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Велобайк


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 Кикшеринг «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Архангельске и Северодвинске 1
11.07.2024 «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве 1
21.06.2024 Москвичи смогут арендовать электровелосипеды в «Яндекс Go» 1
02.05.2024 Sitronics Group разработала цифровой двойник электровелосипеда для оперативного подключения новых моделей к системе управления сервисом «Велобайк» 1
21.08.2023 В сервисе «МультиТранспорт» появились поездки на такси и самокатах 1
30.06.2023 Запустили КХД с нуля за 6 месяцев: кейс СК «Пульс» и Yandex Cloud 1
20.06.2023 Sitronics Group разработала ПО для управления велосипедами московского городского проката «Велобайк» 2
08.11.2021 ВТБ предложит клиентам других банков бесплатно протестировать свои продукты и сервисы 1
02.11.2021 Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске 1
27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 1
09.06.2018 «Яндекс.Карты» научились прокладывать велосипедные маршруты 1
08.12.2014 Банк Москвы призывает чиновников дать определение отечественному ПО 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Велобайк и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7902 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1345 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13455 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 1
HP Inc. 5724 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
Microsoft Corporation 24947 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1663 1
Diasoft - Диасофт 953 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
Цифра ГК 2496 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 278 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 492 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 23 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Газпром нефть 646 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 11 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 135 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 105 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - Пульс СК - Пульс Страховая компания - Pulse Insurance - Тюмень-Полис 6 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 104 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1422 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 628 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2622 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 103 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 46 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1411 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2768 1
Федеральное казначейство России 1829 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69388 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54054 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22117 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14166 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5946 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11734 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16414 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21344 3
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Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1218 2
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Google Android 14380 4
Apple iOS 8026 4
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Московский метрополитен - МультиТранспорт 3 2
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Siemens MindSphere 26 1
Siemens IoT MindSphere 4 1
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 278 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2076 1
CNews AWARDS - награда 530 1
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