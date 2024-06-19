Получите все материалы CNews по ключевому слову
Инверсия Банк XXI Банк 21 век ЦАБС централизованная автоматизированная банковская система
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|19.06.2024
|
«Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век»
ом CNews сообщили представители Axiom JDK. Итоги тестирования подтвердили корректность работы ЦАБС «Банк 21 Век» v.6.04-6.05 и среды разработки и исполнения Java Axiom JDK. Совместимость решени
|20.03.2023
|
Братский АНКБ перешел на ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия»
«Братский акционерный народный коммерческий банк» запустил в промышленную эксплуатацию ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия». Об этом CNews сообщил представитель компании-разработчика. Работы по внедрению системы выполнялись силами специалистов «Инверсии Юг» совместно с ИТ-службой бан
|13.04.2017
|
Владбизнесбанк перевел учет банковских операций в ЦАБС «Банк 21 Век»
Компания «Инверсия» объявила об успешном вводе в эксплуатацию ЦАБС «Банк 21 Век» в Владбизнесбанке. Как рассказали CNews в «Инверсии», первый этап проекта включа
|17.02.2017
|
КБ «Кубань Кредит» перевел розничный и карточный бизнес на ЦАБС «Банк 21 Век»
онала карточных и депозитных операций физических лиц из сторонней системы компании «Юнисаб» в ЦАБС «Банк 21 Век», сообщили CNews в «Инверсии». По словам директора «Инверсия Юг» Александра Сокол
|27.07.2016
|
«Инверсия-Юг» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в банке «Кубань Кредит» и Газтрансбанке
ии «Инверсия», работающий на рынке южного региона — завершила работы по внедрению компонентов ЦАБС «Банк 21 Век» сразу в двух банках — Газтрансбанке (КБ «ГТ банк») и КБ «Кубань Кредит». Об этом
|26.05.2016
|
«РБР-Банк» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век»
Компания «Инверсия» объявила о завершении первого этапа проекта внедрения ЦАБС «Банк 21 Век» в «РБР-Банке» (республика Южная Осетия). Работы по внедрению системы выполнены с
|25.02.2016
|
«Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «ИС Банке»: завершен первый этап проекта
нке». Технологической основой проекта стала централизованная автоматизированная банковская система «Банк 21 Век» от «Инверсии». Решение о выборе данного продукта было принято руководством банка
|17.12.2015
|
Торжокуниверсалбанк перешел на ЦАБС «Банк 21 Век»
Компания «Инверсия» объявила о переходе Торжокуниверсалбанка на ЦАБС «Банк 21 Век». Работы по внедрению велись одновременно в головном офисе, расположенном в г. Торжке, и крупном филиале «Орбита» в Твери, сообщили CNews в «Инверсии». Благодаря установленной систе
|13.08.2015
|
ЦАБС «Банк 21 ВЕК» пополнилась модулем «Документооборот с таможенными органами»
Компания «Инверсия» выпустила модуль «Документооборот с таможенными органами», реализованный в рамках системы «Обработка и учет электронных документов» проекта ЦАБС «Банк 21 ВЕК». Об этом CNews сообщили в «Инверсии». По словам разработчиков, новый программный продукт предназначен для загрузки и автоматического исполнения решений таможенного органа в электро
|22.06.2015
|
Проминвестбанк переходит на ЦАБС «Банк 21 Век»
Компания «Инверсия» и Проминвестбанк завершили первый этап проекта по переводу банка на ЦАБС «Банк 21 Век». Об этом CNews сообщили в «Инверсии». В сжатые сроки в информационную инфраструктуру банка внедрены и функционируют модули: «Ядро системы», «Депозитные договоры», «Электронное взаи
|19.06.2015
|
«Петербургский Городской Банк» перешел на ЦАБС «Банк 21 Век»
Компания «Инверсия» объявила о завершении основного этапа проекта внедрения ЦАБС «Банк 21 Век» в «Петербургском Городском Банке» (Горбанк). Как сообщили CNews в «Инверсии», в
|27.03.2015
