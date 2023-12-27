Мобильное приложение Mobile app Мобильные решения Мобильные сервисы Мобильная разработка
|27.12.2023
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ОТП Банк запускает сторис в мобильном приложении
Клиентам ОТП Банка стал доступен формат сторис в мобильном приложении. Этот удобный канал коммуникации с сегодняшнего дня автоматически зарабо
|26.12.2023
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В Банке «Дом.РФ» теперь можно оформить е-закладную через мобильное приложение
Банк «Дом.РФ» запустил сервис по оформлению электронной закладной во время ипотечной сделки в мобильном приложении банка. Цифровой документ подписывается простой электронной подписью (ПЭП) в смартфоне клиента без дополнительной идентификации. Услуга предоставляется бесплатно. Об этом CN
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Мобильность в бизнесе 2023
Мобильность в бизнесе 2023 Рынок мобильной разработки в 2022 г. рос в три раза медленнее, чем в 2021 г. Однако 2023 г. о
|21.12.2023
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Модульбанк запустил мобильное приложение CafeStoreAnalytics для владельцев кофеен
Модульбанк и платформа CafeStore запустили мобильное приложение для аналитики продаж в кофейнях – CafeStoreAnalytics. Приложение позволит оценить состояние дел в кофейне в два клика на телефоне, не открывая большие отчеты с компьютера.
|21.12.2023
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Мобильное приложение Совкомбанка попало в топ-3 рейтинга Markswebb
ложений для физических лиц Mobile Banking Rank, которое проводит аналитическое агентство Markswebb. Мобильное приложение «Халва – Совкомбанк», поднявшись на 8 позиций, заняло третью строчку рей
|18.12.2023
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Только треть российских онлайн-платформ доступны для людей с нарушением зрения и моторики
оровья может воспользоваться им самостоятельно, без посторонней помощи. Для незрячих людей сайт или мобильное приложение доступны, если они адаптированы для программ экранного доступа – скринри
|13.12.2023
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Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.бизнес» – мобильное приложение для бизнеса
Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильное приложение для юридических лиц. Оно стало функциональнее и удобнее. Сегодня «БСПБ.бизнес» – это полноценный канал дистанционного обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представ
|11.12.2023
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От санкций к инновациям: как меняется рынок мобильных приложений
восприятии веб-версии и приложения. 44% опрошенных клиентов оказались довольны веб-версией, а 45% — мобильным приложением. В ноябре мы еще раз опросили пользователей и выяснили, что для 75% ауд
|11.12.2023
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Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на планшете Т1100 российского производителя оборудования Fplus
работе, так и в переноске. Также устройство оснащено высокопроизводительным процессором, имеет большой объем оперативной памяти (до 128 Гб), камеру высокого разрешения и аккумулятор высокой емкости. Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на планшете Т1100 российского производителя оборудования Fplus Благодаря своим характеристикам планшет подойдет сотрудникам, которые часто р
|05.12.2023
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«Мойофис» обновил мобильное приложение для ОС «Аврора»
«Мойофис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, выпустил обновленное мобильное приложение «Мойофис документы» для ОС «Аврора». В релизе 1.3 был добавлены ряд функций, повышающих комфорт при работе с текстовыми и табличными файлами на устройствах с данной операци
|30.11.2023
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ИT-агентство Future: сайты московских торговых центров теряют аудиторию из-за отсутствия мобильной разработки
коммуникации с потребителем. Это инструмент цифровизации и №1 для повышения продаж. Не использовать мобильное приложение для своего бизнеса — значит терять конкурентоспособность и тормозить раз
|29.11.2023
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Эксперты выяснили, как пользователи оценивают полезность мобильных приложений девелоперов
