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ПСБ Связь-банк АКБ Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики

ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 175 дел, на cумму 239 395 196 072 ₽*

Судебные дела (175) на сумму 239 395 196 072 ₽*
в качестве истца (130) на сумму 109 810 189 447 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 5 714 152 200 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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26.12.2019 «Связь-Банк» вошел в состав банковской группы «Промсвязьбанк»

«Связь-Банк» вошел в состав банковской группы «Промсвязьбанк» в результате передачи более 99% акций Связь-Банка от Российской Федерации. Допэмиссия акций ПСБ частично была оплачена акциями С
15.11.2019 Связь-Банк начал обслуживать карты UnionPay по торговому эквайрингу

POS-терминалах торгово-сервисных предприятий -партнеров Банка. Прием платежных карт UnionPay реализован в том числе посредством бесконтактной технологии QuickPass с помощью NFC-чипа. Сейчас партнеры Связь-Банка принимают к оплате карты платежных систем МИР, VISA, Masterсard, JCB, Diners Club International, American Express. По результатам исследования компанией RBR, к концу 2018 года на до
29.01.2019 Связь-банк обеспечил сбор и передачу биометрических данных физлиц в своих отделениях

зарегистрировать биометрические данные в Единой биометрической системе можно уже в половине офисов Связь-банка. Эти отделения оснащены всеми необходимыми техническими средствами по сбору данны
11.12.2018 Антивирусные решения Eset защищают ИТ-сеть «Связь-Банка»

Eset объявила о том, что АКБ «Связь-Банк» использует продукт Eset NOD32 Smart Security Business Edition для защиты инф
04.12.2018 Держатели карт Visa Связь-банка получили возможность расплачиваться с помощью Google Pay

Держатели карт Visa Связь-банка (группа ВЭБ) получили еще один удобный способ безналичной оплаты – через сервис G
06.06.2018 «Динамика» внедрила «Единое окно» в «Связь-Банке»

«Динамика» объявила о завершении процесса внедрения системы «Dynamika-Единое окно» в «Связь-Банке». В настоящий момент в ней можно осуществить более 200 операций на всех стадиях работы с продуктами физлиц: Кредиты, Вклады, Пластиковые карты, Переводы, Сейфовые ячейки, Длительные
17.11.2017 «Связь-Банк» внедрил новый мобильный банк для бизнеса

ё удобнее управлять финансами и отслеживать платежи», – отметил заместитель председателя правления «Связь-Банка» Сергей Малышев.  Мобильный и интернет-банк для бизнеса были запущены вслед за об
27.03.2017 «Связь-Банк» внедрил в контактном центре систему управления знаниями KMS Lighthouse

центров аутсорсинговых компаний, рассказали в DIS Group. Внедрение KMS Lighthouse дало возможность «Связь-Банку» повысить производительность труда сотрудников контактного центра. Выбор системы

10.01.2017 «Связь-Банк» запустил на своем сайте чат для клиентов

«Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка) внедрил новый функционал на своем сайте. Теперь клиенты

01.11.2016 «Связь-Банк» защитил сервисы ДБО от мошенничества с помощью Oracle Adaptive Access Manager

результате проекта мы этого добились, — подчеркнул заместитель директора Департамента безопасности «Связь-Банка» Сергей Курочкин. — Антифрод-система на базе Oracle Adaptive Access Manager анали
31.10.2016 «Связь-Банк» и «Инфосистемы Джет» запустили систему фрод-мониторинга

. В результате проекта мы этого добились, – сказал заместитель директора Департамента безопасности «Связь-Банка» Сергей Курочкин. – Антифрод-система на базе Oracle Adaptive Access Manager анали
29.08.2016 Связь-Банк и «Неофлекс»: человеческий фактор качества данных

сфере банковской автоматизации? Ольга Холоднова: Если не брать в расчет небольшой период, когда я в Связь-Банке не работала, то стаж уже приличный — с 2004 года. Мой уход совпал с началом кризи
25.07.2016 Luxms внедрила в «Связь-Банке» решение для визуального управленческого контроля

ила проект по внедрению отраслевого программного решения для визуального управленческого контроля в АКБ «Связь-Банк». Целью проекта было обеспечение руководству банка оперативного мониторинга к
30.06.2016 «Крок» модернизировал инфраструктуру виртуализации в «Связь-Банке»

том сердце», — заявил Сергей Поляков, заместитель директора Департамента информационных технологий «Связь-Банка». «Данный проект был для нас очень интересным в части исполнения. Он потребовал д
05.02.2016 Inline Technologies внедрила систему единого окна в контакт-центре «Связь-Банка»

отанная Inline Technologies интерактивная система единого окна позволяет операторам контакт-центра «Связь-Банка» в автоматическом режиме управлять вызовами, получать информацию об истории отнош
07.07.2014 «Связь-Банк» автоматизировал тестирование новых приложений с помощью HP

различных приложений, — рассказал Владислав Быков, директор Департамента информационных технологий «Связь-Банка». — Команда проекта проделала большую работу по созданию надстройки над клиентски
25.09.2013 «Почта России» получила от «Связь-Банка» кредитный лимит на 5 млрд руб.

бходимых для дальнейшего развития компании», – прокомментировал заместитель председателя правления «Связь-Банка» Сергей Волохов. «Почта России» приступает к реализации серьезных инвестиционных

09.07.2013 «Связь-Банк» и «Почта России» внедряют технологию безналичной оплаты «в одно касание» во время Универсиады-2013

ающих популярность бесконтактных карт, — отметила Ольга Олейник заместитель председателя правления «Связь-Банка». — Теперь, совершая покупку, потребителям и кассирам не придется мучиться с купю
12.02.2013 «Связь-Банк» объединил удаленные серверные площадки с помощью канальных шифраторов Senetas

льник отдела защиты информации «Связь-Банка». Помимо защиты данных, аппаратные шифраторы позволили «Связь-Банку» также обеспечить соответствие закону «О персональных данных» и стандарту СТО БР

14.11.2012 «Связь-Банк» создает хранилище данных на базе Neoflex Reporting

ы «Неофлекс» завершили первый этап масштабного проекта по созданию корпоративного хранилища данных «Связь-Банка», на базе которого автоматизирован первый блок обязательной отчетности для ЦБ РФ

18.04.2012 “Связь-Банк” ввел услугу "Периодический платеж" в системе интернет-банкинга

бство использования, – отметила Мария Зенина, директор Департамента розничных банковских продуктов “Связь-Банка”. - С помощью нового сервиса клиенты могут быть уверены, что не останутся без моб
05.03.2012 «Связь-Банк» открыл для ТТК кредитную линию на 2,3 млрд руб.

твляется с 2009 г. В 2011 г. «Компании ТрансТелеКом» была открыта невозобновляемая кредитная линия «Связь-Банка» на 2,7 млрд руб. сроком на 5 лет. «Привлечение кредитного финансирования осущест
13.10.2011 «Связь-Банк» дополнил сервис «SMS-инфо» услугой «SMS-банкинга»

«Связь-Банк» ввел с 10 октября 2011 г. новую дополнительную услугу «SMS-банкинг», дополнив дей
28.01.2011 «Связь-Банк» оснастил систему интернет-банкинга «Мегапэй» новыми сервисами

«Мегапэй» добавлена опция «Пополнить карту другого клиента», позволяющая держателю платежной карты «Связь-Банка» осуществить перевод средств на карту другого клиента банка. По информации BSS, с
25.10.2010 «Связь-Банк» запустил новый сервис в системе интернет-банкинга «Мегапэй»

«Связь-Банк» ввел новый сервис в системе интернет-банкинга «Мегапэй». Теперь клиентам банка предоставляется возможность перевода денежных средств между открытыми текущими счетами, включая пополн
20.09.2010 «Инпас» осуществит поставку магнитных и смарт-карт в «Связь-Банк»

АКБ «Связь-Банк» объявил итоги конкурса по выбору поставщика пластиковых карт, согласно результата
02.09.2010 «Инпас» поставит магнитные и смарт-карты для «Связь-Банка»

Компания «Инпас» (входит в состав Inline Technologies Group, ITG) сообщила о победе в конкурсе АКБ «Связь-Банк» по выбору поставщика пластиковых карт. По условиям заключенного договора, в

24.05.2010 «Связь-Банк» предоставит «ВолгаТелекому» два кредита на общую сумму 2 млрд руб.

