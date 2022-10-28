Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166242
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70413
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

CLM Customer lifecycle management Управление жизненным циклом клиента KYC Know your customer Знай своих клиентов Распознавание личности клиентов

CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов


28.10.2022 Vivanti SlideLab — сервис оптимизации разработки CLM-презентаций

ti объявила о запуске сервиса типовых решений SlideLab, который позволяет оптимизировать разработку CLM-презентаций. Анонсирована стоимость разработки одного слайда в SlideLab — 15000 руб. Об э
12.04.2022 Решение компании «Кворум» для обмена данными с платформой ЦБ РФ «Знай своего клиента»

ИП к группам риска совершения подозрительных операций является правом банка; обмен сведениями с Банком России должен быть запушен не позднее 1 июля 2022; для обмена сведениями применяется Платформа «Знай своего клиента» ЦБ РФ; ЦБ РФ организует пилотное тестирование Платформы ЗСК для всех банков согласно поэтапному плану-графику. В целях автоматизации ежедневного обмена данными между кредит
12.01.2022 ИТ-компания HFLabs создала продукт для проверки банковских клиентов по черным и белым спискам

Новый коробочный программный продукт HFLabs KYC проверяет клиентов и контрагентов по санкционным спискам и официальным реестрам. Это позволяет банкам и другим финансовым организациям вовремя идентифицировать людей и организации из черных
12.11.2021 Argos KYC внедряет ИИ-технологии Smart Engines для улучшения процесса идентификации личности

Argos KYC, глобальный поставщик решений для удаленной идентификации и верификации, внедряет в свою систему высокоточное программное обеспечение Smart Engines для автоматического извлечения данных из

22.03.2017 «АК Барс» банк приступил к внедрению технологии распределенных реестров

Сбербанк и банк «Открытие» реализовали пилотный проект по быстрому и безопасному обмену банковскими KYC-анкетами (Know Your Customer, или «знай своего клиента») с применением технологии распред
05.07.2002 Британские банки разочарованы в ПО, препятствующем отмыванию денег

ankers Association). Кроме того, критике респондентов подверглись требования отраслевого стандарта (KYC - Know Your Customer - "Знай своего клиента"), согласно которому пользователям банковских

Публикаций - 76, упоминаний - 115

CLM и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9441 7
Oracle Corporation 6688 7
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 5
Microsoft Corporation 24628 5
Navicon - Навикон 284 5
Telegram Group 1984 4
Beorg - Биорг 112 4
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
SAP SE 5279 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
AML Technology 6 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 3
Softline - Софтлайн 2811 2
Крок - Croc 1777 2
Hyperledger - Open Ledger Project 21 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Ланит - Норбит - Norbit 369 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
8213 2
Sumsub - Sum&Substance - Технологии Цифровой Безопасности 3 2
Argos KYC 2 2
Coinbase 58 2
ALP Group - Vivanti - Виванти 2 2
Прогноз 1650 2
Oracle Siebel Systems 507 2
Yandex - Яндекс 7343 2
Neoflex - Неофлекс 220 1
NetApp - Network Appliance 636 1
Ростелеком 9703 1
Nutanix 98 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 1
Cisco Systems 5114 1
Lenovo Group 2292 1
Veeam Software 318 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Intel Corporation 12197 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1153 6
Альфа-Банк 1770 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 3
Visa International 1949 3
ВТБ - Почта Банк 466 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1331 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
Barclays 120 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
СДМ-Банк 63 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Capital One 18 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 68 1
BMW Group 446 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 4
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 2
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 6 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минюст РФ - ФПП - Федеральная Пробирная Палата 2 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 2 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1132 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 2
Linux Foundation 185 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
OpenChain 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 32
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 24
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 492 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5252 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 14
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4979 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3841 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 11
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5034 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 8
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2068 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9182 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2986 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9376 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1701 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 6
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 5
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 4
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 4
ЦБ РФ - ЗСК Платформа - Знай своего клиента 5 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 323 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
Microsoft Office 3736 3
СКБ Контур - Контур.Призма 20 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 203 3
Apple iPhone 6 4862 3
Beorg Smart Vision 34 3
Navicon Pharma BI 20 3
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 24 3
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 3
Microsoft Azure 1408 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 969 2
Depositphotos - фотобанк 422 2
Apple iOS 7809 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 2
Linux OS 9940 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 60 2
Microsoft Windows 15659 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 2
Samsung DeX - Desktop eXperience 70 2
Navicon Pharma CRM 12 2
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 14 2
Resco Mobile CRM 5 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Hotbit - криптовалютная биржа 1 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 663 1
HPE GreenLake 53 1
Арлазаров Владимир 227 4
Востриков Юрий 70 3
Алигаджиев Руслан 9 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 2
Озеров Максим 9 2
Верба Артем 2 2
Северюхин Андрей 6 2
Смирнов Евгений 36 2
Аксаков Анатолий 155 1
Лобас Аркадий 33 1
Чаркин Евгений 296 1
Поляков Сергей 73 1
Абакумов Евгений 205 1
Путятинский Сергей 86 1
Рахманкулов Рамиль 6 1
Ермаченков Игорь 3 1
Беленький Александр 36 1
Кириченко Игорь 49 1
Хомков Игорь 46 1
Оганесян Артак 31 1
Fxmsp 6 1
Гришин Дмитрий 208 1
Гольцов Александр 77 1
Набиуллина Эльвира 93 1
Рожков Александр 17 1
Антонов Александр 77 1
Филиппов Александр 15 1
Пятигорский Александр 24 1
Анищенко Александр 4 1
Фомичев Андрей 71 1
Педоренко Андрей 42 1
Башлыков Михаил 23 1
Клявин Владимир 47 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Рубан Олег 4 1
Закрепин Евгений 60 1
Дощенко Сергей 12 1
Рубцов Иван 16 1
Васильев Григорий 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 7
Казахстан - Республика 5527 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 6
Беларусь - Белоруссия 5665 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 4
Украина 7609 4
Китай - Тайвань 3985 3
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 3
Япония 13283 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 3
Европа 21770 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Израиль 2730 3
Сингапур - Республика 1849 2
Азия - Азиатский регион 5530 2
Ближний Восток 2944 2
Америка - Американский регион 2160 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 2
Польша - Республика 1959 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Грузия 1240 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Индия - Bharat 5446 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Америка Латинская 1812 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 604 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 115 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 54
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 15
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 10
Паспорт - Паспортные данные 2508 10
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 115 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 9
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3107 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5974 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4795 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6052 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6154 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
Forbes - Форбс 817 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 960 1
Bloomberg 1287 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
CoinMarKetCap 23 1
Ведомости 998 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Gartner - Гартнер 3556 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
IDC - International Data Corporation 4910 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Frost & Sullivan 203 1
Fortune Global 100 140 1
Moody's Investors Service 135 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 51 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 926 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 2
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 45 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1514 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
CNews AWARDS - награда 519 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 6 1
GITEX Technology - международная выставка 38 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335794, в очереди разбора - 773377.
Создано именных указателей - 166242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще