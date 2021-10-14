Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
Екатеринбург
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 2083, упоминаний - 2722
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1831 22
|Макаров Вадим 25 16
|Медведев Дмитрий 1434 13
|Тюрина Мария 39 11
|Никифоров Николай 1126 10
|Кореш Виктор 72 9
|Калинин Денис 63 9
|Малышев Сергей 46 8
|Иванов Олег 124 8
|Волож Аркадий 181 7
|Коваль Валерий 38 7
|Ушацкий Андрей 101 7
|Орловский Виктор 229 7
|Богачев Игорь 172 7
|Каплунов Павел 29 7
|Ротенберг Аркадий 42 7
|Ротенберг Игорь 35 7
|Припачкин Юрий 26 6
|Певнев Сергей 17 6
|Скатин Алексей 33 6
|Корнеев Сергей 75 6
|Шилов Сергей 61 6
|Носков Константин 203 6
|Анкилов Константин 52 6
|Легезо Денис 32 6
|Куйвашев Евгений 10 6
|Щеголев Игорь 676 6
|Кусков Денис 150 6
|Мельникова Алиса 29 5
|Щербаков Антон 7 5
|Гусев Сергей 22 5
|Патока Андрей 96 5
|Осеевский Михаил 221 5
|Кульпин Сергей 6 5
|Страшнов Дмитрий 109 5
|Прянишников Николай 210 5
|Тиньков Олег 38 5
|Дубовсков Андрей 82 5
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 20 5
|Рейман Леонид 429 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772428, в очереди разбора - 676110.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772428, в очереди разбора - 676110.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru