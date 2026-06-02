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Красильников Сергей
СОБЫТИЯ
Красильников Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
|Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 345 1
|Молчанов Сергей 20 1
|Коконов Андрей 2 1
|Моряков Павел 8 1
|Заянц Илья 56 1
|Ерофеев Денис 6 1
|Руднева Валентина 26 1
|Писаренко Максим 1 1
|Кабанов Николай 3 1
|Смоленцева Тоня 1 1
|Ашрафьян Борис 5 1
|Колесов Александр 63 1
|Вахнин Павел 53 1
|Халяпин Сергей 92 1
|Рыжий Алексей 6 1
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