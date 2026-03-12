Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191567
ИКТ 14768
Организации 11430
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26653
Персоны 83364
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Архипкина Светлана


СОБЫТИЯ


12.03.2026 У крупного российского дистрибутора вычислительной техники упала выручка, зато прибыль выросла 1
10.08.2023 Компании «Тантор лабс» (ГК «Астра») и «Руми» сообщают о старте технологического сотрудничества 1
24.07.2023 Платформа Roomy bots интегрирована с ПО SAP 1
18.04.2023 Как выбрать процесс для роботизации и рассчитать эффективность RPA 1
01.03.2023 В компании «Руми» назначен генеральный директор 1
28.03.2022 Как быстро и недорого перейти на отечественную BPMS 1
09.03.2022 Компания VK Цифровые технологии примет участие конференции CNews “Business Process Management 2022” 1
09.02.2022 VK Assistant занял первую линию поддержки в Yota 1
26.09.2019 «Газинформсервис» и UiPath заключили партнерское соглашение о развитии безопасных технологий RPA 1
25.08.2010 IBS создаст систему бюджетирования для «Полюс Золото» 1
05.10.2009 «Русагротранс» строит систему планирования/бюджетирования на базе IBM Cognos Planning 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Архипкина Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 425 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4650 3
UIPath 108 3
SAP SE 5475 2
IBM - International Business Machines Corp 9572 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2643 2
Blue Prism 30 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 283 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 124 1
SILA Union - СИЛА Юнион 20 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 282 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 245 1
Oracle Corporation 6915 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1548 1
Salesforce 462 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 262 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 1
OpenText 216 1
Газинформсервис - ГИС 438 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 350 1
Infomaximum - Инфомаксимум 57 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 11 3
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 75 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 194 2
Рустранском - Русагротранс 25 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 135 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 200 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 1
Сургутнефтегаз - СНГ 282 1
Комус 106 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 263 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13115 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 581 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6993 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1407 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58129 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34318 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19195 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74496 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11587 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23545 4
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 330 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13378 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13181 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1961 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11669 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9454 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4770 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12497 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27306 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1570 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13456 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1146 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5958 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32160 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7755 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7410 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5769 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1224 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 507 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2904 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1296 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 136 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 84 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4556 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 401 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2274 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1001 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 558 1
Data monetization - Монетизация данных 1856 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5732 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2471 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 621 1
CSBI - ROOMY bots RPA - Руми 22 4
VK Assistant 6 2
VK Process Mining - Mail.ru Process Mirror 18 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 893 2
Linux OS 11089 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 303 2
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 84 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 63 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 251 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 127 1
ELMA 365 Low-code BPM 160 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 1
Terrasoft CRM 26 1
Sherpa RPA 31 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 333 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 302 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 432 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1584 1
ELMA ChatDesk - ELMA ServiceDesk 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 330 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 352 1
Pega Platform 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 252 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1439 1
Terrasoft Creatio 99 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 336 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 107 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 347 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 1
Microsoft Dynamics 1185 1
Infomaximum - Proceset Process mining 48 1
Коптелов Андрей 120 2
Пустарнаков Роман 52 1
Вагнер Юлия 12 1
Силкина Елена 15 1
Крупник Станислав 5 1
Симанов Сергей 1 1
Труненков Сергей 35 1
Харьков Станислав 2 1
Комраков Николай 6 1
Девятов Максим 3 1
Кривошеин Роман 5 1
Сухова Елена 5 1
Яценко Вадим 91 1
Сочельникова Мария 2 1
Синайская Наталья 1 1
Бибик Артем 1 1
Руми Светлана 1 1
Зайцев Андрей 50 1
Горбунов Алексей 31 1
Трефилов Алексей 47 1
Гимранов Ринат 126 1
Будин Алексей 22 1
Бочкин Александр 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 159457 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46310 2
Украина - Харьковская область - Харьков 220 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8274 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10626 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55424 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1577 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 904 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6375 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11488 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15358 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51638 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8265 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7013 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 925 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2608 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3297 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2400 1
Образование в России 2592 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3294 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 314 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5539 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2834 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 271 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 107 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2154 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424769, в очереди разбора - 726903.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837