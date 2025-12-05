ХайТэк - Hi-Tech

Лабораторию интеллектуальных систем для периферийных вычислений открыли в ТГУ вместе с компанией «ХайТэк» Томский государственный университет и комания «ХайТэк» – российский разработчик ИИ-ускорителей LinQ открыли новую лабораторию искусственного интеллекта, где будет развивать технологии безопасного ИИ для атомной энергетики, БПЛА, транспорта

«ХайТэк» и «Группа Астра» объединяют усилия для развития отечественных ИИ-решений Компания «ХайТэк» и «Группа Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ закрепляет совместную работу по интеграции ускорителей искусственного интеллекта LinQ с ОС Astra Linux Serve

«ХайТэк» и РСК заключили партнерское соглашение для расширенного сотрудничества и интеграции ИИ-ускорителей LinQ во внешний массив PCIe-коммутации RSC ScaleStream-C Российские компании «ХайТэк» и РСК заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве для развития отечественных технологий искусственного интеллекта (ИИ). В том числе, партнерство предполагает создание программно-

Exeplant FabricaONE.AI и «Хайтэк-Интеграция» заключили соглашение о партнерстве Компания Exeplant FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline), российский разработчик решения для управления производством ExeMES, и российский системный интегратор «Хайтэк-Интеграция», заключили партнерское соглашение. Целью сотрудничества является объединение усилий в продвижении и внедрении ExeMES на российских промышленных предприятиях. «Хайтэк-И

Архитектура чипа LinQ H компании «ХайТэк» получила международную патентную защиту Компания «ХайТэк» объявила о получении евразийского патента на архитектуру процессора LinQ H1 для ускорения расчета прямого хода нейронных сетей. Патент обеспечивает правовую защиту интеллектуальной собс

«Российские чипы для ИИ не нужны, если есть Nvidia». Создатели процессоров просят поддержки Сильные конкуренты Как выяснил CNews, российская ИТ-компания «ХайТэк» при успешном тестировании своих чипов у потенциальных заказчиков получает много отказов на российском рынке. Об этом в рамках форума «Микроэлектроника 2025» сообщил Владислав Николаев,

«ХайТэк» и «Гравитон» объединяют усилия для создания защищенных ИИ-решений на базе ускорителей LinQ Российские компании «ХайТэк» (разработчик ИИ-ускорителей LinQ) и «Гравитон» (разработчик отечественной вычислительной техники) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области разработки доверенных прог

«ХайТэк» и «Аэтернум» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере ИИ Российский разработчик аппаратных ускорителей LinQ для искусственного интеллекта — компания «ХайТэк» — объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с дизайн-центром «Аэтернум», специализирующимся на технологиях аппаратного искусственного интеллекта. Партнерство направлено на разви

«ХайТэк» и «Нейролаб» объединили экспертизу для развития российского ИИ-рынка Российский разработчик ИИ-ускорителей LinQ – компания «ХайТэк» – и центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Партнерство направлено на создание системного подхода к внедрению отечестве

ГТЛК, «ХайТэк», «Терра Тех» и БАС подвели первые итоги эксперимента по комбинированию спутниковых, беспилотных технологий и ИИ ГТЛК, ООО «ХайТэк», АО «Терра Тех» и ООО «БАС» представили первые итоги научного эксперимента по комбини

«ХайТэк» и «Инжиниринг+» разработали ПАК для высоконагруженных вычислений Компании «ХайТэк» и «Инжиниринг+» разработали совместное решение – программно-аппаратный комплекс для высоконагруженных вычислений. ПАК построен на базе серверной платформы LIS, комплекса иммерсионного о

«ХайТэк» и «Аквариус» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области искусственного интеллекта Компания «ХайТэк» и группа компаний «Аквариус» объявили о подписании соглашения о долгосрочном сотрудничестве в области разработки и внедрения доверенных программно-аппаратных комплексов на базе ускорите

ПАК для работы с искусственным интеллектом создадут «ХайТэк» и «Базальт СПО» и «Норси-Транс» «ХайТэк», «Базальт СПО» и «Норси-Транс» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию ИИ-технологий. Целью партнерства является совместная разработка программно-аппаратного ком

«ХайТэк», ГТЛК и «Терра Тех» подписали соглашение о сотрудничестве для объединения спутниковых технологий, БАС и ИИ ООО «ХайТэк», АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и АО «Терра Тех» заключили сог

«Гравитон» и «ХайТэк» представили универсальный аппаратный комплекс для высокоплотных вычислений GraLinQ AI Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» совместно с компанией «ХайТэк» разработали и представили универсальный аппаратный ИИ-комплекс GraLinQ AI. Решение со

«ХайТэк» и «Аквариус» представили доверенный ИИ-комплекс «Лира» для задач ИИ Компании «ХайТэк» и «Аквариус» впервые продемонстрировали программно-аппаратный комплекс «Лира» — отечественную платформу для решения задач искусственного интеллекта в различных вычислительных средах. Пр

«ХайТэк» и НПЦ БАС ТО договорились о стратегическом партнерстве в области БПЛА Компания «ХайТэк» и Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Томской области (НПЦ БАС ТО) подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В соответствии достигнутыми договоренностя

Пенсионный фонд России покупает 3667 ПК, работающих как на Linux, так и на Windows хования (Соцфонда России, СФР) по поставке 3667 автоматизированных рабочих мест досталась компании «Хайтэк-Интеграция». Ранее та же компания, как писал CNews, 27 сентября 2024 г. выиграла тенде

Соцфонд России покупает более 4600 ПК на ОС Linux авки автоматизированных рабочих мест для территориальных органов Соцфонда России выиграла компания «Хайтэк-Интеграция». Сумма контракта – более 400 млн руб. Госзакупка на поставку автоматизиров

ФЦПР ИИ и «ХайТэк» договорились о стратегическом партнерстве в области ИИ Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» (ФГАУ «ФЦПР ИИ») и компания «ХайТэк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «ХайТэк». Стороны договорились о долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве и деловом пар

Новый финансовый инструмент для ИТ-рынка от «ХайТэк» и экосистемы финансово-лизингового бизнеса Корпорация «ХайТэк» и экосистема финансово-лизингового бизнеса в составе ГК «Балтийский лизинг», ГИЛК, «К

«Синергия» и «ХайТэк» будут вместе создавать ИТ-продукты для образования и бизнеса Корпорации «Синергия» и «ХайТэк» договорились о совместной разработке и внедрении технологий искусственного интеллекта

ТГУ и «Хайтэк-Интеграция» заключили cоглашение о стратегическом сотрудничестве Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) и ООО «Хайтэк-Интеграция» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области информационных технологий (ИТ), технологий машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом CNews с

«Иннопрактика» и корпорация «ХайТэк» вместе поддержат «Национальных чемпионов» Негосударственный институт развития «Иннопрактика» и корпорация «ХайТэк» подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним стороны намерены содейств

«Ростелеком» и «ХайТэк» объединяют усилия для развития экосистемы цифровой экономики «Ростелеком» и «ХайТэк» подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии достигнутыми договоренностями стороны намерены осуществлять взаимодействие по вопросам реализации Стратегии развития информационног

Ctrl2GO Solutions и «Хайтэк-Интеграция» договорились о партнерстве Российский разработчик цифровых систем автоматизации для промышленных предприятий «Кловер Групп» (Ctrl2GO Solutions) и системный интегратор «Хайтэк-Интеграция» подписали соглашение о партнерстве. Стороны договорились о совместном выполнении проектов на основе интеллектуального анализа данных с применением технологий искусственного и

«Хайтэк-Интеграция» построила единый контакт-центр для «Центра корпоративных решений» Компания «Хайтэк-Интеграция» завершила проект по созданию единого контакт-центр (ЕКЦ) для «Центра корпоративных решений» (ООО «ЦКР»). Контактный центр создавался для организации централизованного обслужи

«ХайТэк-Интеграция» и «Робуста Технологии» совместно займутся проектами в области бизнес-аналитики Компании «ХайТэк-Интеграция» и «Робуста Технологии» заключили партнерское соглашение, которое призвано усилить экспертизу в области BI-аналитики и построения корпоративных платформ управления данными. «<

«Росатом» создал гигантский 3D-принтер на замену китайскому 3D-принтер от «Росатома» Госкорпорация «Росатом» представила импортонезависимый крупногабаритный 3D-принтер «Хайтек 800» с размером рабочего поля 800 мм. Себестоимость «Хайтек 800» составила 350 тыс. руб., сообщил начальник управления архитектурных решений новых производственных технологий «Гри

«Хайтэк-интеграция» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации «Хайтэк-интеграция» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает E

«Росэлектроника» поставила 1000 IP-телефонов IVA системному интегратору «Хайтэк» Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил 1000 IP-телефонов IVA компании «Хайтэк». Многофункциональные аппараты отечественного производства будут установлены в крупных

Российского разработчика чипов и беспроводной подводной связи хотят обанкротить «Хайтэк» хотят признать банкротом Как выяснил CNews, в Арбитражный суд Москвы было подано заяв

Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений? тому некоторое время назад мы задумались о разработке комплексного решения для видеозвонков между клиентами и специалистами организации», — рассказывает Игорь Вайсблюм, генеральный директор компании «Хайтэк-Интеграция». Инфокиоск В качестве основы было выбрано решение Avaya Client SDK, позволяющее создавать кастомные приложения на любых платформах — мобильные, десктопные или веб — под разли

Удаленка и импортозамещение: как обезопасить себя, сотрудников и вывернутый наизнанку офис? венным словом перед участниками мероприятия выступил заместитель председателя cовета директоров ГК «ХайТэк» Сергей Черных. По его словам, глобальные перемены прошлого года спровоцировали зарожд

«Хайтэк» повторно «связал» Avaya EMC с соцсетями и мессенджерами Компания «Хайтэк-интеграция» реализовала проект по интеграции новой версии омниканального контакт-центра Avaya EMC с облачной платформой MySender. Последняя выступает своеобразным шлюзом и обеспечивает п

«Хайтэк-интеграция» представила кабину для совещаний Smartmeeting HQ «Хайтэк-интеграция» представила комплексное решение для организации переговоров в любом офисе – кабину для совещаний Smartmeeting HQ. Благодаря современным мультимедиа решениям, конфигурация кот

НТЦ «Хайтэк» инвестирует в создание систем видеоконференцсвязи 40 млн рублей Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» - компания НТЦ «Хайтэк», до 2022 г. инвестирует в создание систем видеоконференцсвязи 40 млн руб. Об этом соо

Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет Подводная радиотелефония Российская компания IVA Technologies (входит в группу компаний «Хайтэк») сообщила CNews о выпуске обновленной версии мобильного радиокомплекса подводной связ

В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia ктуре IVA TPU. Она была разработана российской компанией IVA Technologies, которая входит в группу «Хайтэк». Перспективность этой архитектуры, ориентированной на нейронные сети, в конце октября