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Суточно АО Суточно.ру

Суточно АО - Суточно.ру

Суточно.ру — один из российских онлайн-сервисов краткосрочной аренды жилья. По данным 2023 года ежемесячно им пользуются более 7 млн человек. На сервисе представлено более 200 тысяч вариантов проживания в городах России и ближнего зарубежья: квартиры, дома, комнаты, мини-гостиницы — жильё для путешествий, деловых поездок, отдыха на море и горнолыжных курортах.


21.01.2025 4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год 1
21.10.2024 «ЮMoney»: в бархатный сезон россияне ездили в Москву и Владивосток 1
19.06.2024 Сбербанк создал «убийцу» сбежавшего из России сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb 1
10.10.2023 Стартап Keygo привлек $0,5 млн инвестиций на развитие автоматизированного сервиса краткосрочной аренды при оценке бизнеса в $3,5 млн 1
04.04.2023 «Контур.отель» интегрировался с площадкой бронирования «Суточно.ру» 2
06.07.2022 «Домклик» запустил посуточную аренду жилья – отелей, гостевых и жилых домов, квартир 2
12.04.2022 Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Суточно АО и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7343 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Keygo - Киго 1 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 3
Airbnb 90 3
Островок.ру - Ostrovok.ru 85 3
ЦИАН - CIAN 132 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 44 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 2
101Hotels.com 456 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 798 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1331 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 55 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
Бронирование - Booking 576 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 2
Оповещение и уведомление - Notification 4609 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2068 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5034 1
Шахматка - Шахматная ведомость 19 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2234 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5252 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 1
Booking.com 114 3
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 100 2
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
Яндекс.Плюс 191 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 73 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
Ozon Travel 8 1
СКБ Контур - Контур.Отель 19 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 1
Avito - Авито Путешествия 20 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 178 1
Васев Николай 32 1
Цыбульников Вячеслав 74 1
Тиктинский Эдуард 1 1
Сигов Дмитрий 1 1
Христенко Виктор 43 1
Бугорский Сергей 1 1
Лимонов Сергей 1 1
Сатдарова Анна 12 1
Кузнецов Юрий 5 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2582 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 191 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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