цион был объявлен 19 апреля 2010 г. и проводился по двум лотам. Заявки на участие в аукционе представили шесть банков: «ТрансКредитБанк», «Барклайс Банк», «Сберегательный банк Российской Федерации», «Связь-Банк», «Банк ВТБ» и «Альфа-Банк». Решением конкурсной комиссии победителем аукциона по обоим лотам признан «Связь-Банк», предложивший наименьшую процентную ставку. Согласно условия
30.09.2008 Спасение «Связь-банка» обойдется государству в $2,5 млрд

вышенный интерес властей к банку. Также еще с конца 90-х годов циркулирует идея о создании на базе «Связь-банка» почтового банка, который смог бы конкурировать со «Сбербанком». «Выделенных ВЭБ'
24.09.2008 Внешэкономбанк спас отрасль связи

Леониду Рейману (сам Рейман эту информацию всегда отрицал). "Питерская" группа связистов передала "Связь-банку" и свои банковские активы - "Русский индустриальный банк" и "Северо-Западный Теле
16.07.2008 Клиенты «Связь-Банка» управляют счетами через систему «Мегапэй»

С 7 июля 2008 г. клиенты «Связь-Банка» получили возможность управлять собственными счетами через систему интернет-банкинга «Мегапэй» благодаря внедрению нового платежного сервиса. Служба оперативного управления счетами

16.04.2008 «Питерские» связисты остались без банка

иционные политики Борис Немцов и Владимир Милов в книге «Путин. Итоги» привели потерю государством «Связь-банка» в качестве одного из примеров коррупции. Сейчас у «Связь-банка» имеются з
11.12.2007 «Связь-Банк» строит электронный документооборот на базе CompanyMedia

и при работе с удаленными филиалами, что, в свою очередь, смогло бы повысить конкурентоспособность «Связь-Банка» в банковском секторе. Наличие механизмов создания юридически значимого электронн
15.11.2007 СЗТ и АКБ «Связь-Банк» заключили договор о выдаче векселей

договором «Связь-Банк» обязуется выдать, а СЗТ - принять и оплатить 35 простых процентных векселей «Связь-Банка». Совет директоров СЗТ принял решение о приобретении банковских краткосрочных век
07.11.2007 "Связь-Банк" предоставит "Дальсвязи" кредит в размере 450 млн. руб.

АКБ "Связь-Банк" предоставит компании "Дальсвязь" кредит в размере 450 млн. руб. сроком на 18 меся
19.06.2007 Intersoft Lab: очередной BPM-проект в «Связь-Банке»

Intersoft Lab объявляет о начале нового крупномасштабного проекта в АКБ «Связь-Банк», основными целями которого стали оптимизация системы финансового управления

27.04.2007 Связь-банк и Банк Москвы предоставят кредит ЮТК

ия" (ЮТК) на привлечение двух кредитных линий общей суммой 1,5 млрд. руб, сообщает РБК. Согласно документам, Банк Москвы победил в конкурсе на предоставление кредитной линии размером 500 млн. руб., а Связь-банк - 1 млрд. руб. Напомним, что по планам компании заем на 1 млрд. руб. привлекается сроком действия 3 года (май 2007 г. - май 2010 г.). Вторая линия с лимитом 500 млн. руб. - на один г
23.03.2007 АКБ «Связь-Банк» строит систему подготовки отчетности

