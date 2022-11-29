VK помогла сети «Гемотест» перейти на кадровый электронный документооборот

Компания «Гемотест» развернула кадровый электронный документооборот на базе решения VK HR Tek. Система позволяет обмениваться документами между сотрудниками HR-департамента, руководителями команд и работниками в удаленном формате во всех 1800 лабораториях, где работают более 6000 человек.

Кадровый документооборот в цифровом формате экономит время HR-специалистов за счет автоматизации процессов. VK HR Tek обеспечивает безопасность документооборота и сокращает ресурсы на хранение и обработку данных. Инструменты КЭДО упрощают работу с удаленными специалистами, позволяют оформлять новых сотрудников в разы быстрее и решать множество других задач.

VK HR Tek помогает «Гемотесту» автоматически формировать, согласовывать и подписывать все кадровые документы. Гибкие инструменты системы легко интегрируются с основными кадровыми решениями компании и упрощают ключевые процессы. Теперь HR-специалисты «Гемотеста» могут управлять всеми документами работников на одном портале, а сотрудники компании — подписывать бумаги онлайн с помощью электронной цифровой подписи.

«В начале года мы столкнулись с увеличением расходов на кадровый документооборот: подорожали расходные материалы и бумага, а также курьерская доставка. Мы пришли к необходимости минимизировать как финансовые, так и временные затраты на обработку документов — только на подпись у руководителей подразделений уходило до трех часов в неделю. Решение VK мы выбрали за надежность и удобство: оно легко встроилось в нашу IT-систему, с документами стало комфортно работать как кадровым специалистам, так и всем остальным сотрудникам», — сказал Сергей Красильников, руководитель департамента управления персоналом компании «Гемотест».

«Кадровый документооборот — один из рутинных и ресурсозатратных процессов, который можно быстро и просто оцифровать, снизив нагрузку на сотрудников. У каждой компании уже выработаны процессы работы с документами, поэтому нам важно постоянно развивать инструменты VK HR Tek и адаптировать их под уникальные потребности бизнеса. Для этого мы постоянно проводим встречи с игроками рынка из разных отраслей, чтобы понимать их потребности и развивать решение с их учетом. Кроме того, наша команда входит в экспертную группу Министерства труда и социальной защиты России по развитию кадрового электронного документооборота в России, что помогает нам быстро адаптироваться под новые правила и изменения. Например, в “Гемотесте” работает распределенная команда в разных регионах и вместе с командой сети нам важно было каждому сотруднику дать простой и понятный инструмент, не создавая дополнительных сложностей и упрощая переход на новые технологии», — сказал Сергей Молчанов, директор проектов VK Tech.

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VK HR Tek — готовое решение для перевода кадрового делопроизводства в цифру от компании VK. Сервис позволяет проводить безбумажный обмен кадровыми документами между сотрудниками HR-департамента, руководителями и работниками в удаленном формате. VK HR Tek входит в экспертную группу Минтруда по развитию кадрового электронного документооборота в России.