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"Фабрика данных" Константин Зайцев, Руководитель проектов Центра внутреннего консалтинга "Реактор" Инновационного центра "Безопасный транспорт", данные 2023 года
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Мартынова Елена 87 8
|Шадаев Максут 1015 7
|Свинцов Андрей 45 7
|Труненков Сергей 35 7
|Ноян Ольга 10 7
|Чернышенко Дмитрий 566 6
|Лысенко Эдуард 308 6
|Слышкин Василий 129 6
|Хайруллин Айрат 104 6
|Ципорин Павел 102 6
|Албычев Александр 151 6
|Пугачев Павел 63 6
|Петрушин Андрей 110 6
|Шпак Василий 225 6
|Разумовский Дмитрий 121 6
|Логинов Станислав 31 6
|Херсонцев Алексей 93 6
|Драгунов Алексей 25 6
|Сытник Андрей 23 6
|Чернышев Александр 12 5
|Савинов Олег 6 5
|Токарева Мария 10 4
|Хасин Евгений 20 4
|Кондратьев Константин 8 3
|Шевцов Николай 7 3
|Линник Евгений 4 3
|Звонарева Елена 19 3
|Ведерникова Ольга 6 3
|Ильин Андрей 4 3
|Небольсин Артем 4 3
|Кортунов Михаил 8 3
|Евсин Александр 12 2
|Путин Владимир 3187 2
|Филиппов Олег 13 2
|Кабанов Илья 8 2
|Рубин Дмитрий 51 2
|Соколов Максим 27 2
|Зубарев Александр 11 2
|Степанов Александр 22 2
|Рыстенко Михаил 62 2
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