еров внедрили функционал для проживания и взаимодействия с управляющими компаниями, 44% акцентировали внимание на этапе продаж, а 25% разработали системы управления умным домом. «В вопросе разработки мобильных приложений девелоперские компании сегодня вынуждены опираться на собственный опыт ввиду отсутствия большой выборки данных и нежелания обмениваться между собой информацией. Для этого и
|24.11.2023
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Мобильное приложение ВТБ Онлайн получило серебро «рейтинга Рунета»
ожет распространяться через официальные магазины, а также его не нужно обновлять самостоятельно. «В мобильном приложении ВТБ Онлайн мы сохранили привычный интерфейс, дизайн и логику сервиса, чт
|14.11.2023
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Новые возможности продвижения мобильных приложений в RuStore
ка, он может увидеть рекламу других финансовых сервисов. Для продвижения необходимо выбрать объект «Мобильное приложение» и добавить в рекламном кабинете ссылку на приложение в магазине. В каче
|14.11.2023
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Мобильным приложением «Мой ID» пользуются уже 40 тыс. москвичей
тнерам. Чтобы настроить доступ к информации о количестве баллов, надо авторизоваться в приложении и добавить «Миллион призов» в список избранных во вкладке «Сервисы» раздела «Управление документами». Мобильное приложение «Мой ID» дает быстрый доступ к данным 12 документов, в том числе паспорта, водительских прав, ИНН, СНИЛС, полиса ОМС и единого читательского билета. Это упрощает процесс за
|08.11.2023
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Оплата ЖКХ доступна в мобильном приложении «Ренессанс банка»
В мобильном приложении «Ренессанс банка» появилась мгновенная оплата жилищно-коммунальных услуг. Пользователи сервиса могут за несколько кликов вносить платежи за жилье, электроэнергию, газ, воду
|07.11.2023
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eXpress доступен в российском магазине мобильных приложений RuStore
озволяет всегда быть на связи с пользователем и напоминать ему об обновлениях: новостях, входящих сообщениях и звонках, разного рода запросах и действиях. *** RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений. Магазин разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры. В ноябре 2022 г. Правительство России включило отечественный магазин при
|13.11.2023
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Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы
абочий процесс. Одним из самых популярных сервисов остаются Google Задачи — это бесплатный вариант от Google, который позволяет создавать списки дел и управлять ими. Он доступен через веб-интерфейс и мобильные приложения для Android и iOS. .flex-wrap { display: flex; justify-content: center; align-items: flex-start; } .flex-wrap p:first-child { margin-top: 23px; } .flex-wrap p { margin-left
|31.10.2023
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6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы
спользование платформы Android Open Source Project (AOSP) — условно бесплатной и поставляющейся без мобильных сервисов Google. Существуют также мобильная ОС от компании «Астра» и мобильная плат
|31.10.2023
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Лишь 8 из 50 крупнейших российских разработчиков мобильных приложений работают с ОС «Аврора»
Мировой рынок мобильной разработки По данным Statista, число пользователей смартфонов в 2022 г. оцени
|26.10.2023
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Оплата онлайн-игр в мобильном приложении «Почта банка» выросла в 1,5 раза
ырос в 1,5 раза. Средняя сумма такого платежа увеличилась на 25% и составляет сегодня 335 руб. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка». Активнее всего возможностью оплачивать онлайн-игры в мобильном приложении «Почта банка» пользуются клиенты из Ростова-на-дону, Саратова, Москвы, Твери и Ставрополя. В то же время самый большой средний чек платежа – у жителей Санкт-Петербурга, Мос
|24.10.2023
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iSpring выяснила предпочтения пользователей мобильных приложений для онлайн-обучения
Большинство пользователей мобильных приложений для онлайн-обучения предпочитают использовать устройства Apple, Samsung и Xiaomi на русском языке. Для учебы они выбирают преимущественно дневное время. Причем проходят кур
