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Анохова Елена
УПОМИНАНИЯ
Анохова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Кравцов Леонид 1 1
|Котцов Матвей 1 1
|Козлов Денис 9 1
|Крылов Павел 23 1
|Парабучев Алексей 12 1
|Лемякина Анна 11 1
|Власов Максим 21 1
|Козлова Дарья 34 1
|Денисов Степан 2 1
|Лобанов Иван 5 1
|Райгородский Андрей 41 1
|Мишустин Михаил 693 1
|Касперская Наталья 296 1
|Тихонова Катерина 6 1
|Попова Наталья 14 1
|Плуготаренко Сергей 85 1
|Патракова Анжела 7 1
|Кулик Вадим 188 1
|Крайнов Александр 17 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Оселедец Иван 31 1
|Чернышенко Дмитрий 571 1
|Безбогов Сергей 52 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
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