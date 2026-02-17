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Правительство Москвы Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы Московский портал государственных услуг Портал Мэра и Правительства Москвы pgu.mos.ru

Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru

Портал mos.ru — это цифровая платформа, на которой собраны основные московские услуги и сервисы, где публикуются актуальные городские новости и анонсы грядущих событий. Здесь можно найти подробные и понятные инструкции по получению государственных услуг, а также сведения о работе и составе органов власти столицы. Всего на mos.ru представлено уже более 380 онлайн-услуг и сервисов, ими пользуются более 15 миллионов человек. Чтобы иметь доступ ко всем возможностям портала, необходима полная учетная запись. О том, как ее получить, можно узнать в специальной инструкции.

 

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17.02.2026 Передать показания и отследить поверку водосчетчиков: в ДИТ Москвы напомнили о сервисе на mos.ru

та. Помимо этого, передать показания можно с помощью городских мобильных приложений «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», виджета «Коммунальные услуги» в личном кабинете портала mos.ru, а также по
12.02.2026 ДИТ Москвы: какими сервисами и услугами мобильного приложения «Госуслуги Москвы» чаще всего пользовались жители столицы в 2025 году

Более 13 лет жители столицы с помощью первого городского мобильного приложения «Госуслуги Москвы» решают самые различные ежедневные задачи, заботятся о семье и своем здоровье и др. В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что в 2025 г. жители чаще все
20.01.2026 ДИТ Москвы: более 47 миллионов раз горожане передали показания счетчиков электроэнергии на портале mos.ru

нальные услуги» в личном кабинете портала mos.ru, в городских мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Кроме того, можно воспользоваться терминалами АО «Мосэнергосбыт» в центрах
10.09.2025 Заполнить заявление для оформления загранпаспорта в центре госуслуг теперь можно онлайн на mos.ru

На странице спецпроекта «Как оформить загранпаспорт в Москве» на портале mos.ru теперь можно заполнить электронное заявление на оформление документа и найти на интерактивной карте удобный центр госуслуг «Мои документы». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москв
11.08.2025 Чтобы использовать каршеринг, москвичам придется себя верифицировать

Правила по верификации пользователй каршеринга в Москве С 1 сентября 2025 г. пользователи каршеринга в Москве обязаны будут проходить верификацию на портале mos.ru посредством технологии Mos ID. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале. Собянин отметил, что в Москве каждый день совершается 150 тыс. поездок на каршеринге, и

25.07.2025 Наталья Сергунина: Более 500 тысяч компаний и ИП зарегистрировали корпоративные кабинеты на столичном портале mos.ru

На столичном портале mos.ru зарегистрировано уже 517 тыс. кабинетов компаний и индивидуальных предпринимателей. С их помощью представители делового сообщества могут взаимодействовать с различными ведомствами и опти
30.06.2025 Более 11 млн раз жители столицы скачали городское мобильное приложение «Госуслуги Москвы»

Более 11 млн раз жители столицы скачали городское мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Об этом CNews сообщили представители Департамента. информационных технологий города Москвы. Жители столицы регулярно используют возможности городского мобильного приложения «
07.05.2025 Более 23 тыс. раз горожане воспользовались сервисом онлайн-консультаций на mos.ru в I квартале 2025 года

В первом квартале 2025 г. москвичи воспользовались сервисом онлайн-консультаций на портале mos.ru более 23 тыс. раз. Это в два раза больше, чем в аналогичный период 2024 г., отметили в столичном Департаменте информационных технологий. Сервис позволяет жителям задать специалистам горо
21.03.2025 О России: в сервисе «Библиотеки Москвы» на mos.ru доступна новая подборка книг

В сервисе «Библиотеки Москвы» на mos.ru опубликовали подборку книг о России. Список включает 28 изданий: это книжные новинки, а также переиздания классики, которые могут быть интересны тем, кто хочет лучше узнать культуру, ист
05.02.2025 ДИТ Москвы: оплатить проезд по трассе М-12 и ЦКАД теперь можно на портале mos.ru

российских трассах и участках дорог. Кроме того, в сервисе «Мои платежи» на mos.ru, в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» автовладельцы могут оплачивать штрафы и счета за эвакуацию.

