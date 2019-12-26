ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики

«Связь-Банк» вошел в состав банковской группы «Промсвязьбанк» «Связь-Банк» вошел в состав банковской группы «Промсвязьбанк» в результате передачи более 99% акций Связь-Банка от Российской Федерации. Допэмиссия акций ПСБ частично была оплачена акциями С

Связь-Банк начал обслуживать карты UnionPay по торговому эквайрингу POS-терминалах торгово-сервисных предприятий -партнеров Банка. Прием платежных карт UnionPay реализован в том числе посредством бесконтактной технологии QuickPass с помощью NFC-чипа. Сейчас партнеры Связь-Банка принимают к оплате карты платежных систем МИР, VISA, Masterсard, JCB, Diners Club International, American Express. По результатам исследования компанией RBR, к концу 2018 года на до

Связь-банк обеспечил сбор и передачу биометрических данных физлиц в своих отделениях зарегистрировать биометрические данные в Единой биометрической системе можно уже в половине офисов Связь-банка. Эти отделения оснащены всеми необходимыми техническими средствами по сбору данны

Антивирусные решения Eset защищают ИТ-сеть «Связь-Банка» Eset объявила о том, что АКБ «Связь-Банк» использует продукт Eset NOD32 Smart Security Business Edition для защиты инф

Держатели карт Visa Связь-банка получили возможность расплачиваться с помощью Google Pay Держатели карт Visa Связь-банка (группа ВЭБ) получили еще один удобный способ безналичной оплаты – через сервис G

«Динамика» внедрила «Единое окно» в «Связь-Банке» «Динамика» объявила о завершении процесса внедрения системы «Dynamika-Единое окно» в «Связь-Банке». В настоящий момент в ней можно осуществить более 200 операций на всех стадиях работы с продуктами физлиц: Кредиты, Вклады, Пластиковые карты, Переводы, Сейфовые ячейки, Длительные

«Связь-Банк» внедрил новый мобильный банк для бизнеса ё удобнее управлять финансами и отслеживать платежи», – отметил заместитель председателя правления «Связь-Банка» Сергей Малышев. Мобильный и интернет-банк для бизнеса были запущены вслед за об

«Связь-Банк» внедрил в контактном центре систему управления знаниями KMS Lighthouse центров аутсорсинговых компаний, рассказали в DIS Group. Внедрение KMS Lighthouse дало возможность «Связь-Банку» повысить производительность труда сотрудников контактного центра. Выбор системы

«Связь-Банк» запустил на своем сайте чат для клиентов «Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка) внедрил новый функционал на своем сайте. Теперь клиенты

«Связь-Банк» защитил сервисы ДБО от мошенничества с помощью Oracle Adaptive Access Manager результате проекта мы этого добились, — подчеркнул заместитель директора Департамента безопасности «Связь-Банка» Сергей Курочкин. — Антифрод-система на базе Oracle Adaptive Access Manager анали

«Связь-Банк» и «Инфосистемы Джет» запустили систему фрод-мониторинга . В результате проекта мы этого добились, – сказал заместитель директора Департамента безопасности «Связь-Банка» Сергей Курочкин. – Антифрод-система на базе Oracle Adaptive Access Manager анали

Связь-Банк и «Неофлекс»: человеческий фактор качества данных сфере банковской автоматизации? Ольга Холоднова: Если не брать в расчет небольшой период, когда я в Связь-Банке не работала, то стаж уже приличный — с 2004 года. Мой уход совпал с началом кризи

Luxms внедрила в «Связь-Банке» решение для визуального управленческого контроля ила проект по внедрению отраслевого программного решения для визуального управленческого контроля в АКБ «Связь-Банк». Целью проекта было обеспечение руководству банка оперативного мониторинга к

«Крок» модернизировал инфраструктуру виртуализации в «Связь-Банке» том сердце», — заявил Сергей Поляков, заместитель директора Департамента информационных технологий «Связь-Банка». «Данный проект был для нас очень интересным в части исполнения. Он потребовал д

Inline Technologies внедрила систему единого окна в контакт-центре «Связь-Банка» отанная Inline Technologies интерактивная система единого окна позволяет операторам контакт-центра «Связь-Банка» в автоматическом режиме управлять вызовами, получать информацию об истории отнош

«Связь-Банк» автоматизировал тестирование новых приложений с помощью HP различных приложений, — рассказал Владислав Быков, директор Департамента информационных технологий «Связь-Банка». — Команда проекта проделала большую работу по созданию надстройки над клиентски

«Почта России» получила от «Связь-Банка» кредитный лимит на 5 млрд руб. бходимых для дальнейшего развития компании», – прокомментировал заместитель председателя правления «Связь-Банка» Сергей Волохов. «Почта России» приступает к реализации серьезных инвестиционных

«Связь-Банк» и «Почта России» внедряют технологию безналичной оплаты «в одно касание» во время Универсиады-2013 ающих популярность бесконтактных карт, — отметила Ольга Олейник заместитель председателя правления «Связь-Банка». — Теперь, совершая покупку, потребителям и кассирам не придется мучиться с купю

«Связь-Банк» объединил удаленные серверные площадки с помощью канальных шифраторов Senetas льник отдела защиты информации «Связь-Банка». Помимо защиты данных, аппаратные шифраторы позволили «Связь-Банку» также обеспечить соответствие закону «О персональных данных» и стандарту СТО БР

«Связь-Банк» создает хранилище данных на базе Neoflex Reporting ы «Неофлекс» завершили первый этап масштабного проекта по созданию корпоративного хранилища данных «Связь-Банка», на базе которого автоматизирован первый блок обязательной отчетности для ЦБ РФ

“Связь-Банк” ввел услугу "Периодический платеж" в системе интернет-банкинга бство использования, – отметила Мария Зенина, директор Департамента розничных банковских продуктов “Связь-Банка”. - С помощью нового сервиса клиенты могут быть уверены, что не останутся без моб

«Связь-Банк» открыл для ТТК кредитную линию на 2,3 млрд руб. твляется с 2009 г. В 2011 г. «Компании ТрансТелеКом» была открыта невозобновляемая кредитная линия «Связь-Банка» на 2,7 млрд руб. сроком на 5 лет. «Привлечение кредитного финансирования осущест

«Связь-Банк» дополнил сервис «SMS-инфо» услугой «SMS-банкинга» «Связь-Банк» ввел с 10 октября 2011 г. новую дополнительную услугу «SMS-банкинг», дополнив дей

«Связь-Банк» оснастил систему интернет-банкинга «Мегапэй» новыми сервисами «Мегапэй» добавлена опция «Пополнить карту другого клиента», позволяющая держателю платежной карты «Связь-Банка» осуществить перевод средств на карту другого клиента банка. По информации BSS, с

«Связь-Банк» запустил новый сервис в системе интернет-банкинга «Мегапэй» «Связь-Банк» ввел новый сервис в системе интернет-банкинга «Мегапэй». Теперь клиентам банка предоставляется возможность перевода денежных средств между открытыми текущими счетами, включая пополн

«Инпас» осуществит поставку магнитных и смарт-карт в «Связь-Банк» АКБ «Связь-Банк» объявил итоги конкурса по выбору поставщика пластиковых карт, согласно результата

«Инпас» поставит магнитные и смарт-карты для «Связь-Банка» Компания «Инпас» (входит в состав Inline Technologies Group, ITG) сообщила о победе в конкурсе АКБ «Связь-Банк» по выбору поставщика пластиковых карт. По условиям заключенного договора, в

«Связь-Банк» предоставит «ВолгаТелекому» два кредита на общую сумму 2 млрд руб. цион был объявлен 19 апреля 2010 г. и проводился по двум лотам. Заявки на участие в аукционе представили шесть банков: «ТрансКредитБанк», «Барклайс Банк», «Сберегательный банк Российской Федерации», «Связь-Банк», «Банк ВТБ» и «Альфа-Банк». Решением конкурсной комиссии победителем аукциона по обоим лотам признан «Связь-Банк», предложивший наименьшую процентную ставку. Согласно условия

Спасение «Связь-банка» обойдется государству в $2,5 млрд вышенный интерес властей к банку. Также еще с конца 90-х годов циркулирует идея о создании на базе «Связь-банка» почтового банка, который смог бы конкурировать со «Сбербанком». «Выделенных ВЭБ'

Внешэкономбанк спас отрасль связи Леониду Рейману (сам Рейман эту информацию всегда отрицал). "Питерская" группа связистов передала "Связь-банку" и свои банковские активы - "Русский индустриальный банк" и "Северо-Западный Теле

Клиенты «Связь-Банка» управляют счетами через систему «Мегапэй» С 7 июля 2008 г. клиенты «Связь-Банка» получили возможность управлять собственными счетами через систему интернет-банкинга «Мегапэй» благодаря внедрению нового платежного сервиса. Служба оперативного управления счетами

«Питерские» связисты остались без банка иционные политики Борис Немцов и Владимир Милов в книге «Путин. Итоги» привели потерю государством «Связь-банка» в качестве одного из примеров коррупции. Сейчас у «Связь-банка» имеются з

«Связь-Банк» строит электронный документооборот на базе CompanyMedia и при работе с удаленными филиалами, что, в свою очередь, смогло бы повысить конкурентоспособность «Связь-Банка» в банковском секторе. Наличие механизмов создания юридически значимого электронн

СЗТ и АКБ «Связь-Банк» заключили договор о выдаче векселей договором «Связь-Банк» обязуется выдать, а СЗТ - принять и оплатить 35 простых процентных векселей «Связь-Банка». Совет директоров СЗТ принял решение о приобретении банковских краткосрочных век

"Связь-Банк" предоставит "Дальсвязи" кредит в размере 450 млн. руб. АКБ "Связь-Банк" предоставит компании "Дальсвязь" кредит в размере 450 млн. руб. сроком на 18 меся

Intersoft Lab: очередной BPM-проект в «Связь-Банке» Intersoft Lab объявляет о начале нового крупномасштабного проекта в АКБ «Связь-Банк», основными целями которого стали оптимизация системы финансового управления

Связь-банк и Банк Москвы предоставят кредит ЮТК ия" (ЮТК) на привлечение двух кредитных линий общей суммой 1,5 млрд. руб, сообщает РБК. Согласно документам, Банк Москвы победил в конкурсе на предоставление кредитной линии размером 500 млн. руб., а Связь-банк - 1 млрд. руб. Напомним, что по планам компании заем на 1 млрд. руб. привлекается сроком действия 3 года (май 2007 г. - май 2010 г.). Вторая линия с лимитом 500 млн. руб. - на один г

АКБ «Связь-Банк» строит систему подготовки отчетности Компании Intersoft Lab и «Квадриум» объявили о начале первого этапа создания в АКБ «Связь-Банк» системы подготовки отчетности на основе финансового хранилища данных «Контур

«Связь-банк» увеличит сеть POS-терминалов Петербургский филиал «Связь-банка» планирует увеличить сеть POS-терминалов в почтовых отделениях Санкт-Петербурга и