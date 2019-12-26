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ПСБ Связь-банк АКБ Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики
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СОБЫТИЯ
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|26.12.2019
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«Связь-Банк» вошел в состав банковской группы «Промсвязьбанк»
«Связь-Банк» вошел в состав банковской группы «Промсвязьбанк» в результате передачи более 99% акций Связь-Банка от Российской Федерации. Допэмиссия акций ПСБ частично была оплачена акциями С
|15.11.2019
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Связь-Банк начал обслуживать карты UnionPay по торговому эквайрингу
POS-терминалах торгово-сервисных предприятий -партнеров Банка. Прием платежных карт UnionPay реализован в том числе посредством бесконтактной технологии QuickPass с помощью NFC-чипа. Сейчас партнеры Связь-Банка принимают к оплате карты платежных систем МИР, VISA, Masterсard, JCB, Diners Club International, American Express. По результатам исследования компанией RBR, к концу 2018 года на до
|29.01.2019
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Связь-банк обеспечил сбор и передачу биометрических данных физлиц в своих отделениях
зарегистрировать биометрические данные в Единой биометрической системе можно уже в половине офисов Связь-банка. Эти отделения оснащены всеми необходимыми техническими средствами по сбору данны
|11.12.2018
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Антивирусные решения Eset защищают ИТ-сеть «Связь-Банка»
Eset объявила о том, что АКБ «Связь-Банк» использует продукт Eset NOD32 Smart Security Business Edition для защиты инф
|04.12.2018
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Держатели карт Visa Связь-банка получили возможность расплачиваться с помощью Google Pay
Держатели карт Visa Связь-банка (группа ВЭБ) получили еще один удобный способ безналичной оплаты – через сервис G
|06.06.2018
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«Динамика» внедрила «Единое окно» в «Связь-Банке»
«Динамика» объявила о завершении процесса внедрения системы «Dynamika-Единое окно» в «Связь-Банке». В настоящий момент в ней можно осуществить более 200 операций на всех стадиях работы с продуктами физлиц: Кредиты, Вклады, Пластиковые карты, Переводы, Сейфовые ячейки, Длительные
|17.11.2017
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«Связь-Банк» внедрил новый мобильный банк для бизнеса
ё удобнее управлять финансами и отслеживать платежи», – отметил заместитель председателя правления «Связь-Банка» Сергей Малышев. Мобильный и интернет-банк для бизнеса были запущены вслед за об
|27.03.2017
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«Связь-Банк» внедрил в контактном центре систему управления знаниями KMS Lighthouse
центров аутсорсинговых компаний, рассказали в DIS Group. Внедрение KMS Lighthouse дало возможность «Связь-Банку» повысить производительность труда сотрудников контактного центра. Выбор системы
|10.01.2017
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«Связь-Банк» запустил на своем сайте чат для клиентов
«Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка) внедрил новый функционал на своем сайте. Теперь клиенты
|01.11.2016
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«Связь-Банк» защитил сервисы ДБО от мошенничества с помощью Oracle Adaptive Access Manager
результате проекта мы этого добились, — подчеркнул заместитель директора Департамента безопасности «Связь-Банка» Сергей Курочкин. — Антифрод-система на базе Oracle Adaptive Access Manager анали
|31.10.2016
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«Связь-Банк» и «Инфосистемы Джет» запустили систему фрод-мониторинга
. В результате проекта мы этого добились, – сказал заместитель директора Департамента безопасности «Связь-Банка» Сергей Курочкин. – Антифрод-система на базе Oracle Adaptive Access Manager анали
|29.08.2016
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Связь-Банк и «Неофлекс»: человеческий фактор качества данных
сфере банковской автоматизации? Ольга Холоднова: Если не брать в расчет небольшой период, когда я в Связь-Банке не работала, то стаж уже приличный — с 2004 года. Мой уход совпал с началом кризи
|25.07.2016
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Luxms внедрила в «Связь-Банке» решение для визуального управленческого контроля
ила проект по внедрению отраслевого программного решения для визуального управленческого контроля в АКБ «Связь-Банк». Целью проекта было обеспечение руководству банка оперативного мониторинга к
|30.06.2016
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«Крок» модернизировал инфраструктуру виртуализации в «Связь-Банке»
том сердце», — заявил Сергей Поляков, заместитель директора Департамента информационных технологий «Связь-Банка». «Данный проект был для нас очень интересным в части исполнения. Он потребовал д
|05.02.2016
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Inline Technologies внедрила систему единого окна в контакт-центре «Связь-Банка»
отанная Inline Technologies интерактивная система единого окна позволяет операторам контакт-центра «Связь-Банка» в автоматическом режиме управлять вызовами, получать информацию об истории отнош
|07.07.2014
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«Связь-Банк» автоматизировал тестирование новых приложений с помощью HP
различных приложений, — рассказал Владислав Быков, директор Департамента информационных технологий «Связь-Банка». — Команда проекта проделала большую работу по созданию надстройки над клиентски
|25.09.2013
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«Почта России» получила от «Связь-Банка» кредитный лимит на 5 млрд руб.
