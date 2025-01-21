Суточно АО - Суточно.ру

Суточно.ру — один из российских онлайн-сервисов краткосрочной аренды жилья. По данным 2023 года ежемесячно им пользуются более 7 млн человек. На сервисе представлено более 200 тысяч вариантов проживания в городах России и ближнего зарубежья: квартиры, дома, комнаты, мини-гостиницы — жильё для путешествий, деловых поездок, отдыха на море и горнолыжных курортах.