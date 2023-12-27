Мобильное приложение Mobile app Мобильные решения Мобильные сервисы Мобильная разработка

ОТП Банк запускает сторис в мобильном приложении Клиентам ОТП Банка стал доступен формат сторис в мобильном приложении. Этот удобный канал коммуникации с сегодняшнего дня автоматически зарабо

В Банке «Дом.РФ» теперь можно оформить е-закладную через мобильное приложение Банк «Дом.РФ» запустил сервис по оформлению электронной закладной во время ипотечной сделки в мобильном приложении банка. Цифровой документ подписывается простой электронной подписью (ПЭП) в смартфоне клиента без дополнительной идентификации. Услуга предоставляется бесплатно. Об этом CN

Мобильность в бизнесе 2023 Мобильность в бизнесе 2023 Рынок мобильной разработки в 2022 г. рос в три раза медленнее, чем в 2021 г. Однако 2023 г. о

Модульбанк запустил мобильное приложение CafeStoreAnalytics для владельцев кофеен Модульбанк и платформа CafeStore запустили мобильное приложение для аналитики продаж в кофейнях – CafeStoreAnalytics. Приложение позволит оценить состояние дел в кофейне в два клика на телефоне, не открывая большие отчеты с компьютера.

Мобильное приложение Совкомбанка попало в топ-3 рейтинга Markswebb ложений для физических лиц Mobile Banking Rank, которое проводит аналитическое агентство Markswebb. Мобильное приложение «Халва – Совкомбанк», поднявшись на 8 позиций, заняло третью строчку рей

Только треть российских онлайн-платформ доступны для людей с нарушением зрения и моторики оровья может воспользоваться им самостоятельно, без посторонней помощи. Для незрячих людей сайт или мобильное приложение доступны, если они адаптированы для программ экранного доступа – скринри

Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.бизнес» – мобильное приложение для бизнеса Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильное приложение для юридических лиц. Оно стало функциональнее и удобнее. Сегодня «БСПБ.бизнес» – это полноценный канал дистанционного обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представ

От санкций к инновациям: как меняется рынок мобильных приложений восприятии веб-версии и приложения. 44% опрошенных клиентов оказались довольны веб-версией, а 45% — мобильным приложением. В ноябре мы еще раз опросили пользователей и выяснили, что для 75% ауд

Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на планшете Т1100 российского производителя оборудования Fplus работе, так и в переноске. Также устройство оснащено высокопроизводительным процессором, имеет большой объем оперативной памяти (до 128 Гб), камеру высокого разрешения и аккумулятор высокой емкости. Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на планшете Т1100 российского производителя оборудования Fplus Благодаря своим характеристикам планшет подойдет сотрудникам, которые часто р

«Мойофис» обновил мобильное приложение для ОС «Аврора» «Мойофис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, выпустил обновленное мобильное приложение «Мойофис документы» для ОС «Аврора». В релизе 1.3 был добавлены ряд функций, повышающих комфорт при работе с текстовыми и табличными файлами на устройствах с данной операци

ИT-агентство Future: сайты московских торговых центров теряют аудиторию из-за отсутствия мобильной разработки коммуникации с потребителем. Это инструмент цифровизации и №1 для повышения продаж. Не использовать мобильное приложение для своего бизнеса — значит терять конкурентоспособность и тормозить раз

Эксперты выяснили, как пользователи оценивают полезность мобильных приложений девелоперов еров внедрили функционал для проживания и взаимодействия с управляющими компаниями, 44% акцентировали внимание на этапе продаж, а 25% разработали системы управления умным домом. «В вопросе разработки мобильных приложений девелоперские компании сегодня вынуждены опираться на собственный опыт ввиду отсутствия большой выборки данных и нежелания обмениваться между собой информацией. Для этого и

Мобильное приложение ВТБ Онлайн получило серебро «рейтинга Рунета» ожет распространяться через официальные магазины, а также его не нужно обновлять самостоятельно. «В мобильном приложении ВТБ Онлайн мы сохранили привычный интерфейс, дизайн и логику сервиса, чт

Новые возможности продвижения мобильных приложений в RuStore ка, он может увидеть рекламу других финансовых сервисов. Для продвижения необходимо выбрать объект «Мобильное приложение» и добавить в рекламном кабинете ссылку на приложение в магазине. В каче

Мобильным приложением «Мой ID» пользуются уже 40 тыс. москвичей тнерам. Чтобы настроить доступ к информации о количестве баллов, надо авторизоваться в приложении и добавить «Миллион призов» в список избранных во вкладке «Сервисы» раздела «Управление документами». Мобильное приложение «Мой ID» дает быстрый доступ к данным 12 документов, в том числе паспорта, водительских прав, ИНН, СНИЛС, полиса ОМС и единого читательского билета. Это упрощает процесс за

Оплата ЖКХ доступна в мобильном приложении «Ренессанс банка» В мобильном приложении «Ренессанс банка» появилась мгновенная оплата жилищно-коммунальных услуг. Пользователи сервиса могут за несколько кликов вносить платежи за жилье, электроэнергию, газ, воду

eXpress доступен в российском магазине мобильных приложений RuStore озволяет всегда быть на связи с пользователем и напоминать ему об обновлениях: новостях, входящих сообщениях и звонках, разного рода запросах и действиях. *** RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений. Магазин разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры. В ноябре 2022 г. Правительство России включило отечественный магазин при

Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы абочий процесс. Одним из самых популярных сервисов остаются Google Задачи — это бесплатный вариант от Google, который позволяет создавать списки дел и управлять ими. Он доступен через веб-интерфейс и мобильные приложения для Android и iOS. .flex-wrap { display: flex; justify-content: center; align-items: flex-start; } .flex-wrap p:first-child { margin-top: 23px; } .flex-wrap p { margin-left

6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы спользование платформы Android Open Source Project (AOSP) — условно бесплатной и поставляющейся без мобильных сервисов Google. Существуют также мобильная ОС от компании «Астра» и мобильная плат

Лишь 8 из 50 крупнейших российских разработчиков мобильных приложений работают с ОС «Аврора» Мировой рынок мобильной разработки По данным Statista, число пользователей смартфонов в 2022 г. оцени

Оплата онлайн-игр в мобильном приложении «Почта банка» выросла в 1,5 раза ырос в 1,5 раза. Средняя сумма такого платежа увеличилась на 25% и составляет сегодня 335 руб. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка». Активнее всего возможностью оплачивать онлайн-игры в мобильном приложении «Почта банка» пользуются клиенты из Ростова-на-дону, Саратова, Москвы, Твери и Ставрополя. В то же время самый большой средний чек платежа – у жителей Санкт-Петербурга, Мос

iSpring выяснила предпочтения пользователей мобильных приложений для онлайн-обучения Большинство пользователей мобильных приложений для онлайн-обучения предпочитают использовать устройства Apple, Samsung и Xiaomi на русском языке. Для учебы они выбирают преимущественно дневное время. Причем проходят кур

Банк «Синара» увеличил продажи банковских продуктов в мобильном приложении благодаря компании Rubbles Банк «Синара» запустил канал Stories в мобильном приложении для продвижения своих продуктов. За полгода конверсия в продажу в новом канале достигла 5%. Получить такой результат помог опыт компании Rubbles, которая уже девять лет соз

В мобильном приложении Multifactor появился push-сервис собственной разработки ogle Firebase и Huawei Mobile Services. Теперь для устройств на ОС Android стал доступен push-сервис Pushed собственной разработки компании «Мультифактор». Если у пользователя ранее не было настроено мобильное приложение Multifactor, то сначала проверка доступности устройства будет проходить с сервисов Google Firebase, затем с Huawei Push Kit. Только при недоступности обоих сервисов проверк

«Мамонт» приложился к Google Play: мошенники предлагают оформить покупки с помощью вируса-шпиона едлогом оформления доставки товара скамеры просят жертву скачать и установить из фейкового магазина мобильное приложение сервиса объявлений, под которое замаскирован шпионский Android-троян. Ви

«Яндекс путешествия» запустили продажу ж/д билетов в мобильном приложении данные карты «РЖД бонус», то баллы за покупку начислятся автоматически. «Всего за семь месяцев наше мобильное приложение установили более пяти миллионов пользователей. Сотням тысяч людей мы пом

Модульбанк запустил SDK для интеграции интернет-эквайринга в мобильные приложения правляться в браузер для подтверждения платежа, все действия будут реализованы в одном окне прямо в мобильном приложении. От пользователя потребуется меньше действий для оплаты, что может полож