|
«Тамбовкредитпромбанк» перешел на ЦАБС «Банк 21 Век»
Акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» перешел на ЦАБС «Банк 21 Век». Об этом CNews сообщили в компании «Инверсия». На данном этапе сотрудничества система установлена в части главной книги и РКО, а также систем автоматизации кредитного и депозитного
|11.03.2015
|
«Инверсия» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» в «Финансово-расчетном центре»
первый этап внедрения базового блока централизованной автоматизированной банковской системы (ЦАБС) «Банк 21 Век» в расчетной небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр» (РНКО
|28.03.2013
|
Банк «Интеркоммерц» внедрил АБС «Банк 21 Век» от «Инверсии»
Банк «Интеркоммерц» завершил проект по интеграции автоматизированной банковской системы (АБС) «Банк 21 Век», нацеленной на увеличение производительности работы как фронт-, так и бэк-офисно
|16.11.2012
|
«Инверсия» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в «ТКС Банке»
дора, — рассказал Владимир Акимов, президент компании «Инверсия». — Благодаря технологичности ЦАБС “Банк 21 Век”, высокой квалификации наших сотрудников, конструктивному подходу и активной помо
|27.08.2012
|
«Витабанк» перешел на ЦАБС «Банк 21 Век»
» (г. Санкт-Петербург). На данный момент совместными усилиями специалистов головного офиса компании и «Инверсии-Петербург» проведены работы по переходу банка с ИБС «Банкир/ПРО» компании CSBI на ЦАБС «Банк 21 Век». В то же время, в ходе первого этапа был запущен комплекс решений по автоматизации корпоративного бизнеса банка, административно-хозяйственной деятельности, а также модули, автомат
|20.02.2012
|
Денежные переводы Migom интегрированы в ЦАБС «Банк 21 Век»
о возможности системы «Кассовый офис» и обеспечивающего интеграцию денежных переводов Migom в ЦАБС «Банк 21 Век». Новый модуль позволяет в рамках одного неразрывного бизнес-процесса автоматизир
|27.12.2011
|
«Национальный Банк Республики Абхазия» внедрил ЦАБС «Банк 21 Век»
Инверсия-Кавказ» завершила внедрение централизованной автоматизированной банковской системы (ЦАБС) «Банк 21 Век» в «Национальном Банке республики Абхазия» (НБ РА). На базе ЦАБС «Банк 21 Век<
|28.11.2011
|
Банк «Агросоюз» автоматизирует бизнес-процессы с помощью ЦАБС «Банк 21 Век»
сия» завершила первый этап внедрения централизованной автоматизированной банковской системы (ЦАБС) «Банк 21 Век» в коммерческом банке «Агросоюз». На сегодняшний день подразделения банка «Агросо
|23.12.2008
|
BCC обновила вычислительную подсистему АБС «Совкомбанка»
са аппаратных средств для обеспечения функционирования автоматизированной банковской системы (АБС) «Банк XXI век» с учетом консолидированной нагрузки от слияния филиальных баз данных и прогнози
|15.04.2008
|
«Банк БЦК-Москва» внедряет АБС «Банк XXI Век»
, производитель ПО для коммерческих банков, сообщила о старте первого этапа работ по внедрению АБС «Банк XXI Век» в банке «Банк БЦК-Москва», являющемся дочерней организацией АО «Банк ЦентрКреди
|14.05.2007
|
«Банк XXI Век» 5.7.6: денежные переводы вместе с Contact
Компанией «Инверсия» получен сертификат соответствия, подтверждающий, что АБС «Банк XXI Век» версия 5.7.6 интегрирована с системой Contact в части осуществления денежных пе
|27.07.2006
|
В банке "Московский Капитал" введена АБС "Банк ХХI Век"
ов, руководитель управления ИТ-банка «Московский Капитал». В данный момент завершено внедрение АБС «БАНК XXI ВЕК» в головном офисе и в недавно открытом Тюменском филиале, до конца года запланир
|28.08.2003
|
В Екатеринбургском муниципальном банке внедрена АБС "Банк XXI век"
Компания "Инверсия" сообщила о вводе в эксплуатацию АБС "Банк XXI век" (Oracle Database/Oracle Forms) в ОАО "Екатеринбургский муниципальный банк". В х
|26.05.2003
|
"Инверсия" автоматизирует "Севкавинвестбанк"
к) заключили договор на установку, внедрение и сопровождение автоматизированной банковской системы "Банк XXI век" (Oracle Database, Oracle iDS). Согласно договору ОАО "Севкавинвестбанк" приобре
|14.02.2003
|
"Инверсия" будет сотрудничать с Федеральным промышленным банком
шения ЗАО "Федеральный промышленный банк" намерен приобрести автоматизированную банковскую систему "Банк XXI Век" и дополнительные подсистемы к ней, такие как "Фонд", InvoRetail, InvoCard, для
|25.12.2002
|
"Инверсия" и "Углеметбанк" подписали соглашение о сотрудничестве
угольно-металлургических предприятий "Южный Кузбасс - МЕЧЕЛ", намерен приобрести у "Инверсии" АБС "Банк XXI век" и дополнительные модули к нему для автоматизации головного офиса и филиалов бан
|04.07.2002
|
"Инверсия" установит АБС "Банк XXI Век" в "Алеф-Банке"
анный документ предусматривает установку и внедрение системы автоматизации банковской деятельности "Банк XXI Век" (Oracle Database/Oracle Forms). Контракт подписан по итогам тендера, в рамках к
|03.06.2002
|
Инверсия внедрила систему "Банк XXI век " в "Межрегиональном банке развития предпринимательства"
нимательства (МБРП)" начал промышленную эксплуатацию системы автоматизации банковской деятельности "Банк XXI Век" (Oracle Database/Oracle Forms) компании "Инверсия". По мере развития бизнеса ба
|31.10.2001
|
АБС "БАНК XXI ВЕК" работает в ООО "Юникор-Банк"
В октябре 2001 года головной офис коммерческого инвестиционного кредитного банка ООО "Юникор-Банк" начал промышленную эксплуатацию системы автоматизации банковской деятельности "БАНК XXI ВЕК" (Oracle Database 8.0.6/Oracle Developer 2000) от компании "Инверсия". На втором этапе проекта запланирована автоматизация филиалов Банка. ООО "Юникор-Банк" обслуживает компании, с
|24.07.2000
|
"Инверсия" и АКБ "БИН" подписали контракт на комплексную автоматизацию офисов банка.
е основы для создания комплексной системы автоматизации и управления, БИН-банком была выбрана ИАБС "БАНК XXI ВЕК". Контракт рассчитан на 3 года и предусматривает совместную разработку и внедрен
|21.12.1999
|
Компания "Инверсия-НПФ" успешно провела испытания функционирования АБС "Банк XXI век" на платформе Intel
РБК. 21 декабря, Москва. Компания "Инверсия-НПФ" успешно завершила испытания функционирования АБС "Банк XXI век" на платформе Intel под управлением ОС Novell NetWare v.5. Как сообщила пресс-сл
|17.09.1999
|
Началась реализация проекта внедрения АБС "Банк XXI Век" по Тендеру Ярославского коммерческого банка социального развития Ярсоцбанк
ЭКК "СПЛАН" и победителем Тендера НПФ "Инверсия" был составлен перечень необходимых доработок АБС "Банк XXI Век". Основная доработка - обеспечение потокового ввода финансовых документов в режи
Инверсия и организации, системы, технологии, персоны:
|Островский Святослав 47 23
|Рудковский Михаил 7 6
|Пиляр Елена 22 6
|Шестаков Александр 39 5
|Скурятина Елена 20 5
|Гнездилов Дмитрий 7 4
|Кондратьев Владислав 9 4
|Никушин Илья 8 4
|Кацоев Алексей 17 3
|Ломоносов Алексей 4 3
|Кибалко Кирилл 42 3
|Шилов Станислав 9 3
|Белышков Леонид 18 3
|Шальнова Елена 13 3
|Новиков Александр 36 3
|Евдокимов Максим 27 3
|Яныкин Ростислав 15 2
|Чирков Георгий 3 2
|Кузьмин Олег 17 2
|Леушев Андрей 75 2
|Бродерзон Александр 1 1
|Образцов Александр 1 1
|Гончаров Александр 19 1
|Акиниязов Рустам 8 1
|Соловкин Юрий 6 1
|Манжа Максим 1 1
|Абрамов Роман 6 1
|Туманов Игорь 3 1
|Погребняк Дмитрий 1 1
|Саунин Дмитрий 1 1
|Дубин Валерий 1 1
|Новиков Валерий 2 1
|Смирнов Тимур 1 1
|Харитонов Роман 1 1
|Акимов Владимир 2 1
|Кирпичев Станислав 2 1
|EL Hakim Seif - Эль Хаким Сейф 6 1
|Кирилюк Александр 1 1
|Калебнет Денис 2 1
|Попко Анатолий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 5
|Apps4All 26 2
|Инфобизнес 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.