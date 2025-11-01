Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185105
ИКТ 14373
Организации 11149
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26356
Персоны 79614
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 873

Бук ЗРК самоходный зенитный ракетный комплекс


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


01.11.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2025 года 1
20.10.2023 МТС разместит облигации с плавающей ставкой, привязанной к индикатору RUONIA 1
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 1
18.02.2019 «Росэлектроника» представила комплексное решение для боевой информационной системы ПВО 1
07.11.2018 «Ростех» защитит ценные породы деревьев с помощью RFID-меток 1
11.10.2017 Российские госкомпании закупают ПО Microsoft в обход санкций 1
15.10.2016 Полиция обыскала крупнейший в Рунете магазин электронных книг 1
13.10.2016 Большие формы для больших профессионалов 1
09.11.2015 Просто "Reader" выходит на рынок электронных книг 1
24.08.2015 Что подарить школьнику на 1 сентября? Выбор ZOOM 1
17.07.2015 Ещё больше книг - благодаря ONYX BOOX C67ML Magellan 3 1
05.12.2014 Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice 1
01.08.2014 Любители чтения отворачиваются от планшетов 1
10.07.2014 ONYX BOOX T76ML Cleopatra - магия Египта продолжается 1
11.12.2013 Обзор хромбука Acer C720: последний шанс мобильных ПК 1
16.10.2013 Обзор 3Q QS0815C: универсальный планшет с двумя активными SIM-картами 1
10.06.2013 Лучшие бюджетные планшеты с экраном 7’’ и матрицей IPS. Выбор ZOOM 1
31.10.2012 «Почта России» завершила размещение облигаций общей стоимостью 9 млрд руб. 1
17.10.2012 Txtr beagle: ридер или аксессуар для смартфона? 1
26.04.2012 Пентагон отрепетировал нападение на Россию и Китай 1
30.03.2011 Спрос на облигации «Почты России» превысил предложение в 6,5 раз 1
26.08.2010 Основным оружием авиации США станут крылатые высокоточные бомбы 1
09.05.2010 В Москве прошел парад в честь Дня Победы 1
20.11.2009 Минобороны России намерено минимизировать количество новых НИОКР 1
12.02.2009 Россия предложила Индии купить системы ПВО С-300 1
03.09.2008 Белорусские расчеты ПВО тренируются на российском полигоне "Ашулук" 1
09.04.2008 Авиация РФ и войска ПВО проведут крупномасштабные учения в Астраханской области 1
13.03.2008 Бытовая техника Morphy Richards: из Англии с любовью 1
24.01.2007 Sven выпустила три новых сабвуфера 1
02.06.2006 Обнинский Физико-энергетический институт отметил 60-летний юбилей 1
02.06.2006 Обнинский Физико-энергетический институт отметил 60-летний юбилей 1
01.11.2005 Sven HP-560Т: новый комплект акустики 1
06.12.2004 "Татнефть" автоматизировала управление с помощью "Паруса" 1
27.09.2001 Новый магазин Buk.ru доставит ноутбук в течение 2-х часов 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Бук ЗРК и организации, системы, технологии, персоны:

