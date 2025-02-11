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Додо Пицца DoDo Pizza Dodo Brands Додо Франчайзинг

Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг

«Додо Пицца» — российская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на пицце. По состоянию на июль 2023 года у компании 841 пиццерия в России и 90 — в 17 других странах (Казахстан, Таджикистан, Великобритания, Германия, Нигерия, Вьетнам, Китай, Эстония, Литва, Румыния, Словения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ и Польша).


11.02.2025 «Додо Пицца» автоматизировала ключевые финансовые процессы на платформе Optimacros 1
11.02.2025 Арестован основатель ИТ-компании в сфере образования iSpring 1
07.10.2024 Платформа «Поинтер» включена в Единый реестр российского ПО Минцифры 1
31.07.2024 Сеть «Додо Пицца» первой внедрила ИИ для анализа качества собеседований и борьбы с кадровым голодом 1
13.05.2024 Как организовать гибридную работу и не потерять в качестве 1
07.05.2024 «Додо Пицца» внедряет ИИ в пиццерии для улучшения обслуживания гостей 1
06.05.2024 TEAMLY представил обновленную версию: платформа позволит управлять проектами и автоматизировать работу отделов 1
18.03.2024 Dodo Brands внедрил систему международного ЭДО благодаря сервисам SimpSign и УЦ «Газинформсервис» 1
08.02.2024 iSpring будет готовить владельцев продуктов для EdTech 1
17.01.2024 Платформа iSpring Learn интегрирована с системой для рекрутмента E-Staff 1
29.08.2023 Сеть ресторанов «Додо пицца» ускорила работу горячей линии после перехода на Naumen Contact Center SaaS 1
25.08.2023 «Тинькофф» запустил платформу с верифицированными отзывами клиентов 1
19.04.2023 ИТ-провайдер Selectel увеличил прибыль в четыре раза 1
18.01.2023 Выручка разработчика сервиса кадрового ЭДО HRlink выросла в 4 раза 1
09.01.2023 Чат-бот CraftTalk подскажет все про экопункты «РТ-Инвест» 1
17.11.2022 «1С» вошла в состав учредителей облачного сервиса автоматизации закупок Bidzaar 1
29.09.2022 Group-IB обнаружила новые поддельные ресурсы популярных пиццерий 2
12.09.2022 «РТК-Солар»: мошенники использовали бренды «Красное и белое» и «Додо пицца» для хищения денег у граждан 1
31.08.2022 Власти запретили «Яндексу» обижать Delivery Club 1
31.08.2022 ИТ-провайдер Selectel купил дата-центр в Москве 1
04.08.2022 Вышла on-premise-версия BPM-платформы Pyrus 1
18.07.2022 HeadHunter инвестировал в сервис HRlink и стал миноритарным акционером 1
30.06.2022 Облачная платформа Yandex Cloud разработала нейросеть-полиглота 1
10.03.2022 Отечественный разработчик предлагает бесплатно попробовать российский аналог Trello и Jira 1
10.01.2022 Sistema SmartTech инвестирует в платформу по найму временного персонала MyGig 1
20.12.2021 «Тинькофф инвестиции» запустили собственный медиапортал 1
11.11.2021 Лучшие цифровые решения для комфортной жизни в Москве получат 10 млн рублей 1
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
27.05.2021 Mindbox вложит до 35 млн рублей в конструктор писем Letteros 1
01.04.2021 «Корус консалтинг» предложит своим клиентам платформу клиентских данных Mindbox 1
01.03.2021 Dodo Brands сэкономит до 54 млн рублей в год с помощью ИИ Microsoft 2
26.02.2021 Crayon стала LSP-партнером Microsoft 1
03.12.2020 «Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет 2
03.12.2020 «Лаборатория Касперского» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования для государственных выборов 1
24.11.2020 ФРИИ инвестирует в маркетплейс для ресторанов, магазинов и поставщиков продуктов 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
06.10.2020 Система Polys «Лаборатории Касперского» мигрировала на блокчейн-платформу Exonum 2
17.01.2020 Российский сервис myQuiz стал платформой для викторин Vodafone 1
15.11.2019 «Сберлогистика» переходит на онлайн-подпись документов в Legium.io 1
10.05.2019 Россияне открыли в Китае «пиццерию будущего» с управлением через облако 1

