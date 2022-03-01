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Правительство Москвы Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы Московский портал государственных услуг Портал Мэра и Правительства Москвы pgu.mos.ru

Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru


01.03.2022 Московский портал mos.ru адаптируют для незрячих и слабовидящих людей
18.02.2022 Пользователям портала мэра Москвы стали доступны новые уведомления
17.02.2022 Подсказки, ссылки, история запросов: на сайте мэра Москвы обновился поиск
02.02.2022 За 2021 г. электронными услугами и сервисами на портале мэра Москвы воспользовались 472 млн раз
26.01.2022 В Москве у юрлиц появилась возможность оплачивать счета на портале мэра Москвы
20.01.2022 Более тысячи онлайн-встреч проведено с момента обновления сервиса видеоконсультаций на портале мэра Москвы
12.01.2022 Москвичи записались к нотариусам через сайт мэра Москвы более 8500 раз
20.12.2021 В Москве теперь можно оформить онлайн единый читательский билет во все городские библиотеки
30.11.2021 Найти и забронировать: на mos.ru запустили сервис аренды спортивных площадок
17.11.2021 На московском портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций
13.10.2021 Москва отдаст фото пользователей своих госуслуг в систему распознавания лиц
02.07.2021 В Москве развиваются новые ценностные онлайн-сервисы
22.06.2021 В благотворительном сервисе mos.ru появился раздел фондов
13.04.2021 В Москве создан онлайн-сервис для бронирования книг в городских библиотеках
28.12.2020 С момента запуска электронных госуслуг в Москве ими воспользовались более 1,8 миллиарда раз
19.02.2020 В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» теперь можно оплачивать детские кружки и секции
21.05.2019 В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» теперь можно оплатить коммунальные услуги
18.02.2019 Москвичи в 2019 году смогут оплачивать электронные госуслуги без комиссии
28.07.2016 Mos.ru запустил версию для иностранцев
10.05.2016 Московский портал госуслуг подскажет дату отключения горячей воды
17.02.2016 С помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы» теперь можно пополнить баланс электронной карты в образовании
30.11.2015 На столичном портале госуслуг появилась возможность отправить заявку на подключение к сетям водоснабжения
27.11.2015 Посещаемость нового mos.ru за месяц выросла вдвое, превысив полмиллиона пользователей
17.11.2015 Число установок приложения «Госуслуги Москвы» превысило 580 тыс.
29.10.2015 Москвичи оценят новый mos.ru в «Активном гражданине»
28.10.2015 Портал mos.ru научит пользоваться каршерингом
28.10.2015 Новый официальный сайт Москвы mos.ru посетили уже 70 тыс. пользователей
26.10.2015 Главный столичный интернет-ресурс mos.ru перезапустили в новой концепции
20.10.2015 Портал mos.ru будет доступен бесплатно пользователям универсальных услуг связи
24.09.2015 «Электронный атлас Правительства Москвы» представил новые панорамы города
11.06.2015 Столичный общегородской электронный дневник будет интегрирован с мобильным приложением «Госуслуги Москвы»
14.04.2015 Получить субсидию на оплату коммунальных услуг на Портале городских услуг Москвы стало проще
31.01.2014 Коммунальными начислениями теперь можно полностью управлять на московском портале госуслуг
23.07.2013 За выборами мэра Москвы будут следить 6,8 тыс. камер
17.10.2012 Стартовал электронный прием заявлений на резидентную парковку в ЦАО Москвы
07.12.2011 Столичный портал госуслуг открыли для пользователей, зарегистрированных на gosuslugi.ru

Публикаций - 355, упоминаний - 430

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 8
VK - Mail.ru Group 3057 7
Apple Inc 10683 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Telegram Group 805 5
Meta Platforms - Facebook 4267 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 3
Microsoft Corporation 22497 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 2
Intel Corporation 11262 2
Huawei 3222 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 308 2
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 2
Новые технологии управления ГКУ 5 2
Samsung Electronics 9333 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 1
Lenovo Group 2077 1
UIPath 46 1
Cisco Systems 4720 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 99 1
VK - Mail.ru Цифровые технологии 56 1
Крок - Croc 1616 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 1
Dr.Web - Доктор Веб 1186 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 1
Siemens AG - Siemens Group 2311 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 108 1
LHS 6 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс 8 1
Доктор рядом - Doc+ 45 1
Ланит - diHouse - Дихаус 53 1
Artwell - Артвелл 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 7
Мегаполис ТК 152 4
Московский Транспорт - Сервисный центр 17 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
МосКино - сеть кинотеатров 5 3
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Альфа-Банк 1476 2
Газпром ПАО 1008 2
Мосводоканал МГУП 53 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
Студия Артемия Лебедева 69 1
ОРБИ 12 1
Телемаркер 7 1
Мосгормаш ДТ - Детский технопарк 14 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 31 1
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 1
Май - Российская торговая компания 416 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
LEGO 202 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 22 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 1
Почта России ПАО 1853 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 30 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 1
Альфа-Групп 613 1
Газпром нефть 439 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 1
Visa International 1809 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 101
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 53
Правительство Москвы 1640 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 30
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 9
Президент Российской Федерации 3770 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 9
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы 32 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
Мосгордума - Московская городская Дума 120 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 3
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 3 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 18 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 31 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ 3 2
Правительство Москвы - ДПиООС Москва - Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 3 2
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 8 2
Администрация Президента РФ 904 2
Специализированная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 2 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 13 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Правительство Москвы - Департамент строительства 16 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области 38 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 68 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
АЮР - Ассоциация юристов России 18 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 67
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ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 82 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 100 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 3
Федеральное законодательство 1944 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 2
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 18 2
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 143 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 28 2
Информационное общество - Государственная программа 1238 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 3
РИА Новости 766 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 60 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 1
Медуза - Meduza 24 1
500 Startups 4742 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 3
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 47 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 32 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
ИИИ - Институт исследований интернета 20 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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