Додо Пицца DoDo Pizza Dodo Brands Додо Франчайзинг
«Додо Пицца» — российская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на пицце. По состоянию на июль 2023 года у компании 841 пиццерия в России и 90 — в 17 других странах (Казахстан, Таджикистан, Великобритания, Германия, Нигерия, Вьетнам, Китай, Эстония, Литва, Румыния, Словения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ и Польша).
Додо Пицца и организации, системы, технологии, персоны:
|Овчинников Федор 5 4
|Сазонов Александр 13 3
|Горник Александр 3 2
|Махлин Дмитрий 95 2
|Мирилашвили Вячеслав 16 2
|Левиев Лев 21 2
|Галкина Татьяна 44 2
|Лебеденко Дмитрий 3 2
|Лифанова Анна 2 2
|Колбин Евгений 67 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Поляков Сергей 73 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Малышев Сергей 83 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Хомков Игорь 46 1
|Ким Александр 41 1
|Антонов Александр 77 1
|Трифонов Александр 1 1
|Басов Алексей 115 1
|Катков Алексей 42 1
|Юдников Андрей 14 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Летов Максим 1 1
|Косенко Николай 1 1
|Клявин Владимир 47 1
|Еремеев Владимир 11 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Вахтеров Сергей 3 1
|Хаустов Иван 9 1
|Михайлов Иван 10 1
|Магидей Наталья 1 1
|Фейгин Илья 3 1
|Васильев Григорий 40 1
|Горлина Татьяна 4 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Андронов Александр 1 1
|Савцов Игорь 29 1
|Vc.ru - Виси.ру 36 2
|Forbes - Форбс 825 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
|Apps4All 26 1
|GQ 21 1
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