ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ

Государственный университет управления является первым учебным заведением, уже более 100 лет специализирующимся на управленческом образовании в СССР и России. В ГУУ обучаются более 12 тыс. студентов по 16 направлениям бакалаврской подготовки, 13 направлениям магистерской подготовки, включая экономику, менеджмент, бизнес-информатику, государственное и муниципальное управление, технологию транспортных процессов, управление персоналом, статистику и другие, а также и аспиранты по 14 научным специальностям.

Ежегодно в ГУУ проходят переподготовку и повышают квалификацию около 4 тысяч специалистов и руководителей предприятий. За годы своего существования вуз подготовил порядка 200 тысяч высококвалифицированных управленцев для различных отраслей экономики. Среди выпускников ГУУ — члены Правительства РФ, заместители министров, губернаторы, мэры городов, руководители муниципальных структур и бизнеса.