Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ХайТэк
Hi-Tech
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 65, упоминаний - 114
ХайТэк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 8
|Вайсблюм Игорь 7 7
|Черных Сергей 8 6
|Ивенев Николай 7 5
|Месропов Юрий 4 4
|Ильягуева Ольга 4 4
|Адам Безиев 4 4
|Евтушенко Олег 125 2
|Волков Роман 13 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
|Каламбет Мария 2 2
|Смирнов Павел 35 2
|Савенков Денис 5 1
|Богданов Валентин 7 1
|Танцоров Вячеслав 2 1
|Иодковский Станислав 1 1
|Гименез Вероника 6 1
|Васильев Григорий 35 1
|Хрупов Сергей 1 1
|Пауков Сергей 7 1
|Андронов Сергей 17 1
|Вирцер Евгений 22 1
|Василюк Игорь 1 1
|Паршинцев Александр 2 1
|Ярыгин Денис 2 1
|Альперн Александр 5 1
|Гацко Геннадий 14 1
|Фридман Александр 4 1
|Алясев Алексей 1 1
|Буленков Дмитрий 13 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Барыкин Сергей 9 1
|Парахин Виктор 4 1
|Савцов Игорь 27 1
|Валчев Стоян 44 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Теленков Андрей 21 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Чаркин Евгений 182 1
|CNews Analytics 1991 8
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|CNews Fast рейтинг 30 2
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|TAdviser100 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766537, в очереди разбора - 670222.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766537, в очереди разбора - 670222.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru