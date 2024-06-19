Разделы

Инверсия Банк XXI Банк 21 век ЦАБС централизованная автоматизированная банковская система


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


19.06.2024 «Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век»

ом CNews сообщили представители Axiom JDK. Итоги тестирования подтвердили корректность работы ЦАБС «Банк 21 Век» v.6.04-6.05 и среды разработки и исполнения Java Axiom JDK. Совместимость решени
20.03.2023 Братский АНКБ перешел на ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия»

«Братский акционерный народный коммерческий банк» запустил в промышленную эксплуатацию ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия». Об этом CNews сообщил представитель компании-разработчика. Работы по внедрению системы выполнялись силами специалистов «Инверсии Юг» совместно с ИТ-службой бан
13.04.2017 Владбизнесбанк перевел учет банковских операций в ЦАБС «Банк 21 Век»

Компания «Инверсия» объявила об успешном вводе в эксплуатацию ЦАБС «Банк 21 Век» в Владбизнесбанке. Как рассказали CNews в «Инверсии», первый этап проекта включа
17.02.2017 КБ «Кубань Кредит» перевел розничный и карточный бизнес на ЦАБС «Банк 21 Век»

онала карточных и депозитных операций физических лиц из сторонней системы компании «Юнисаб» в ЦАБС «Банк 21 Век», сообщили CNews в «Инверсии». По словам директора «Инверсия Юг» Александра Сокол
27.07.2016 «Инверсия-Юг» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в банке «Кубань Кредит» и Газтрансбанке

ии «Инверсия», работающий на рынке южного региона — завершила работы по внедрению компонентов ЦАБС «Банк 21 Век» сразу в двух банках — Газтрансбанке (КБ «ГТ банк») и КБ «Кубань Кредит». Об этом
26.05.2016 «РБР-Банк» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век»

Компания «Инверсия» объявила о завершении первого этапа проекта внедрения ЦАБС «Банк 21 Век» в «РБР-Банке» (республика Южная Осетия). Работы по внедрению системы выполнены с
25.02.2016 «Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «ИС Банке»: завершен первый этап проекта

нке». Технологической основой проекта стала централизованная автоматизированная банковская система «Банк 21 Век» от «Инверсии». Решение о выборе данного продукта было принято руководством банка
17.12.2015 Торжокуниверсалбанк перешел на ЦАБС «Банк 21 Век»

Компания «Инверсия» объявила о переходе Торжокуниверсалбанка на ЦАБС «Банк 21 Век». Работы по внедрению велись одновременно в головном офисе, расположенном в г. Торжке, и крупном филиале «Орбита» в Твери, сообщили CNews в «Инверсии». Благодаря установленной систе
13.08.2015 ЦАБС «Банк 21 ВЕК» пополнилась модулем «Документооборот с таможенными органами»

Компания «Инверсия» выпустила модуль «Документооборот с таможенными органами», реализованный в рамках системы «Обработка и учет электронных документов» проекта ЦАБС «Банк 21 ВЕК». Об этом CNews сообщили в «Инверсии». По словам разработчиков, новый программный продукт предназначен для загрузки и автоматического исполнения решений таможенного органа в электро
22.06.2015 Проминвестбанк переходит на ЦАБС «Банк 21 Век»

Компания «Инверсия» и Проминвестбанк завершили первый этап проекта по переводу банка на ЦАБС «Банк 21 Век». Об этом CNews сообщили в «Инверсии». В сжатые сроки в информационную инфраструктуру банка внедрены и функционируют модули: «Ядро системы», «Депозитные договоры», «Электронное взаи
19.06.2015 «Петербургский Городской Банк» перешел на ЦАБС «Банк 21 Век»

Компания «Инверсия» объявила о завершении основного этапа проекта внедрения ЦАБС «Банк 21 Век» в «Петербургском Городском Банке» (Горбанк). Как сообщили CNews в «Инверсии», в

27.03.2015 «Тамбовкредитпромбанк» перешел на ЦАБС «Банк 21 Век»

Акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» перешел на ЦАБС «Банк 21 Век». Об этом CNews сообщили в компании «Инверсия». На данном этапе сотрудничества система установлена в части главной книги и РКО, а также систем автоматизации кредитного и депозитного
11.03.2015 «Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «Финансово-расчетном центре»

первый этап внедрения базового блока централизованной автоматизированной банковской системы (ЦАБС) «Банк 21 Век» в расчетной небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр» (РНКО
28.03.2013 Банк «Интеркоммерц» внедрил АБС «Банк 21 Век» от «Инверсии»

Банк «Интеркоммерц» завершил проект по интеграции автоматизированной банковской системы (АБС) «Банк 21 Век», нацеленной на увеличение производительности работы как фронт-, так и бэк-офисно
16.11.2012 «Инверсия» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в «ТКС Банке»

дора, — рассказал Владимир Акимов, президент компании «Инверсия». — Благодаря технологичности ЦАБС “Банк 21 Век”, высокой квалификации наших сотрудников, конструктивному подходу и активной помо
27.08.2012 «Витабанк» перешел на ЦАБС «Банк 21 Век»

» (г. Санкт-Петербург). На данный момент совместными усилиями специалистов головного офиса компании и «Инверсии-Петербург» проведены работы по переходу банка с ИБС «Банкир/ПРО» компании CSBI на ЦАБС «Банк 21 Век». В то же время, в ходе первого этапа был запущен комплекс решений по автоматизации корпоративного бизнеса банка, административно-хозяйственной деятельности, а также модули, автомат
20.02.2012 Денежные переводы Migom интегрированы в ЦАБС «Банк 21 Век»

