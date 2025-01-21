Суточно АО Суточно.ру
Суточно.ру — один из российских онлайн-сервисов краткосрочной аренды жилья. По данным 2023 года ежемесячно им пользуются более 7 млн человек. На сервисе представлено более 200 тысяч вариантов проживания в городах России и ближнего зарубежья: квартиры, дома, комнаты, мини-гостиницы — жильё для путешествий, деловых поездок, отдыха на море и горнолыжных курортах.
Суточно АО и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7343 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 2
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
|Keygo - Киго 1 1
|Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
|Васев Николай 32 1
|Цыбульников Вячеслав 74 1
|Тиктинский Эдуард 1 1
|Сигов Дмитрий 1 1
|Христенко Виктор 43 1
|Бугорский Сергей 1 1
|Лимонов Сергей 1 1
|Сатдарова Анна 12 1
|Кузнецов Юрий 5 1
|Шулейко Даниил 16 1
|Полякова Ирина 8 1
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