Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование

Корпорация ITG расширила портфель решениями для автоматизации транспортной логистики ты в едином контуре. Таким образом, новый продукт корпорации ITG обеспечит полный цикл контроля над доставкой — от приема заявки до подтверждения выполнения, взаиморасчетов и аналитики. Об этом

Versta.io запустила мгновенный онлайн-расчет стоимости доставки сборных грузов из Китая , и он меняет подход к логистике как к сервису», — сказал Ян Сухих, лидер направления международной логистики цифрового логистического оператора Versta.io. «Цель нашего сервиса — сделать логист

ГК Softline и FESCO будут совместно развивать цифровые решения для логистики ая группа FESCO (предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») заключили соглашение о сотрудничестве. Компании будут вместе разрабатывать и внедрять ИТ-инструменты для развития российской логистики. Это партнерство соответствует стратегии ГК Softline по усилению позиций в качестве центра компетенций. В рамках соглашения стороны намерены развивать сотрудничество в сфере разработк

Ozon откроет таможенно-логистический центр в Свердловской области гиональных властей компания ускорит доставку востребованных зарубежных товаров как местным жителям, так и покупателям по всей стране. Для этого Ozon планирует открыть в Свердловской области таможенно-логистический центр в 2026 г. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сказал: «Сфера транспортировки и хранения, логистика, обеспечивает более четверти от общего объема привлекаемых

«Спортмастер» начал использовать беспилотные грузовики в логистике ют три системы: восприятия, навигации и оперативного принятия решений. Для видения окружающего мира грузовик пользуется лидарами, сонарами и камерами, для ориентации в пространстве – лидарными

«Индекс ATI.SU, FTL РФ» теперь отражает ежедневную динамику цен на грузоперевозки «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Индекс ATI.SU, FTL РФ», который отражает динамику средних ставок на грузоперевозки по России в целом и по 10

Axoft начнет поставки решений «Адвантум» для цифровизации логистики ой поддержкой и возможностью масштабирования под корпоративные задачи. Продуктовый стек «Адвантум» включает: A.TMS (система управления транспортом) — модульная платформа для комплексной автоматизации логистики: от планирования маршрутов и назначения перевозчиков до контроля исполнения рейсов и расчета KPI; «Адвантум.Маршрутизация» — интеллектуальный модуль для построения маршрутов с учетом

CorpSoft24 открыла новое направление, связанное с автоматизацией логистики и автотранспорта Компания CorpSoft24 запустила новое направление деятельности под брендом «Лаэрта», связанное с автоматизацией процессов в логистике, перевозках и автотранспорте. Новое подразделение уже начало работу и активно ведет продажи. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Решение о создании нового направления был

Автономный грузовик Navio проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 км за 24 часа огии к проездам на расстояние более 1600 километров. Это не просто тест, а подтверждение эффективности автономного транспорта для магистральных грузоперевозок». Увеличение дистанции работы автономных грузовиков позволит сократить простои автопарка из-за дефицита водителей, нарастить объем грузоперевозок на протяженных логистических маршрутах между регионами и повысить безопасность на скорос

В Петербурге иностранцам запретили работать в доставке. «Яндекс» предупредил о кратном росте цен ен в отношении сфер легкового такси и арендованных легковых авто с водителем. Теперь, как сообщает Администрация Санкт-Петербурга, этот запрет расширяется на виды деятельности, связанные с курьерской доставкой: курьерскую, курьерскую различными видами транспорта, доставку еды на дом и прочую курьерскую. Почему вводится новый запрет «Сфера доставки активно развивается, создавая существенный

За два года количество бизнесов в e-commerce выросло в полтора раза В 2024 г. электронная коммерция впервые заняла лидирующую позицию по числу новых субъектов, сместив многолетних фаворитов — строительство и грузоперевозки. Информацией поделилось агентство по продвижению на маркетплейсах «Шольчев» со ссылкой на данные ФНС за последние восемь лет. До 2020 г. пятерка ведущих ниш оставалась стабильной

Беспилотный транспорт: почему путь к прибыли смогут пройти лишь единицы нт и невыстроенные бизнес-процессы — пожалуй, главный бич молодых технологических компаний. Так и в грузовом автономном транспорте: тех, кто смог создать коммерчески эффективный продукт и вывес

Каждый третий россиянин хотел бы заказать доставку еды прямо на пикник – исследование . При этом всё больше людей задумываются о комфорте и удобстве такого отдыха: каждый третий (30%) хотел бы иметь возможность заказать всё необходимое прямо к месту пикника, а еще 25% заинтересованы в доставке — при условии, что она будет быстрой. Этот тренд уже подхватил «Самокат»: этим летом онлайн-ритейлер предлагает пользователям различные тематические подборки, в том числе для отдыха на

