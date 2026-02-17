Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru

Передать показания и отследить поверку водосчетчиков: в ДИТ Москвы напомнили о сервисе на mos.ru та. Помимо этого, передать показания можно с помощью городских мобильных приложений «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», виджета «Коммунальные услуги» в личном кабинете портала mos.ru, а также по

ДИТ Москвы: какими сервисами и услугами мобильного приложения «Госуслуги Москвы» чаще всего пользовались жители столицы в 2025 году Более 13 лет жители столицы с помощью первого городского мобильного приложения «Госуслуги Москвы» решают самые различные ежедневные задачи, заботятся о семье и своем здоровье и др. В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что в 2025 г. жители чаще все

ДИТ Москвы: более 47 миллионов раз горожане передали показания счетчиков электроэнергии на портале mos.ru нальные услуги» в личном кабинете портала mos.ru, в городских мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Кроме того, можно воспользоваться терминалами АО «Мосэнергосбыт» в центрах

Заполнить заявление для оформления загранпаспорта в центре госуслуг теперь можно онлайн на mos.ru На странице спецпроекта «Как оформить загранпаспорт в Москве» на портале mos.ru теперь можно заполнить электронное заявление на оформление документа и найти на интерактивной карте удобный центр госуслуг «Мои документы». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москв

Чтобы использовать каршеринг, москвичам придется себя верифицировать Правила по верификации пользователй каршеринга в Москве С 1 сентября 2025 г. пользователи каршеринга в Москве обязаны будут проходить верификацию на портале mos.ru посредством технологии Mos ID. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале. Собянин отметил, что в Москве каждый день совершается 150 тыс. поездок на каршеринге, и

Наталья Сергунина: Более 500 тысяч компаний и ИП зарегистрировали корпоративные кабинеты на столичном портале mos.ru На столичном портале mos.ru зарегистрировано уже 517 тыс. кабинетов компаний и индивидуальных предпринимателей. С их помощью представители делового сообщества могут взаимодействовать с различными ведомствами и опти

Более 11 млн раз жители столицы скачали городское мобильное приложение «Госуслуги Москвы» Более 11 млн раз жители столицы скачали городское мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Об этом CNews сообщили представители Департамента. информационных технологий города Москвы. Жители столицы регулярно используют возможности городского мобильного приложения «

Более 23 тыс. раз горожане воспользовались сервисом онлайн-консультаций на mos.ru в I квартале 2025 года В первом квартале 2025 г. москвичи воспользовались сервисом онлайн-консультаций на портале mos.ru более 23 тыс. раз. Это в два раза больше, чем в аналогичный период 2024 г., отметили в столичном Департаменте информационных технологий. Сервис позволяет жителям задать специалистам горо

О России: в сервисе «Библиотеки Москвы» на mos.ru доступна новая подборка книг В сервисе «Библиотеки Москвы» на mos.ru опубликовали подборку книг о России. Список включает 28 изданий: это книжные новинки, а также переиздания классики, которые могут быть интересны тем, кто хочет лучше узнать культуру, ист

ДИТ Москвы: оплатить проезд по трассе М-12 и ЦКАД теперь можно на портале mos.ru российских трассах и участках дорог. Кроме того, в сервисе «Мои платежи» на mos.ru, в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» автовладельцы могут оплачивать штрафы и счета за эвакуацию.

На mos.ru появилась возможность отказаться от бумажных ЕПД и получать квитанции только в электронном виде На портале mos.ru появилась возможность отказаться от бумажных единых платежных документов (ЕПД) и получать квитанции только в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Департамента информаци

ДИТ Москвы: половина активных пользователей мобильного приложения «Госуслуги Москвы» обращаются к нему каждую неделю Более 2,4 млн жителей столицы регулярно пользуются мобильным приложением «Госуслуги Москвы». В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что почти 50%

Новый цифровой ассистент «Москва» в чате поддержки mos.ru ответил более чем на восемь тысяч вопросов Новый цифровой ассистент с искусственным интеллектом «Москва» в чате поддержки портала mos.ru помог москвичам решить уже более восьми тыс. вопросов. Об этом рассказали в столичном Департаменте информационных технологий. «Москва» работает на портале в тестовом режиме и на сегодняш

ДИТ Москвы рассказал, какие услуги и сервисы в сфере ЖКХ доступны горожанам на портале mos.ru Портал mos.ru ежедневно помогает москвичам поддерживать порядок в доме, подъезде и во дворе. Благодаря цифровым услугам и сервисам жители столицы могут оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги (Ж

ДИТ Москвы: более 36 тысяч раз москвичи совершили расчет и перерасчет платежей за ЖКУ на портале mos.ru За четыре месяца с момента запуска услуги по расчету и перерасчету жилищно-коммунальных платежей по типовым ситуациям на портале mos.ru москвичи воспользовались ей более 36 тыс. раз. До перевода услуги исключительно в электронный вид жителям надо было лично приходить для ее получения в центр госуслуг «Мои Документы» свое

ДИТ Москвы: участники городских электронных проектов могут оплачивать счета в сервисе «Мои платежи» на mos.ru со скидкой лицевой счет «Москвенок». Воспользоваться сервисом можно на портале mos.ru и мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и на платформе «Электронный дом». Об этом CNews сообщили пред

ДИТ Москвы: более 100 млн счетов оплатили жители столицы в сервисе «Мои платежи» на mos.ru и городских мобильных приложениях вители бизнеса оплатили более 100 млн счетов на портале mos.ru и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Как отметили в столичном Департаменте информационных технол

ДИТ Москвы: за четыре года горожане направили нуждающимся 157 млн руб. с помощью благотворительного сервиса на mos.ru Уже четыре года жители Москвы поддерживают нуждающихся с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. За это время почти 120 тысяч неравнодушных горожан направили подопечным представленных некоммерческих организаций (НКО) более 157 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москв

ДИТ Москвы: около 20 доработок появилось в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» за полтора года За последние полтора года столичный Департамент информационных технологий запустил около 20 новых функций в мобильном приложении «Госуслуги Москвы», многие из них – по просьбам горожан. В приложении появилась возможность записываться на лечебные исследования, назначенные врачом, а также находить центры госуслуг «Мои Докум

Наталья Сергунина: Москвичи воспользовались услугами и сервисами на mos.ru более 425 миллионов раз за полгода С января по июнь 2024 г. сервисами и услугами столичного портала mos.ru воспользовались свыше 425 млн раз, сообщила заммэра Наталья Сергунина. С их помощью горожане в удобное для себя время решают повседневные задачи, планируют досуг и участвуют в благотвори

ДИТ Москвы: с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru москвичи сдали 550 тонн вторсырья с начала 2024 года ытовой техники, макулатуры, пианино и транспортных средств. Жителям столицы не нужно ничего упаковывать, выносить через узкие проемы или спускать по лестнице, – достаточно оставить заявку на странице mos.ru и согласовать удобные дату и время, а все заботы по транспортировке и доставке на перерабатывающие предприятия сданных вещей на себя берут специалисты проверенной компании-партнера», – с

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ДИТ Москвы: на mos.ru обновлен сервис «Запись к нотариусу» На портале mos.ru обновлен сервис «Запись к нотариусу. Об этом CNews сообщили в столичном Департаменте информационных технологий. Теперь у горожан появилась возможность перенести запись, а все нотариальны

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«Москва» – на связи: ДИТ начал тестирование голосового помощника в чате поддержки на mos.ru Столичный Департамент информационных технологий начал тестировать голосового помощника с искусственным интеллектом в чате поддержки портала mos.ru. Виртуальный ассистент «Москва», имя которому жители выбрали в проекте «Активный гражданин» уже доступен первым 15 тыс. активных пользователей портала. Об этом CNews сообщили представите

ДИТ Москвы: на портале mos.ru появилась возможность приобрести проездной на карту «Тройка» На портале mos.ru теперь можно приобрести проездной билет для оплаты городского транспорта. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Ранее на портале можно было только вносить определенную сумму н

Расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей теперь доступен онлайн на портале mos.ru Подать заявку на расчет (перерасчет) жилищно-коммунальных платежей теперь можно онлайн на портале mos.ru. Об этом CNews сообщили представители столичного Департамента информационных технологий. Новая онлайн-услуга позволяет дистанционно открыть лицевой счет жилого помещения, если в квартире

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Жители Москвы могут получить SMS с инструкцией портала mos.ru Жителям столицы стало удобнее получать помощь, если при использовании онлайн-сервиса портала mos.ru возникли вопросы. Теперь, обращаясь на горячую линию службы технической поддержки портала, горожане могут не только проконсультироваться, но и запросить SMS со ссылкой на пошаговую инстр

Более двух миллионов москвичей добавили в свои личные кабинеты сведения о транспортных средствах ть способ уведомлений: e-mail или push-уведомления. Также это можно сделать в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» в разделе «Проверка эвакуации авто». Еще одна востребованная государственна

Москвичи направили на благотворительность более 100 млн руб. с помощью сервиса на mos.ru Больше 100 млн руб. пожертвовали москвичи с помощью благотворительного сервиса на городском портале mos.ru. С момента запуска в 2020 г. им воспользовались уже свыше 85 тыс. человек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Средства идут на поддержку подопечных столичных некоммерческих орган

Медкарта, счетчики и школьный дневник: какие столичные онлайн-услуги и сервисы востребованы у мужчин Более 45% пользователей портала mos.ru, указавших в своем личном кабинете пол – это мужчины. Цифровая экосистема столицы помогает им заботиться о здоровье, узнавать об успехах детей в школе, решать бытовые вопросы, оплачивать

Горожане стали в два раза чаще оплачивать одновременно несколько счетов на mos.ru в разделе «История платежей». *** Сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» — один из самых востребованных способов оплаты счетов за гор

Как электронные услуги на портале mos.ru помогают родителям заботиться о 1,8 млн маленьких москвичей Миллионы горожан доверяют порталу mos.ru решение повседневных вопросов и важных житейских ситуаций: здесь представлено более 420 электронных сервисов, воспользоваться которыми можно в любое удобное время с любого устройства. Ци

Число зарегистрированных пользователей портала mos.ru превысило 15,9 миллиона Число зарегистрированных пользователей портала mos.ru превысило 15,9 млн. Чтобы пользоваться всеми возможностями цифровой экосистемы Москвы, необходима полная учетная запись. Она позволяет пользоваться электронными услугами и сервисами, а т

Москвичи стали чаще пользоваться порталом mos.ru для передачи показаний счетчиков воды рой по популярности способ передачи показаний воды — городские мобильные приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» Передать показания счетчиков можно и через платформу «Электронный дом». Для

В 2023 г. предприниматели воспользовались услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере более 1,5 млн раз ь все счета, по которым есть какой-либо долг. Обновленный сервис доступен и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» – вся актуальная информация всегда под рукой на любом гаджете», – отметил м