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Красильников Сергей

СОБЫТИЯ


02.06.2026 В России начала работать цифровая система борьбы с «серым импортом» 1
29.11.2022 VK помогла сети «Гемотест» перейти на кадровый электронный документооборот 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
04.03.2020 Аэропорт Шереметьево перевел горячую линию на Naumen Contact Center 1
06.09.2019 iSpring поможет Gett в обучении сотрудников 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Красильников Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 55 1
Articulate 5 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 477 1
МегаФон 10500 1
Citrix Systems 862 1
Naumen - Наумен 736 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4806 1
UIPath 112 1
Adobe Systems 1591 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 92 1
ММК Информсервис 60 1
Biocad - Биокад 92 1
МОСГАЗ 45 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 36 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
Gett 87 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 151 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 498 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 271 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 14 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 345 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13589 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4996 2
Оцифровка - Digitization 5096 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35369 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8059 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13574 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 84 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 890 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 150 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2400 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1357 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 472 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 488 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1101 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15688 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 1
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Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 965 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21052 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 988 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 870 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5143 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9888 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7251 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2501 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1475 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6380 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17784 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4102 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 641 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6508 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33875 1
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МегаФон Контроль автопарка 12 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
VK HR Tek 61 1
Linux OS 11326 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 178 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 33 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4372 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6479 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7974 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4908 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21183 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26827 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2933 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2311 1
Customer Sales & Service World Awards 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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