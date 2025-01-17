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Попова Наталья



17.01.2025 НИУ ВШЭ, Университет Дели и «Геоскан» запускают проект по космическим исследованиям 1
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
07.06.2024 «Иннопрактика» и корпорация «ХайТэк» вместе поддержат «Национальных чемпионов» 1
13.11.2023 На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС 1
19.01.2023 Шоу «Вызов» откроет тематическую зону на СтудФесте в Санкт-Петербурге 1
16.09.2022 Всемирный день русского единения пройдет в Парке Горького 1
29.04.2021 Российский ИТ-бизнес защитят от проверок и уголовных дел 1
19.03.2021 ИТ-отрасль просит власти России поддержать ее 64 разными способами из «Таблицы Шадаева» 1
11.12.2020 «Глоубайт» помог «Тинькофф» внедрить решение SAS AML для соблюдения FATCA и CRS 1
02.10.2020 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte и SAS внедрил кредитный конвейер 1
07.03.2016 Pony Express преобразила свою систему продаж 1
08.09.2003 Без электричества Нью-Йорк оставил червь Blaster? 1
15.05.2003 BT организует широкополосный доступ через дирижабли 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Попова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 7
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 2
SAS Institute 971 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 230 2
ХайТэк - Hi-Tech 200 2
Ростелеком 9699 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Microsoft Corporation 24623 1
Корус Консалтинг ГК 1216 1
БАРС Груп 545 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Bitdefender 156 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Севкабель ГК - Северный Кабель - Северный Кабельный Завод - Соединенные кабельные заводы - Молдавкабель - Белэлектрокабель - Севгеокабель - Севморкабель - Агрокабель - Завод Микропровод - Донбасскабель - Сарансккабель - Цветлит 15 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Naumen - Наумен 625 1
К2Тех 130 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
БайтЭрг 56 1
Google LLC 11775 1
Nvidia Corp 3487 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 2
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Pony Express - Фрейт линк 67 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Газпром ПАО 1342 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Транснефть 299 1
Севкабель Порт 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 95 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 606 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 3
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 2
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2936 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
Умные платформы 1682 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6967 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1986 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2898 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 2
Microsoft Windows 15656 1
Microsoft Windows XP 2399 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - SQL Slammer - Sapphire - Вредоносное ПО - сетевой червь 44 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
Microsoft Dynamics 1175 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 23 1
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 9 1
CSBI WF Core 1 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Русское воздухоплавательное общество - БАРС - Беспроводная Аэростатная РадиоСеть 5 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Stafory - робот Вера 330 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 1
Мишустин Михаил 676 3
Чернышенко Дмитрий 565 3
Касперская Наталья 291 2
Шадаев Максут 1008 2
Титов Борис 54 2
Массух Илья 231 1
Каплунов Павел 46 1
Дарбинян Саркис 37 1
Авербах Владимир 126 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Изумрудов Олег 38 1
Гавришев Алексей 2 1
Шалманов Сергей 201 1
Иванов Евгений 42 1
Подольский Андрей 1 1
Дмитриев Алексей 45 1
Менделеев Дмитрий 10 1
Чуричев Александр 2 1
Зарубин Александр 2 1
Вафин Дмитрий 2 1
Кузнецова Галина 1 1
Хорошев Тимофей 2 1
Haig Alexander - Хэйг Александр 2 1
Колганов Никита 1 1
Гончаренко Наталья 1 1
Клявер Денис 3 1
Губерниев Дмитрий 1 1
Гасанов Гусейн 2 1
Ржаксенская Галина 1 1
Макеенков Иван 1 1
Сивцев Илья 140 1
Макаров Валентин 220 1
Баканов Дмитрий 29 1
Иодковский Станислав 80 1
Левда Алина 1 1
Чаркин Евгений 296 1
Райгородский Андрей 37 1
Тихонова Катерина 5 1
Кузнецов Сергей 154 1
Кулик Вадим 180 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Африка - Африканский регион 3478 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Беларусь - Белоруссия 5637 2
Канада 4881 2
США - Нью-Йорк 3098 2
Америка Латинская 1811 2
Южная Корея - Республика 6646 1
Ирландия - Республика 1010 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Сингапур - Республика 1849 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
США - Техас 989 1
Великобритания - Шотландия 338 1
Гана - Республика 67 1
США - Калифорния - Сан-Диего 367 1
Панама - Республика 106 1
США - Миннесота - Миннеаполис 65 1
США - Миннесота 194 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
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Казахстан - Республика 5525 1
Армения - Республика 2280 1
Индия - Bharat 5431 1
Ближний Восток 2942 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1115 1
Нидерланды 3517 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Омбудсмен 18 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 347 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 114 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 694 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 289 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 11 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 2
Virus Bulletin 33 1
Computer Weekly 375 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
Data Fusion Contest 7 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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