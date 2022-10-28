CLM Customer lifecycle management Управление жизненным циклом клиента KYC Know your customer Знай своих клиентов Распознавание личности клиентов
|28.10.2022
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Vivanti SlideLab — сервис оптимизации разработки CLM-презентаций
ti объявила о запуске сервиса типовых решений SlideLab, который позволяет оптимизировать разработку CLM-презентаций. Анонсирована стоимость разработки одного слайда в SlideLab — 15000 руб. Об э
|12.04.2022
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Решение компании «Кворум» для обмена данными с платформой ЦБ РФ «Знай своего клиента»
ИП к группам риска совершения подозрительных операций является правом банка; обмен сведениями с Банком России должен быть запушен не позднее 1 июля 2022; для обмена сведениями применяется Платформа «Знай своего клиента» ЦБ РФ; ЦБ РФ организует пилотное тестирование Платформы ЗСК для всех банков согласно поэтапному плану-графику. В целях автоматизации ежедневного обмена данными между кредит
|12.01.2022
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ИТ-компания HFLabs создала продукт для проверки банковских клиентов по черным и белым спискам
Новый коробочный программный продукт HFLabs KYC проверяет клиентов и контрагентов по санкционным спискам и официальным реестрам. Это позволяет банкам и другим финансовым организациям вовремя идентифицировать людей и организации из черных
|12.11.2021
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Argos KYC внедряет ИИ-технологии Smart Engines для улучшения процесса идентификации личности
Argos KYC, глобальный поставщик решений для удаленной идентификации и верификации, внедряет в свою систему высокоточное программное обеспечение Smart Engines для автоматического извлечения данных из
|22.03.2017
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«АК Барс» банк приступил к внедрению технологии распределенных реестров
Сбербанк и банк «Открытие» реализовали пилотный проект по быстрому и безопасному обмену банковскими KYC-анкетами (Know Your Customer, или «знай своего клиента») с применением технологии распред
|05.07.2002
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Британские банки разочарованы в ПО, препятствующем отмыванию денег
ankers Association). Кроме того, критике респондентов подверглись требования отраслевого стандарта (KYC - Know Your Customer - "Знай своего клиента"), согласно которому пользователям банковских
CLM и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 227 4
|Востриков Юрий 70 3
|Алигаджиев Руслан 9 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 2
|Озеров Максим 9 2
|Верба Артем 2 2
|Северюхин Андрей 6 2
|Смирнов Евгений 36 2
|Аксаков Анатолий 155 1
|Лобас Аркадий 33 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Поляков Сергей 73 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Рахманкулов Рамиль 6 1
|Ермаченков Игорь 3 1
|Беленький Александр 36 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Хомков Игорь 46 1
|Оганесян Артак 31 1
|Fxmsp 6 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Гольцов Александр 77 1
|Набиуллина Эльвира 93 1
|Рожков Александр 17 1
|Антонов Александр 77 1
|Филиппов Александр 15 1
|Пятигорский Александр 24 1
|Анищенко Александр 4 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Башлыков Михаил 23 1
|Клявин Владимир 47 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Рубан Олег 4 1
|Закрепин Евгений 60 1
|Дощенко Сергей 12 1
|Рубцов Иван 16 1
|Васильев Григорий 40 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 926 2
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 2
|University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
|СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 45 1
|ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1514 1
|Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
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