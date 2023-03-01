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В компании «Руми» назначен генеральный директор

Компания «Руми», российский разработчик платформы интеллектуального управления и автоматизации процессов (RPA) Roomy bots, объявила об изменениях в составе руководства: должность генерального директора займет Светлана Архипкина. Она сменит на посту Станислава Крупника, который отвечал за стратегическое развитие и операционное управление компанией.

Светлана Архипкина обладает более чем 20-летним опытом управленческой работы в международных и российских ИТ-компаниях. Последние 7 лет Светлана фокусируется на решениях, основанных на технологиях искусственного интеллекта и роботизации в применении к задачам бизнеса. Так, до прихода в «Руми» Светлана занимала должность продуктового директора B2B-продуктов в «VK цифровые технологии» (ранее «Mail.ru цифровые технологии»), а в 2018 г. стала одним из первопроходцев RPA-рынка в России в качестве регионального директора компании «UiPath Россия». Ранее она руководила консалтинговой практикой в компании IBS, а также занималась запуском инновационных направлений на российский рынок в таких компаниях как SAP, Oracle, IBM.

На должности генерального директора в компании «Руми» Светлана сосредоточится на разработке и реализации стратегии по дальнейшему развитию бизнеса компании, а также будет отвечать за рост операционной эффективности и за выстраивание долгосрочных отношений с заказчиками, основанных на принципах максимальной клиентоориентированности и предоставления лучших технологий и сервиса на рынке.

«Я рада стать частью этой динамично развивающейся команды. Мне близки профессиональные ценности и инновационный подход «Руми» к созданию решений по интеллектуальной автоматизации процессов. Я стояла у истоков программной роботизации в России и, надеюсь, что мой опыт и подходы к управлению помогут в достижении поставленных целей. Я уверена, что вместе мы сможем достичь больших успехов и предложить российским заказчикам передовые технологии, которые обеспечат стабильное развитие бизнеса», – сказала Светлана Архипкина, генеральный директор компании «Руми».

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Светлана Архипкина окончила Московский технологический университет «Станкин» по специальности «Инженер-программист» в 1997 г., а также ГУУ (Государственный университет управления) по специальности «Экономика и финансы» в 2001 г. В настоящее время защищает диссертацию на тему «Искусственный интеллект в промышленности» в ГУУ. Светлана преподает в нескольких ведущих российских вузах цифровую трансформацию бизнеса, роботизацию и основы искусственного интеллекта.

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