Запчасти для грузовиков КАМАЗ впервые стали доступны онлайн на Ozon Лидером по продажам стали запчасти для гидравлических систем — их доля составила 28% всех покупок в грузовом направлении. Почти половина (47,6%) всех заказов в категории приходится на три регио

В Подмосковье на птицефабрике «Элинар-Бройлер» запустили беспилотную логистику фактором, и переключение сотрудников на более сложные операционные задачи. Evocargo N1 — автономный грузовик с автопилотом пятого поколения, не имеющий кабины для водителя, руля и педалей. Его

Покупатели «Яндекс Маркета» могут вернуть товар «по клику» и заказать доставку продуктов одним курьером указаны в приложении. Новая услуга стала продолжением развития решений «по клику» на «Маркете». Сейчас пользователи могут выбирать, как им удобнее получать заказы: самостоятельно из пункта выдачи, с доставкой «по клику» из даркстора «Лавки» или ПВЗ, либо с экспресс-доставкой. Возврат по клику работает по тому же принципу — только в обратную сторону: курьер приезжает за товаром в удо

Все как раньше, но лучше. Baikalsea Company «обновила» Axelot TMS тью три-пять тонн. Планирование междугородних перевозок осуществляется на более длительные периоды. Логисты формируют рейсы в течение дня, учитывая удаленность пунктов назначения. Обычно это ре

«Fplus Логистика» и «ЭвоКарго» масштабируют внедрение робогрузовиков us Логистика» и компания-разработчик «ЭвоКарго» заключили контракт на расширение сервиса автономной логистики. Флот автономных электрогрузовиков Evocargo N1 начал ежедневные круглосуточные пере

«Русский Свет» и Novo BI начинают цифровую трансформацию процессов планирования и логистики масштабирования дистрибуции компания активно внедряет современные технологии управления. «Мы достигли момента, когда традиционные методы планирования перестали справляться с нашими объемами и сложной логистикой. У нас 140 филиалов и миллион товарных позиций. Нам нужна система, способная оцифровать процессы, минимизируя влияние человеческого фактора. Мы искали технологического партнера, кото

«Автостэлс» выбрал TopLog WMS для автоматизации складской логистики работает через платформы e-commerce. Работа с заказами маркетплейсов - ключевой момент в складской логистике «Автостэлс». Товары резервируются под заказ в различных режимах: FBS, FBO и DBS. Ск

RNC Pharma: доля онлайн продаж лекарственных препаратов с доставкой до потребителей в 2025 г. превысила психологический рубеж в 1% от общего объема рынка базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma по итогам января-мая 2025 г. на долю электронных продаж лекарственных препаратов, осуществляемых с доставкой до потребителя, приходилось порядка 1,1% от всего розничного фармрынка России. За последние три года емкость онлайн-продаж увеличилась на 0,7 процентных пункта (п.п.) — в 2022 г. доля

«Почта России» начала доставлять сборные грузы онлайн-продавцов паллетами дойдет для крупных отправлений весом от 31,5 до 500 кг с габаритами до 120*80*190 см. Можно сдавать грузы в специализированные пункты приема или вызывать курьеров «Почты», которые привезут их в

Алексей Роговцев - Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики казчики активно интересуются возможностью интеграции ТЭД в собственную ИТ-среду, и МТС предлагает широкий набор инструментов для этого. ТЭД одинаково удобен для всех участников логистической цепочки. Грузоотправители получают возможность устраивать электронные торги, контролировать маршрут и снижать затраты. Грузополучатели, зная точный статус груза, могут заранее готовиться к приемке. Пере

Axelot TMS ежедневно планирует более 600 рейсов для Health&Nutrition бителей. Реальные транспортные средства перевозчиков на сформированные в Axelot TMS рейсы назначают логисты. В этот момент в системе происходит расчет плановой тарификации с использованием боле

КАМАЗ, NATCAR и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут совместно развивать единый центр мониторинга беспилотных грузовиков ативы «Беспилотные логистические коридоры» видеть статистику о пробегах, режимах работы беспилотных грузовиков и инцидентах в пути. Далее с использованием инфраструктуры системы будет тестирова

MAR Consult: 57% населения поддерживает госрегулирование беспилотной логистики ательной регистрации устройств. Чаще всего сторонниками строгого контроля выступали жители Южного федерального округа (74%). Пятая часть респондентов (22%) против госрегулирования отрасли беспилотной логистики. Еще пятая часть (21%) затруднились оценить необходимость госрегулирования. Перспективы замены традиционных способов доставки Лишь небольшая часть людей (9%) уверены, что беспилотники

ИИ-ассистент «Яндекс Еды» подскажет, куда сходить и где заказать доставку В сервисе «Яндекс Еда» появился ассистент на базе искусственного интеллекта — «Еда AI». Он поможет выбрать ресторан, куда сходить или где заказать доставку. Если гости определились, то могут сразу забронировать стол. Онлайн-помощник предложит варианты под общие запросы — например, где позавтракать, и под разные сценарии — семейны

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функциональность мобильного приложения «АТИ Грузы и Транспорт» В мобильном приложении «АТИ Грузы и Транспорт» появились дополнительные фильтры для поиска грузов и транспорта, а также в

Axelot помогла компании «РК ЕвроПрестиж» подготовиться к автоматизации складской логистики другие. Увеличение товарооборота и расширение присутствия бренда «Ого!» в федеральных сетях привели к тому, что РК ЕвроПрестиж» столкнулась с необходимостью пересмотра подхода к управлению складской логистикой. Руководство компании начало планирование будущей автоматизации и, чтобы успешно реализовать планы по развитию, обратилось к экспертам Axelot, которые провели обследование склада гот

ПЭК и «ЭвоКарго» оценили экономическую эффективность автономных перевозок издержки на топливо и комплектующие до 15%, подсчитали в ПЭК. Как пояснил директор по транспортной логистике компании Александр Дьяконов, автономная система рассчитывает оптимальную модель упр

«Газпромнефть-Снабжение» развивает цифровые решения для повышения эффективности логистики ​ авок и снизить долю ручных операций. Для запуска системы в операционную деятельность более 300 сотрудников прошли обучение. Сегодня решение используют сотрудники на всех складских площадках. На базе «Логистики» также был создан интерфейс, адаптированный под бизнес-процессы «Газпромнефть-Снабжения». Ирина Иванова, начальник отдела методологии логистики «Газпромнефть-Снабжения»: «Разра

«Делимобиль» запустил календарь предварительного бронирования автомобилей с доставкой пользователем времени стоимостью около 900 руб., тем самым сняв проблемы по поиску автомобиля и его подготовке к поездке. Таким образом пользователи «Делимобиля» смогут заранее забронировать машину с доставкой к дому или в любой из 15 городов присутствия сервиса по конкретному адресу. Для бронирования «На дни» будут доступны самые популярные модели в категориях «Эконом», «Комфорт», Supreme,

«Корус Консалтинг» представил систему для оптимизации логистики двора в рамках обновления платформы KONCRIT ложения KONCRIT|YMS с интеллектуальными инструментами оптимизации потоков транспорта и алгоритмами планирования — важный шаг к созданию современной отечественной информационной системы для управления логистикой на всей цепочке поставок», — сказала Галия Исламова, руководитель направления по внедрению систем управления двором и транспортом ГК «Корус Консалтинг».

Т2 оснастила мобильной связью робогрузовики «ЭвоКарго» для развития автономной логистики T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил SIM-картами часть автономных грузовиков «ЭвоКарго» и установил дополнительные базовые станции на площадках внедрения для р

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила возможности поиска грузов и транспорта короткие маршруты, которые не всегда выгодны. В сервисе «Поиск грузов» популярна функция подписки: грузоперевозчики могут настроить получение уведомлений на сайте, в мобильном приложении «АТИ

Возглавить компанию, в которой работают, чаще всего мечтают логисты, менеджеры по продажам и клиентскому сервису Каждый третий менеджер по логистике, клиентскому сервису и продажам мечтает возглавить компанию, в которой работает. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически

В Самаре открыт логистический центр Wildberries Ким за доверие к нашему региону. Спасибо всем, кто участвовал в реализации проекта: строителям, проектировщикам, сотрудникам. Уверен, что открытие комплекса придаст новый импульс дальнейшему развитию логистики, малого и среднего бизнеса, будет способствовать повышению качества жизни наших граждан», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Объединенная компания Wildberries и

«Винторг» сократил логистические затраты на 11% и увеличил пул перевозчиков в 10 раз с помощью платформы «Атракс» еревозок с 20 до 200 компаний. Об этом CNews сообщили представители «Атракс». До внедрения «Атракс» логисты «Винторга» ежедневно взаимодействовали с десятками перевозчиков вручную, согласовывал