о возможности системы «Кассовый офис» и обеспечивающего интеграцию денежных переводов Migom в ЦАБС «Банк 21 Век». Новый модуль позволяет в рамках одного неразрывного бизнес-процесса автоматизир
27.12.2011 «Национальный Банк Республики Абхазия» внедрил ЦАБС «Банк 21 Век»

Инверсия-Кавказ» завершила внедрение централизованной автоматизированной банковской системы (ЦАБС) «Банк 21 Век» в «Национальном Банке республики Абхазия» (НБ РА). На базе ЦАБС «Банк 21 Век<
28.11.2011 Банк «Агросоюз» автоматизирует бизнес-процессы с помощью ЦАБС «Банк 21 Век»

сия» завершила первый этап внедрения централизованной автоматизированной банковской системы (ЦАБС) «Банк 21 Век» в коммерческом банке «Агросоюз». На сегодняшний день подразделения банка «Агросо
23.12.2008 BCC обновила вычислительную подсистему АБС «Совкомбанка»

са аппаратных средств для обеспечения функционирования автоматизированной банковской системы (АБС) «Банк XXI век» с учетом консолидированной нагрузки от слияния филиальных баз данных и прогнози
15.04.2008 «Банк БЦК-Москва» внедряет АБС «Банк XXI Век»

, производитель ПО для коммерческих банков, сообщила о старте первого этапа работ по внедрению АБС «Банк XXI Век» в банке «Банк БЦК-Москва», являющемся дочерней организацией АО «Банк ЦентрКреди
14.05.2007 «Банк XXI Век» 5.7.6: денежные переводы вместе с Contact

Компанией «Инверсия» получен сертификат соответствия, подтверждающий, что АБС «Банк XXI Век» версия 5.7.6 интегрирована с системой Contact в части осуществления денежных пе
27.07.2006 В банке "Московский Капитал" введена АБС "Банк ХХI Век"

ов, руководитель управления ИТ-банка «Московский Капитал». В данный момент завершено внедрение АБС «БАНК XXI ВЕК» в головном офисе и в недавно открытом Тюменском филиале, до конца года запланир
28.08.2003 В Екатеринбургском муниципальном банке внедрена АБС "Банк XXI век"

Компания "Инверсия" сообщила о вводе в эксплуатацию АБС "Банк XXI век" (Oracle Database/Oracle Forms) в ОАО "Екатеринбургский муниципальный банк". В х
26.05.2003 "Инверсия" автоматизирует "Севкавинвестбанк"

к) заключили договор на установку, внедрение и сопровождение автоматизированной банковской системы "Банк XXI век" (Oracle Database, Oracle iDS). Согласно договору ОАО "Севкавинвестбанк" приобре
14.02.2003 "Инверсия" будет сотрудничать с Федеральным промышленным банком

шения ЗАО "Федеральный промышленный банк" намерен приобрести автоматизированную банковскую систему "Банк XXI Век" и дополнительные подсистемы к ней, такие как "Фонд", InvoRetail, InvoCard, для

25.12.2002 "Инверсия" и "Углеметбанк" подписали соглашение о сотрудничестве

угольно-металлургических предприятий "Южный Кузбасс - МЕЧЕЛ", намерен приобрести у "Инверсии" АБС "Банк XXI век" и дополнительные модули к нему для автоматизации головного офиса и филиалов бан
04.07.2002 "Инверсия" установит АБС "Банк XXI Век" в "Алеф-Банке"

анный документ предусматривает установку и внедрение системы автоматизации банковской деятельности "Банк XXI Век" (Oracle Database/Oracle Forms). Контракт подписан по итогам тендера, в рамках к
03.06.2002 Инверсия внедрила систему "Банк XXI век " в "Межрегиональном банке развития предпринимательства"

нимательства (МБРП)" начал промышленную эксплуатацию системы автоматизации банковской деятельности "Банк XXI Век" (Oracle Database/Oracle Forms) компании "Инверсия". По мере развития бизнеса ба
31.10.2001 АБС "БАНК XXI ВЕК" работает в ООО "Юникор-Банк"

В октябре 2001 года головной офис коммерческого инвестиционного кредитного банка ООО "Юникор-Банк" начал промышленную эксплуатацию системы автоматизации банковской деятельности "БАНК XXI ВЕК" (Oracle Database 8.0.6/Oracle Developer 2000) от компании "Инверсия". На втором этапе проекта запланирована автоматизация филиалов Банка. ООО "Юникор-Банк" обслуживает компании, с
24.07.2000 "Инверсия" и АКБ "БИН" подписали контракт на комплексную автоматизацию офисов банка.

е основы для создания комплексной системы автоматизации и управления, БИН-банком была выбрана ИАБС "БАНК XXI ВЕК". Контракт рассчитан на 3 года и предусматривает совместную разработку и внедрен
21.12.1999 Компания "Инверсия-НПФ" успешно провела испытания функционирования АБС "Банк XXI век" на платформе Intel

РБК. 21 декабря, Москва. Компания "Инверсия-НПФ" успешно завершила испытания функционирования АБС "Банк XXI век" на платформе Intel под управлением ОС Novell NetWare v.5. Как сообщила пресс-сл
17.09.1999 Началась реализация проекта внедрения АБС "Банк XXI Век" по Тендеру Ярославского коммерческого банка социального развития Ярсоцбанк

ЭКК "СПЛАН" и победителем Тендера НПФ "Инверсия" был составлен перечень необходимых доработок АБС "Банк XXI Век". Основная доработка - обеспечение потокового ввода финансовых документов в режи

