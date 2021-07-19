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Ренессанс Страхование


19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций 1
16.06.2021 Группа «Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault 2
13.05.2021 Исследование: каждая третья компания в России из рейтинга Forbes работает на «Битрикс24» 1
18.01.2021 Аналитики TWIN исследовали каналы коммуникаций в российских страховых компаниях 1
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 1
01.06.2020 Как пандемия стала стимулом для развития телемедицины 1
22.05.2020 Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая 1
20.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая 1
27.04.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая 1
17.01.2020 «Билайн» и «Ренессанс Страхование» представили продукты для страхования ДМС и Каско 1
15.01.2020 SAS в России возглавил ее поклонник из IBM 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
23.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
22.10.2019 Россияне продали технологию распознавания документов «Хорватским авиалиниям», победив мощного местного конкурента 1
08.10.2019 ФРИИ инвестирует 10 млн рублей в маркетплейс страховых продуктов 1
26.08.2019 «Ренеcсанс страхование» внедрило систему принятия решений на базе технологий SAS 3
01.07.2019 Россияне научили ИИ распознавать поддельные паспорта в темноте. Видео 1
29.05.2019 Россияне научили «Эльбрусы» находить поддельные паспорта с помощью искусственного интеллекта 1
22.05.2019 Россияне научили смартфоны распознавать счета и накладные за считанные секунды 1
18.02.2019 Smart Engines покажет на MWC 2019 мобильные технологии распознавания 1
21.06.2018 Smart Engines выпустила новую версию системы ИИ для распознавания документов Smart IDReader 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 2
29.05.2018 Продолжается регистрация на конференцию CNews «ИТ в здравоохранении 2018» 1
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
14.03.2018 Россияне создали систему, способную распознавать паспорта со всего мира 1
07.02.2018 «Ренессанс страхование» запускает проект по автоматическому распознаванию документов 2
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
07.08.2017 «Ренессанс страхование» автоматизирует выплаты с помощью блокчейна 1
14.06.2017 В облаках есть все для создания электронного здравоохранения 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
18.11.2016 Вышла новая версия iSpring Suite с поддержкой новейшего стандарта мобильного обучения cmi5 1
17.08.2016 Агенты «Ренессанс страхования» начали использовать мобильные технологии оплаты 2
16.08.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 1
04.02.2016 Кавказский «МегаФон» назначил нового директора по Кабардино-Балкарии 1
12.11.2015 «Ренессанс страхование» создала единую инфраструктуру печати с помощью Konica Minolta 2
24.07.2015 «Ренессанс страхование» расширила функционал мобильной версии сайта 1
27.05.2015 «Ренессанс страхование» предложила полис «страхование дома» в электронном виде 1

Публикаций - 52, упоминаний - 64

Ренессанс Страхование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Smart Engines - Смарт Энджинс 199 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 5
Synology Inc 130 4
Dahua Technology 34 4
СКБ Контур 416 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Доктор рядом - Doc+ 43 3
Logitech 167 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Cisco Systems 2056 3
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 2
SAP SE 3220 2
Комдив 20 2
Microsoft Corporation 11168 2
AlterKnowledge 4 2
Jumio 12 2
MITEK Systems 7 2
Код Безопасности 365 2
3779 2
Yandex - Яндекс 4103 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
IBM 3557 2
SAS Institute 597 2
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 93 2
Oracle Corporation 3363 2
S&T - System Integration and Technology Distribution 17 2
Intek - Интек 5 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
МегаФон Кавказский филиал 192 1
Регион ГК 4 1
Смартфин - 2can&ibox 43 1
Qualys 33 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Альфа-Банк 1127 9
Почта Банк 289 8
АльфаСтрахование СГ 208 7
Совкомбанк ПАО 147 6
Аэрофлот 493 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Sanofi - Санофи 33 4
Локо-Банк 31 4
Максима Лигал - Maxima Legal 5 4
Восточный Банк 108 4
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 4
Ингосстрах СПАО 210 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Qiwi 783 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 3
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 3
Jysan Bank - Жусан банк 3 3
Пепеляев Групп 25 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Dukascopy Bank SA 4 3
Росгосстрах 182 3
ЦИАН - CIAN 39 3
Инвитро - Invitro 35 3
Транснефть 159 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Stada 15 2
Нанолек 9 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Тинькофф страхование 19 1
Europcar 6 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 6 1
Croatia Airlines - Национальная авиакомпания Хорватии - Хорватские авиалинии 1 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Газпромнефть АЗС 5 1
Платежный Центр РНКО 26 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 5
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ГАУЗ СО МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Свердловской области 4 3
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 3
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Минздрав РФ - Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 1 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 12
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 7
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 6
ARM64 - Архитектура процессора 1020 4
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 3
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 2
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 2
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 2
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 7 1
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 33 1
Code 128 - Code 39 - Code 93 - стандарт штрихкода 5 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 34 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 1
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 5 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 8
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 6
Linux OS 4276 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 5
Купибилет - Kupibilet 13 5
Apple macOS 934 4
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 4
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Intel x86 - Архитектура процессора 994 4
Microsoft Windows 10 6676 4
VK - Mail.ru Здоровье 17 3
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 3
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 3
VK - Mail.ru Дети 7 3
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 3
IBM Watson 105 2
Smart Engines - Smart DocumentReader 4 2
Photomath 3 1
HP ServiceGuard 9 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
SAP Sybase 77 1
SAS Enterprise Miner 6 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
IBM Cognos BI 143 1
Федеральная телемедицинская сеть Минздрава России - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС 2 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
Авибус 2 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 115 1
Smart Engines - Smart Document Forensics 1 1
ВымпелКом - Билайн BeelineMED 1 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Теличева Наталья 125 9
Образцов Алексей 8 8
Арлазаров Владимир 118 7
Фишер Андрей 54 5
Глушков Иван 9 4
Шерстобоев Владислав 4 4
Деев Алексей 6 4
Карелин Павел 6 4
Кальмуцкий Олег 8 4
Али Максим 5 4
Захаров Алексей 35 4
Миронович Филипп 7 4
Владзимирский Антон 9 4
Гоц Роман 24 4
Трофимова Татьяна 6 4
Васильев Кирилл 13 4
Тыров Илья 11 4
Ишмамедов Константин 4 3
Поликарпов Александр 3 3
Федин Владимир 6 3
Лебедев Георгий 39 3
Андрейчук Юрий 6 3
Петухов Максим 8 3
Гайдуков Алексей 24 3
Швецов Денис 11 3
Паперный Евгений 11 3
Кошелев Константин 6 3
Погонин Алексей 5 2
Петренко Николай 6 2
Макаров Владимир 52 2
Рыжий Алексей 4 2
Шишканов Дмитрий 2 2
Лобовко Дмитрий 2 2
Никитенко Дмитрий 2 2
Скворцова Вероника 51 2
Коростелев Павел 5 2
Кузнецов Александр 75 2
Крысина Ольга 109 2
Гатин Артур 2 1
Пашенцев Виталий 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 7
Германия - Федеративная Республика 3674 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Европа 3788 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Франция - Французская Республика 2143 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Испания - Барселона 537 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Япония 2811 2
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Иваново 194 1
Хорватия - Республика 118 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Европа Западная 618 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Украина 3398 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Казахстан - Республика 2650 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Россия - Тюменская область 589 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Россия - Пермь 743 1
Россия - Воронеж 693 1
Испания - Королевство 1258 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Канада 1311 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 6 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
Человеческий фактор 127 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 3
Эксперт ГК 13 3
CNews Analytics 1991 1
Fortune Global 500 162 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 4
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 4
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 3
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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