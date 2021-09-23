Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Зайцев Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 41
Зайцев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Тимофеев Алексей 7 1
|Лукьянов Дмитрий 5 1
|Марина Анна 1 1
|Вишняков Алексей 5 1
|Киселев Кирилл 1 1
|Каменкова Екатерина 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769375, в очереди разбора - 673060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769375, в очереди разбора - 673060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru