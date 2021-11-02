Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске

Пользователи ВТБ Онлайн до конца года получат возможность войти в мобильное приложение, оставаясь в маске. Идентификация проходит с использованием умных часов или браслета на iOS и Android. Подобная функция появится на российском рынке впервые.



Маска, я тебя знаю

Мобильное приложение ВТБ Онлайн до конца года научится распознавать клиентов в маске. Чтобы войти в приложение, не снимая маску, пользователю необходимо подключить смарт-часы или браслет к своему смартфону через Bluetooth. После этого достаточно поднести гаджеты к телефону на несколько секунд и дождаться оповещения «Устройство найдено».

Без лишнего риска

«Пандемия приучила нас постоянно носить маски в общественных местах: в офисе, транспорте, торговых центрах, во время концертов и других публичных активностей. Это требование безопасности, которое помогает остановить распространение коронавируса, но сопряжено с рядом бытовых неудобств. Одним из них является разблокировка смартфона и мобильных приложений, в том числе — банковских. Это особенно неудобно в магазинах, когда вам требуется провести оплату или совершить перевод. С учетом того, что большинство пользователей заходит в свои смартфоны через слепок лица, мы решили первыми урегулировать этот вопрос для удобства и защиты наших клиентов. Теперь привычные финансовые операции доступны им даже в маске — без лишнего риска для здоровья и с соблюдением всех правил безопасности», — отметил Анатолий Печатников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

На всех платформах

Вход в ВТБ Онлайн станет доступен пользователям на iOS с помощью Apple Watch и всех видов устройств (умные часы и браслеты) на Android. Функционал будет запущен для всех клиентов мобильного приложения ВТБ до конца текущего года.





Мобильное приложение ВТБ Онлайн до конца года научится распознавать клиентов в маске

За последние несколько месяцев ВТБ Онлайн запустил такие сервисы, как отслеживание и пополнение баланса транспортной карты "Тройка" и парковочного счета, аренда велосипедов "Велобайк" и услуги НПФ ВТБ. Кроме того, появилась возможность обмена валюты по заданному курсу для клиентов "Привилегии" и "Прайм".



Сегодня ВТБ Онлайн пользуются более 11,8 млн клиентов банка.