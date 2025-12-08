Получите все материалы CNews по ключевому слову
OmniLine ОмниЛайн Альфа-Информ Alpha-Inform
niLine — российский системный интегратор. С 2008 года компания специализируется на ИТ-консалтинге, внедрении Service Desk, CRM, HRM, SRM, контакт-центров, RPA и чат-ботов.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 19 925 063 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
OmniLine и организации, системы, технологии, персоны:
|ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
|Минэнерго РФ - Министерство энергетики 352 1
|Руднев Александр 10 6
|Востриков Юрий 80 3
|Агапов Олег 2 2
|Ковшикова Мария 1 1
|Степанов Андрей 30 1
|Старков Дмитрий 8 1
|Кузин Сергей 13 1
|Коваль Дмитрий 3 1
|Милованов Сергей 1 1
|Киверин Дмитрий 1 1
|Попов Артем 6 1
|Науменко Филипп 1 1
|Никитина Марина 5 1
|Васильев Петр 2 1
|Ковтун Оксана 2 1
|Мастраков Алексей 1 1
|Куликов Евгений 9 1
|Фролова Галина 1 1
|Хайрулина Ирина 1 1
|Никонорова Ирина 1 1
|Клевцова Анастасия 1 1
|Кац Михаил 1 1
|Пинигина Галия 2 1
|Акмаева Ольга 1 1
|Песошина Светлана 5 1
|Микишева Ольга 1 1
|Плющик Дмитрий 2 1
|Карабиди Андрей 1 1
|Петухов Денис 37 1
|Зайцев Андрей 50 1
|Лазарев Алексей 5 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Шевченко Денис 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405459, в очереди разбора - 733425.
Создано именных указателей - 186662.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.