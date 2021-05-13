Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Припачкин Юрий
Публикаций - 40, упоминаний - 48
Припачкин Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 2
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 471 1
|Кореш Виктор 75 3
|Аксаков Анатолий 98 2
|Володин Вячеслав 63 2
|Крашенинников Павел 11 2
|Путин Владимир 1865 1
|Шипов Савва 70 1
|Вексельберг Виктор 104 1
|Петров Дмитрий 33 1
|Брюквин Юрий 238 1
|Асланян Ани 5 1
|Бородич Александр 4 1
|Анкилов Константин 73 1
|Морошкин Александр 106 1
|Приданцев Сергей 95 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3184 1
|Ведомости 260 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 676 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 70 1
|Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805394, в очереди разбора - 709065.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805394, в очереди разбора - 709065.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru