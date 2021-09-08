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ХайТэк
Hi-Tech

ХайТэк - Hi-Tech

08.09.2021 Avaya приглашает на форум Experience Avaya 2021 – главное событие компании в России и СНГ 1
20.07.2021 Власти потратят 70 миллионов чтобы узнать, каким российским разработчикам ИИ нужна господдержка 1
07.07.2021 Правительство раздаст гранты на 4 миллиарда на развитие искусственного интеллекта 1
07.04.2021 Сервер ВКС концерна «Автоматика» включен в реестр российского ПО 1
05.04.2021 НТЦ «Хайтэк» инвестирует в создание систем видеоконференцсвязи 40 млн рублей 3
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет 9
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia 5
05.11.2020 Ростех представил модернизированную гарнитуру для разговоров под водой 1
08.09.2020 НПП «Сигнал» показало новые продукты на форуме «Армия-2020» 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
21.07.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи 1
16.07.2020 Студенты РРГМУ дистанционно защитили выпускные работы с помощью российской системы ВКС IVA AVES S 1
15.07.2020 Видеоконференцсвязь концерна «Автоматика» применена в ходе защиты выпускных работ студентов 1
08.05.2020 ПО видеоконференцсвязи концерна «Автоматика» получило сертификат ФСТЭК 1
06.04.2020 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 6
23.03.2020 Названы 4 главные причины, по которым на Западе не покупают российский хайтек 1
31.01.2020 Начался сбор данных для CNews100 — рейтинга крупнейших ИТ-компаний России 1
13.12.2019 «Элемент», НТЦ «Модуль» и «Хайтэк» создадут отечественную платформу искусственного интеллекта 2
11.11.2019 ЕБС будет распознавать лица с помощью решения IVA CV 2
05.11.2019 Системы защищенной конференц-связи «Автоматики» получили сертификат Минобороны 1
05.11.2019 Системы защищенной ВКС «Ростеха» получили сертификат Минобороны России 1
21.10.2019 НИИ «Масштаб» представит свои решения для конвергентной ИТ-инфраструктуры 1
14.10.2019 «Хайтэк» обеспечила электроснабжение ЦОДа DTL с иммерсионным охлаждением 1
03.10.2019 Выручка от реализации инфраструктурных ИТ-проектов снова снизилась 2
27.09.2019 НИИ «Масштаб» представило новые отечественные решения 1
27.09.2019 НИИ «Масштаб» выпустил новую версию защищенной системы ВКС IVA AVES S 1
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
10.09.2019 НИИ «Масштаб» обновил системы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S и LARGO 1
10.09.2019 Видеоконференцсвязь Концерна «Автоматика» стала более функциональной 1
09.08.2019 Внедрение многофункционального контакт-центра РУДН 1
25.06.2019 «Автоматика» представила мобильную радиостанцию подводной связи 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 2
29.05.2019 Новосибирская область расширит закупки продукции концерна «Автоматика» 1
23.05.2019 ГК «ХайТэк» и InfoWatch создадут интеллектуальные системы безопасности на основе искусственного интеллекта 1
17.05.2019 Tadviser: суммарная выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний составила почти 1,5 трлн рублей 1
26.04.2019 НИИ «Масштаб» завершил монтаж решения по двухфакторной аутентификации на проходной главного корпуса СПбПУ 2
02.04.2019 Власти выдали на новые «Эльбрусы» и «Байкалы» миллиарды. Сумма не отражена в ИС Казначейства 3
06.02.2019 «Хайтэк» оснастил переговорные комнаты ЕПК системами для проведения видеоконференций 1
25.12.2018 «ХайТэк» и MySender внедрили решение для коммуникаций с клиентами для «Директ Каталог Сервис» 2