14.01.2025 На mos.ru появилась возможность отказаться от бумажных ЕПД и получать квитанции только в электронном виде

На портале mos.ru появилась возможность отказаться от бумажных единых платежных документов (ЕПД) и получать квитанции только в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Департамента информаци
20.12.2024 ДИТ Москвы: половина активных пользователей мобильного приложения «Госуслуги Москвы» обращаются к нему каждую неделю

Более 2,4 млн жителей столицы регулярно пользуются мобильным приложением «Госуслуги Москвы». В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что почти 50%
19.12.2024 Новый цифровой ассистент «Москва» в чате поддержки mos.ru ответил более чем на восемь тысяч вопросов

Новый цифровой ассистент с искусственным интеллектом «Москва» в чате поддержки портала mos.ru помог москвичам решить уже более восьми тыс. вопросов. Об этом рассказали в столичном Департаменте информационных технологий. «Москва» работает на портале в тестовом режиме и на сегодняш
21.11.2024 ДИТ Москвы рассказал, какие услуги и сервисы в сфере ЖКХ доступны горожанам на портале mos.ru

Портал mos.ru ежедневно помогает москвичам поддерживать порядок в доме, подъезде и во дворе. Благодаря цифровым услугам и сервисам жители столицы могут оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги (Ж
13.11.2024 ДИТ Москвы: более 36 тысяч раз москвичи совершили расчет и перерасчет платежей за ЖКУ на портале mos.ru

За четыре месяца с момента запуска услуги по расчету и перерасчету жилищно-коммунальных платежей по типовым ситуациям на портале mos.ru москвичи воспользовались ей более 36 тыс. раз. До перевода услуги исключительно в электронный вид жителям надо было лично приходить для ее получения в центр госуслуг «Мои Документы» свое
23.10.2024 ДИТ Москвы: участники городских электронных проектов могут оплачивать счета в сервисе «Мои платежи» на mos.ru со скидкой

лицевой счет «Москвенок». Воспользоваться сервисом можно на портале mos.ru и мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и на платформе «Электронный дом». Об этом CNews сообщили пред
16.10.2024 ДИТ Москвы: более 100 млн счетов оплатили жители столицы в сервисе «Мои платежи» на mos.ru и городских мобильных приложениях

вители бизнеса оплатили более 100 млн счетов на портале mos.ru и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Как отметили в столичном Департаменте информационных технол
16.10.2024 ДИТ Москвы: за четыре года горожане направили нуждающимся 157 млн руб. с помощью благотворительного сервиса на mos.ru

Уже четыре года жители Москвы поддерживают нуждающихся с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. За это время почти 120 тысяч неравнодушных горожан направили подопечным представленных некоммерческих организаций (НКО) более 157 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москв
19.08.2024 ДИТ Москвы: около 20 доработок появилось в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» за полтора года

За последние полтора года столичный Департамент информационных технологий запустил около 20 новых функций в мобильном приложении «Госуслуги Москвы», многие из них – по просьбам горожан. В приложении появилась возможность записываться на лечебные исследования, назначенные врачом, а также находить центры госуслуг «Мои Докум
16.08.2024 Наталья Сергунина: Москвичи воспользовались услугами и сервисами на mos.ru более 425 миллионов раз за полгода

С января по июнь 2024 г. сервисами и услугами столичного портала mos.ru воспользовались свыше 425 млн раз, сообщила заммэра Наталья Сергунина. С их помощью горожане в удобное для себя время решают повседневные задачи, планируют досуг и участвуют в благотвори
12.08.2024 ДИТ Москвы: с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru москвичи сдали 550 тонн вторсырья с начала 2024 года

ытовой техники, макулатуры, пианино и транспортных средств. Жителям столицы не нужно ничего упаковывать, выносить через узкие проемы или спускать по лестнице, – достаточно оставить заявку на странице mos.ru и согласовать удобные дату и время, а все заботы по транспортировке и доставке на перерабатывающие предприятия сданных вещей на себя берут специалисты проверенной компании-партнера», – с
05.08.2024 В помощь новоселам: в суперсервисе «Переезд в Москве» на портале mos.ru появился новый раздел

В суперсервисе «Переезд в Москве» на портале mos.ru появился раздел, который поможет подготовиться и спланировать переезд на новое место. В нем представлены полезные инструкции и рекомендации по поиску и выбору недвижимости, даются советы
26.07.2024 ДИТ Москвы: на mos.ru обновлен сервис «Запись к нотариусу»

На портале mos.ru обновлен сервис «Запись к нотариусу. Об этом CNews сообщили в столичном Департаменте информационных технологий. Теперь у горожан появилась возможность перенести запись, а все нотариальны
12.07.2024 ДИТ Москвы: востребованность материалов суперсервиса «Переезд в Москве» на mos.ru выросла в 3 раза

В первом полугодии 2024 г. года с индивидуальными подборками инструкций и чек-листов суперсервиса «Переезд в Москве» на портале mos.ru ознакомились 58,9 тыс. раз. Жители Москвы и других регионов все чаще обращаются к онлайн-библиотеке полезных материалов: востребованность полезных материалов о подготовке к переезду и ад
01.07.2024 «Москва» – на связи: ДИТ начал тестирование голосового помощника в чате поддержки на mos.ru

