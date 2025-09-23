Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование

Разделы

СОБЫТИЯ


23.09.2025 Корпорация ITG расширила портфель решениями для автоматизации транспортной логистики

ты в едином контуре. Таким образом, новый продукт корпорации ITG обеспечит полный цикл контроля над доставкой — от приема заявки до подтверждения выполнения, взаиморасчетов и аналитики. Об этом
15.09.2025 Логистический оператор «Грандо» оптимизировал управление складским двором с помощью системы ant YMS
15.09.2025 Versta.io запустила мгновенный онлайн-расчет стоимости доставки сборных грузов из Китая

, и он меняет подход к логистике как к сервису», — сказал Ян Сухих, лидер направления международной логистики цифрового логистического оператора Versta.io. «Цель нашего сервиса — сделать логист
05.09.2025 ГК Softline и FESCO будут совместно развивать цифровые решения для логистики

ая группа FESCO (предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») заключили соглашение о сотрудничестве. Компании будут вместе разрабатывать и внедрять ИТ-инструменты для развития российской логистики. Это партнерство соответствует стратегии ГК Softline по усилению позиций в качестве центра компетенций. В рамках соглашения стороны намерены развивать сотрудничество в сфере разработк
04.09.2025 Ozon откроет таможенно-логистический центр в Свердловской области

гиональных властей компания ускорит доставку востребованных зарубежных товаров как местным жителям, так и покупателям по всей стране. Для этого Ozon планирует открыть в Свердловской области таможенно-логистический центр в 2026 г. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сказал: «Сфера транспортировки и хранения, логистика, обеспечивает более четверти от общего объема привлекаемых

28.08.2025 «Спортмастер» начал использовать беспилотные грузовики в логистике

ют три системы: восприятия, навигации и оперативного принятия решений. Для видения окружающего мира грузовик пользуется лидарами, сонарами и камерами, для ориентации в пространстве – лидарными

20.08.2025 «Индекс ATI.SU, FTL РФ» теперь отражает ежедневную динамику цен на грузоперевозки

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Индекс ATI.SU, FTL РФ», который отражает динамику средних ставок на грузоперевозки по России в целом и по 10
18.08.2025 Axoft начнет поставки решений «Адвантум» для цифровизации логистики

ой поддержкой и возможностью масштабирования под корпоративные задачи. Продуктовый стек «Адвантум» включает: A.TMS (система управления транспортом) — модульная платформа для комплексной автоматизации логистики: от планирования маршрутов и назначения перевозчиков до контроля исполнения рейсов и расчета KPI; «Адвантум.Маршрутизация» — интеллектуальный модуль для построения маршрутов с учетом

14.08.2025 CorpSoft24 открыла новое направление, связанное с автоматизацией логистики и автотранспорта

Компания CorpSoft24 запустила новое направление деятельности под брендом «Лаэрта», связанное с автоматизацией процессов в логистике, перевозках и автотранспорте. Новое подразделение уже начало работу и активно ведет продажи. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Решение о создании нового направления был
13.08.2025 Автономный грузовик Navio проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 км за 24 часа

огии к проездам на расстояние более 1600 километров. Это не просто тест, а подтверждение эффективности автономного транспорта для магистральных грузоперевозок». Увеличение дистанции работы автономных грузовиков позволит сократить простои автопарка из-за дефицита водителей, нарастить объем грузоперевозок на протяженных логистических маршрутах между регионами и повысить безопасность на скорос
12.08.2025 В Петербурге иностранцам запретили работать в доставке. «Яндекс» предупредил о кратном росте цен

ен в отношении сфер легкового такси и арендованных легковых авто с водителем. Теперь, как сообщает Администрация Санкт-Петербурга, этот запрет расширяется на виды деятельности, связанные с курьерской доставкой: курьерскую, курьерскую различными видами транспорта, доставку еды на дом и прочую курьерскую. Почему вводится новый запрет «Сфера доставки активно развивается, создавая существенный

07.08.2025 За два года количество бизнесов в e-commerce выросло в полтора раза

В 2024 г. электронная коммерция впервые заняла лидирующую позицию по числу новых субъектов, сместив многолетних фаворитов — строительство и грузоперевозки. Информацией поделилось агентство по продвижению на маркетплейсах «Шольчев» со ссылкой на данные ФНС за последние восемь лет. До 2020 г. пятерка ведущих ниш оставалась стабильной
01.08.2025 Беспилотный транспорт: почему путь к прибыли смогут пройти лишь единицы

нт и невыстроенные бизнес-процессы — пожалуй, главный бич молодых технологических компаний. Так и в грузовом автономном транспорте: тех, кто смог создать коммерчески эффективный продукт и вывес
31.07.2025 Каждый третий россиянин хотел бы заказать доставку еды прямо на пикник – исследование

. При этом всё больше людей задумываются о комфорте и удобстве такого отдыха: каждый третий (30%) хотел бы иметь возможность заказать всё необходимое прямо к месту пикника, а еще 25% заинтересованы в доставке — при условии, что она будет быстрой. Этот тренд уже подхватил «Самокат»: этим летом онлайн-ритейлер предлагает пользователям различные тематические подборки, в том числе для отдыха на
30.07.2025 Запчасти для грузовиков КАМАЗ впервые стали доступны онлайн на Ozon

Лидером по продажам стали запчасти для гидравлических систем — их доля составила 28% всех покупок в грузовом направлении. Почти половина (47,6%) всех заказов в категории приходится на три регио
24.07.2025 В Подмосковье на птицефабрике «Элинар-Бройлер» запустили беспилотную логистику

фактором, и переключение сотрудников на более сложные операционные задачи. Evocargo N1 — автономный грузовик с автопилотом пятого поколения, не имеющий кабины для водителя, руля и педалей. Его

24.07.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» могут вернуть товар «по клику» и заказать доставку продуктов одним курьером

указаны в приложении. Новая услуга стала продолжением развития решений «по клику» на «Маркете». Сейчас пользователи могут выбирать, как им удобнее получать заказы: самостоятельно из пункта выдачи, с доставкой «по клику» из даркстора «Лавки» или ПВЗ, либо с экспресс-доставкой. Возврат по клику работает по тому же принципу — только в обратную сторону: курьер приезжает за товаром в удо
11.07.2025 Все как раньше, но лучше. Baikalsea Company «обновила» Axelot TMS

тью три-пять тонн. Планирование междугородних перевозок осуществляется на более длительные периоды. Логисты формируют рейсы в течение дня, учитывая удаленность пунктов назначения. Обычно это ре
08.07.2025 «Fplus Логистика» и «ЭвоКарго» масштабируют внедрение робогрузовиков

us Логистика» и компания-разработчик «ЭвоКарго» заключили контракт на расширение сервиса автономной логистики. Флот автономных электрогрузовиков Evocargo N1 начал ежедневные круглосуточные пере
07.07.2025 «Русский Свет» и Novo BI начинают цифровую трансформацию процессов планирования и логистики

масштабирования дистрибуции компания активно внедряет современные технологии управления. «Мы достигли момента, когда традиционные методы планирования перестали справляться с нашими объемами и сложной логистикой. У нас 140 филиалов и миллион товарных позиций. Нам нужна система, способная оцифровать процессы, минимизируя влияние человеческого фактора. Мы искали технологического партнера, кото
07.07.2025 «Автостэлс» выбрал TopLog WMS для автоматизации складской логистики

работает через платформы e-commerce. Работа с заказами маркетплейсов - ключевой момент в складской логистике «Автостэлс». Товары резервируются под заказ в различных режимах: FBS, FBO и DBS. Ск
30.06.2025 RNC Pharma: доля онлайн продаж лекарственных препаратов с доставкой до потребителей в 2025 г. превысила психологический рубеж в 1% от общего объема рынка

базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma по итогам января-мая 2025 г. на долю электронных продаж лекарственных препаратов, осуществляемых с доставкой до потребителя, приходилось порядка 1,1% от всего розничного фармрынка России. За последние три года емкость онлайн-продаж увеличилась на 0,7 процентных пункта (п.п.) — в 2022 г. доля
30.06.2025 «Почта России» начала доставлять сборные грузы онлайн-продавцов паллетами

дойдет для крупных отправлений весом от 31,5 до 500 кг с габаритами до 120*80*190 см. Можно сдавать грузы в специализированные пункты приема или вызывать курьеров «Почты», которые привезут их в
26.06.2025 Алексей Роговцев -

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

казчики активно интересуются возможностью интеграции ТЭД в собственную ИТ-среду, и МТС предлагает широкий набор инструментов для этого. ТЭД одинаково удобен для всех участников логистической цепочки. Грузоотправители получают возможность устраивать электронные торги, контролировать маршрут и снижать затраты. Грузополучатели, зная точный статус груза, могут заранее готовиться к приемке. Пере
23.06.2025 Axelot TMS ежедневно планирует более 600 рейсов для Health&Nutrition

бителей. Реальные транспортные средства перевозчиков на сформированные в Axelot TMS рейсы назначают логисты. В этот момент в системе происходит расчет плановой тарификации с использованием боле
20.06.2025 КАМАЗ, NATCAR и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут совместно развивать единый центр мониторинга беспилотных грузовиков

ативы «Беспилотные логистические коридоры» видеть статистику о пробегах, режимах работы беспилотных грузовиков и инцидентах в пути. Далее с использованием инфраструктуры системы будет тестирова
20.06.2025 MAR Consult: 57% населения поддерживает госрегулирование беспилотной логистики

ательной регистрации устройств. Чаще всего сторонниками строгого контроля выступали жители Южного федерального округа (74%). Пятая часть респондентов (22%) против госрегулирования отрасли беспилотной логистики. Еще пятая часть (21%) затруднились оценить необходимость госрегулирования. Перспективы замены традиционных способов доставки Лишь небольшая часть людей (9%) уверены, что беспилотники
20.06.2025 ИИ-ассистент «Яндекс Еды» подскажет, куда сходить и где заказать доставку

В сервисе «Яндекс Еда» появился ассистент на базе искусственного интеллекта — «Еда AI». Он поможет выбрать ресторан, куда сходить или где заказать доставку. Если гости определились, то могут сразу забронировать стол. Онлайн-помощник предложит варианты под общие запросы — например, где позавтракать, и под разные сценарии — семейны
19.06.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функциональность мобильного приложения «АТИ Грузы и Транспорт»

В мобильном приложении «АТИ Грузы и Транспорт» появились дополнительные фильтры для поиска грузов и транспорта, а также в
18.06.2025 Axelot помогла компании «РК ЕвроПрестиж» подготовиться к автоматизации складской логистики

другие. Увеличение товарооборота и расширение присутствия бренда «Ого!» в федеральных сетях привели к тому, что РК ЕвроПрестиж» столкнулась с необходимостью пересмотра подхода к управлению складской логистикой. Руководство компании начало планирование будущей автоматизации и, чтобы успешно реализовать планы по развитию, обратилось к экспертам Axelot, которые провели обследование склада гот
11.06.2025 ПЭК и «ЭвоКарго» оценили экономическую эффективность автономных перевозок

издержки на топливо и комплектующие до 15%, подсчитали в ПЭК. Как пояснил директор по транспортной логистике компании Александр Дьяконов, автономная система рассчитывает оптимальную модель упр
10.06.2025 «Газпромнефть-Снабжение» развивает цифровые решения для повышения эффективности логистики ​

авок и снизить долю ручных операций. Для запуска системы в операционную деятельность более 300 сотрудников прошли обучение. Сегодня решение используют сотрудники на всех складских площадках. На базе «Логистики» также был создан интерфейс, адаптированный под бизнес-процессы «Газпромнефть-Снабжения». Ирина Иванова, начальник отдела методологии логистики «Газпромнефть-Снабжения»: «Разра
29.05.2025 «Делимобиль» запустил календарь предварительного бронирования автомобилей с доставкой

пользователем времени стоимостью около 900 руб., тем самым сняв проблемы по поиску автомобиля и его подготовке к поездке. Таким образом пользователи «Делимобиля» смогут заранее забронировать машину с доставкой к дому или в любой из 15 городов присутствия сервиса по конкретному адресу. Для бронирования «На дни» будут доступны самые популярные модели в категориях «Эконом», «Комфорт», Supreme,
29.05.2025 «Корус Консалтинг» представил систему для оптимизации логистики двора в рамках обновления платформы KONCRIT

ложения KONCRIT|YMS с интеллектуальными инструментами оптимизации потоков транспорта и алгоритмами планирования — важный шаг к созданию современной отечественной информационной системы для управления логистикой на всей цепочке поставок», — сказала Галия Исламова, руководитель направления по внедрению систем управления двором и транспортом ГК «Корус Консалтинг».
28.05.2025 Т2 оснастила мобильной связью робогрузовики «ЭвоКарго» для развития автономной логистики

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил SIM-картами часть автономных грузовиков «ЭвоКарго» и установил дополнительные базовые станции на площадках внедрения для р
28.05.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила возможности поиска грузов и транспорта

короткие маршруты, которые не всегда выгодны. В сервисе «Поиск грузов» популярна функция подписки: грузоперевозчики могут настроить получение уведомлений на сайте, в мобильном приложении «АТИ

28.05.2025 Возглавить компанию, в которой работают, чаще всего мечтают логисты, менеджеры по продажам и клиентскому сервису

Каждый третий менеджер по логистике, клиентскому сервису и продажам мечтает возглавить компанию, в которой работает. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически

23.05.2025 В Самаре открыт логистический центр Wildberries

Ким за доверие к нашему региону. Спасибо всем, кто участвовал в реализации проекта: строителям, проектировщикам, сотрудникам. Уверен, что открытие комплекса придаст новый импульс дальнейшему развитию логистики, малого и среднего бизнеса, будет способствовать повышению качества жизни наших граждан», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Объединенная компания Wildberries и
23.05.2025 «Винторг» сократил логистические затраты на 11% и увеличил пул перевозчиков в 10 раз с помощью платформы «Атракс»

еревозок с 20 до 200 компаний. Об этом CNews сообщили представители «Атракс». До внедрения «Атракс» логисты «Винторга» ежедневно взаимодействовали с десятками перевозчиков вручную, согласовывал
19.05.2025 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала электронные транспортные накладные с сервисом «Заказы ATI.SU»

редназначенном для оформления грузоперевозок. Это позволит участникам процесса — грузоотправителям, перевозчикам, грузополучателям — интегрировать работу ЭТрН в процесс оформления грузоперевозк

Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20281 2149
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25863 1797
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51090 1587
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54800 1355
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31699 717
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15024 581
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17352 562
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11706 517
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1427 477
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5596 427
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5249 425
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8220 394
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6310 376
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5889 374
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9616 362
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10692 354
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6212 352
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7316 352
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6063 352
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10176 327
Страхование - Страховое дело - Insurance 6228 324
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5371 323
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10495 304
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4744 291
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5936 278
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6645 276
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8326 274
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3761 272
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8509 267
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5832 263
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2758 249
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8893 243
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5495 238
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1742 233
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3202 230
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6760 230
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11405 225
Энергетика - Energy - Energetically 5500 222
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4316 221
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7249 220