Публикаций - 65, упоминаний - 114

ХайТэк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 19
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 16
Ростех - Концерн Автоматика 397 15
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 12
IVA Technologies 33 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Softline - Софтлайн 1474 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 5
РТ-Информ 112 5
Ланит ГК 1159 5
Intel Corporation 4192 5
Facebook 3767 4
Telegram Group 702 4
Cisco Systems 2049 4
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 4
Крок 1221 4
3761 4
Талмер - Talmer 23 4
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 3
Microsoft Corporation 11127 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Автоматика КалугаПрибор 30 3
Nvidia Corp 2030 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 3
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 3
Polycom - Поликом Раша 301 3
MySender 3 3
iCore 45 3
Галактика - Корпорация 249 3
iTeco - Ай-Теко 718 3
Компьюлинк ГК - Compulink 211 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
DXC Technology 17 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
VMware 1829 2
IBM 3551 2
Luxoft - Люксофт 233 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 4
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Lego 84 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Согласие СК 44 1
Май - Российская торговая компания 49 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Деловые Линии ГК 36 1
Связьтранснефть 15 1
D-Wine - D'Wine 3 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 7 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Hyundai Motor 146 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта России ПАО 1574 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Газпром ПАО 524 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Аэрофлот 493 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Альфа-Банк 1127 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
РесурсТранс 16 1
Роснефть НК 367 1
X5 Group 599 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Правительство РФ 2207 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Администрация Президента РФ 269 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 17
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
ARM64 - Архитектура процессора 1019 2
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 490 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 1
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 38 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 41 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 219 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 46 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
SR-IOV - Single-Root Input-Output Virtualization - виртуализация ввода-вывода с единым корнем - технология виртуализации устройств 13 1
Умный автобус 5 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 119 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 1
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 15
IVA Largo - Видеотерминал 14 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Масштаб: Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 23 5
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 5
Автоматика IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 5 5
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 17 4
Ростех Росэлектроника TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 15 4
IVA TPU - тензорный процессор 5 4
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 3
VK - Mail.ru Одноклассники 858 3
WhatsApp Messenger 654 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 3
IVA CV 6 3
Nvidia GeForce GTX 2073 3
Rakuten Viber 429 3
Масштаб: VeiL VDI 17 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
IVA Stag - серия коммутаторов 2 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 44 2
WeChat - Мессенджер 96 2
Avaya Aura 41 2
Polycom RMX 4 2
Kik Messenger - Мессенджер 10 2
MLPerf 5 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 2
Intel x86 - Архитектура процессора 993 2
Solid - децентрализованная интернет-платформа 11 1
Microsoft Skype for Business 116 1
NVision Барьер 8 1
Сбербанк МегаЦОД 9 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 14 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
IBM Power8 27 1
Avaya Elite Multichannel 3 1
Google TPU - Google Tensor Processing Unit - Тензорный процессор 9 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Intel Optane SSD 16 1
Intel Optane Memory 81 1
Кабанов Владимир 174 8
Вайсблюм Игорь 7 7
Черных Сергей 8 6
Ивенев Николай 7 5
Месропов Юрий 4 4
Ильягуева Ольга 4 4
Адам Безиев 4 4
Евтушенко Олег 125 2
Волков Роман 13 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
Каламбет Мария 2 2
Смирнов Павел 35 2
Савенков Денис 5 1
Богданов Валентин 7 1
Танцоров Вячеслав 2 1
Иодковский Станислав 1 1
Гименез Вероника 6 1
Васильев Григорий 35 1
Хрупов Сергей 1 1
Пауков Сергей 7 1
Андронов Сергей 17 1
Вирцер Евгений 22 1
Василюк Игорь 1 1
Паршинцев Александр 2 1
Ярыгин Денис 2 1
Альперн Александр 5 1
Гацко Геннадий 14 1
Фридман Александр 4 1
Алясев Алексей 1 1
Буленков Дмитрий 13 1
Прохоров Фёдор 78 1
Барыкин Сергей 9 1
Парахин Виктор 4 1
Савцов Игорь 27 1
Валчев Стоян 44 1
Агафонова Наталия 35 1
Шершнев Георгий 13 1
Теленков Андрей 21 1
Аксельрод Илья 15 1
Чаркин Евгений 182 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Ближний Восток 1475 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 3
Африка 1491 3
Узбекистан - Республика 825 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - Омск 630 2
Россия - Иннополис 292 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Арктика 141 2
Казахстан - Республика 2641 2
Россия - Астраханская область 371 1
Новая Зеландия 292 1
Россия - Уфа 646 1
США - Калифорния 974 1
Таджикистан - Республика 439 1
Япония - Токио 288 1
Украина 3378 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Россия - Кемеровская область 469 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Япония 2802 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Европа 3774 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Россия - Лыткарино 30 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Кувейт 51 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Мавритания 6 1
Австралия - Австралийский Союз 1128 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Армения - Республика 689 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
Частный сектор 7 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Русский язык 986 1
ГАК - Государственная аттестационная комиссия 3 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
N+1 - Издание 94 1
CNews Analytics 1991 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
CNews Fast рейтинг 30 2
IDC - International Data Corporation 2724 1
TAdviser100 3 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Подмосковные Вечера 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766537, в очереди разбора - 670222.
Создано именных указателей - 46354.
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