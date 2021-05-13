Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

Припачкин Юрий



13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы 1
03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику 1
06.03.2019 Госдума отрегулировала цифровые права без блокчейна и криптовалют 1
11.01.2019 В России напишут экспериментальные законы для больших данных, блокчейна и искусственного интеллекта 1
27.03.2018 Глава Госдумы внес законопроект о криптовалютах. Что в нем написано, и что об этом думает рынок 1
22.05.2012 ФАС признала нарушением закона о конкуренции требования о демонтаже подвесных линий связи 1
01.02.2012 В рамках CSTB’2012 пройдёт круглый стол по переходу национального вещания на цифровой стандарт 1
19.01.2012 7 февраля 2012 г. в Москве откроются международная выставка и форум CSTB’2012 1
10.11.2011 Москва избавилась от «Акадо Телеком» 1
28.10.2011 Топ-менеджеры МТС бегут в «Акадо» 1
11.10.2011 Опубликована программа форума «Инвестиции в цифру. Правовые аспекты» 1
09.09.2011 Провайдеры повысили голос на прокуратуру 1
24.06.2011 “Акадо” уступил московские школы МГТС 1
18.01.2011 В первый день работы CSTB'2011 пройдёт круглый стол «переход России на цифровое эфирное вещание» 1
28.05.2010 Россия: IPTV может оказаться вне закона 1
06.02.2009 Состоялось Общее собрание Ассоциации кабельного телевидения России 1
06.11.2008 Россиянам объяснят, какие телеканалы правильные 1
01.11.2008 Россиянам придется покупать ТВ-приставки за свой счет 1
13.10.2008 «Акадо» сокращает Москву и регионы 1
18.04.2008 Северо-Запад: гонка Triple Play началась 1
27.03.2008 «Ренова Медиа» переходит на «Акадо» 1
05.02.2008 Россвязьохранкультура проведет мониторинг телерадиокомпаний 2
22.01.2008 4-7 февраля пройдет выставка CSTB’2008 1
25.10.2007 В Москве прошел форум «Инвестиции в цифру» 2
16.10.2007 Объем рынка платного кабельного ТВ в РФ вырастет на 40% 1
16.10.2007 «Ренова-Медиа» ведет переговоры по покупке польского оператора кабельного ТВ 3
21.09.2007 16 октября откроется форум "Инвестиции в цифру" 1
07.09.2007 Холдинг «Ренова-Медиа» для консолидации активов создал ЗАО «Ренова-Медиа» 2
07.08.2007 Назначен новый председатель совета директоров Moscow CableCom 1
30.07.2007 «Ренова» покажет Уралу платное ТВ 1
30.07.2007 «Ренова-Медиа» приобрела екатеринбургского кабельного оператора 1
11.07.2007 «Ренова-Медиа» хочет 30% Triple Play в Питере 1
04.06.2007 "Комкор" не рассчитывает на быструю отдачу от выхода на рынок телефонной связи 1
29.05.2007 "Ренова-Медиа" планирует увеличить капитализацию до $2,5 млрд. 1
29.05.2007 «Ренова-медиа» ворвалась на рынок triple play 2
29.05.2007 "Ренова-Медиа" инвестирует в цифровую телефонию 700 млн руб. 2
11.04.2007 Цифровое ТВ повторит судьбу сотовой связи? 1
01.03.2007 "Ренова-Медиа" планирует в 2007 г. увеличить оборот в 1,5 раза 1
06.02.2007 Россияне готовы тратить на ТВ по $10 в месяц 1
05.02.2007 Инвестиции в сети широкополосного доступа Renova Media увеличатся в 3 раза 2

Публикаций - 40, упоминаний - 48

Припачкин Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Акадо Телеком - Комкор 647 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6951 5
Ростелеком Связьинвест 801 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5680 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6771 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4884 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1587 2
Комстар Регионы 89 2
Cisco Systems 2244 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 580 1
Рустелеком ТК 240 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 857 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 486 1
Andersen Group - Андерсен Групп 1 1
Ренова-Медиа 50 1
Ростелеком ЦентрТелеком 242 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 68 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 683 1
RPI Capital 1 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1526 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2279 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1655 2
Роснано 456 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1415 1
Президент Российской Федерации 1453 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 889 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 29 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 114 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 3 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 471 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 575 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1794 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1379 2
Big Data - Большие данные 1136 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 211 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 17 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1045 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7592 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 236 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1216 1
VK - Mail.ru Одноклассники 869 1
Кореш Виктор 75 3
Аксаков Анатолий 98 2
Володин Вячеслав 63 2
Крашенинников Павел 11 2
Путин Владимир 1865 1
Шипов Савва 70 1
Вексельберг Виктор 104 1
Петров Дмитрий 33 1
Брюквин Юрий 238 1
Асланян Ани 5 1
Бородич Александр 4 1
Анкилов Константин 73 1
Морошкин Александр 106 1
Приданцев Сергей 95 1
Россия - Российская федерация - РФ 60538 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18559 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7978 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2186 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2593 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1289 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1686 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 789 2
Россия - СЗФО - Псковская область 350 1
Казахстан - Республика 2794 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 178 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 363 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 410 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 402 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 476 1
Россия - УФО - Челябинская область 686 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 522 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 686 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1192 1
Южная Корея - Республика 1561 1
Россия - СФО - Новосибирск 2099 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8494 1
Россия - ПФО - Казань 1580 1
Европа Восточная 1821 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 211 3
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 2
Цифровое право - Цифровые права 2 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Федеральный закон 34-ФЗ - О цифровых правах 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3184 1
Ведомости 260 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 676 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 70 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
CNews Analytics 2039 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805394, в очереди разбора - 709065.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото
Показать еще