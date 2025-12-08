Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
OmniLine ОмниЛайн Альфа-Информ Alpha-Inform

OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform

niLine — российский системный интегратор. С 2008 года компания специализируется на ИТ-консалтинге, внедрении Service Desk, CRM, HRM, SRM, контакт-центров, RPA и чат-ботов

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 19 925 063 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 19 925 063 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 731 063 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 19 194 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

08.12.2025 OmniLine повысил конверсию КП в сделку на 20% благодаря автоматизации пресейла на платформе BPMSoft 1
26.11.2024 OmniLine автоматизировала 90% бизнес-процессов за 3 месяца с BPMSoft 1
01.02.2024 BPMSoft запустил магазин приложений 1
12.07.2023 OmniLine внедрила Call Center 360 в компании «Аскона» 1
05.07.2023 ICL Services перешла на отечественную CRM от «Ланит омни» 1
29.05.2023 Elma и OmniLine подписали соглашение о партнерстве 1
01.08.2022 «Акстим» и OmniLine помогли «Русагро» вдвое сократить время обработки заявок от клиентов 1
24.05.2022 Омниканальность в действии. Как создавали систему «одно окно» для 1,5 тыс. сотрудников клиентского сервиса в крупной сети гипермаркетов 1
14.10.2020 Альфа-банк в Казахстане перешел на платформу Crafttalk для общения с клиентами 1
23.08.2018 В «МРСК Сибири» завершено внедрение коммуникационной платформы Oktell 1
20.03.2017 «Додо Пицца» оптимизировала обслуживание клиентов с помощью платформы Oktell 1
18.07.2016 «Альфа-Информ» разработала «Электронный журнал» на базе Bpium для ТФОМС 2
08.06.2016 В «Фанбург.ру» создан call-центр на базе IP-ATC Oktell 1
07.06.2016 «Альфа-Информ» внедрил IP-ATC Oktell в компании «Флоранж» 1
11.09.2015 «Альфа-Информ» организовал контакт-центр для «Региональной сетевой компании» 1
27.07.2015 «Альфа-Информ» модернизировал контакт-центр «Додо Пицца» 2
24.07.2015 «Альфа-Информ» создала центр обработки обращений потребителей для «Новатэк-Челябинск» 1
08.07.2015 «Альфа-Информ» — новый участник партнерской сети Docsvision 1
03.11.2006 18 октября состоялась конференция в области управленческого софта 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

OmniLine и организации, системы, технологии, персоны:

8975 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 3
Ланит Омни 65 3
3CX 13 2
Телефонные Системы 40 2
Bpium - Бипиум 6 1
Инталев - Intalev 275 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 104 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 204 1
ФИНЭКС качество 18 1
Ратомсофт 1 1
Акроним 1 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 87 1
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 1
Софтплюс 1 1
Orange Process 5 1
CraftTalk - Крафт-Толк 67 1
Docsvision - ДоксВижн 1032 1
Terrasoft - Террасофт 202 1
Softline - Софтлайн 3259 1
Directum - Директум 1164 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 1
Naumen - Наумен 684 1
Галактика - Корпорация 1505 1
Прайм-1С-Екатеринбург 3 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 1
Telegram Group 2566 1
Accenture plc 693 1
Oracle Corporation 6866 1
АйТи 1438 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 146 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 1
ICL ГК 446 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 52 2
Новатэк Новафининвест 57 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 1
РСК - Региональная сетевая компания 1 1
Прагматика 7 1
Флоранж - Florange 2 1
Мамаша Кураж 1 1
Альфа-Банк 1866 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 93 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
Русагро Группа Компаний 339 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 109 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 352 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7595 14
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4284 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33989 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25541 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8452 8
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1596 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73104 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11548 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5619 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5584 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2849 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3175 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4030 3
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 452 3
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 709 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13331 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12331 3
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 306 2
Управляемость - Manageability 1948 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2156 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 392 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1094 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1213 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18089 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23129 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57282 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8120 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9775 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8445 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8926 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26069 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13320 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2047 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31701 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11449 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1270 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2255 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17834 1
Data monetization - Монетизация данных 1834 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1487 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 7
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 189 4
Terrasoft CRM 26 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 343 2
Додо Пицца - Dodo IS - Додо ИС 8 2
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Bpium Конструктор корпоративных систем 7 1
ELMA 365 Low-code BPM 148 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 1
ELMA Bot 8 1
СКБ Контур - Контур.Предприятие 1 1
CraftTalk GPT 10 1
Софтплюс - Сфера роста КИС 1 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 83 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 185 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 334 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 138 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 167 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
Terrasoft Creatio Service 11 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2449 1
Microsoft Dynamics CRM 545 1
Docsvision СЭД - ECM-система 244 1
Руднев Александр 10 6
Востриков Юрий 80 3
Агапов Олег 2 2
Ковшикова Мария 1 1
Степанов Андрей 30 1
Старков Дмитрий 8 1
Кузин Сергей 13 1
Коваль Дмитрий 3 1
Милованов Сергей 1 1
Киверин Дмитрий 1 1
Попов Артем 6 1
Науменко Филипп 1 1
Никитина Марина 5 1
Васильев Петр 2 1
Ковтун Оксана 2 1
Мастраков Алексей 1 1
Куликов Евгений 9 1
Фролова Галина 1 1
Хайрулина Ирина 1 1
Никонорова Ирина 1 1
Клевцова Анастасия 1 1
Кац Михаил 1 1
Пинигина Галия 2 1
Акмаева Ольга 1 1
Песошина Светлана 5 1
Микишева Ольга 1 1
Плющик Дмитрий 2 1
Карабиди Андрей 1 1
Петухов Денис 37 1
Зайцев Андрей 50 1
Лазарев Алексей 5 1
Курьянов Сергей 162 1
Шевченко Денис 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 156726 10
Казахстан - Республика 5790 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18196 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4267 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3176 2
Румыния 741 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1694 2
Россия - УФО - Челябинская область 1386 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45686 1
Россия - СФО - Новосибирск 4648 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Франция - Французская Республика 7974 1
Европа 24628 1
Беларусь - Белоруссия 6020 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25973 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15099 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51244 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1541 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6330 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54986 2
Энергетика - Energy - Energetically 5521 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5852 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6234 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5315 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6665 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7350 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8366 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17393 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8118 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2499 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2957 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10732 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3221 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8239 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 23 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4409 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3112 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5306 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20371 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5511 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6248 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11755 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 118 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2951 1
ЕПС - Единый план счетов 189 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 215 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 774 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3750 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 1
ИнфоКом 117 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405459, в очереди разбора - 733425.
Создано именных указателей - 186662.
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

