.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.