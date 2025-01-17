Попова Наталья
Попова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 676 3
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Касперская Наталья 291 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Титов Борис 54 2
|Массух Илья 231 1
|Каплунов Павел 46 1
|Дарбинян Саркис 37 1
|Авербах Владимир 126 1
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Изумрудов Олег 38 1
|Гавришев Алексей 2 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Иванов Евгений 42 1
|Подольский Андрей 1 1
|Дмитриев Алексей 45 1
|Менделеев Дмитрий 10 1
|Чуричев Александр 2 1
|Зарубин Александр 2 1
|Вафин Дмитрий 2 1
|Кузнецова Галина 1 1
|Хорошев Тимофей 2 1
|Haig Alexander - Хэйг Александр 2 1
|Колганов Никита 1 1
|Гончаренко Наталья 1 1
|Клявер Денис 3 1
|Губерниев Дмитрий 1 1
|Гасанов Гусейн 2 1
|Ржаксенская Галина 1 1
|Макеенков Иван 1 1
|Сивцев Илья 140 1
|Макаров Валентин 220 1
|Баканов Дмитрий 29 1
|Иодковский Станислав 80 1
|Левда Алина 1 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Райгородский Андрей 37 1
|Тихонова Катерина 5 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Кулик Вадим 180 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
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