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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы ЦОДД Москвы Центр организации дорожного движения Правительства Москвы Безопасный транспорт Инновационный центр ситуационный центр


 

"Фабрика данных" Константин Зайцев, Руководитель проектов Центра внутреннего консалтинга "Реактор" Инновационного центра "Безопасный транспорт", данные 2023 года


17.02.2025 Приглашаем на GLOBAL TECH FORUM | ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 1
20.11.2024 В Московском Политехе студенты создали умный алгоритм для прогнозирования пешеходного трафика 2
27.03.2024 Российские компании предлагают собственные технологии для работы с большими данными 1
21.02.2024 Конференция CNews «Большие данные 2024» состоится 12 марта 1
07.02.2024 Слежка за гражданами на дорогах станет серьезнее и дороже. Власти Москвы вложат в нее 225 миллионов 2
06.02.2024 Конференция «Большие данные 2024» состоится 12 марта 1
09.01.2024 Simetra обновила транспортную модель Московской агломерации 1
01.11.2023 «Мегафон» ускорил интернет курьерам и водителям такси на время распродаж 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 4
30.05.2023 Специалисты Simetra проводят работы по актуализации транспортной модели Москвы 1
25.05.2023 ЦОДД Правительства Москвы автоматизировал внутренний сервис поддержки на Naumen Service Desk Pro 2
25.05.2023 ЦОДД правительства Москвы автоматизировал внутренний сервис поддержки на Naumen Service Desk Pro 2
14.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
10.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
05.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
03.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
29.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
22.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 3
02.06.2022 Транспортная отрасль доказала реальность импортозамещения в области «больших данных» 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 3
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1
17.12.2020 Власти потратят десятки миллионов, чтобы москвичи могли эффективнее доносить друг на друга в обмен на кепки и гамбургеры 1
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 1
27.03.2018 «Умные» решения «Ростеха» вызвали повышенный интерес на выставке в Амстердаме 1
16.11.2017 Создатель московских «умных» парковок и ЖКХ арестован ФСБ 1
09.11.2017 ФСБ арестовала главу московского «умного транспорта» 1
05.04.2017 «Крок» подвел итоги работы в 2016 году 1
10.02.2017 «Ростелеком» заключил госконтракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2017 году 1
25.10.2016 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за сентябрь 2016 года 1
26.08.2016 Медиакомпании России создали консорциум для разаботок в области VR 1
07.07.2016 Московские водители смогут получать «письма счастья» по электронной почте 2
01.08.2014 «Яндекс.Пробки» появятся на уличных экранах правительства Москвы 1
19.12.2013 SaaS в 7 раз опередил рынок ИТ 1
12.03.2013 ИКТ на транспорте: Лучшие примеры 1
11.02.2013 Информатизация на транспорте: Лучшие примеры 1
23.01.2013 Linxdatacenter построил ЦОД для «Газпром нефти» 1
21.12.2012 В Москве похищено 25 млн рублей при установке видеокамер 2
08.08.2012 Москва потратит 47 млн руб. на оборудование для борьбы со стихийными стоянками 2
11.02.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: январь 2011 года 1

Публикаций - 45, упоминаний - 62

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7410 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 4
Ростелеком 9739 3
8259 3
Oracle Corporation 6705 3
МегаФон 8925 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 3
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 3
UDV group - ТриниДата 7 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 2
Huawei 3946 2
Крок - Croc 1777 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2912 2
ФСО РФ - СВЭКО ФГУП 9 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 2
Интеллектуальные системы будущего 2 2
Naumen - Наумен 627 2
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 100 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3946 2
Концепт Разработка - Concept Software 3 2
First Data - Ферст Дата 5 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
HP Inc. 5691 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
Роскосмос РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 1
Oculus VR 73 1
Sony 6551 1
HTC Corporation 1499 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Broadcom - VMware 2365 1
Softline - Софтлайн 2841 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4909 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 4
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 3
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 3
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 2
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 440 2
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 119 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
Волга-Днепр - авиакомпания 45 2
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 2
Альфа-Банк 1777 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1032 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 2
РЖД - Российские железные дороги 1910 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
МКБ - Московский кредитный банк 560 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 462 2
Ренессанс Страхование 161 2
НТК - Независимая транспортная компания 2 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 21 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 13 1
Велобайк 12 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 58 1
Газпром нефть 622 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 1
Газпром ПАО 1345 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
Почта России ПАО 2119 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2518 24
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 96 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2868 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 7
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 7
Федеральное казначейство России 1783 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 6
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 6
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 6
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 6
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 51 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 432 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 783 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5471 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 316 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 2
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
АЮР - Ассоциация юристов России 43 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 19
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 4
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Microsoft Windows 15717 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 2
Cisco Desk Pro 5 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 704 2
Python - высокоуровневый язык программирования 946 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 1
Siemens MindSphere 26 1
Siemens IoT MindSphere 4 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 50 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 1
Microsoft Codex 22 1
Google Play - Google Store - Android Market 3302 1
Apple - App Store 2898 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
Яндекс.Лавка 232 1
Google Android 14051 1
Apple iOS 7837 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 507 1
Microsoft Azure 1410 1
Microsoft Office 365 943 1
Microsoft Exchange 1717 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 73 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 675 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 289 1
Мартынова Елена 87 8
Шадаев Максут 1015 7
Свинцов Андрей 45 7
Труненков Сергей 35 7
Ноян Ольга 10 7
Чернышенко Дмитрий 566 6
Лысенко Эдуард 308 6
Слышкин Василий 129 6
Хайруллин Айрат 104 6
Ципорин Павел 102 6
Албычев Александр 151 6
Пугачев Павел 63 6
Петрушин Андрей 110 6
Шпак Василий 225 6
Разумовский Дмитрий 121 6
Логинов Станислав 31 6
Херсонцев Алексей 93 6
Драгунов Алексей 25 6
Сытник Андрей 23 6
Чернышев Александр 12 5
Савинов Олег 6 5
Токарева Мария 10 4
Хасин Евгений 20 4
Кондратьев Константин 8 3
Шевцов Николай 7 3
Линник Евгений 4 3
Звонарева Елена 19 3
Ведерникова Ольга 6 3
Ильин Андрей 4 3
Небольсин Артем 4 3
Кортунов Михаил 8 3
Евсин Александр 12 2
Путин Владимир 3187 2
Филиппов Олег 13 2
Кабанов Илья 8 2
Рубин Дмитрий 51 2
Соколов Максим 27 2
Зубарев Александр 11 2
Степанов Александр 22 2
Рыстенко Михаил 62 2
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Россия - РФ - Российская федерация 145163 32
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Россия - ЦФО - Калужская область 985 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1200 6
Россия - СЗФО - Псковская область 633 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3967 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 4
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Россия - ЮФО - Астраханская область 669 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2757 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 891 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13337 1
Бельгия - Королевство 1149 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Нидерланды 3527 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1367 1
Таиланд - Королевство 822 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 248 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Европа 21802 1
Азия - Азиатский регион 5553 1
Беларусь - Белоруссия 5692 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1579 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1485 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 462 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1554 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 919 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3118 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 25
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3124 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 9
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 496 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 5
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1038 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5410 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6980 4
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 373 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5100 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 3
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 393 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1703 3
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5785 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1273 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4162 3
Аудит - аудиторский услуги 2682 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2603 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5855 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5159 2
Аренда 2435 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 167 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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