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Мобильное приложение Mobile app Мобильные решения Мобильные сервисы Мобильная разработка

Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка


27.12.2023 ОТП Банк запускает сторис в мобильном приложении

Клиентам ОТП Банка стал доступен формат сторис в мобильном приложении. Этот удобный канал коммуникации с сегодняшнего дня автоматически зарабо
26.12.2023 В Банке «Дом.РФ» теперь можно оформить е-закладную через мобильное приложение

Банк «Дом.РФ» запустил сервис по оформлению электронной закладной во время ипотечной сделки в мобильном приложении банка. Цифровой документ подписывается простой электронной подписью (ПЭП) в смартфоне клиента без дополнительной идентификации. Услуга предоставляется бесплатно. Об этом CN
Мобильность в бизнесе 2023

Мобильность в бизнесе 2023 Рынок мобильной разработки в 2022 г. рос в три раза медленнее, чем в 2021 г. Однако 2023 г. о
21.12.2023 Модульбанк запустил мобильное приложение CafeStoreAnalytics для владельцев кофеен

Модульбанк и платформа CafeStore запустили мобильное приложение для аналитики продаж в кофейнях – CafeStoreAnalytics. Приложение позволит оценить состояние дел в кофейне в два клика на телефоне, не открывая большие отчеты с компьютера.

21.12.2023 Мобильное приложение Совкомбанка попало в топ-3 рейтинга Markswebb

ложений для физических лиц Mobile Banking Rank, которое проводит аналитическое агентство Markswebb. Мобильное приложение «Халва – Совкомбанк», поднявшись на 8 позиций, заняло третью строчку рей
18.12.2023 Только треть российских онлайн-платформ доступны для людей с нарушением зрения и моторики

оровья может воспользоваться им самостоятельно, без посторонней помощи. Для незрячих людей сайт или мобильное приложение доступны, если они адаптированы для программ экранного доступа – скринри
13.12.2023 Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.бизнес» – мобильное приложение для бизнеса

Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильное приложение для юридических лиц. Оно стало функциональнее и удобнее. Сегодня «БСПБ.бизнес» – это полноценный канал дистанционного обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представ
11.12.2023 От санкций к инновациям: как меняется рынок мобильных приложений

восприятии веб-версии и приложения. 44% опрошенных клиентов оказались довольны веб-версией, а 45% — мобильным приложением. В ноябре мы еще раз опросили пользователей и выяснили, что для 75% ауд
11.12.2023 Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на планшете Т1100 российского производителя оборудования Fplus

работе, так и в переноске. Также устройство оснащено высокопроизводительным процессором, имеет большой объем оперативной памяти (до 128 Гб), камеру высокого разрешения и аккумулятор высокой емкости. Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на планшете Т1100 российского производителя оборудования Fplus Благодаря своим характеристикам планшет подойдет сотрудникам, которые часто р
05.12.2023 «Мойофис» обновил мобильное приложение для ОС «Аврора»

«Мойофис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, выпустил обновленное мобильное приложение «Мойофис документы» для ОС «Аврора». В релизе 1.3 был добавлены ряд функций, повышающих комфорт при работе с текстовыми и табличными файлами на устройствах с данной операци
30.11.2023 ИT-агентство Future: сайты московских торговых центров теряют аудиторию из-за отсутствия мобильной разработки

коммуникации с потребителем. Это инструмент цифровизации и №1 для повышения продаж. Не использовать мобильное приложение для своего бизнеса — значит терять конкурентоспособность и тормозить раз
29.11.2023 Эксперты выяснили, как пользователи оценивают полезность мобильных приложений девелоперов

еров внедрили функционал для проживания и взаимодействия с управляющими компаниями, 44% акцентировали внимание на этапе продаж, а 25% разработали системы управления умным домом. «В вопросе разработки мобильных приложений девелоперские компании сегодня вынуждены опираться на собственный опыт ввиду отсутствия большой выборки данных и нежелания обмениваться между собой информацией. Для этого и
24.11.2023 Мобильное приложение ВТБ Онлайн получило серебро «рейтинга Рунета»

ожет распространяться через официальные магазины, а также его не нужно обновлять самостоятельно. «В мобильном приложении ВТБ Онлайн мы сохранили привычный интерфейс, дизайн и логику сервиса, чт
14.11.2023 Новые возможности продвижения мобильных приложений в RuStore

ка, он может увидеть рекламу других финансовых сервисов. Для продвижения необходимо выбрать объект «Мобильное приложение» и добавить в рекламном кабинете ссылку на приложение в магазине. В каче
14.11.2023 Мобильным приложением «Мой ID» пользуются уже 40 тыс. москвичей