бходимых для дальнейшего развития компании», – прокомментировал заместитель председателя правления «Связь-Банка» Сергей Волохов. «Почта России» приступает к реализации серьезных инвестиционных
|09.07.2013
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«Связь-Банк» и «Почта России» внедряют технологию безналичной оплаты «в одно касание» во время Универсиады-2013
ающих популярность бесконтактных карт, — отметила Ольга Олейник заместитель председателя правления «Связь-Банка». — Теперь, совершая покупку, потребителям и кассирам не придется мучиться с купю
|12.02.2013
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«Связь-Банк» объединил удаленные серверные площадки с помощью канальных шифраторов Senetas
льник отдела защиты информации «Связь-Банка». Помимо защиты данных, аппаратные шифраторы позволили «Связь-Банку» также обеспечить соответствие закону «О персональных данных» и стандарту СТО БР
|14.11.2012
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«Связь-Банк» создает хранилище данных на базе Neoflex Reporting
ы «Неофлекс» завершили первый этап масштабного проекта по созданию корпоративного хранилища данных «Связь-Банка», на базе которого автоматизирован первый блок обязательной отчетности для ЦБ РФ
|18.04.2012
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“Связь-Банк” ввел услугу "Периодический платеж" в системе интернет-банкинга
бство использования, – отметила Мария Зенина, директор Департамента розничных банковских продуктов “Связь-Банка”. - С помощью нового сервиса клиенты могут быть уверены, что не останутся без моб
|05.03.2012
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«Связь-Банк» открыл для ТТК кредитную линию на 2,3 млрд руб.
твляется с 2009 г. В 2011 г. «Компании ТрансТелеКом» была открыта невозобновляемая кредитная линия «Связь-Банка» на 2,7 млрд руб. сроком на 5 лет. «Привлечение кредитного финансирования осущест
|13.10.2011
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«Связь-Банк» дополнил сервис «SMS-инфо» услугой «SMS-банкинга»
«Связь-Банк» ввел с 10 октября 2011 г. новую дополнительную услугу «SMS-банкинг», дополнив дей
|28.01.2011
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«Связь-Банк» оснастил систему интернет-банкинга «Мегапэй» новыми сервисами
«Мегапэй» добавлена опция «Пополнить карту другого клиента», позволяющая держателю платежной карты «Связь-Банка» осуществить перевод средств на карту другого клиента банка. По информации BSS, с
|25.10.2010
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«Связь-Банк» запустил новый сервис в системе интернет-банкинга «Мегапэй»
«Связь-Банк» ввел новый сервис в системе интернет-банкинга «Мегапэй». Теперь клиентам банка предоставляется возможность перевода денежных средств между открытыми текущими счетами, включая пополн
|20.09.2010
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«Инпас» осуществит поставку магнитных и смарт-карт в «Связь-Банк»
АКБ «Связь-Банк» объявил итоги конкурса по выбору поставщика пластиковых карт, согласно результата
|02.09.2010
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«Инпас» поставит магнитные и смарт-карты для «Связь-Банка»
Компания «Инпас» (входит в состав Inline Technologies Group, ITG) сообщила о победе в конкурсе АКБ «Связь-Банк» по выбору поставщика пластиковых карт. По условиям заключенного договора, в
|24.05.2010
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«Связь-Банк» предоставит «ВолгаТелекому» два кредита на общую сумму 2 млрд руб.