|19.10.2023
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Банк «Синара» увеличил продажи банковских продуктов в мобильном приложении благодаря компании Rubbles
Банк «Синара» запустил канал Stories в мобильном приложении для продвижения своих продуктов. За полгода конверсия в продажу в новом канале достигла 5%. Получить такой результат помог опыт компании Rubbles, которая уже девять лет соз
|19.10.2023
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В мобильном приложении Multifactor появился push-сервис собственной разработки
ogle Firebase и Huawei Mobile Services. Теперь для устройств на ОС Android стал доступен push-сервис Pushed собственной разработки компании «Мультифактор». Если у пользователя ранее не было настроено мобильное приложение Multifactor, то сначала проверка доступности устройства будет проходить с сервисов Google Firebase, затем с Huawei Push Kit. Только при недоступности обоих сервисов проверк
|09.10.2023
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«Мамонт» приложился к Google Play: мошенники предлагают оформить покупки с помощью вируса-шпиона
едлогом оформления доставки товара скамеры просят жертву скачать и установить из фейкового магазина мобильное приложение сервиса объявлений, под которое замаскирован шпионский Android-троян. Ви
|03.10.2023
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«Яндекс путешествия» запустили продажу ж/д билетов в мобильном приложении
данные карты «РЖД бонус», то баллы за покупку начислятся автоматически. «Всего за семь месяцев наше мобильное приложение установили более пяти миллионов пользователей. Сотням тысяч людей мы пом
|13.09.2023
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Модульбанк запустил SDK для интеграции интернет-эквайринга в мобильные приложения
правляться в браузер для подтверждения платежа, все действия будут реализованы в одном окне прямо в мобильном приложении. От пользователя потребуется меньше действий для оплаты, что может полож
|05.09.2023
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«Деловые линии» обновили мобильные приложения для отправки грузов
ртой, но и через Систему быстрых платежей (СБП), а также применить промокод при оформлении заказа в мобильном приложении. Всего у логистического оператора два мобильных приложения: «Деловые лин
|29.08.2023
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Технологии Smart Engines распознают номер телефона в мобильном приложении «Райффайзен банка»
QR-кодов и распознавания данных банковских карт. «Мы очень гордимся тем, что наше ИИ-решение для распознавания телефонных номеров пользуется таким высоким спросом. Ранее его уже интегрировали в свои мобильные приложения Альфа-банк и МКБ. Теперь функционал станет доступен и клиентам «Райффайзен банка», – сказал генеральный директор Smart Engines кандидат технических наук Владимир Арлазаров.
|25.08.2023
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Банк «Синара» запустил операции с юанем в мобильном приложении
для переводов. Теперь клиенты-физические лица могут легко открывать счета или вклады, осуществлять конверсионные операции и переводить денежные средства в китайской валюте ‒ юанях, непосредственно в мобильном приложении банка. Бесплатное открытие счета доступно как в офисах банка «Синара», так и в системе ДБО. «Мы ожидаем, что новые операции с юанем в мобильном приложении будут вост
|24.08.2023
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Число пользователей мобильного приложения «Удмуртия транспорт» выросло в 6 раз
прозрачность пассажирских перевозок», – сказал исполнительный директор АО «ИПОПАТ» Руслан Гиниятов. Мобильное приложение для пассажира, как верхушка айсберга, базируется на работе комплексной ц
|15.08.2023
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В «Вышке» создали мобильное приложение для оценки речевого развития детей
н оценивает понимание и порождение речи на всех уровнях языка и учитывает множество лингвистических, психолингвистических и психометрических параметров, важных для создания таких инструментов. Теперь мобильное приложение КОРАБЛИК доступно в электронном магазине RuStore. Инструмент был создан в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Устойчивый мозг: нейрокогнитивные технологии адаптации, об
|04.08.2023
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Модернизация мобильного приложения «Рив гош» позволила увеличить объем продаж в 3,5 раза
«Улучшение пользовательского опыта позволило увеличить долю заказов через мобильное приложение на 75%», — отметили представители департамента электронной коммерции «Ри
|01.08.2023
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«Почта банк» запустил сервис распознавания номера телефона в мобильном приложении
«Почта банк» запустил технологию распознавания телефонных номеров для перевода средств через Систему быстрых платежей (СБП) в своем мобильном приложении. Больше не надо вручную вводить номер телефона, если его нет в списке контактов, – просто наведите камеру смартфона на напечатанный или рукописный текст, и система безошибо
|25.07.2023
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RuStore выходит на международный рынок мобильной разработки
ее 500 зарубежных приложений, среди которых популярная социальная сеть Likee, онлайн-игра PUBG и мобильные игры от известного китайского издателя 37 Games. ** RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банк
|19.07.2023
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Мобильное приложение «Триколора» теперь можно использовать вместо пульта
рямом эфире, можно запустить на телевизоре одной кнопкой. Чтобы начать пользоваться функцией дистанционного управления, нужно авторизоваться в приложении и привязать приемник к мобильному устройству. Мобильное приложение «Второй экран» доступно пользователям с осени 2022 г. Изначально четыре раздела предлагали пользователям актуальную телепрограмму каналов, входящих в подписки оператора, а
|07.07.2023
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ЦППК обновила мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК»
его, что мы и делаем. Так, среди прочего, теперь пользователям доступна возможность оформить выписку справки об опоздании, получить ее на электронную почту и сохранить в телефон». Компания запустила мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК» в 2018 г. Через него, в частности, можно проложить маршрут путешествия, узнать время до ближайшего поезда и время в пути, стоимость билетов, изме
|04.07.2023
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«Магнит» интегрирует сервис «Магнит доставка в свое основное мобильное приложение
«Магнит» интегрирует сервис «Магнит доставка» в свое основное мобильное приложение. Это позволит улучшить покупательский опыт и значительно нарастить количество пользователей сервиса собственной доставки ритейлера. Об этом CNews сообщили представители ком
|28.06.2023
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Клиенты «Ленты» смогут оплачивать покупки в мобильном приложении сети
зависит от того, карта какой платежной системы есть у клиента, для его подключения необходимо иметь мобильное приложение банка. Сервис оплаты работает на операционных системах Android и iOS. Чт
|29.06.2023
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«КриптоПро Ключ» – новое слово в безопасности мобильной подписи
акже разрабатывается ряд законченных приложений на их основе, семейство которых откроют одноименное мобильное приложение «КриптоПро Ключ» и мобильное приложение «МойКлюч» от SafeTech. Де
Мобильное приложение и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 2959 69
|Арлазаров Владимир 203 62
|Шадаев Максут 818 62
|Чугунов Никита 77 48
|Гуральников Сергей 164 37
|Ермолаев Артем 369 37
|Чаркин Евгений 275 34
|Исаев Максим 54 34
|Богачев Игорь 178 34
|Прохоров Фёдор 83 33
|Натрусов Артем 252 33
|Леушев Андрей 71 32
|Сафронов Юрий 67 30
|Лысенко Эдуард 289 30
|Халяпин Сергей 82 30
|Орлик Сергей 82 29
|Дуров Павел 267 29
|Никифоров Николай 1134 29
|Орловский Виктор 358 28
|Мацоцкий Сергей 177 27
|Медведев Дмитрий 1642 27
|Сергунина Наталья 352 26
|Шевченко Владимир 144 26
|Реймер Денис 54 26
|Козлов Михаил 169 25
|Козырев Алексей 297 24
|Шакиров Марат 59 24
|Громов Иван 102 23
|Масарская Наталия 36 23
|Скородумов Анатолий 65 23
|Макаров Станислав 117 23
|Демидов Сергей 111 23
|Фридман Илья 42 23
|Куртяник Надежда 137 23
|Сычев Артем 64 23
|Чернышенко Дмитрий 531 23
|Свердлов Михаил 33 23
|Хрусталев Александр 32 23
|Астахов Константин 23 22
|Меднов Сергей 124 22
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