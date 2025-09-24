Разделы

«ХайТэк» и «Аэтернум» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере ИИ

Российский разработчик аппаратных ускорителей LinQ для искусственного интеллекта — компания «ХайТэк» — объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с дизайн-центром «Аэтернум», специализирующимся на технологиях аппаратного искусственного интеллекта. Партнерство направлено на развитие отечественных ИИ-технологий и содействие цифровой трансформации российской экономики.

В рамках партнерства компании сосредоточат усилия на замещении зарубежных технологий и интеграции ИИ, разработке подходов к тиражированию успешных практик применения технологической продукции на базе ИИ и смежных технологий для повышения цифровой зрелости и производительности труда. Особое внимание будет уделено распространению передового опыта, что позволит содействовать адаптации инновационных решений по импортозамещению и ИИ-технологиям на российских предприятиях. Практическая реализация сотрудничества найдет отражение в отраслевом развертывании совместных проектов для отечественных цифровых систем в обрабатывающей промышленности, строительстве, торговле, транспорте, логистике и других отраслях.

Генеральный директор компании «ХайТэк» Андрей Панков сказал: «Соединив наши разработки с экспертизой дизайн-центра «Аэтернум», мы сможем создавать безопасные решения для российских предприятий. Реализация наших инициатив поможет развивать отечественные технологии искусственного интеллекта и формировать устойчивый рынок российских ИИ-продуктов».

Генеральный директор компании «Аэтернум» Андрей Рожин отметил: «Сотрудничество с «ХайТэк» открывает новые возможности для масштабирования наших разработок в области аппаратного ИИ и их коммерческого использования в различных отраслях экономики. Скомбинировав наши технологические возможности с производственными мощностями партнера, мы сможем предложить рынку комплексные решения, которые будут соответствовать самым высоким стандартам качества и надежности».

