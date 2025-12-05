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ХайТэк Hi-Tech

ХайТэк - Hi-Tech

Корпорация «ХайТэк» – многопрофильная группа компаний, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий. Ключевые направления деятельности предприятий Корпорации ХайТэк: разработка и производство коммуникационного оборудования и ПО, системная интеграция, научно-исследовательская деятельность в сфере микроэлектроники и других областях.

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05.12.2025 Лабораторию интеллектуальных систем для периферийных вычислений открыли в ТГУ вместе с компанией «ХайТэк»

Томский государственный университет и комания «ХайТэк» – российский разработчик ИИ-ускорителей LinQ открыли новую лабораторию искусственного интеллекта, где будет развивать технологии безопасного ИИ для атомной энергетики, БПЛА, транспорта

13.11.2025 «ХайТэк» и «Группа Астра» объединяют усилия для развития отечественных ИИ-решений

Компания «ХайТэк» и «Группа Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ закрепляет совместную работу по интеграции ускорителей искусственного интеллекта LinQ с ОС Astra Linux Serve
11.11.2025 «ХайТэк» и РСК заключили партнерское соглашение для расширенного сотрудничества и интеграции ИИ-ускорителей LinQ во внешний массив PCIe-коммутации RSC ScaleStream-C

Российские компании «ХайТэк» и РСК заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве для развития отечественных технологий искусственного интеллекта (ИИ). В том числе, партнерство предполагает создание программно-
30.10.2025 Exeplant FabricaONE.AI и «Хайтэк-Интеграция» заключили соглашение о партнерстве

Компания Exeplant FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline), российский разработчик решения для управления производством ExeMES, и российский системный интегратор «Хайтэк-Интеграция», заключили партнерское соглашение. Целью сотрудничества является объединение усилий в продвижении и внедрении ExeMES на российских промышленных предприятиях. «Хайтэк
14.10.2025 Архитектура чипа LinQ H компании «ХайТэк» получила международную патентную защиту

Компания «ХайТэк» объявила о получении евразийского патента на архитектуру процессора LinQ H1 для ускорения расчета прямого хода нейронных сетей. Патент обеспечивает правовую защиту интеллектуальной собс
30.09.2025 «Российские чипы для ИИ не нужны, если есть Nvidia». Создатели процессоров просят поддержки

Сильные конкуренты Как выяснил CNews, российская ИТ-компания «ХайТэк» при успешном тестировании своих чипов у потенциальных заказчиков получает много отказов на российском рынке. Об этом в рамках форума «Микроэлектроника 2025» сообщил Владислав Николаев,

26.09.2025 «ХайТэк» и «Гравитон» объединяют усилия для создания защищенных ИИ-решений на базе ускорителей LinQ

Российские компании «ХайТэк» (разработчик ИИ-ускорителей LinQ) и «Гравитон» (разработчик отечественной вычислительной техники) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области разработки доверенных прог
24.09.2025 «ХайТэк» и «Аэтернум» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере ИИ

Российский разработчик аппаратных ускорителей LinQ для искусственного интеллекта — компания «ХайТэк» — объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с дизайн-центром «Аэтернум», специализирующимся на технологиях аппаратного искусственного интеллекта. Партнерство направлено на разви
18.09.2025 «ХайТэк» и «Нейролаб» объединили экспертизу для развития российского ИИ-рынка

Российский разработчик ИИ-ускорителей LinQ – компания «ХайТэк» – и центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Партнерство направлено на создание системного подхода к внедрению отечестве
14.08.2025 ГТЛК, «ХайТэк», «Терра Тех» и БАС подвели первые итоги эксперимента по комбинированию спутниковых, беспилотных технологий и ИИ

ГТЛК, ООО «ХайТэк», АО «Терра Тех» и ООО «БАС» представили первые итоги научного эксперимента по комбини
07.07.2025 «ХайТэк» и «Инжиниринг+» разработали ПАК для высоконагруженных вычислений

Компании «ХайТэк» и «Инжиниринг+» разработали совместное решение – программно-аппаратный комплекс для высоконагруженных вычислений. ПАК построен на базе серверной платформы LIS, комплекса иммерсионного о
26.06.2025 «ХайТэк» и «Аквариус» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области искусственного интеллекта

Компания «ХайТэк» и группа компаний «Аквариус» объявили о подписании соглашения о долгосрочном сотрудничестве в области разработки и внедрения доверенных программно-аппаратных комплексов на базе ускорите
25.06.2025 ПАК для работы с искусственным интеллектом создадут «ХайТэк» и «Базальт СПО» и «Норси-Транс»

