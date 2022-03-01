Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru

Индексная книга CNews*
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Публикаций - 355, упоминаний - 430
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сергунина Наталья 223 21
|Лысенко Эдуард 238 13
|Ермолаев Артем 348 9
|Путин Владимир 2542 5
|Собянин Сергей 222 4
|Гаман Максим 5 4
|Ефимов Владимир 44 4
|Савицкий Андрей 12 3
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 2
|Андреева Елена 7 2
|Костырко Артем 6 2
|Фурсин Алексей 130 2
|Иванов Дмитрий 52 2
|Чернышенко Дмитрий 320 2
|Исанин Антон 9365 2
|Гелашвили Сергей 2 1
|Фефелова Ольга 1 1
|Фролов Борис 3 1
|Новиков Владимир 13 1
|Арсентьев Андрей 56 1
|Сиренко Ирина 7 1
|Массух Илья 202 1
|Воронков Михаил 6 1
|Харитонов Александр 53 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Солонин Спартак 26 1
|Венедиктов Алексей 6 1
|Булаев Николай 2 1
|Ермолов Юрий 1 1
|Козлов Евгений 18 1
|Белова Ирина 4 1
|Жихарев Денис 1 1
|Наранович Дмитрий 2 1
|Шахлевич Антон 3 1
|Кабаков Ярослав 21 1
|Анохова Елена 1 1
|Котцов Матвей 1 1
|Кравцов Леонид 1 1
|Дин Дмитрий 0 1
|Дутов Дмитрий 0 1
|500 Startups 4742 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203944, в очереди разбора - 915195.
Создано именных указателей - 96815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203944, в очереди разбора - 915195.
Создано именных указателей - 96815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.