ONYX International 150 3
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 42 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1215 2
Microsoft Corporation 25190 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5226 2
HP Inc. 5754 2
МакЦентр - MacCentre 163 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
Wexler 61 1
TeXet 56 1
Teachbase - Интернет Школа 8 1
Rekam 34 1
IDT International - Oregon Scientific 26 1
iconBIT 38 1
Siemens AG - Siemens Group 2625 1
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 48 1
Glen Dimplex - Morphy Richards 6 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 395 1
Ростех - Радиозавод 68 1
Intel Corporation 12505 1
Oracle Corporation 6851 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1694 1
Schneider Electric 588 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 1
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 17 1
Yandex - Яндекс 8313 1
Telegram Group 2492 1
Samsung Electronics 10574 1
Apple Inc 12557 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 347 1
VK - Mail.ru Group 3517 1
Acer Group - Acer Inc 2641 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
Google LLC 12178 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1569 1
Diasoft - Диасофт 1010 1
Canon 1414 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 2
Росатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 11 2
Газпром нефть 667 2
Почта России ПАО 2226 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
ЕВРАЗ - ЕвразТехника 7 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Крым санаторий 1 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Лукойл Северо-Западнефтепродукт - Лукойл Севернефтепродукт 3 1
ТМК - TMK2U - Корпоративный университет Трубной металлургической компании 2 1
ОСК - Море Судостроительный завод - Южная точка 1 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 126 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 510 1
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 20 1
Lockheed Martin 767 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8019 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 382 1
РЖД - Российские железные дороги 1991 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 519 1
Газпром ПАО 1404 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2664 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 551 1
Эксмо-АСТ - издательство 76 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 177 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 104 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 234 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Hyundai Motor Company 414 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Татнефть 237 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Walmart - Wal-Mart Stores 388 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 121 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3100 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4752 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5741 2
Минобороны РФ - ВКС РФ 185 ЦБП и БПр - Ашулук - 185-й Центр боевого применения и боевого предназначения ВКС 5 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5185 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2136 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 333 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 260 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1610 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1442 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2805 1
Федеральное казначейство России 1868 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1844 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 98 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 787 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2691 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1023 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3355 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 823 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5178 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 154 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6411 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10145 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12898 7
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1538 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25838 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12836 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10009 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26984 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6228 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56444 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72163 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7617 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21700 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6158 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9781 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10500 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10273 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4001 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28825 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8114 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12657 4
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 450 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22793 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16626 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2966 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6549 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5105 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12126 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8319 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6678 3
Наушники - Headphones 4241 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25464 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33600 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3972 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2226 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2831 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17741 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5777 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5585 2
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 593 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25440 2
Google Android 14590 6
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 528 6
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 4
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 123 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 240 2
Microsoft Office 3921 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1161 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5112 2
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 2
Google Chrome - браузер 1634 2
Microsoft Windows 16241 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 444 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 1
HP DeskJet Ink Advantage - МФУ 16 1
Canon CL, XL, PG, BCI - картриджи 6 1
ASBIS Prestigio MultiPad - серия планшетов 36 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 349 1
Wexler Tab 17 1
Samsung Chromebook 14 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 203 1
Rekam CiTiPAD 1 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 68 1
NXP Semiconductors - Freescale MX - Freescale iMX - Freescale i.MX - серия процессоров 24 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 1
Northrop Grumman - X серия БПЛА 38 1
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
iconBIT NetTAB 19 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 9 1
GFXBench Benchmark 20 1
HP DeskJet 66 1
SanDisk TransFlash 45 1
RTX Corporation - Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 1
Lockheed Martin - JASSM - Joint Air-to-Surface Standoff Missile 15 1
ASBIS Prestigio Multiphone 14 1
Digma iD - Digma E - Digma S - Digma К - Digma Q - Digma R - Digma P - серия электронных книг 16 1
Кириенко Сергей 149 2
Кириенко Владимир 143 2
Гуральников Сергей 164 1
Херсонцев Алексей 93 1
Бетсис Павел 100 1
Суханов Алексей 6 1
Строкович Антон 53 1
Левкевич Михаил 60 1
Сулимко Андрей 3 1
Лукьяненко Сергей 45 1
Белоусов Николай 4 1
Ляхов Андрей 2 1
Presley Elvis - Пресли Элвиса 9 1
Большакова Марина 6 1
Щербаков Артем 1 1
Бодягина Лариса 8 1
Дегтярева Дарья 3 1
Бузаева Елена 3 1
Чалов Антон 3 1
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 1
Ружицкая Елена 3 1
Половцева Елена 3 1
Винниченко Николай 1 1
Натрусов Артем 311 1
Шадаев Максут 1126 1
Бойко Елена 152 1
Мацоцкий Сергей 178 1
Козырев Алексей 326 1
Скачков Юрий 51 1
Кравченко Константин 98 1
Меднов Сергей 124 1
Молчанов Сергей 20 1
Рябыко Максим 11 1
Ананьев Алексей 110 1
Евтушенко Олег 144 1
Глазков Александр 147 1
Салихова Елена 4 1
Сердюков Анатолий 84 1
Муллахметова Гузель 11 1
Нагорнов Иван 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 155294 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45406 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53285 6
Беларусь - Белоруссия 6004 4
Украина 7767 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3146 3
Казахстан - Республика 5770 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13536 3
Европа 24587 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5331 2
Казахстан - Мангистауская область - Актау 43 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14449 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1020 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 430 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1319 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18038 2
Польша - Республика 1998 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 218 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 703 2
Армения - Республика 2364 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3037 2
Ливия 152 1
США - Южная Дакота 34 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 249 1
Арктика - Северный полюс 179 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 481 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2008 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3375 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 988 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 303 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 389 1
Швеция - Королевство 3672 1
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2889 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3333 1
Россия - ЦФО - Курская область 687 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 482 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1380 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54556 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5914 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50880 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8879 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25739 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3262 3
Английский язык 6850 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5565 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31536 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5241 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1914 3
ОПК - ПВО - Противовоздушная оборона - Air Defense - ПРО - Противоракетная оборона - Missile Defense 35 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6472 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3659 2
Энергетика - Energy - Energetically 5477 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2003 2
ОПК - ВВС - Военно-воздушные силы - бомбардировка, бомбометание - воздушный налёт, авианалёт 28 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 437 2
Свинец - Plumbum - химический элемент 134 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 654 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4292 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5855 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1143 2
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 186 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6285 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1380 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2742 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11365 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10452 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3767 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1113 1
Список системообразующих предприятий РФ 310 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 350 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 301 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2573 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8287 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17259 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8000 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6322 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1108 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11393 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2721 2
CNews - ZOOM.CNews 1853 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6001 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1113 1
NPD DisplaySearch 284 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
CNews Мишень 172 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 16 2
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1237 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 3
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 1
День знаний - 1 сентября 40 1
CNews AWARDS - награда 538 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1191 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 378 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397292, в очереди разбора - 732553.
Создано именных указателей - 185105.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/