Столичный Департамент информационных технологий начал тестировать голосового помощника с искусственным интеллектом в чате поддержки портала mos.ru. Виртуальный ассистент «Москва», имя которому жители выбрали в проекте «Активный гражданин» уже доступен первым 15 тыс. активных пользователей портала. Об этом CNews сообщили представите
01.07.2024 ДИТ Москвы: на портале mos.ru появилась возможность приобрести проездной на карту «Тройка»

На портале mos.ru теперь можно приобрести проездной билет для оплаты городского транспорта. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Ранее на портале можно было только вносить определенную сумму н
24.06.2024 Расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей теперь доступен онлайн на портале mos.ru

Подать заявку на расчет (перерасчет) жилищно-коммунальных платежей теперь можно онлайн на портале mos.ru. Об этом CNews сообщили представители столичного Департамента информационных технологий. Новая онлайн-услуга позволяет дистанционно открыть лицевой счет жилого помещения, если в квартире
19.06.2024 ДИТ Москвы: на портале mos.ru заработал новый сервис для держателей карты москвича

На портале mos.ru заработал новый сервис «Проверка статуса действующей̆ карты москвича». Об этом сообщили в столичном Департаменте информационных технологий. С помощью сервиса можно узнать статус и срок д
15.04.2024 Более 20 новых площадок в библиотеках и культурных центрах доступно для аренды в сервисе «Вместе с культурой» на mos.ru

апотне, Северном и Южном Бутове, Зюзине, Котловке, Измайлове, в районе Метрогородка, а также в Зеленограде пополнили каталог сервиса краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой» на mos.ru. Более 20 новых помещений в библиотеках и культурных центрах столицы может арендовать любой житель столицы. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Сейчас пользователям сервиса
27.03.2024 Москвичи стали в восемь раз чаще оплачивать счета с помощью услуги автоплатеж в сервисе «Мои платежи» на mos.ru

За последние три года горожане в восемь раз чаще стали оплачивать счета с помощью услуги автоплатеж в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru. Если в 2020 г. таких платежей было около 50 тыс., то в 2023 г. – уже почти 400 тыс. Чаще всего горожане настраивают автоплатеж, чтобы регулярно пополнять лицевые счета сервиса «Москвено
15.03.2024 Жители Москвы могут получить SMS с инструкцией портала mos.ru

Жителям столицы стало удобнее получать помощь, если при использовании онлайн-сервиса портала mos.ru возникли вопросы. Теперь, обращаясь на горячую линию службы технической поддержки портала, горожане могут не только проконсультироваться, но и запросить SMS со ссылкой на пошаговую инстр
14.03.2024 Более двух миллионов москвичей добавили в свои личные кабинеты сведения о транспортных средствах

ть способ уведомлений: e-mail или push-уведомления. Также это можно сделать в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» в разделе «Проверка эвакуации авто». Еще одна востребованная государственна
29.02.2024 Москвичи направили на благотворительность более 100 млн руб. с помощью сервиса на mos.ru

Больше 100 млн руб. пожертвовали москвичи с помощью благотворительного сервиса на городском портале mos.ru. С момента запуска в 2020 г. им воспользовались уже свыше 85 тыс. человек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Средства идут на поддержку подопечных столичных некоммерческих орган
26.02.2024 Медкарта, счетчики и школьный дневник: какие столичные онлайн-услуги и сервисы востребованы у мужчин

Более 45% пользователей портала mos.ru, указавших в своем личном кабинете пол – это мужчины. Цифровая экосистема столицы помогает им заботиться о здоровье, узнавать об успехах детей в школе, решать бытовые вопросы, оплачивать
22.02.2024 Горожане стали в два раза чаще оплачивать одновременно несколько счетов на mos.ru

в разделе «История платежей». *** Сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» — один из самых востребованных способов оплаты счетов за гор
21.02.2024 Как электронные услуги на портале mos.ru помогают родителям заботиться о 1,8 млн маленьких москвичей

Миллионы горожан доверяют порталу mos.ru решение повседневных вопросов и важных житейских ситуаций: здесь представлено более 420 электронных сервисов, воспользоваться которыми можно в любое удобное время с любого устройства. Ци
09.02.2024 Число зарегистрированных пользователей портала mos.ru превысило 15,9 миллиона

Число зарегистрированных пользователей портала mos.ru превысило 15,9 млн. Чтобы пользоваться всеми возможностями цифровой экосистемы Москвы, необходима полная учетная запись. Она позволяет пользоваться электронными услугами и сервисами, а т
02.02.2024 Москвичи стали чаще пользоваться порталом mos.ru для передачи показаний счетчиков воды

рой по популярности способ передачи показаний воды — городские мобильные приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» Передать показания счетчиков можно и через платформу «Электронный дом». Для
09.01.2024 В 2023 г. предприниматели воспользовались услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере более 1,5 млн раз

ь все счета, по которым есть какой-либо долг. Обновленный сервис доступен и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» – вся актуальная информация всегда под рукой на любом гаджете», – отметил м
28.12.2023 К нотариусу без очереди: москвичи более 58 тыс. раз воспользовались сервисом предварительной записи на mos.ru

Москвичи более 58 тыс. раз записались к нотариусу на портале mos.ru. Сервис предварительной записи позволяет горожанам заранее спланировать визит к специалисту, выбрать удобные дату и время для посещения, подготовить все документы и получить услугу без о

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Московский Транспорт - Сервисный центр 46 14
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 13
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 11
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Альфа-Банк 1979 3
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X5 Group - Перекрёсток 640 3
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 3
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МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 3
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 300
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 73
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МИК - Московский инновационный кластер 185 23
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 19
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 16
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 16
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 16
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 64 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 4 2
Консорциум ПОПСБ АНО - Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности 4 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
Дари Еду - Благотворительный проект 4 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
WDO - World Design Organization - Всемирная организация дизайна 1 1
Гильдия маркетологов 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 152
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 150
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 120
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 108
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 99
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 94
Оповещение и уведомление - Notification 5943 86
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 84
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 73
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 73
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 62
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 61
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 59
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 55
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 51
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 50
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 48
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 48
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 46
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 42
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 41
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 39
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 36
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 36
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 36
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 36
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 35
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 34
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 33
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 31
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 31
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 31
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 29
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 29
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 27
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 381 27
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 336
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 67
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 63
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 61
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 59
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 49
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 45
Правительство Москвы - Наш город 110 39
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 35
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 35
Apple iOS 8583 35
Google Android 15243 33
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 27
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 24
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 38 22
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 20
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 26 20
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 32 20
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 60 19
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 24 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 17
Apple - App Store 3109 17
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 51 16
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 16
Правительство Москвы - Город идей 16 12
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 11
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 11
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 10
ЕМИАС Электронный рецепт 90 10
Linux OS 11533 9
Microsoft Windows 16882 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 9
Apple iPhone 6 4861 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 16 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Суперсервис Переезд в Москве 8 8
Сергунина Наталья 375 128
Лысенко Эдуард 317 43
Собянин Сергей 538 40
Фурсин Алексей 158 38
Ермолаев Артем 379 33
Фролов Борис 32 25
Новиков Владимир 36 19
Ефимов Владимир 145 18
Гаман Максим 20 13
Савицкий Андрей 35 12
Козлов Евгений 35 12
Харитонов Александр 69 11
Белозеров Андрей 36 11
Ликсутов Максим 245 11
Шинкарук Елена 28 11
Пищелко Александр 12 9
Путин Владимир 3454 9
Макаров Владимир 78 8
Шадаев Максут 1210 8
Бутурлин Иван 26 7
Ракова Анастасия 50 7
Козырев Алексей 328 6
Кузнецов Кирилл 29 6
Шевыров Павел 5 5
Мишустин Михаил 787 5
Чукарин Алексей 59 5
Андреева Елена 14 4
Попов Алексей 339 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Онтоев Дмитрий 15 4
Шишмарев Владислав 7 4
Горбатько Александр 105 4
Евраев Михаил 266 3
Костырко Артем 6 3
Авербах Владимир 127 3
Шпак Василий 279 3
Сиренко Ирина 7 3
Новикова Елена 105 3
Анисимов Алексей 24 3
Корсик Константин 13 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 773
Россия - РФ - Российская федерация 166166 265
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 38
Земля - планета Солнечной системы 10865 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 25
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 19
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 83 18
Европа 24963 14
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 14
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 14
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 14
Москва - Садовое кольцо 119 14
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 173 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 12
Россия - УФО - Свердловская область 1951 11
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 10
США - Нью-Йорк 3180 10
Россия - ЦФО - Курская область 751 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 10
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 36 9
Великобритания - Лондон 2432 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 9
Москва - Новая Москва - Большая Москва 96 8
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 8
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 8
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 8
Москва - Лианозово 14 7
Казахстан - Республика 6047 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
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Россия - ЦФО - Липецкая область 630 7
Россия - СЗФО - Псковская область 697 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 7
Москва - СВАО - Бибирево 24 6
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 11
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Ведомости 1466 5
Чудо техники 60 4
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
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Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 2
Wikipedia - Википедия 650 2
РИА Новости 1033 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Медуза - Meduza 48 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Rusbase 16 1
Известия ИД 770 1
Российская газета 290 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Лаборатория Артимовича 9 1
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VK - Mail.ru Новости 33 1
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Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
IBM Research 111 1
IoT Analytics 5 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
Wainhouse Research 40 1
TAdviser IT Prize 9 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 32
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 7
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 5
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 3
МГАВМиБ - МВА имени К. И. Скрябина - Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 3 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 2
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 2
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
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