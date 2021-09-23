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Зайцев Андрей


23.09.2021 Медицинский контактный центр «Мединвестгрупп» автоматизировал обслуживание пациентов на базе платформы Naumen 1
25.02.2021 Naumen увеличила долю инсталляций в аутсорсинговых контакт-центрах до 39% 1
13.01.2021 «Ресо-гарантия» улучшила обслуживание телефонных обращений страхователей с помощью Naumen Contact Center 1
18.08.2020 В Красноярском крае 180 тыс. обращений на горячую линую по коронавирусу обработаны с помощью Naumen Contact Center 1
12.08.2020 Новикомбанк внедрил Naumen Contact Center для работы с обращениями клиентов 1
22.06.2020 Naumen выпустила ИИ-решение для классификации звонков в контакт-центре 1
24.04.2020 Телемаркетинг «Ростелекома» переведен на платформу Naumen Contact Center 1
09.04.2020 ИИ-платформа Naumen Erudite вошла в реестр отечественного ПО 1
29.10.2019 «ОТП банк» модернизировал контактный центр на базе решений Naumen 1
09.10.2019 Naumen пополнил продуктовый портфель облачным решением для контакт-центров 1
24.09.2019 «Ингосстрах» оптимизировал управление нагрузкой контактных центров на базе Naumen WFM 1
02.09.2019 Naumen внедрил голосового робота в контактный центр «Новосибирскэнергосбыта» 1
21.02.2019 «Ростелеком» унифицировал исходящий телемаркетинг на базе Naumen Contact Center 1
29.01.2019 Промсвязьбанк внедряет виртуального ассистента на базе Naumen Erudite 1
24.09.2018 Киргизский «НУР Телеком» ввел обслуживание клиентов с помощью Nаumen Contact Center 1
07.02.2018 «ОТП Банк» выбрал российскую Naumen для модернизации контактного центра 1
23.01.2018 Naumen Contact Center оптимизировал обслуживание клиентов «Новосибирскэнергосбыта» 1
08.12.2017 Naumen оптимизировала управление рабочей нагрузкой контакт-центра «Мосэнергосбыта» 1
15.11.2017 ЦОВ-112 обработал около 0,5 млн экстренных вызовов «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
23.10.2017 Naumen представила новую версию ПО для управления нагрузкой контакт-центра 1
21.07.2017 Банк «Россия» будет информировать о балансе счета с помощью Naumen Contact Center 1
05.06.2017 Платформа для автоматизации контактных центров Naumen Contact Center доступна в новой версии 1
05.06.2017 Вышла новая версия Naumen Contact Center 7.0 1
20.03.2017 На рынке контакт-центров время перемен 1
09.03.2017 Infotell мигрировал c решения Infra Call Center на платформу Naumen 1
18.11.2016 «Дикси» оптимизирует работу подразделений с помощью платформы Naumen Contact Centеr 1
21.09.2016 «Крок» внедрил Naumen Contact Center в банке «Нейва» 1
20.04.2016 «Корус Консалтинг» и Naumen предложат комплексные решения для построения контакт-центров 1
11.03.2016 Контакт-центр «Гран» оптимизировал процесс управления рабочей нагрузкой с помощью Naumen Workforce Management 1
15.12.2015 Naumen и «Крок» стали партнерами в области автоматизации центров обработки вызовов 1
10.12.2015 «Крок» расширил компетенции в области построения полнофункциональных контакт-центров 1
07.03.2013 Уральское ПО начало экспансию в Юго-Восточную Азию 2
06.03.2013 Naumen заключил первую сделку на Филиппинах 1
14.09.2012 Naumen выходит на рынок Филиппин 1
20.03.2012 Call-центры Индии и Филиппин заработают на российских решениях 2
25.07.2011 Optima WorkFlow обеспечивает единое документационное пространство для МФЦ и администрации Балашихи 1
21.02.2011 «МегаФон» построил корпоративную сеть передачи данных для ОПФР по Саратовской области 1
25.08.2010 IBS создаст систему бюджетирования для «Полюс Золото» 1
20.01.2010 Многофункциональный центр госуслуг в Балашихе автоматизирован на базе Optima-WorkFlow 1

Публикаций - 39, упоминаний - 41

Зайцев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Naumen - Наумен 342 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 5
Крок 1221 4
Cisco Systems 2056 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 112 2
Oracle Siebel 131 2
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Facebook 3768 1
AMD - Advanced Micro Devices 1686 1
Genesys 144 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Genesys Interactive Intelligence 4 1
Naumen Казахстан 3 1
OTP Group - ОТП Банк 125 5
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 5
Почта России ПАО 1579 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Мосэнергосбыт АО 77 3
Новосибирскэнергосбыт 5 3
Спортмастер 116 2
Банк Россия 56 2
Интер РАО ПАО 159 2
Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети 2 2
Ингосстрах СПАО 210 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Ростех Новикомбанк 27 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Правительство Москвы 653 1
Правительство Калининградской области - Министерство социальной политики Калининградской области 3 1
МособлЕИРЦ 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
ISO 18295 - Customer contact centres (CCC) - Международный стандарт в области клиентского сервиса 2 1
Naumen Contact Center 71 8
Naumen Erudite 12 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Linux OS 4276 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
IBM Cognos BI 143 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 13 1
Naumen SoftPhone 3 1
Naumen Omni-Channel 7 1
Ростелеком ЕИССД - Единая интернет-система сервиса дистрибуции - EISSD.rt.ru 1 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Тимофеев Алексей 7 1
Лукьянов Дмитрий 5 1
Марина Анна 1 1
Вишняков Алексей 5 1
Киселев Кирилл 1 1
Каменкова Екатерина 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Индия - Республика 2181 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Европа 3788 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - Красноярский край 668 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Новосибирская область 819 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Венгрия - Будапешт 35 1
Россия - Красноярск 853 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 14 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 6 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
ECCCSA - European Contact Centre and Customer Service Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769375, в очереди разбора - 673060.
Создано именных указателей - 46354.
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