CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов

Vivanti SlideLab — сервис оптимизации разработки CLM-презентаций ti объявила о запуске сервиса типовых решений SlideLab, который позволяет оптимизировать разработку CLM-презентаций. Анонсирована стоимость разработки одного слайда в SlideLab — 15000 руб. Об э

Решение компании «Кворум» для обмена данными с платформой ЦБ РФ «Знай своего клиента» ИП к группам риска совершения подозрительных операций является правом банка; обмен сведениями с Банком России должен быть запушен не позднее 1 июля 2022; для обмена сведениями применяется Платформа «Знай своего клиента» ЦБ РФ; ЦБ РФ организует пилотное тестирование Платформы ЗСК для всех банков согласно поэтапному плану-графику. В целях автоматизации ежедневного обмена данными между кредит

ИТ-компания HFLabs создала продукт для проверки банковских клиентов по черным и белым спискам Новый коробочный программный продукт HFLabs KYC проверяет клиентов и контрагентов по санкционным спискам и официальным реестрам. Это позволяет банкам и другим финансовым организациям вовремя идентифицировать людей и организации из черных

Argos KYC внедряет ИИ-технологии Smart Engines для улучшения процесса идентификации личности Argos KYC, глобальный поставщик решений для удаленной идентификации и верификации, внедряет в свою систему высокоточное программное обеспечение Smart Engines для автоматического извлечения данных из

«АК Барс» банк приступил к внедрению технологии распределенных реестров Сбербанк и банк «Открытие» реализовали пилотный проект по быстрому и безопасному обмену банковскими KYC-анкетами (Know Your Customer, или «знай своего клиента») с применением технологии распред