Компании Intersoft Lab и «Квадриум» объявили о начале первого этапа создания в АКБ «Связь-Банк» системы подготовки отчетности на основе финансового хранилища данных «Контур
27.02.2007 «Связь-банк» увеличит сеть POS-терминалов

Петербургский филиал «Связь-банка» планирует увеличить сеть POS-терминалов в почтовых отделениях Санкт-Петербурга и
28.12.2006 АКБ "Связь-Банк" автоматизировал управленческий учет

иралась и консолидировалась бухгалтерская информация из 34 филиалов, 5 отделений и головного офиса «Связь-Банка». Эти данные стали основой для получения данных управленческого учета методом тра

Публикаций - 163, упоминаний - 301

ПСБ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 24
Ростелеком - Связьинвест 1719 20
МегаФон 10742 15
Ростелеком 10948 13
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 9
Питерская группа связистов 441 9
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 9
Oracle Corporation 7074 9
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 9
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 8
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 8
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 7
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 6
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 6
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 5
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 5
Neoflex - Неофлекс 257 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 5
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 4
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 4
Костромская ГТС - Костромская городская телефонная сеть 11 4
Ростелеком - Связьинвест - РусЛизингСвязь 5 4
Крок - Croc 1964 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
KMS Lighthouse 14 3
Luxms 120 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 3
Ростелеком - Сахателеком 65 3
Горизонт РТ 17 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 29
Почта России ПАО 2370 25
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 19
ПСБ - Промсвязьбанк 963 19
Альфа-Банк 1979 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 11
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 10
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Visa International 1993 8
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 7
ВТБ - Почта Банк 514 7
ВТБ - ВТБ24 671 7
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 6
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 5
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 5
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
Ак Барс Банк 283 5
СДМ-Банк 75 5
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 5
Русский стандарт Банк 509 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 5
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 4
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 4
Таврический Банк - Таврический АКБ 28 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
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ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
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Конституционный суд РФ 112 1
Администрация Владимира 3 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 23
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 22
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 14
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Neoflex Reporting 25 5
BSS BS-Client ДБО 126 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
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Microsoft Windows 2000 8678 4
Intersoft Lab - Контур Корпорация 71 4
Google Android 15243 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
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Apple iPad 4011 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Apple iPhone 6 4861 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 3
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 2
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 2
Крок ЦОД Компрессор- 28 2
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 2
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 2
Luxms BI 119 2
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 35 2
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SafeTech - SafeTouch 29 2
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 2
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 21 2
Neoflex FrontOffice 13 2
Neoflex STM - Neoflex Strategy Testing Manager 5 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Apple iOS 8583 2
Apple - App Store 3109 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
SafeTech - PayControl 49 2
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 2
BSS CORREQTS Retail 17 2
BSS CORREQTS Corporate 49 2
Рейман Леонид 1065 10
Быков Владислав 8 8
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 5
Брюквин Юрий 300 5
Евтушенко Алексей 42 4
Кузнецов Иван 13 4
Курочкин Сергей 5 4
Сумин Денис 9 4
Дремач Кирилл 8 4
Леушев Андрей 75 4
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 4
Федосов Виктор 8 4
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Бухтияров Андрей 18 3
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Илюхин Олег 21 3
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Скурятина Елена 20 3
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Кузьмин Василий 11 3
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 3
Шестаков Александр 40 3
Чиков Сергей 18 3
Ломоносов Алексей 4 3
Емельянов Алексей 10 3
Осин Александр 8 3
Яшин Валерий 80 3
Шелин Ярослав 8 3
Пустовой Максим 36 3
Соколов Ренат 8 3
Дугаев Михаил 4 3
Герштейн Михаил 3 3
Кобышев Сергей 4 3
Савин Константин 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Европа 24963 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - СФО - Новосибирск 4875 4
Украина 7928 4
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Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 3
Казахстан - Республика 6047 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Дания - Королевство 1336 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 3
Таджикистан - Республика 953 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 3
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 2
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Азия - Азиатский регион 5920 2
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 8
Финансовый сектор - Кредитование - Рефинансирование 164 8
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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