«ХайТэк», «Базальт СПО» и «Норси-Транс» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию ИИ-технологий. Целью партнерства является совместная разработка программно-аппаратного ком
19.06.2025 «ХайТэк», ГТЛК и «Терра Тех» подписали соглашение о сотрудничестве для объединения спутниковых технологий, БАС и ИИ

ООО «ХайТэк», АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и АО «Терра Тех» заключили сог
09.06.2025 «Гравитон» и «ХайТэк» представили универсальный аппаратный комплекс для высокоплотных вычислений GraLinQ AI

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» совместно с компанией «ХайТэк» разработали и представили универсальный аппаратный ИИ-комплекс GraLinQ AI. Решение со
04.06.2025 «ХайТэк» и «Аквариус» представили доверенный ИИ-комплекс «Лира» для задач ИИ

Компании «ХайТэк» и «Аквариус» впервые продемонстрировали программно-аппаратный комплекс «Лира» — отечественную платформу для решения задач искусственного интеллекта в различных вычислительных средах. Пр
03.03.2025 «ХайТэк» и НПЦ БАС ТО договорились о стратегическом партнерстве в области БПЛА

Компания «ХайТэк» и Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Томской области (НПЦ БАС ТО) подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В соответствии достигнутыми договоренностя
25.12.2024 Пенсионный фонд России покупает 3667 ПК, работающих как на Linux, так и на Windows

хования (Соцфонда России, СФР) по поставке 3667 автоматизированных рабочих мест досталась компании «Хайтэк-Интеграция». Ранее та же компания, как писал CNews, 27 сентября 2024 г. выиграла тенде
30.10.2024 Соцфонд России покупает более 4600 ПК на ОС Linux

авки автоматизированных рабочих мест для территориальных органов Соцфонда России выиграла компания «Хайтэк-Интеграция». Сумма контракта – более 400 млн руб. Госзакупка на поставку автоматизиров
01.10.2024 ФЦПР ИИ и «ХайТэк» договорились о стратегическом партнерстве в области ИИ

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» (ФГАУ «ФЦПР ИИ») и компания «ХайТэк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «ХайТэк». Стороны договорились о долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве и деловом пар
18.06.2024 Новый финансовый инструмент для ИТ-рынка от «ХайТэк» и экосистемы финансово-лизингового бизнеса

Корпорация «ХайТэк» и экосистема финансово-лизингового бизнеса в составе ГК «Балтийский лизинг», ГИЛК, «К
17.06.2024 «Синергия» и «ХайТэк» будут вместе создавать ИТ-продукты для образования и бизнеса

Корпорации «Синергия» и «ХайТэк» договорились о совместной разработке и внедрении технологий искусственного интеллекта
11.06.2024 ТГУ и «Хайтэк-Интеграция» заключили cоглашение о стратегическом сотрудничестве

Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) и ООО «Хайтэк-Интеграция» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области информационных технологий (ИТ), технологий машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом CNews с
07.06.2024 «Иннопрактика» и корпорация «ХайТэк» вместе поддержат «Национальных чемпионов»

Негосударственный институт развития «Иннопрактика» и корпорация «ХайТэк» подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним стороны намерены содейств
05.06.2024 «Ростелеком» и «ХайТэк» объединяют усилия для развития экосистемы цифровой экономики

«Ростелеком» и «ХайТэк» подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии достигнутыми договоренностями стороны намерены осуществлять взаимодействие по вопросам реализации Стратегии развития информационног
29.05.2024 Ctrl2GO Solutions и «Хайтэк-Интеграция» договорились о партнерстве

Российский разработчик цифровых систем автоматизации для промышленных предприятий «Кловер Групп» (Ctrl2GO Solutions) и системный интегратор «Хайтэк-Интеграция» подписали соглашение о партнерстве. Стороны договорились о совместном выполнении проектов на основе интеллектуального анализа данных с применением технологий искусственного и
11.04.2024 «Хайтэк-Интеграция» построила единый контакт-центр для «Центра корпоративных решений»

Компания «Хайтэк-Интеграция» завершила проект по созданию единого контакт-центр (ЕКЦ) для «Центра корпоративных решений» (ООО «ЦКР»). Контактный центр создавался для организации централизованного обслужи
14.02.2024 «ХайТэк-Интеграция» и «Робуста Технологии» совместно займутся проектами в области бизнес-аналитики

Компании «ХайТэк-Интеграция» и «Робуста Технологии» заключили партнерское соглашение, которое призвано усилить экспертизу в области BI-аналитики и построения корпоративных платформ управления данными. «<
21.11.2023 «Росатом» создал гигантский 3D-принтер на замену китайскому

3D-принтер от «Росатома» Госкорпорация «Росатом» представила импортонезависимый крупногабаритный 3D-принтер «Хайтек 800» с размером рабочего поля 800 мм. Себестоимость «Хайтек 800» составила 350 тыс. руб., сообщил начальник управления архитектурных решений новых производственных технологий «Гри
05.09.2023 «Хайтэк-интеграция» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации

«Хайтэк-интеграция» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает E
09.12.2022 «Росэлектроника» поставила 1000 IP-телефонов IVA системному интегратору «Хайтэк»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил 1000 IP-телефонов IVA компании «Хайтэк». Многофункциональные аппараты отечественного производства будут установлены в крупных
22.07.2022 Российского разработчика чипов и беспроводной подводной связи хотят обанкротить

«Хайтэк» хотят признать банкротом Как выяснил CNews, в Арбитражный суд Москвы было подано заяв
25.01.2022 Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений?

тому некоторое время назад мы задумались о разработке комплексного решения для видеозвонков между клиентами и специалистами организации», — рассказывает Игорь Вайсблюм, генеральный директор компании «Хайтэк-Интеграция». Инфокиоск В качестве основы было выбрано решение Avaya Client SDK, позволяющее создавать кастомные приложения на любых платформах — мобильные, десктопные или веб — под разли
23.11.2021 Удаленка и импортозамещение: как обезопасить себя, сотрудников и вывернутый наизнанку офис?

венным словом перед участниками мероприятия выступил заместитель председателя cовета директоров ГК «ХайТэк» Сергей Черных. По его словам, глобальные перемены прошлого года спровоцировали зарожд
23.11.2021 «Хайтэк» повторно «связал» Avaya EMC с соцсетями и мессенджерами

Компания «Хайтэк-интеграция» реализовала проект по интеграции новой версии омниканального контакт-центра Avaya EMC с облачной платформой MySender. Последняя выступает своеобразным шлюзом и обеспечивает п
12.11.2021 «Хайтэк-интеграция» представила кабину для совещаний Smartmeeting HQ

«Хайтэк-интеграция» представила комплексное решение для организации переговоров в любом офисе – кабину для совещаний Smartmeeting HQ. Благодаря современным мультимедиа решениям, конфигурация кот
05.04.2021 НТЦ «Хайтэк» инвестирует в создание систем видеоконференцсвязи 40 млн рублей

Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» - компания НТЦ «Хайтэк», до 2022 г. инвестирует в создание систем видеоконференцсвязи 40 млн руб. Об этом соо
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет

Подводная радиотелефония Российская компания IVA Technologies (входит в группу компаний «Хайтэк») сообщила CNews о выпуске обновленной версии мобильного радиокомплекса подводной связ
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia

ктуре IVA TPU. Она была разработана российской компанией IVA Technologies, которая входит в группу «Хайтэк». Перспективность этой архитектуры, ориентированной на нейронные сети, в конце октября
06.04.2020 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya

Миллиард на платформу связи Как выяснил CNews, российский разработчик электроники и ИТ-интегратор «Хайтэк» в течение ближайших трех лет создаст и запустит в серийное производство собственную п

Публикаций - 237, упоминаний - 318

ХайТэк и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 43
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 31
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 24
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 23
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 22
Softline - Софтлайн 3743 20
ХайТэк - ХайТэк-Интеграция 28 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 18
Intel Corporation 12811 17
Cisco Systems 5372 15
Microsoft Corporation 25775 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 14
Yandex - Яндекс 9216 13
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 13
Ростелеком 10948 11
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Google LLC 12688 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 10
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 10
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 10
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 9
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
9594 9
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
Крок - Croc 1964 8
Telegram Group 2940 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 7
Dell EMC 5180 7
Huawei 4676 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
Сател 186 6
Nvidia Corp 4002 6
Broadcom - VMware 2610 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Транснефть 335 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Газпром ПАО 1493 4
Runa Capital 158 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Композит 99 3
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Резонанс НПП 407 2
Эра HD - Эра ХД 54 2
Теплоком НПФ 6 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Альфа-Банк 1979 2
Hyundai Motor Company 436 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
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Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
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НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 96
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 92
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 68
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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