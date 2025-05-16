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Россия СЗФО Новгородская область Старорусский район Старая Русса
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|ГИМ - Государственный исторический музей 20 2
|ПТМ - Платформа Третье мнение 23 1
|Евросеть 1412 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 987 1
|Резонанс НПП 373 1
|Музей-усадьба С.В. Рахманинова Ивановка ОГБУК 1 1
|Бетелев Николай 7 2
|Самуйлов Александр 12 2
|Дроздов Игорь 45 1
|Никитин Андрей 50 1
|Снегирев Александр 9 1
|Иваницкая Юлия 27 1
|Жуковский Денис 4 1
|Смиркин Дмитрий 17 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Кусков Денис 221 1
|Игнатов Сергей 53 1
|Виноградов Александр 61 1
|Иванов Игорь 32 1
|Припачкин Юрий 66 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Попов Олег 51 1
|Вешняков Александр 30 1
|Конкин Николай 10 1
|Ященко Виктор 6 1
|Ashcroft John - Эшкрофт Джон 22 1
|Кромочкин Артем 16 1
|Reich Stewart - Райш Стюарт 9 1
|Ближина Любовь 1 1
|Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 2
|НовгородИнформ 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11298 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1292 1
|Рустелеком ТК 304 1
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