цион был объявлен 19 апреля 2010 г. и проводился по двум лотам. Заявки на участие в аукционе представили шесть банков: «ТрансКредитБанк», «Барклайс Банк», «Сберегательный банк Российской Федерации», «Связь-Банк», «Банк ВТБ» и «Альфа-Банк». Решением конкурсной комиссии победителем аукциона по обоим лотам признан «Связь-Банк», предложивший наименьшую процентную ставку. Согласно условия
|30.09.2008
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Спасение «Связь-банка» обойдется государству в $2,5 млрд
вышенный интерес властей к банку. Также еще с конца 90-х годов циркулирует идея о создании на базе «Связь-банка» почтового банка, который смог бы конкурировать со «Сбербанком». «Выделенных ВЭБ'
|24.09.2008
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Внешэкономбанк спас отрасль связи
Леониду Рейману (сам Рейман эту информацию всегда отрицал). "Питерская" группа связистов передала "Связь-банку" и свои банковские активы - "Русский индустриальный банк" и "Северо-Западный Теле
|16.07.2008
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Клиенты «Связь-Банка» управляют счетами через систему «Мегапэй»
С 7 июля 2008 г. клиенты «Связь-Банка» получили возможность управлять собственными счетами через систему интернет-банкинга «Мегапэй» благодаря внедрению нового платежного сервиса. Служба оперативного управления счетами
|16.04.2008
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«Питерские» связисты остались без банка
иционные политики Борис Немцов и Владимир Милов в книге «Путин. Итоги» привели потерю государством «Связь-банка» в качестве одного из примеров коррупции. Сейчас у «Связь-банка» имеются з
|11.12.2007
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«Связь-Банк» строит электронный документооборот на базе CompanyMedia
и при работе с удаленными филиалами, что, в свою очередь, смогло бы повысить конкурентоспособность «Связь-Банка» в банковском секторе. Наличие механизмов создания юридически значимого электронн
|15.11.2007
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СЗТ и АКБ «Связь-Банк» заключили договор о выдаче векселей
договором «Связь-Банк» обязуется выдать, а СЗТ - принять и оплатить 35 простых процентных векселей «Связь-Банка». Совет директоров СЗТ принял решение о приобретении банковских краткосрочных век
|07.11.2007
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"Связь-Банк" предоставит "Дальсвязи" кредит в размере 450 млн. руб.
АКБ "Связь-Банк" предоставит компании "Дальсвязь" кредит в размере 450 млн. руб. сроком на 18 меся
|19.06.2007
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Intersoft Lab: очередной BPM-проект в «Связь-Банке»
Intersoft Lab объявляет о начале нового крупномасштабного проекта в АКБ «Связь-Банк», основными целями которого стали оптимизация системы финансового управления
|27.04.2007
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Связь-банк и Банк Москвы предоставят кредит ЮТК
ия" (ЮТК) на привлечение двух кредитных линий общей суммой 1,5 млрд. руб, сообщает РБК. Согласно документам, Банк Москвы победил в конкурсе на предоставление кредитной линии размером 500 млн. руб., а Связь-банк - 1 млрд. руб. Напомним, что по планам компании заем на 1 млрд. руб. привлекается сроком действия 3 года (май 2007 г. - май 2010 г.). Вторая линия с лимитом 500 млн. руб. - на один г
|23.03.2007
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АКБ «Связь-Банк» строит систему подготовки отчетности
Компании Intersoft Lab и «Квадриум» объявили о начале первого этапа создания в АКБ «Связь-Банк» системы подготовки отчетности на основе финансового хранилища данных «Контур
|27.02.2007
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«Связь-банк» увеличит сеть POS-терминалов
Петербургский филиал «Связь-банка» планирует увеличить сеть POS-терминалов в почтовых отделениях Санкт-Петербурга и
|28.12.2006
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АКБ "Связь-Банк" автоматизировал управленческий учет
иралась и консолидировалась бухгалтерская информация из 34 филиалов, 5 отделений и головного офиса «Связь-Банка». Эти данные стали основой для получения данных управленческого учета методом тра
ПСБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1065 10
|Быков Владислав 8 8
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 5
|Брюквин Юрий 300 5
|Евтушенко Алексей 42 4
|Кузнецов Иван 13 4
|Курочкин Сергей 5 4
|Сумин Денис 9 4
|Дремач Кирилл 8 4
|Леушев Андрей 75 4
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 4
|Федосов Виктор 8 4
|Казьмин Андрей 17 4
|Шеин Валерий 18 4
|Алешкина Алла 4 4
|Греф Герман 485 4
|Затуловский Аркадий 16 4
|Попов Андрей 116 4
|Бухтияров Андрей 18 3
|Кусков Денис 221 3
|Козлов Михаил 182 3
|Илюхин Олег 21 3
|Пиляр Елена 24 3
|Скурятина Елена 20 3
|Серова Елена 320 3
|Кузьмин Василий 11 3
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 3
|Шестаков Александр 40 3
|Чиков Сергей 18 3
|Ломоносов Алексей 4 3
|Емельянов Алексей 10 3
|Осин Александр 8 3
|Яшин Валерий 80 3
|Шелин Ярослав 8 3
|Пустовой Максим 36 3
|Соколов Ренат 8 3
|Дугаев Михаил 4 3
|Герштейн Михаил 3 3
|Кобышев Сергей 4 3
|Савин Константин 4 3
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