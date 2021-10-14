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Россия - УФО - Екатеринбург

14.10.2021 Курьеры «Почты» доставят заказы с «Яндекс.маркета» в дальние регионы страны 1
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 1
07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 3
06.10.2021 На Урале заработал виртуальный голосовой ассистент для пациентов 1
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
27.09.2021 Команда из Московской области победила в полуфинале «Цифрового прорыва» 1
21.09.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автозаказ 1
20.09.2021 Водители смогут заказывать еду в машину через «Яндекс.карты» 1
17.09.2021 НИИ «Масштаб» представил решения для построения доверенной облачной инфраструктуры 1
17.09.2021 «Яндекс.маркет» будет продавать еду и электронику под собственным брендом 1
16.09.2021 Как МТС зарабатывает на своем первом мюзикле 1
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
10.09.2021 ТМК роботизировала обработку финансовых документов 1
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
02.09.2021 «Aliexpress Россия» откроет собственный фулфилмент-центр в Подмосковье 1
01.09.2021 «Мегафон» снизил тарифы для всех российских студентов 1
27.08.2021 RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
16.08.2021 В России создается блокчейн-система для покупателей электроэнергии 1
16.08.2021 Liberum Navitas кастомизирует и защитит переход российских предприятий в облако 1
13.08.2021 «Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов 1
10.08.2021 Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCI DSS 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 3
02.08.2021 «Швабе» запустил производство новой пешеходной секции светофора 2
02.08.2021 «Мегафон» предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music 1
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке 2
27.07.2021 SFI инвестирует 200 млн рублей в расширение инфраструктуры Gfn.ru 1
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
26.07.2021 «Связной»: смартфоны с поддержкой 5G уверенно идут в рост 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
19.07.2021 Wildberries запускает новую модель продаж электроники и бытовой техники 1
19.07.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автоподбор поставщиков 1
14.07.2021 SDI Solution и корпорация «Парус» объявили о слиянии 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
13.07.2021 Группа ВТБ расширяет набор ИТ-специалистов в регионах 1

Публикаций - 2083, упоминаний - 2722

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 180
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 156
Yandex - Яндекс 4107 119
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 119
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 107
Microsoft Corporation 11253 91
3806 74
Softline - Софтлайн 1482 58
SAP SE 3230 54
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 49
Ростех - Ростехнологии 2230 43
VK - Mail.ru Group 2492 43
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 41
IBM 3586 41
Cisco Systems 2074 39
Huawei 2736 38
Акадо Телеком - Комкор 615 37
Samsung Electronics 5759 36
Apple Inc - Эппл Рус 7761 35
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 33
VMware 1832 33
Google LLC 7210 32
ЛайфТелеком - Телфин 97 31
Oracle Corporation 3389 31
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1519 30
Скай Линк - Skylink 514 29
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 790 29
HP Inc. 2959 28
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 27
NVision Group - Энвижн Груп 548 27
Мотив - Екатеринбург-2000 105 26
Крок 1223 25
Ланит ГК 1165 24
СКБ Контур 416 23
Intel Corporation 4234 23
Комстар Регионы 89 20
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 20
Сбербанк Технологии - СберТех 203 19
Siemens AG - Сименс Россия 688 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 105
Почта России ПАО 1580 41
РЖД - Российские железные дороги 1083 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 33
Связной ГК 887 32
Альфа-Банк 1128 31
Visa International 1347 21
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 21
Евросеть 897 18
ВТБ24 583 17
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 17
HeadHunter Group - HH Group 336 17
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 16
Яндекс.Такси 271 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 14
Газпром ПАО 525 12
Qiwi 783 12
X5 Group 601 12
Uber Technologies 258 11
Uber 257 11
X5 Group - Пятерочка 561 11
РТС - Фондовая биржа 168 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 434 10
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 10
Газпромбанк - ГПБ 693 10
Уралсиб Банк 390 9
X5 Group - Перекресток 205 9
Техносила 153 9
Аэрофлот 493 8
Цифроград 58 8
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 8
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 8
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 8
Avito - Авито 171 8
Яндекс.Еда 93 8
Открытие ФК 539 7
О2О Delivery club 153 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 134 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 79
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 29
Президент Российской Федерации 1443 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 21
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 20
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 19
Правительство РФ 2210 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 18
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 17
Россвязь - Федеральное агентство связи 497 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
Роснано 456 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 12
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 351 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 10
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 10
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 621 10
Федеральное казначейство России 766 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 8
Правительство Москвы 654 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 7
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 10
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 115 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 445 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 156 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
Руссофт - Russoft 254 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Ассоциации педагогов Екатеринбурга - Ассоциация молодых педагогов Свердловской области 1 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
GDC - Global Decentralized Community - Глобальное децентрализованное инвестиционное сообщество 1 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 14 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
Союз машиностроителей России 26 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 3 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 273 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 166
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 75
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 74
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 68
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 61
3G - Стандарт мобильной связи 3762 59
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 56
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 42
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 40
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 34
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 32
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 31
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 30
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 29
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 27
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 25
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 24
ИТ-аутсорсинг 674 24
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 23
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 22
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 19
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 19
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 18
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 18
Big Data - Большие данные 1136 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 17
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 17
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 15
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 15
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 15
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 594 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 15
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 14
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 13
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 629 13
Google Android 10752 78
Apple iOS 5742 56
Microsoft Windows 10 6707 49
Superjob 172 47
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 37
Linux OS 4296 26
Java - Язык программирования 1186 20
Google Play - Google Store - Android Market 2515 20
Microsoft Azure 1171 19
Microsoft SharePoint Products and Technologies 833 17
Apple - App Store 2199 17
Apple iPad 3263 17
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 436 17
Яндекс.Маркет 439 15
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1361 15
Microsoft Office 1959 14
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 510 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 14
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 795 13
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 13
C# - C Sharp - Язык программирования 146 13
Яндекс.Карты и Транспорт 293 13
Microsoft Office 365 769 13
Apple Pay 385 13
Nvidia GeForce GTX 2095 12
SQL - Язык программирования 436 12
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 11
МТС Cloud - CloudMTS 125 11
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 998 11
Microsoft SQL Server 799 11
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 11
WhatsApp Messenger 654 10
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 10
Microsoft Skype 1480 10
Apple iPhone 6 547 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 10
Google YouTube - Видеохостинг 1750 10
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 9
C++ - Язык программирования 284 9
Путин Владимир 1831 22
Макаров Вадим 25 16
Медведев Дмитрий 1434 13
Тюрина Мария 39 11
Никифоров Николай 1126 10
Кореш Виктор 72 9
Калинин Денис 63 9
Малышев Сергей 46 8
Иванов Олег 124 8
Волож Аркадий 181 7
Коваль Валерий 38 7
Ушацкий Андрей 101 7
Орловский Виктор 229 7
Богачев Игорь 172 7
Каплунов Павел 29 7
Ротенберг Аркадий 42 7
Ротенберг Игорь 35 7
Припачкин Юрий 26 6
Певнев Сергей 17 6
Скатин Алексей 33 6
Корнеев Сергей 75 6
Шилов Сергей 61 6
Носков Константин 203 6
Анкилов Константин 52 6
Легезо Денис 32 6
Куйвашев Евгений 10 6
Щеголев Игорь 676 6
Кусков Денис 150 6
Мельникова Алиса 29 5
Щербаков Антон 7 5
Гусев Сергей 22 5
Патока Андрей 96 5
Осеевский Михаил 221 5
Кульпин Сергей 6 5
Страшнов Дмитрий 109 5
Прянишников Николай 210 5
Тиньков Олег 38 5
Дубовсков Андрей 82 5
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 20 5
Рейман Леонид 429 5
Россия - Российская федерация - РФ 57914 1226
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 1199
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1091
Россия - СФО - Новосибирск 1992 721
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 576
Россия - ПФО - Казань 1529 482
Россия - ПФО - Самара 1309 458
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 449
Россия - Краснодар 1043 387
Россия - Челябинск 782 328
Россия - Пермь 750 271
Россия - Красноярск 856 239
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1161 237
Россия - Уфа 650 224
Россия - Свердловская область 811 217
Россия - Воронеж 695 209
Россия - Волгоград 548 204
Россия - Владивосток 869 201
Россия - Омск 637 182
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 177
Россия - Тюмень 502 177
Россия - Хабаровск 626 166
Россия - Сочи 914 143
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 118
Россия - Саратов 414 117
Россия - Калининград 680 117
Россия - Иркутск 473 99
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 97
Россия - Ярославль 409 96
Казахстан - Республика 2665 95
Украина 3431 85
Россия - Рязань 359 84
Украина - Киев 484 83
Россия - Томск 456 79
Россия - Ульяновск 300 78
Россия - Ижевск 312 77
Россия - Сургут 198 70
Россия - Кемерово 314 68
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 68
Россия - Калуга 302 67
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 81
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 60
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 59
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 25
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 17