тнерам. Чтобы настроить доступ к информации о количестве баллов, надо авторизоваться в приложении и добавить «Миллион призов» в список избранных во вкладке «Сервисы» раздела «Управление документами». Мобильное приложение «Мой ID» дает быстрый доступ к данным 12 документов, в том числе паспорта, водительских прав, ИНН, СНИЛС, полиса ОМС и единого читательского билета. Это упрощает процесс за
08.11.2023 Оплата ЖКХ доступна в мобильном приложении «Ренессанс банка»

В мобильном приложении «Ренессанс банка» появилась мгновенная оплата жилищно-коммунальных услуг. Пользователи сервиса могут за несколько кликов вносить платежи за жилье, электроэнергию, газ, воду
07.11.2023 eXpress доступен в российском магазине мобильных приложений RuStore

озволяет всегда быть на связи с пользователем и напоминать ему об обновлениях: новостях, входящих сообщениях и звонках, разного рода запросах и действиях. *** RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений. Магазин разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры. В ноябре 2022 г. Правительство России включило отечественный магазин при
13.11.2023 Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы

абочий процесс. Одним из самых популярных сервисов остаются Google Задачи — это бесплатный вариант от Google, который позволяет создавать списки дел и управлять ими. Он доступен через веб-интерфейс и мобильные приложения для Android и iOS. .flex-wrap { display: flex; justify-content: center; align-items: flex-start; } .flex-wrap p:first-child { margin-top: 23px; } .flex-wrap p { margin-left
31.10.2023 6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы

спользование платформы Android Open Source Project (AOSP) — условно бесплатной и поставляющейся без мобильных сервисов Google. Существуют также мобильная ОС от компании «Астра» и мобильная плат
31.10.2023 Лишь 8 из 50 крупнейших российских разработчиков мобильных приложений работают с ОС «Аврора»

Мировой рынок мобильной разработки По данным Statista, число пользователей смартфонов в 2022 г. оцени
26.10.2023 Оплата онлайн-игр в мобильном приложении «Почта банка» выросла в 1,5 раза

ырос в 1,5 раза. Средняя сумма такого платежа увеличилась на 25% и составляет сегодня 335 руб. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка». Активнее всего возможностью оплачивать онлайн-игры в мобильном приложении «Почта банка» пользуются клиенты из Ростова-на-дону, Саратова, Москвы, Твери и Ставрополя. В то же время самый большой средний чек платежа – у жителей Санкт-Петербурга, Мос
24.10.2023 iSpring выяснила предпочтения пользователей мобильных приложений для онлайн-обучения

Большинство пользователей мобильных приложений для онлайн-обучения предпочитают использовать устройства Apple, Samsung и Xiaomi на русском языке. Для учебы они выбирают преимущественно дневное время. Причем проходят кур
19.10.2023 Банк «Синара» увеличил продажи банковских продуктов в мобильном приложении благодаря компании Rubbles

Банк «Синара» запустил канал Stories в мобильном приложении для продвижения своих продуктов. За полгода конверсия в продажу в новом канале достигла 5%. Получить такой результат помог опыт компании Rubbles, которая уже девять лет соз
19.10.2023 В мобильном приложении Multifactor появился push-сервис собственной разработки

ogle Firebase и Huawei Mobile Services. Теперь для устройств на ОС Android стал доступен push-сервис Pushed собственной разработки компании «Мультифактор». Если у пользователя ранее не было настроено мобильное приложение Multifactor, то сначала проверка доступности устройства будет проходить с сервисов Google Firebase, затем с Huawei Push Kit. Только при недоступности обоих сервисов проверк
09.10.2023 «Мамонт» приложился к Google Play: мошенники предлагают оформить покупки с помощью вируса-шпиона

едлогом оформления доставки товара скамеры просят жертву скачать и установить из фейкового магазина мобильное приложение сервиса объявлений, под которое замаскирован шпионский Android-троян. Ви
03.10.2023 «Яндекс путешествия» запустили продажу ж/д билетов в мобильном приложении

данные карты «РЖД бонус», то баллы за покупку начислятся автоматически. «Всего за семь месяцев наше мобильное приложение установили более пяти миллионов пользователей. Сотням тысяч людей мы пом
13.09.2023 Модульбанк запустил SDK для интеграции интернет-эквайринга в мобильные приложения

правляться в браузер для подтверждения платежа, все действия будут реализованы в одном окне прямо в мобильном приложении. От пользователя потребуется меньше действий для оплаты, что может полож
05.09.2023 «Деловые линии» обновили мобильные приложения для отправки грузов

ртой, но и через Систему быстрых платежей (СБП), а также применить промокод при оформлении заказа в мобильном приложении. Всего у логистического оператора два мобильных приложения: «Деловые лин
29.08.2023 Технологии Smart Engines распознают номер телефона в мобильном приложении «Райффайзен банка»

QR-кодов и распознавания данных банковских карт. «Мы очень гордимся тем, что наше ИИ-решение для распознавания телефонных номеров пользуется таким высоким спросом. Ранее его уже интегрировали в свои мобильные приложения Альфа-банк и МКБ. Теперь функционал станет доступен и клиентам «Райффайзен банка», – сказал генеральный директор Smart Engines кандидат технических наук Владимир Арлазаров.
25.08.2023 Банк «Синара» запустил операции с юанем в мобильном приложении

для переводов. Теперь клиенты-физические лица могут легко открывать счета или вклады, осуществлять конверсионные операции и переводить денежные средства в китайской валюте ‒ юанях, непосредственно в мобильном приложении банка. Бесплатное открытие счета доступно как в офисах банка «Синара», так и в системе ДБО. «Мы ожидаем, что новые операции с юанем в мобильном приложении будут вост
24.08.2023 Число пользователей мобильного приложения «Удмуртия транспорт» выросло в 6 раз

прозрачность пассажирских перевозок», – сказал исполнительный директор АО «ИПОПАТ» Руслан Гиниятов. Мобильное приложение для пассажира, как верхушка айсберга, базируется на работе комплексной ц
15.08.2023 В «Вышке» создали мобильное приложение для оценки речевого развития детей

н оценивает понимание и порождение речи на всех уровнях языка и учитывает множество лингвистических, психолингвистических и психометрических параметров, важных для создания таких инструментов. Теперь мобильное приложение КОРАБЛИК доступно в электронном магазине RuStore. Инструмент был создан в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Устойчивый мозг: нейрокогнитивные технологии адаптации, об
04.08.2023 Модернизация мобильного приложения «Рив гош» позволила увеличить объем продаж в 3,5 раза

«Улучшение пользовательского опыта позволило увеличить долю заказов через мобильное приложение на 75%», — отметили представители департамента электронной коммерции «Ри
01.08.2023 «Почта банк» запустил сервис распознавания номера телефона в мобильном приложении

«Почта банк» запустил технологию распознавания телефонных номеров для перевода средств через Систему быстрых платежей (СБП) в своем мобильном приложении. Больше не надо вручную вводить номер телефона, если его нет в списке контактов, – просто наведите камеру смартфона на напечатанный или рукописный текст, и система безошибо
25.07.2023 RuStore выходит на международный рынок мобильной разработки

ее 500 зарубежных приложений, среди которых популярная социальная сеть Likee, онлайн-игра PUBG и мобильные игры от известного китайского издателя 37 Games. ** RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банк
19.07.2023 Мобильное приложение «Триколора» теперь можно использовать вместо пульта

рямом эфире, можно запустить на телевизоре одной кнопкой. Чтобы начать пользоваться функцией дистанционного управления, нужно авторизоваться в приложении и привязать приемник к мобильному устройству. Мобильное приложение «Второй экран» доступно пользователям с осени 2022 г. Изначально четыре раздела предлагали пользователям актуальную телепрограмму каналов, входящих в подписки оператора, а

07.07.2023 ЦППК обновила мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК»

его, что мы и делаем. Так, среди прочего, теперь пользователям доступна возможность оформить выписку справки об опоздании, получить ее на электронную почту и сохранить в телефон». Компания запустила мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК» в 2018 г. Через него, в частности, можно проложить маршрут путешествия, узнать время до ближайшего поезда и время в пути, стоимость билетов, изме
04.07.2023 «Магнит» интегрирует сервис «Магнит доставка в свое основное мобильное приложение

«Магнит» интегрирует сервис «Магнит доставка» в свое основное мобильное приложение. Это позволит улучшить покупательский опыт и значительно нарастить количество пользователей сервиса собственной доставки ритейлера. Об этом CNews сообщили представители ком
28.06.2023 Клиенты «Ленты» смогут оплачивать покупки в мобильном приложении сети

зависит от того, карта какой платежной системы есть у клиента, для его подключения необходимо иметь мобильное приложение банка. Сервис оплаты работает на операционных системах Android и iOS. Чт
29.06.2023 «КриптоПро Ключ» – новое слово в безопасности мобильной подписи

акже разрабатывается ряд законченных приложений на их основе, семейство которых откроют одноименное мобильное приложение «КриптоПро Ключ» и мобильное приложение «МойКлюч» от SafeTech. Де

Публикаций - 9988, упоминаний - 11793

Мобильное приложение и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10908 1303
Google LLC 11409 623
Yandex - Яндекс 6516 609
Apple Inc 11679 543
Microsoft Corporation 24095 505
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3316 416
Ростелеком 10748 416
7681 333
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8439 316
Samsung Electronics 9986 291
Meta Platforms - Facebook 4372 284
SAP SE 5119 276
МегаФон 7872 256
Telegram Group 1498 232
VK - Mail.ru Group 3282 227
IBM - International Business Machines Corp 9350 207
Oracle Corporation 6521 199
Huawei 3705 187
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5639 163
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2714 149
X Corp - Twitter 2804 137
Intel Corporation 11920 129
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 322 123
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4542 123
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2054 118
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 112
Крок - Croc 1764 109
Xiaomi 1518 102
Amazon Inc - Amazon.com 2905 101
Cisco Systems 5013 96
HP Inc. 5627 93
Цифра ГК 2282 93
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3056 89
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1158 86
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 373 84
Softline - Софтлайн 2398 83
Directum - Директум 1012 80
Lenovo Motorola 3491 80
Citrix Systems 799 70
Broadcom - VMware 2267 70
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6599 777
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2629 328
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1043 266
Альфа-Банк 1685 216
Visa International 1923 204
Лента - Сеть розничной торговли 1913 191
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1854 188
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 884 150
Почта России ПАО 2007 146
Открытие ФК - Банк Открытие 525 136
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2037 119
ПСБ - Промсвязьбанк 798 116
РЖД - Российские железные дороги 1795 111
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1462 110
ГПБ - Газпромбанк 1023 106
Почта Банк 427 102
НСПК - Национальная система платежных карт 735 98
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 426 96
Qiwi 978 92
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 87
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1139 86
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 939 84
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6793 83
ВТБ - ВТБ24 662 81
Магнит - Тандер - сеть магазинов 759 79
Связной ГК 1359 75
Интеррос - Росбанк АКБ 603 64
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 759 62
МТС Трэвел - MTS Travel 111 61
МКБ - Московский кредитный банк 540 61
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 59
Евросеть 1402 59
Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 314 58
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 508 57
Uber 320 54
X5 Group - Перекрёсток 492 54
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 54
Газпром нефть 558 52
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 626 52
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10531 468
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4306 292
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2811 212
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1749 210
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1269 180
Правительство Москвы 2217 175
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5475 164
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4717 164
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2658 158
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2931 150
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3469 131
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5107 125
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4165 119
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3166 100
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2572 98
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1795 96
Федеральное казначейство России 1654 95
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3119 89
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1303 84
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1637 77
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1792 71
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 934 66
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2595 61
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1128 57
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2110 56
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2319 52
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 750 48
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 713 38
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 35
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 194 35
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 597 34
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1018 32
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1307 30
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1300 28
Судебная власть - Judicial power 2219 26
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 494 26
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 24
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 321 23
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 112 23
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 740 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6183 108
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 560 32
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 30
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 25
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 650 22
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2660 18
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 274 16
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 119 15
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 185 12
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 110 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 449 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 1000 10
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 9
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 243 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 8
ФРИ - Фонд Развития Интернет 151 8
OWASP - Open Web Application Security Project 81 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 271 7
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 105 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 275 7
АФТ - Ассоциация Финтех 110 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 231 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 83 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 66 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 5
Единая Россия - Политическая партия 286 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 4
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 34 4
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 73 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 45 4
ЛДПР 101 3
Интернет-видео - ассоциация 18 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59308 3415
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44781 3224
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22855 2502
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19399 2196
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26869 1912
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13544 1700
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22775 1282
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28267 1278
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4542 1263
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11742 1141
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9748 933
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23959 896
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5767 727
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4120 640
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7002 593
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Apple iOS 7369 1980
Google Play - Google Store - Android Market 3152 952
Apple - App Store 2773 918
Apple iPhone - серия смартфонов 6885 602
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4637 535
Microsoft Windows 15051 487
Apple iPad 3803 357
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 694 282
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1613 263
Linux OS 9137 241
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 533 217
Apple iPhone 6 4862 207
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4850 199
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 874 181
Oracle Java - язык программирования 2896 156
Microsoft Office 3570 147
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 712 147
WhatsApp Messenger 998 145
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1319 138
VK - Mail.ru Одноклассники 1671 135
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2386 132
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3855 130
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 875 127
Google Android APP - Advanced Protection Program 620 127
Apple Pay 479 127
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 706 125
Nokia Symbian OS 1398 120
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 212 117
Microsoft Skype 2013 116
VK RuStore 208 113
Microsoft Windows 2000 8659 109
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 445 105
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Rakuten Viber 592 103
Apple Mac - Apple Macintosh 2925 102
Apple macOS 1897 102
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Путин Владимир 2959 69
Арлазаров Владимир 203 62
Шадаев Максут 818 62
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Исаев Максим 54 34
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МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 110 4
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 64 4
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Intel Developer Forum - IDF 276 6
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ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 77 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2024 годы.
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