«Деловые линии» обновили мобильные приложения для отправки грузов ртой, но и через Систему быстрых платежей (СБП), а также применить промокод при оформлении заказа в мобильном приложении. Всего у логистического оператора два мобильных приложения: «Деловые лин

Технологии Smart Engines распознают номер телефона в мобильном приложении «Райффайзен банка» QR-кодов и распознавания данных банковских карт. «Мы очень гордимся тем, что наше ИИ-решение для распознавания телефонных номеров пользуется таким высоким спросом. Ранее его уже интегрировали в свои мобильные приложения Альфа-банк и МКБ. Теперь функционал станет доступен и клиентам «Райффайзен банка», – сказал генеральный директор Smart Engines кандидат технических наук Владимир Арлазаров.

Банк «Синара» запустил операции с юанем в мобильном приложении для переводов. Теперь клиенты-физические лица могут легко открывать счета или вклады, осуществлять конверсионные операции и переводить денежные средства в китайской валюте ‒ юанях, непосредственно в мобильном приложении банка. Бесплатное открытие счета доступно как в офисах банка «Синара», так и в системе ДБО. «Мы ожидаем, что новые операции с юанем в мобильном приложении будут вост

Число пользователей мобильного приложения «Удмуртия транспорт» выросло в 6 раз прозрачность пассажирских перевозок», – сказал исполнительный директор АО «ИПОПАТ» Руслан Гиниятов. Мобильное приложение для пассажира, как верхушка айсберга, базируется на работе комплексной ц

В «Вышке» создали мобильное приложение для оценки речевого развития детей н оценивает понимание и порождение речи на всех уровнях языка и учитывает множество лингвистических, психолингвистических и психометрических параметров, важных для создания таких инструментов. Теперь мобильное приложение КОРАБЛИК доступно в электронном магазине RuStore. Инструмент был создан в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Устойчивый мозг: нейрокогнитивные технологии адаптации, об

Модернизация мобильного приложения «Рив гош» позволила увеличить объем продаж в 3,5 раза «Улучшение пользовательского опыта позволило увеличить долю заказов через мобильное приложение на 75%», — отметили представители департамента электронной коммерции «Ри

«Почта банк» запустил сервис распознавания номера телефона в мобильном приложении «Почта банк» запустил технологию распознавания телефонных номеров для перевода средств через Систему быстрых платежей (СБП) в своем мобильном приложении. Больше не надо вручную вводить номер телефона, если его нет в списке контактов, – просто наведите камеру смартфона на напечатанный или рукописный текст, и система безошибо

RuStore выходит на международный рынок мобильной разработки ее 500 зарубежных приложений, среди которых популярная социальная сеть Likee, онлайн-игра PUBG и мобильные игры от известного китайского издателя 37 Games. ** RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банк

Мобильное приложение «Триколора» теперь можно использовать вместо пульта рямом эфире, можно запустить на телевизоре одной кнопкой. Чтобы начать пользоваться функцией дистанционного управления, нужно авторизоваться в приложении и привязать приемник к мобильному устройству. Мобильное приложение «Второй экран» доступно пользователям с осени 2022 г. Изначально четыре раздела предлагали пользователям актуальную телепрограмму каналов, входящих в подписки оператора, а

ЦППК обновила мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК» его, что мы и делаем. Так, среди прочего, теперь пользователям доступна возможность оформить выписку справки об опоздании, получить ее на электронную почту и сохранить в телефон». Компания запустила мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК» в 2018 г. Через него, в частности, можно проложить маршрут путешествия, узнать время до ближайшего поезда и время в пути, стоимость билетов, изме

«Магнит» интегрирует сервис «Магнит доставка в свое основное мобильное приложение «Магнит» интегрирует сервис «Магнит доставка» в свое основное мобильное приложение. Это позволит улучшить покупательский опыт и значительно нарастить количество пользователей сервиса собственной доставки ритейлера. Об этом CNews сообщили представители ком

Клиенты «Ленты» смогут оплачивать покупки в мобильном приложении сети зависит от того, карта какой платежной системы есть у клиента, для его подключения необходимо иметь мобильное приложение банка. Сервис оплаты работает на операционных системах Android и iOS. Чт