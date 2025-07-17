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Велобайк
УПОМИНАНИЯ
Велобайк и организации, системы, технологии, персоны:
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
|Собянин Сергей 427 4
|Ликсутов Максим 150 4
|Печатников Анатолий 37 2
|Соколов Дмитрий 67 1
|Колесников Андрей 89 1
|Евсин Александр 12 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Шумилин Александр 8 1
|Куркин Андрей 2 1
|Лядов Михаил 11 1
|Калинко Олег 3 1
|Зубков Евгений 5 1
|Ежов Василий 42 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Строкович Антон 53 1
|Шадаев Максут 1072 1
|Бойко Елена 152 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 372 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Бетсис Павел 100 1
|Кравченко Константин 94 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Меднов Сергей 124 1
|Скачков Юрий 51 1
|Козырев Алексей 326 1
|Херсонцев Алексей 93 1
|Дрейгер Павел 40 1
|Ким Анастасия 1 1
|Изотов Вадим 13 1
|Кулик Вадим 188 1
|Смирнова Оксана 5 1
|Островский Святослав 47 1
|Чуйко Дмитрий 18 1
|Воров Матвей 1 1
|Царев Александр 3 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Ясиновский Леонид 3 1
|Туринге Иван 27 1
|СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 37 1
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 278 1
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