Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176652
ИКТ 13755
Организации 10711
Ведомства 1465
Ассоциации 1002
Технологии 3463
Системы 25748
Персоны 75769
География 2871
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2644
Мероприятия 855

Молчанов Сергей


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «1C» вошла в состав учредителей «Селлематикс» - разработчика платформы для аналитики и управления продажами на маркетплейсах 1
16.05.2023 HR-холдинг Ventra выбрал решение VK для перехода на кадровый электронный документооборот 1
14.04.2023 КЭДО для устойчивого развития: ИТ-компания ««Циан»» перевела в онлайн кадровый документооборот от VK 1
23.03.2023 Askona переходит на кадровый электронный документооборот VK HR Tek 1
07.03.2023 ГК «А101» перешла на кадровый электронный документооборот от VK HR Tek 1
08.02.2023 Сотрудники компаний смогут управлять кадровыми документами в мобильном приложении VK HR Tek 1
01.02.2023 VK запустила решение для найма и оформления сотрудников онлайн 1
29.11.2022 VK помогла сети «Гемотест» перейти на кадровый электронный документооборот 1
07.09.2021 Райффайзенбанк и Mail.ru Group запустили сервис выплаты зарплаты через СБП в любой удобный день 1
06.07.2021 ВТБ и Mail.ru Group стали стратегическими партнерами 1
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 1
12.02.2021 СДЭК внедрит новую технологию Mail.ru Group для гибкого начисления зарплаты 1
23.12.2020 Mail.ru Group и Райффайзенбанк займутся совместным развитием зарплатного сервиса PayDay 1
08.04.2019 «Первый Бит» улучшил учет в ФИЦ Биотехнологии РАН 1
25.01.2017 Gettable предлагает ресторанам повышение посещаемости за счет бесплатных скидок 1
17.12.2010 Поддержка HTML5 в IE9: на что способен браузер? 1
03.03.2008 «Хостинг-Центр РБК» провел круглый стол по заработку в Сети 1
31.01.2008 Из Рунета пропало 6 тысяч сайтов 1
24.12.2007 Домен «.рф»: отсчет начался 1
04.12.2007 «Хостинг-Центр РБК» предложил решение для совместной работы в почте 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Молчанов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3486 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4168 7
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 291 7
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 445 4
8508 3
ФОРС - Центр разработки 652 2
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 841 1
SAP SE 5336 1
Microsoft Corporation 24874 1
Apple Inc 12287 1
Directum - Директум 1128 1
Telegram Group 2237 1
Diasoft - Диасофт 938 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
1С-Битрикс - Bitrix 597 1
Adobe Systems 1560 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 55 1
Google LLC 11969 1
Teachbase - Интернет Школа 8 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 933 1
Yandex - Яндекс 7776 1
Ventra - Вентра 37 1
Аскона Лайф Групп ЦЕС - Центр Единого Сервиса 2 1
1С - Селлематикс - Sellematics 2 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 163 2
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2891 1
Совкомбанк Совесть 275 1
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 97 1
НСПК - Национальная система платежных карт 838 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 522 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 462 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 491 1
Газпром нефть 644 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 117 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Газпром ПАО 1370 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 33 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
ЦИАН - CIAN 148 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 164 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ТМК - TMK2U - Корпоративный университет Трубной металлургической компании 2 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 324 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2591 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 153 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 264 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 158 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3205 9
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 897 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12882 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24759 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1337 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12364 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12929 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24917 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29206 3
Оцифровка - Digitization 4717 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5054 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5335 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5750 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9442 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2999 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3986 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11590 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10711 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16385 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32032 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1162 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4685 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1875 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1407 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1045 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 376 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 540 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1284 1
W3C SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 153 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15125 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8903 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7519 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6441 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4660 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 788 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24952 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4196 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21901 1
VK HR Tek 43 7
VK - Mail.ru PayDay 11 5
Raiffeisen - Райффайзен Онлайн 40 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 490 2
1С Первый Бит - БИТ.Наука 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5465 1
Gettable - Онлайн-сервис по бронированию мест в ресторанах 5 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1130 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1098 1
Google YouTube - Видеохостинг 2819 1
Microsoft Office 3826 1
Microsoft Edge - браузер 2002 1
Mozilla Firefox - браузер 1899 1
Microsoft Windows 15927 1
Microsoft Outlook 1410 1
Google Chrome - браузер 1597 1
Rakuten Viber 632 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 716 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 294 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1767 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 1
Microsoft Power Query - Технология подключения к данным 8 1
Adobe HTML5 Pack 3 1
Adobe Flash-to-HTML5 Converter 1 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 52 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2116 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 94 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 33 1
Google Play - Google Store - Android Market 3352 1
Apple - App Store 2937 1
VK RuStore - Рустор 403 1
Google Android 14300 1
Apple iOS 7983 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
Панков Александр 78 2
Лефтерогло Владимир 3 2
Ворсина Мария 2 1
Суханов Алексей 6 1
Овчинников Борис 129 1
Глазков Александр 145 1
Ананьева Татьяна 10 1
Воробьев Андрей 173 1
Сулимко Андрей 3 1
Фрол Борис 2 1
Сугак Станислав 2 1
Тищенко Сергей 2 1
Коркушко Марина 1 1
Андрусенко Филипп 1 1
Ельнова Елена 1 1
Ковалевский Анатолий 8 1
Рыжиков Сергей 111 1
Муллахметова Гузель 11 1
Салихова Елена 4 1
Ананьев Алексей 110 1
Нагорнов Иван 7 1
Колесников Дмитрий 22 1
Романов Андрей 10 1
Красильников Сергей 4 1
Большакова Марина 3 1
Гончаренко Егор 2 1
Бодягина Лариса 8 1
Ромашкин Гариф 3 1
Чернов Артем 2 1
Дегтярева Дарья 3 1
Кочеткова Алла 1 1
Чалов Антон 3 1
Байдина Юлия 1 1
Ружицкая Елена 3 1
Половцева Елена 3 1
Абгарян Лусине 9 1
Садыхов Эльчин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17890 2
Россия - СФО - Новосибирск 4443 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3102 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4080 1
Азия - Азиатский регион 5624 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1625 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14268 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 256 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 164 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1614 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2990 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2508 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7404 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3565 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5187 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11277 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24848 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 863 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5034 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 305 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1101 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11150 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 193 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1276 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9107 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1439 1
Экономический эффект 1118 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6001 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1309 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6881 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 329 1
Латинский алфавит 191 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2509 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6084 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10210 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 498 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 426 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1382 1
Металлы - Никель - Nickel 339 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 543 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 742 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6017 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5737 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2538 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1278 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5034 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 2
Regnum - Регнум 112 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 231 1
РАН - Российская академия наук 1933 1
РАН ФИЦ Биотехнологии - Федеральный исследовательский центр - Фундаментальные основы биотехнологии РАН РФ - Институт биоинженерии им. К.Г. Скрябина 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1160 1
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще