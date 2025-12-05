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ХайТэк Hi-Tech
Корпорация «ХайТэк» – многопрофильная группа компаний, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий. Ключевые направления деятельности предприятий Корпорации ХайТэк: разработка и производство коммуникационного оборудования и ПО, системная интеграция, научно-исследовательская деятельность в сфере микроэлектроники и других областях.
СОБЫТИЯ
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|05.12.2025
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Лабораторию интеллектуальных систем для периферийных вычислений открыли в ТГУ вместе с компанией «ХайТэк»
Томский государственный университет и комания «ХайТэк» – российский разработчик ИИ-ускорителей LinQ открыли новую лабораторию искусственного интеллекта, где будет развивать технологии безопасного ИИ для атомной энергетики, БПЛА, транспорта
|13.11.2025
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«ХайТэк» и «Группа Астра» объединяют усилия для развития отечественных ИИ-решений
Компания «ХайТэк» и «Группа Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ закрепляет совместную работу по интеграции ускорителей искусственного интеллекта LinQ с ОС Astra Linux Serve
|11.11.2025
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«ХайТэк» и РСК заключили партнерское соглашение для расширенного сотрудничества и интеграции ИИ-ускорителей LinQ во внешний массив PCIe-коммутации RSC ScaleStream-C
Российские компании «ХайТэк» и РСК заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве для развития отечественных технологий искусственного интеллекта (ИИ). В том числе, партнерство предполагает создание программно-
|30.10.2025
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Exeplant FabricaONE.AI и «Хайтэк-Интеграция» заключили соглашение о партнерстве
Компания Exeplant FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline), российский разработчик решения для управления производством ExeMES, и российский системный интегратор «Хайтэк-Интеграция», заключили партнерское соглашение. Целью сотрудничества является объединение усилий в продвижении и внедрении ExeMES на российских промышленных предприятиях. «Хайтэк-И
|14.10.2025
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Архитектура чипа LinQ H компании «ХайТэк» получила международную патентную защиту
Компания «ХайТэк» объявила о получении евразийского патента на архитектуру процессора LinQ H1 для ускорения расчета прямого хода нейронных сетей. Патент обеспечивает правовую защиту интеллектуальной собс
|30.09.2025
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«Российские чипы для ИИ не нужны, если есть Nvidia». Создатели процессоров просят поддержки
Сильные конкуренты Как выяснил CNews, российская ИТ-компания «ХайТэк» при успешном тестировании своих чипов у потенциальных заказчиков получает много отказов на российском рынке. Об этом в рамках форума «Микроэлектроника 2025» сообщил Владислав Николаев,
|26.09.2025
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«ХайТэк» и «Гравитон» объединяют усилия для создания защищенных ИИ-решений на базе ускорителей LinQ
Российские компании «ХайТэк» (разработчик ИИ-ускорителей LinQ) и «Гравитон» (разработчик отечественной вычислительной техники) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области разработки доверенных прог
|24.09.2025
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«ХайТэк» и «Аэтернум» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере ИИ
Российский разработчик аппаратных ускорителей LinQ для искусственного интеллекта — компания «ХайТэк» — объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с дизайн-центром «Аэтернум», специализирующимся на технологиях аппаратного искусственного интеллекта. Партнерство направлено на разви
|18.09.2025
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«ХайТэк» и «Нейролаб» объединили экспертизу для развития российского ИИ-рынка
Российский разработчик ИИ-ускорителей LinQ – компания «ХайТэк» – и центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Партнерство направлено на создание системного подхода к внедрению отечестве
|14.08.2025
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ГТЛК, «ХайТэк», «Терра Тех» и БАС подвели первые итоги эксперимента по комбинированию спутниковых, беспилотных технологий и ИИ
ГТЛК, ООО «ХайТэк», АО «Терра Тех» и ООО «БАС» представили первые итоги научного эксперимента по комбини
|07.07.2025
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«ХайТэк» и «Инжиниринг+» разработали ПАК для высоконагруженных вычислений
Компании «ХайТэк» и «Инжиниринг+» разработали совместное решение – программно-аппаратный комплекс для высоконагруженных вычислений. ПАК построен на базе серверной платформы LIS, комплекса иммерсионного о
|26.06.2025
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«ХайТэк» и «Аквариус» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области искусственного интеллекта
Компания «ХайТэк» и группа компаний «Аквариус» объявили о подписании соглашения о долгосрочном сотрудничестве в области разработки и внедрения доверенных программно-аппаратных комплексов на базе ускорите
|25.06.2025
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ПАК для работы с искусственным интеллектом создадут «ХайТэк» и «Базальт СПО» и «Норси-Транс»
«ХайТэк», «Базальт СПО» и «Норси-Транс» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию ИИ-технологий. Целью партнерства является совместная разработка программно-аппаратного ком
|19.06.2025
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«ХайТэк», ГТЛК и «Терра Тех» подписали соглашение о сотрудничестве для объединения спутниковых технологий, БАС и ИИ
ООО «ХайТэк», АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и АО «Терра Тех» заключили сог
|09.06.2025
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«Гравитон» и «ХайТэк» представили универсальный аппаратный комплекс для высокоплотных вычислений GraLinQ AI
Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» совместно с компанией «ХайТэк» разработали и представили универсальный аппаратный ИИ-комплекс GraLinQ AI. Решение со
|04.06.2025
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«ХайТэк» и «Аквариус» представили доверенный ИИ-комплекс «Лира» для задач ИИ
Компании «ХайТэк» и «Аквариус» впервые продемонстрировали программно-аппаратный комплекс «Лира» — отечественную платформу для решения задач искусственного интеллекта в различных вычислительных средах. Пр
|03.03.2025
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«ХайТэк» и НПЦ БАС ТО договорились о стратегическом партнерстве в области БПЛА
Компания «ХайТэк» и Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Томской области (НПЦ БАС ТО) подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В соответствии достигнутыми договоренностя
|25.12.2024
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Пенсионный фонд России покупает 3667 ПК, работающих как на Linux, так и на Windows
хования (Соцфонда России, СФР) по поставке 3667 автоматизированных рабочих мест досталась компании «Хайтэк-Интеграция». Ранее та же компания, как писал CNews, 27 сентября 2024 г. выиграла тенде
|30.10.2024
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Соцфонд России покупает более 4600 ПК на ОС Linux
авки автоматизированных рабочих мест для территориальных органов Соцфонда России выиграла компания «Хайтэк-Интеграция». Сумма контракта – более 400 млн руб. Госзакупка на поставку автоматизиров
|01.10.2024
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ФЦПР ИИ и «ХайТэк» договорились о стратегическом партнерстве в области ИИ
Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» (ФГАУ «ФЦПР ИИ») и компания «ХайТэк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «ХайТэк». Стороны договорились о долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве и деловом пар
|18.06.2024
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Новый финансовый инструмент для ИТ-рынка от «ХайТэк» и экосистемы финансово-лизингового бизнеса
Корпорация «ХайТэк» и экосистема финансово-лизингового бизнеса в составе ГК «Балтийский лизинг», ГИЛК, «К
|17.06.2024
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«Синергия» и «ХайТэк» будут вместе создавать ИТ-продукты для образования и бизнеса
Корпорации «Синергия» и «ХайТэк» договорились о совместной разработке и внедрении технологий искусственного интеллекта
|11.06.2024
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ТГУ и «Хайтэк-Интеграция» заключили cоглашение о стратегическом сотрудничестве
Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) и ООО «Хайтэк-Интеграция» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области информационных технологий (ИТ), технологий машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом CNews с
|07.06.2024
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«Иннопрактика» и корпорация «ХайТэк» вместе поддержат «Национальных чемпионов»
Негосударственный институт развития «Иннопрактика» и корпорация «ХайТэк» подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним стороны намерены содейств
|05.06.2024
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«Ростелеком» и «ХайТэк» объединяют усилия для развития экосистемы цифровой экономики
«Ростелеком» и «ХайТэк» подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии достигнутыми договоренностями стороны намерены осуществлять взаимодействие по вопросам реализации Стратегии развития информационног
|29.05.2024
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Ctrl2GO Solutions и «Хайтэк-Интеграция» договорились о партнерстве
Российский разработчик цифровых систем автоматизации для промышленных предприятий «Кловер Групп» (Ctrl2GO Solutions) и системный интегратор «Хайтэк-Интеграция» подписали соглашение о партнерстве. Стороны договорились о совместном выполнении проектов на основе интеллектуального анализа данных с применением технологий искусственного и
|11.04.2024
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«Хайтэк-Интеграция» построила единый контакт-центр для «Центра корпоративных решений»
Компания «Хайтэк-Интеграция» завершила проект по созданию единого контакт-центр (ЕКЦ) для «Центра корпоративных решений» (ООО «ЦКР»). Контактный центр создавался для организации централизованного обслужи
|14.02.2024
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«ХайТэк-Интеграция» и «Робуста Технологии» совместно займутся проектами в области бизнес-аналитики
Компании «ХайТэк-Интеграция» и «Робуста Технологии» заключили партнерское соглашение, которое призвано усилить экспертизу в области BI-аналитики и построения корпоративных платформ управления данными. «<
|21.11.2023
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«Росатом» создал гигантский 3D-принтер на замену китайскому
3D-принтер от «Росатома» Госкорпорация «Росатом» представила импортонезависимый крупногабаритный 3D-принтер «Хайтек 800» с размером рабочего поля 800 мм. Себестоимость «Хайтек 800» составила 350 тыс. руб., сообщил начальник управления архитектурных решений новых производственных технологий «Гри
|05.09.2023
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«Хайтэк-интеграция» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации
«Хайтэк-интеграция» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает E
|09.12.2022
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«Росэлектроника» поставила 1000 IP-телефонов IVA системному интегратору «Хайтэк»
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил 1000 IP-телефонов IVA компании «Хайтэк». Многофункциональные аппараты отечественного производства будут установлены в крупных
|22.07.2022
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Российского разработчика чипов и беспроводной подводной связи хотят обанкротить
«Хайтэк» хотят признать банкротом Как выяснил CNews, в Арбитражный суд Москвы было подано заяв
|25.01.2022
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Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений?
тому некоторое время назад мы задумались о разработке комплексного решения для видеозвонков между клиентами и специалистами организации», — рассказывает Игорь Вайсблюм, генеральный директор компании «Хайтэк-Интеграция». Инфокиоск В качестве основы было выбрано решение Avaya Client SDK, позволяющее создавать кастомные приложения на любых платформах — мобильные, десктопные или веб — под разли
|23.11.2021
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Удаленка и импортозамещение: как обезопасить себя, сотрудников и вывернутый наизнанку офис?
венным словом перед участниками мероприятия выступил заместитель председателя cовета директоров ГК «ХайТэк» Сергей Черных. По его словам, глобальные перемены прошлого года спровоцировали зарожд
|23.11.2021
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«Хайтэк» повторно «связал» Avaya EMC с соцсетями и мессенджерами
Компания «Хайтэк-интеграция» реализовала проект по интеграции новой версии омниканального контакт-центра Avaya EMC с облачной платформой MySender. Последняя выступает своеобразным шлюзом и обеспечивает п
|12.11.2021
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«Хайтэк-интеграция» представила кабину для совещаний Smartmeeting HQ
«Хайтэк-интеграция» представила комплексное решение для организации переговоров в любом офисе – кабину для совещаний Smartmeeting HQ. Благодаря современным мультимедиа решениям, конфигурация кот
|05.04.2021
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НТЦ «Хайтэк» инвестирует в создание систем видеоконференцсвязи 40 млн рублей
Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» - компания НТЦ «Хайтэк», до 2022 г. инвестирует в создание систем видеоконференцсвязи 40 млн руб. Об этом соо
|16.11.2020
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Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет
Подводная радиотелефония Российская компания IVA Technologies (входит в группу компаний «Хайтэк») сообщила CNews о выпуске обновленной версии мобильного радиокомплекса подводной связ
|06.11.2020
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В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia
ктуре IVA TPU. Она была разработана российской компанией IVA Technologies, которая входит в группу «Хайтэк». Перспективность этой архитектуры, ориентированной на нейронные сети, в конце октября
|06.04.2020
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Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya
Миллиард на платформу связи Как выяснил CNews, российский разработчик электроники и ИТ-интегратор «Хайтэк» в течение ближайших трех лет создаст и запустит в серийное производство собственную п
ХайТэк и организации, системы, технологии, персоны:
|Вайсблюм Игорь 20 18
|Панков Андрей 22 18
|Черных Сергей 16 12
|Ивенев Николай 15 11
|Иодковский Станислав 104 9
|Кабанов Владимир 178 9
|Макаров Валентин 251 5
|Ильягуева Ольга 5 5
|Месропов Юрий 5 5
|Безиев Адам 5 5
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
|Волков Роман 22 4
|Наумов Максим 100 3
|Фролов Михаил 5 3
|Степанов Владимир 91 3
|Сивцев Илья 174 3
|Степанова Ирина 17 3
|Прохоров Фёдор 83 3
|Петров Виктор 34 3
|Гуркин Александр 6 3
|Путин Владимир 3454 3
|Черепенников Антон 86 2
|Арсентьев Андрей 79 2
|Дегтев Геннадий 271 2
|Мальков Антон 46 2
|Калинин Александр 189 2
|Овчинников Сергей 50 2
|Тикуркин Максим 38 2
|Шевченко Владимир 153 2
|Любимов Алексей 33 2
|Смирнов Максим 68 2
|Московский Александр 6 2
|Клявин Владимир 52 2
|Смирнов Павел 48 2
|Каламбет Мария 2 2
|Сулаев Роман 6 2
|Королев Илья 23 2
|Кардашин Никита 33 2
|Андреев Сергей 67 2
|Шалманов Сергей 202 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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