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 17
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 16
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 15
НДС - Налог на добавленную стоимость 542 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 15
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 456 14
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 14
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 338 11
Информационное общество - Государственная программа 282 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 635 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 8
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 320 7
Русский язык 1006 6
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 6
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 6
Великая Отечественная война 124 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 162 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 4
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 4
Торговля розничная 77 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 56 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 4
POI - points of interest 60 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 19
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 13
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 275 10
Стрим-ТВ - телекомпания 80 9
Коммерсантъ - Издательский дом 481 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 9
TAdviser - Центр выбора технологий 214 6
Прайм - Агентство экономической информации 530 5
КиноПоиск - Портал о кино 118 4
Ведомости 259 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 363 3
Forbes - Форбс 442 3
WikiLeaks 106 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
РИА Новости 654 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 2
УралПолит.Ru 2 2
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 10 2
Пятый канал - Телеканал 38 2
Радио Свобода - радиостанция 23 2
Россия 24 - телеканал 86 2
Юность - радиостанция 15 2
CNews TV 461 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 2
Известия ИД 59 2
Bloomberg 786 2
N+1 - Издание 94 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
Муз-ТВ - телеканал 26 1
Главбух 5 1
Marie Claire 6 1
Thomson Reuters - Рейтер 1796 1
Vogue 13 1
Woman.ru 3 1
Секрет фирмы 13 1
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НГС - Новости Новосибирска 3 1
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CNews Analytics 1996 54
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 22
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 9
Gartner 2201 8
CNews Fast рейтинг 31 7
TelecomDaily ИАА 112 6
RAEX - Эксперт РА 49 5
Juniper Research 279 4
CNews SaaS рейтинг 15 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 3
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Samsung Research 10 2
Директ Инфо 9 2
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Интерфакс-100 11 2
Markets&Markets Research 78 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
PCMark 79 1
Kelly Services 16 1
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B2B International 48 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
Zecurion Analytics 25 1
Net Applications 110 1
AC&M Consulting 61 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
The Nilson Report 6 1
Discovery Research Group 14 1
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TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 22
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 16
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 14
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 10
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 7
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 7
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 7
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 6
Samsung Исследовательский центр 6 6
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 5
РАН - Российская академия наук 317 5
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 26 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 4
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 4
Академгородок Новосибирск 29 4
Сириус - Образовательный центр 85 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 4
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 3
Варшавский университет - University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski 7 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 3
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 3
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 3
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 3
ТГУ - Томский государственный университет 64 3
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 3
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 3
УГГУ - Уральский государственный горный университет 2 2
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 2
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 12 2
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 30
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 27
Олимпийские игры - Olympic Games 303 14
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 10
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 8
Worldskills - Ворлдскиллс 72 6
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 5
МТС Телеком Идея 11 5
Worldskills Hi-Tech 4 4
CNews AWARDS 292 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
Криптонит Startup Challenge 13 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
Microsoft Imagine Cup 47 3
ESET Road Show 8 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 2
ММСО - Московский международный салон образования 2 2
Чёрная пятница (распродажи) 69 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 117 2
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
Red Bull Jump&Freeze - аквашоу 1 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 5 1
Global mobileGov Awards 5 1
Электрические сети - международный форум 8 1
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 1
MeYou 3 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
Effie Awards 3 1
1С:Соревнования 1 1
Red Bull Air Race 1 1
Цифровые Вершины - премия 7 1
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Хрустальная пирамида 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772428, в очереди разбора - 676110.
Создано именных указателей - 46354.
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