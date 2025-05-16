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Россия СЗФО Новгородская область Старорусский район Старая Русса

Россия - СЗФО - Новгородская область - Старорусский район - Старая Русса

УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Спрос на поездки по России вырос на 40% в период майских – исследование 1
06.12.2024 «Авито Путешествия» и «Туризм.РФ» определили самые популярные курорты федерального значения 1
08.09.2023 МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в Великом Новгороде 1
15.06.2023 МТС к дачному сезону разогнала мобильный интернет в Новгородской области 1
25.05.2023 МТС в два раза увеличила скорость мобильного интернета в «городе братьев Карамазовых» 1
06.12.2022 Жители села Старорусское получили доступ к устойчивой сотовой связи 1
27.06.2022 МТС запустила сеть NB-IoT в Новгородской области 1
09.10.2020 «Ростелеком» разработал новую методику автоматизированного дешифрирования и сравнения контуров пахотных земель 1
14.06.2018 Пять разработок резидентов «Сколково» протестируют в больницах Новгородской области 1
23.08.2016 МТС запустила сеть LTE в одном из крупнейших городов Новгородской области 1
04.04.2013 ЭОС-"Офис-Док": внедрение СЭД "Дело" в Администрации Новгородской области 1
30.03.2011 Пользование мобильным интернетом МТС в Новгородской области за 6 месяцев выросло в 3,7 раза 1
07.08.2008 Абонентская база Tele2 в Новгороде выросла в 5 раз 1
18.04.2008 Северо-Запад: гонка Triple Play началась 1
16.04.2008 СЗТ запустил «Авангард ТВ» в Новгороде 1
06.02.2008 70 «мобильных» преступлений раскрыто в Новгороде с начала 2008 г. 1
06.11.2007 «Евросеть» создала субфилиал «Псков-Новгород» 1
02.08.2007 В Старой Руссе уничтожена партия контрафактного мультимедиа 1
18.04.2007 Tele2 штурмует Великий Новгород 1
02.03.2007 Берестяные грамоты выложили в интернет 1
02.02.2007 В Росрегистрации Новгородской области вводят «электронную очередь» 1
11.10.2006 В России состоялись первые е-выборы 1
28.07.2006 В Рунете появится каталог берестяных грамот 1
02.12.2004 Великий Новгород: более 40 тыс. абонентов "Би Лайн" за год работы 1
15.04.2002 Запущена в коммерческую эксплуатацию сеть МТС в Великом Новгороде 1
09.11.2001 Неделя в Сети: Кощей-Гейтс, платные сервисы и дигитальный Санта-Клаус 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13168 8
Ростелеком 9896 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8876 2
МегаФон 9224 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2950 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 2
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
Microsoft Corporation 24829 1
Oracle Corporation 6756 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 651 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Северо-Запад макрорегион 11 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
ВестКолл - WestCall 90 1
SpyLOG 83 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
Технологии Будущего 150 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Элтел Нетворкс 57 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Новгород Датаком - Новгород Дейтаком 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
NeuLevel 19 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - ТКС Нева 13 1
Pin Group - Пин групп - Райнет - Антхилл - Курорт-Телеком 11 1
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 63 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 23 1
Евросеть 1412 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 987 1
Резонанс НПП 373 1
Музей-усадьба С.В. Рахманинова Ивановка ОГБУК 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1403 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3409 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 565 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 115 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 218 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 60 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 18 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1556 1
Администрация Великого Новгорода - Дума Великого Новгорода - органы государственной власти 4 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 1
ЛДПР 107 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6299 1
Единая Россия - Политическая партия 299 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28224 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8067 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16320 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8574 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12850 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3625 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21072 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5475 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2577 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21748 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11490 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3304 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12259 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8841 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11851 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8623 2
Оцифровка - Digitization 4676 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14605 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12802 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6514 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14081 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2140 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14746 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1600 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2998 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7043 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5312 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1651 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4006 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13687 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2965 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7501 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1144 1
Биология молекулярная - Biochip - Биочип 35 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9456 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1033 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 12 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
ESA Copernicus Programme - Sentinel - семейство спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства 14 1
Microsoft Windows 7 1984 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
ЭОС Дело СЭД 216 1
ЭОС Дело-web 209 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 48 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 83 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 1
Обращения граждан 229 1
ЭОС АРМ руководителя 75 1
Avito - Авито Путешествия 34 1
Бетелев Николай 7 2
Самуйлов Александр 12 2
Дроздов Игорь 45 1
Никитин Андрей 50 1
Снегирев Александр 9 1
Иваницкая Юлия 27 1
Жуковский Денис 4 1
Смиркин Дмитрий 17 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 1
Брюквин Юрий 299 1
Кусков Денис 221 1
Игнатов Сергей 53 1
Виноградов Александр 61 1
Иванов Игорь 32 1
Припачкин Юрий 66 1
Валяева Елизавета 72 1
Попов Олег 51 1
Вешняков Александр 30 1
Конкин Николай 10 1
Ященко Виктор 6 1
Ashcroft John - Эшкрофт Джон 22 1
Кромочкин Артем 16 1
Reich Stewart - Райш Стюарт 9 1
Ближина Любовь 1 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 660 18
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 314 14
Россия - РФ - Российская федерация 148426 13
Россия - СЗФО - Новгородская область - Боровичский район - Боровичи 33 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17793 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44078 7
Россия - СЗФО - Новгородская область - Чудовский район - Чудово 23 6
Россия - СЗФО - Новгородская область - Окуловка 12 5
Россия - СЗФО - Новгородская область - Парфино - Парфинский район 7 5
Россия - СЗФО - Новгородская область - Крестецкое городское поселение - Крестцы 11 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13399 4
Беларусь - Белоруссия 5816 3
Армения - Республика 2318 3
Россия - СЗФО - Новгородская область - Пестово 11 3
Финляндия - Финляндская Республика 3623 2
Нидерланды 3559 2
Финляндия - Хельсинки 247 2
Россия - СЗФО - Псковская область 644 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3143 2
Великобритания - Кембридж 261 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 310 2
Нидерланды - Лейден 17 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1575 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Валдайский район 11 1
Земля - планета Солнечной системы 10461 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Александровск-Сахалинский 21 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 916 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Мошенской район 2 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Охинский район - Оха 8 1
Швеция - Королевство 3642 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1361 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Егорлыкский район - Егорлыкская станица 10 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1859 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52544 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1270 1
Германия - Федеративная Республика 12779 1
Венгрия 841 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2808 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52422 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10155 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30015 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5890 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4973 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16669 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11106 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5652 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2758 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1722 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3545 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19136 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24716 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7911 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6504 2
Экономический эффект 1104 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5223 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10130 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3598 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2465 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6025 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 107 1
Дача - дачники 895 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7628 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6543 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1778 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3616 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5154 1
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Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 1
Английский язык 6730 1
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Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 2
НовгородИнформ 4 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11298 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1292 1
Рустелеком ТК 304 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1559 2
РАН - Российская академия наук 1925 2
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 20 2
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 6 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 361 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 33 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 650 1
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