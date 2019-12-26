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ПСБ Связь-банк АКБ Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики

ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики


26.12.2019 «Связь-Банк» вошел в состав банковской группы «Промсвязьбанк»
15.11.2019 Связь-Банк начал обслуживать карты UnionPay по торговому эквайрингу
29.01.2019 Связь-банк обеспечил сбор и передачу биометрических данных физлиц в своих отделениях
11.12.2018 Антивирусные решения Eset защищают ИТ-сеть «Связь-Банка»
04.12.2018 Держатели карт Visa Связь-банка получили возможность расплачиваться с помощью Google Pay
06.06.2018 «Динамика» внедрила «Единое окно» в «Связь-Банке»
17.11.2017 «Связь-Банк» внедрил новый мобильный банк для бизнеса
27.03.2017 «Связь-Банк» внедрил в контактном центре систему управления знаниями KMS Lighthouse
10.01.2017 «Связь-Банк» запустил на своем сайте чат для клиентов
01.11.2016 «Связь-Банк» защитил сервисы ДБО от мошенничества с помощью Oracle Adaptive Access Manager
31.10.2016 «Связь-Банк» и «Инфосистемы Джет» запустили систему фрод-мониторинга
29.08.2016 Связь-Банк и «Неофлекс»: человеческий фактор качества данных
25.07.2016 Luxms внедрила в «Связь-Банке» решение для визуального управленческого контроля
30.06.2016 «Крок» модернизировал инфраструктуру виртуализации в «Связь-Банке»
05.02.2016 Inline Technologies внедрила систему единого окна в контакт-центре «Связь-Банка»
07.07.2014 «Связь-Банк» автоматизировал тестирование новых приложений с помощью HP
25.09.2013 «Почта России» получила от «Связь-Банка» кредитный лимит на 5 млрд руб.
09.07.2013 «Связь-Банк» и «Почта России» внедряют технологию безналичной оплаты «в одно касание» во время Универсиады-2013
12.02.2013 «Связь-Банк» объединил удаленные серверные площадки с помощью канальных шифраторов Senetas
14.11.2012 «Связь-Банк» создает хранилище данных на базе Neoflex Reporting
18.04.2012 “Связь-Банк” ввел услугу "Периодический платеж" в системе интернет-банкинга
05.03.2012 «Связь-Банк» открыл для ТТК кредитную линию на 2,3 млрд руб.
13.10.2011 «Связь-Банк» дополнил сервис «SMS-инфо» услугой «SMS-банкинга»
28.01.2011 «Связь-Банк» оснастил систему интернет-банкинга «Мегапэй» новыми сервисами
25.10.2010 «Связь-Банк» запустил новый сервис в системе интернет-банкинга «Мегапэй»
20.09.2010 «Инпас» осуществит поставку магнитных и смарт-карт в «Связь-Банк»
02.09.2010 «Инпас» поставит магнитные и смарт-карты для «Связь-Банка»
24.05.2010 «Связь-Банк» предоставит «ВолгаТелекому» два кредита на общую сумму 2 млрд руб.
30.09.2008 Спасение «Связь-банка» обойдется государству в $2,5 млрд
24.09.2008 Внешэкономбанк спас отрасль связи
16.07.2008 Клиенты «Связь-Банка» управляют счетами через систему «Мегапэй»
16.04.2008 «Питерские» связисты остались без банка
11.12.2007 «Связь-Банк» строит электронный документооборот на базе CompanyMedia
15.11.2007 СЗТ и АКБ «Связь-Банк» заключили договор о выдаче векселей
07.11.2007 "Связь-Банк" предоставит "Дальсвязи" кредит в размере 450 млн. руб.
19.06.2007 Intersoft Lab: очередной BPM-проект в «Связь-Банке»
27.04.2007 Связь-банк и Банк Москвы предоставят кредит ЮТК
23.03.2007 АКБ «Связь-Банк» строит систему подготовки отчетности
27.02.2007 «Связь-банк» увеличит сеть POS-терминалов
28.12.2006 АКБ "Связь-Банк" автоматизировал управленческий учет

Публикаций - 158, упоминаний - 296

ПСБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 24
Ростелеком - Связьинвест 1704 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7004 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10121 13
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8084 9
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис 544 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 9
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 9
Питерская группа связистов 426 9
Oracle Corporation 6326 9
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 467 8
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 8
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9545 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 541 7
Ростелеком - РТКомм.РУ 358 6
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 336 6
Рустелеком ТК 284 5
IBM - International Business Machines Corp 9204 5
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 508 5
Neoflex - Неофлекс 171 5
Центел - Центральный телеграф 409 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 5
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 812 4
МегаФон ПетерСтар 325 4
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 4
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 125 4
Крок - Croc 1713 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 3
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 218 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 342 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 205 3
ЦФТ Золотая Корона 358 3
KMS Lighthouse 14 3
Ростелеком - Сахателеком 62 3
Ростелеком - SafeData - Центр Хранения Данных 55 2
Т1 Сервионика - Servionica 190 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 214 2
Барс груп 519 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5867 29
Почта России ПАО 2003 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2410 21
ПСБ - Промсвязьбанк 735 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1199 19
Альфа-Банк 1604 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 849 14
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 247 11
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 75 10
МДМ Банк 269 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 9
Visa International 1874 8
Citi - Citibank - Ситибанк 302 8
ГПБ - Газпромбанк 945 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 8
ВТБ - ВТБ24 660 7
Открытие ФК - Бинбанк 193 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 571 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 6
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 6
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 393 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 335 5
Почта Банк 360 5
Русский стандарт Банк 384 5
Ак Барс Банк 249 5
Восточный Банк - Юниаструм Банк 52 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 83 5
СДМ-Банк 58 5
ПромСвязьКапитал 79 4
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 4
Societe Generale - Росбанк АКБ 509 4
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 101 4
Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 53 4
Societe Generale - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 40 4
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 180 4
Возрождение - Коммерческий банк 327 4
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 297 4
Открытие ФК - Номос-банк 104 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 688 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18047 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3730 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10421 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9209 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1404 6
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 4
Федеральное казначейство России 1555 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2440 4
Президент Российской Федерации 3736 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1670 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2717 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3007 3
Администрация Президента РФ 980 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2424 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2032 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4401 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3072 2
Совета министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 14 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
Судебная власть - Judicial power 2105 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 72 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 525 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - ситуационный центр 18 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 859 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 1
Правительство Камчатского края 25 1
Конституционный суд РФ 103 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 50 1
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 34 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1021 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1328 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6055 8
АРБ - Ассоциация российских банков 206 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53724 34
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79517 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26110 22
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3483 20
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3191 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17607 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13617 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25215 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22331 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39364 12
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11437 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3141 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8183 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10266 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17371 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17390 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8030 10
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 774 10
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 991 9
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2051 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2879 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12124 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10913 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25920 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4399 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8241 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10110 8
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1784 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5486 7
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10994 7
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1027 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13172 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9568 6
FinTech - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 915 6
FinTech - Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1063 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3441 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16115 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3690 6
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11689 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20053 5
Microsoft Windows 2000 12704 8
Apple iPhone 6 6195 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 6
Neoflex Reporting 21 5
BSS BS-Client ДБО 136 5
Google Android 12623 4
Intersoft Lab - Контур Корпорация 41 4
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 199 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2923 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 972 3
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 140 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 294 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4145 3
Apple iPad 3747 3
Google Play - Google Store - Android Market 2957 3
BSS CORREQTS Corporate 47 2
Apple iOS 6846 2
SafeTech - SafeTouch 29 2
Neoflex STM - Neoflex Strategy Testing Manager 5 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 669 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 388 2
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 82 2
Apple - App Store 2618 2
Age of Kings 3449 2
SafeTech - PayControl 26 2
InterTrust - CompanyMedia 150 2
Крок ЦОД Компрессор- 23 2
ВГТРК Смотрим 519 2
BSS CORREQTS Retail 16 2
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 33 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 2
Neoflex FrontOffice 13 2
ВТБ Мои Инвестиции 49 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 138 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 163 1
MasterCard Maestro 148 1
BSS e-Government Gate 26 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 328 1
Рейман Леонид 1031 10
Быков Владислав 8 8
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 5
Брюквин Юрий 290 5
Евтушенко Алексей 37 4
Греф Герман 368 4
Леушев Андрей 69 4
Шеин Валерий 18 4
Затуловский Аркадий 16 4
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 4
Федосов Виктор 8 4
Сумин Денис 9 4
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Попов Андрей 91 4
Дремач Кирилл 8 4
Казьмин Андрей 17 4
Курочкин Сергей 5 4
Кузнецов Иван 13 4
Илюхин Олег 17 3
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Яшин Валерий 79 3
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Серова Елена 319 3
Пиляр Елена 21 3
Пустовой Максим 21 3
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Степанов Сергей 21 3
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Россия - РФ - Российская федерация 123703 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39557 33
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1051 5
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1290 4
Германия - Федеративная Республика 12033 4
Украина 7299 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1001 3
Таджикистан - Республика 766 3
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 144 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2621 3
Казахстан - Республика 4872 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3343 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 737 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2385 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2388 3
Беларусь - Белоруссия 4319 3
Великобритания - Виргинские Острова 224 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1291 2
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Juniper Research 503 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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