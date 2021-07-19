Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ренессанс Страхование
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 64
Ренессанс Страхование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Теличева Наталья 125 9
|Образцов Алексей 8 8
|Арлазаров Владимир 118 7
|Фишер Андрей 54 5
|Глушков Иван 9 4
|Шерстобоев Владислав 4 4
|Деев Алексей 6 4
|Карелин Павел 6 4
|Кальмуцкий Олег 8 4
|Али Максим 5 4
|Захаров Алексей 35 4
|Миронович Филипп 7 4
|Владзимирский Антон 9 4
|Гоц Роман 24 4
|Трофимова Татьяна 6 4
|Васильев Кирилл 13 4
|Тыров Илья 11 4
|Ишмамедов Константин 4 3
|Поликарпов Александр 3 3
|Федин Владимир 6 3
|Лебедев Георгий 39 3
|Андрейчук Юрий 6 3
|Петухов Максим 8 3
|Гайдуков Алексей 24 3
|Швецов Денис 11 3
|Паперный Евгений 11 3
|Кошелев Константин 6 3
|Погонин Алексей 5 2
|Петренко Николай 6 2
|Макаров Владимир 52 2
|Рыжий Алексей 4 2
|Шишканов Дмитрий 2 2
|Лобовко Дмитрий 2 2
|Никитенко Дмитрий 2 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Коростелев Павел 5 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Крысина Ольга 109 2
|Гатин Артур 2 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|CNews Analytics 1991 1
|Fortune Global 500 162 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru