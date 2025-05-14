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Анохова Елена


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 ГК Softline, МФТИ, ОМЗ «Перспективные Технологии» и Sk Capital запускают инициативу по подготовке будущих технологических лидеров в сфере цифровой трансформации и кибербезопасности 1
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
11.11.2021 Лучшие цифровые решения для комфортной жизни в Москве получат 10 млн рублей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Анохова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7670 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 81 1
Google LLC 11935 1
InfoWatch - Инфовотч 1039 1
Nvidia Corp 3561 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 29 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 49 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 986 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2871 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 515 1
X5 Group - Перекрёсток 568 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 56 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1982 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4935 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12801 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4138 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 498 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
Data Fusion - Слияние данных 76 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1782 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3029 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5287 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7972 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5471 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5303 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21063 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1600 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11418 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7640 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 174 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4127 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 446 1
Data monetization - Монетизация данных 1690 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 931 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 101 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 502 1
Apple iPhone 6 4863 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 777 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 58 1
Кравцов Леонид 1 1
Котцов Матвей 1 1
Козлов Денис 9 1
Крылов Павел 23 1
Парабучев Алексей 12 1
Лемякина Анна 11 1
Власов Максим 21 1
Козлова Дарья 34 1
Денисов Степан 2 1
Лобанов Иван 5 1
Райгородский Андрей 41 1
Мишустин Михаил 693 1
Касперская Наталья 296 1
Тихонова Катерина 6 1
Попова Наталья 14 1
Плуготаренко Сергей 85 1
Патракова Анжела 7 1
Кулик Вадим 188 1
Крайнов Александр 17 1
Скоробогатова Ольга 56 1
Оселедец Иван 31 1
Чернышенко Дмитрий 571 1
Безбогов Сергей 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 2
Казахстан - Республика 5631 2
Армения - Республика 2318 2
Беларусь - Белоруссия 5816 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Южная Корея - Республика 6721 1
Германия - Федеративная Республика 12779 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1729 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1520 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1574 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2993 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Африка - Африканский регион 3515 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13398 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 425 1
Нидерланды 3559 1
Индия - Bharat 5531 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1140 1
Бразилия - Федеративная Республика 2390 1
Америка Латинская 1837 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4115 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3614 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10128 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2757 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1289 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 623 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 265 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 314 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5943 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2379 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3354 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1255 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7906 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3505 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 991 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 469 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 215 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 876 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1142 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 361 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 49 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1559 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 67 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 330 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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