Публикаций - 48, упоминаний - 57

Додо Пицца и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7392 8
Microsoft Corporation 24652 8
МегаФон 8901 6
Telegram Group 2013 5
Google LLC 11815 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12700 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 292 4
VK - Mail.ru Group 3455 3
Philips 2054 3
Selectel - Селектел 389 3
Siemens AG - Siemens Group 2592 3
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 3
Veeam Software 319 2
GitHub 826 2
ESET - ESET Software 1134 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1799 2
Naumen - Наумен 627 2
NtechLab - НтехЛаб 122 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 55 2
Crayon. 19 2
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 18 2
Mindbox - Майндбокс 20 2
Ростелеком 9728 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 2
Bitfury Group 25 2
Pyrus - Пайрус 23 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1263 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 2
Крайон - ранее Crayon Россия 21 2
8254 2
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 62 2
Sony 6550 2
SteadyControl - Стедиконтрол 10 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 447 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2055 1
Acronis - Акронис 449 1
Vodafone Group 1370 1
Honeywell 282 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 7
ВкусВилл - Избёнка 158 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 4
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 81 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 843 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 461 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 98 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 69 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 2
Papa John’s - Папа Джонс 14 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 856 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 442 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 86 2
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 28 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1349 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 2
Unilever - Юнилевер Русь 153 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 2
РЖД - Российские железные дороги 1907 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
Gett 81 1
Альфа-Банк 1774 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Газпром нефть 620 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Yamaha - Ямаха 107 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2187 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 411 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4135 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 832 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2511 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13579 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15777 12
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1714 3
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 595 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4495 3
Додо Пицца - Dodo IS - Додо ИС 8 6
Microsoft Azure 1410 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 586 6
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 4
Google YouTube - Видеохостинг 2756 3
Apple iOS 7831 3
Google Android 14040 3
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 3
Kaspersky Polys Voting Machine 17 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 472 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5219 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 224 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 2
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 2
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3233 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 376 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 143 2
OpenAI ChatGPT 353 2
SteadyControl HoReCa 4 2
Rakuten Viber 627 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Office 365 941 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 33 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Apple iPhone 11 254 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Microsoft Azure Queue 1 1
Microsoft Azure Redis 1 1
WaveAccess myQuiz 6 1
Legium - Легиум 4 1
JetBrains TeamCity 20 1
Mindbox Mailganer - email marketing automation platform - сервис емейл-рассылок 1 1
Mindbox Mailfit 1 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 182 1
Microsoft Azure Machine Learning - Microsoft Azure ML - Microsoft Azure AutoML 18 1
Microsoft Azure Databricks 6 1
Овчинников Федор 5 4
Сазонов Александр 13 3
Горник Александр 3 2
Махлин Дмитрий 95 2
Мирилашвили Вячеслав 16 2
Левиев Лев 21 2
Галкина Татьяна 44 2
Лебеденко Дмитрий 3 2
Лифанова Анна 2 2
Колбин Евгений 67 1
Чаркин Евгений 296 1
Поляков Сергей 73 1
Абакумов Евгений 206 1
Малышев Сергей 83 1
Путятинский Сергей 86 1
Картавый Эдуард 2 1
Кириченко Игорь 49 1
Хомков Игорь 46 1
Ким Александр 41 1
Антонов Александр 77 1
Трифонов Александр 1 1
Басов Алексей 115 1
Катков Алексей 42 1
Юдников Андрей 14 1
Педоренко Андрей 42 1
Летов Максим 1 1
Косенко Николай 1 1
Клявин Владимир 47 1
Еремеев Владимир 11 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Вахтеров Сергей 3 1
Хаустов Иван 9 1
Михайлов Иван 10 1
Магидей Наталья 1 1
Фейгин Илья 3 1
Васильев Григорий 40 1
Горлина Татьяна 4 1
Прохоров Фёдор 83 1
Андронов Александр 1 1
Савцов Игорь 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 9
Казахстан - Республика 5546 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52180 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 5
Германия - Федеративная Республика 12700 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17445 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17095 4
Беларусь - Белоруссия 5686 4
Европа 21791 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7471 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 219 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1887 3
Румыния 729 3
Тунис - Тунисская Республика 166 3
Нидерланды 3525 3
Франция - Французская Республика 7858 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13332 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1272 2
Узбекистан - Республика 1735 2
Эстония - Эстонская Республика 749 2
Литва - Литовская Республика 653 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 750 2
Россия - СФО - Новосибирск 4315 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 2
Армения - Республика 2289 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 212 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3961 1
Украина 7621 1
США - Калифорния 4631 1
Грузия 1243 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1477 1
Европа Западная 1482 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 54 1
Нигерия - Федеративная Республика 317 1
Катар 163 1
Румыния - Брашов 4 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 352 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 9
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2320 6
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