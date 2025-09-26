Разделы

ХайТэк LinQ HPD ускоритель нейронных сетей LinQ HPS ускоритель для высокоплотных вычислений LinQ HPQ

ХайТэк - LinQ HPD - ускоритель нейронных сетей - LinQ HPS ускоритель для высокоплотных вычислений - LinQ HPQ

УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 «ХайТэк» и «Гравитон» объединяют усилия для создания защищенных ИИ-решений на базе ускорителей LinQ 3
24.09.2025 «ХайТэк» и «Аэтернум» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере ИИ 1
23.09.2025 «Гравитон», LinQ и РСК разработали российский ПАК для задач ИИ 4
18.09.2025 «ХайТэк» и «Нейролаб» объединили экспертизу для развития российского ИИ-рынка 2
02.09.2025 Минпромторг включил тензорный процессор LinQ H в реестр российской промышленной продукции 2
14.08.2025 ГТЛК, «ХайТэк», «Терра Тех» и БАС подвели первые итоги эксперимента по комбинированию спутниковых, беспилотных технологий и ИИ 2
07.07.2025 «ХайТэк» и «Инжиниринг+» разработали ПАК для высоконагруженных вычислений 2
26.06.2025 «ХайТэк» и «Аквариус» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области искусственного интеллекта 2
25.06.2025 ПАК для работы с искусственным интеллектом создадут «ХайТэк» и «Базальт СПО» и «Норси-Транс» 2
19.06.2025 «ХайТэк», ГТЛК и «Терра Тех» подписали соглашение о сотрудничестве для объединения спутниковых технологий, БАС и ИИ 1
16.06.2025 Первый в России универсальный ускоритель для высокоплотных вычислений LinQ HPS устанавливает новые стандарты производительности 2
09.06.2025 «Гравитон» и «ХайТэк» представили универсальный аппаратный комплекс для высокоплотных вычислений GraLinQ AI 2
04.06.2025 «ХайТэк» и «Аквариус» представили доверенный ИИ-комплекс «Лира» для задач ИИ 1
28.12.2024 7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews  1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
14.11.2012 Microsoft открыла фреймворк Reactive Extensions 1
20.10.2009 Microsoft представила возможности SharePoint 2010 и Visio 2010 1
04.12.2008 CodeGear RAD Studio 2009: разработка приложений для Windows и .NET 1
06.10.2008 Анонсирован новый релиз Mono - открытой реализации .NET 1
12.12.2005 Microsoft LINQ "почистит" код 1

Публикаций - 20, упоминаний - 33

ХайТэк и организации, системы, технологии, персоны:

ХайТэк - Hi-Tech 218 14
Microsoft Corporation 25066 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 601 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 939 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 15 2
Yandex - Яндекс 8158 1
Meta Platforms - Facebook 4503 1
Oracle Corporation 6809 1
GitHub 934 1
Норси-Транс - НТ 118 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 839 1
АйТи - Аплана Группа компаний 174 1
Базальт СПО - BaseALT 744 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4367 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 132 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 194 1
Loongson Technology 58 1
Google DeepMind 58 1
Google LLC 12099 1
Mindbox - Майндбокс 24 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 114 1
Embarcadero 66 1
Neuralink 17 1
ИИ-Технологии 178 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 1
onsemi - Fairchild Semiconductor 22 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 15 1
Лаборатория Наносемантика - Синтелли - Syntelly 9 1
Groq 2 1
FinalSpark 2 1
Нейролаб ЦТИИ - Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО 4 1
Suno - Suno AI 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7927 1
Tesla Motors 419 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1310 1
Симбат 2 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4723 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3297 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 47 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5118 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2100 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1885 1
ASF - Apache Software Foundation 219 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16703 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22140 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55512 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71017 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31399 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3783 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21533 5
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 147 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6846 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30601 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11718 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7214 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7988 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22468 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25590 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1705 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5673 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1683 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2313 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2166 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7124 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2628 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1277 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8246 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2761 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4467 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 380 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4465 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12099 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3210 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1415 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2365 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1169 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 733 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 267 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12757 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5837 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4410 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9974 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7621 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 146 3
Microsoft Windows 16148 3
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 363 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  362 3
ResNet - Residual Neural Network 16 2
3Logic Group - Ревотех - GraLinQ AI 2 2
Linux OS 10663 2
Oracle Java - язык программирования 3293 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1703 2
JavaScript - JS - язык программирования 1297 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 313 2
C/C++ - Язык программирования 822 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1950 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1436 2
IBM DB2 390 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1079 1
Google Android 14506 1
Apple iOS 8138 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1308 1
Apple macOS 2189 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 627 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 589 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1067 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 611 1
Docker - Платформа распределённых приложений 406 1
Google TensorFlow 93 1
SQLite - встраиваемая СУБД 48 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 190 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1471 1
Microsoft Visio - MS Visio 185 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 505 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
Python PyTorch 56 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 162 1
Microsoft Visual Studio 415 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 131 1
React JS - JavaScript фреймворк 101 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 1
Панков Андрей 15 10
Степанов Владимир 88 2
Фильченков Александр 19 2
Фролов Михаил 3 2
Московский Александр 5 1
Черенков Павел 10 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 390 1
Овчинников Сергей 49 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 1
Дитрих Евгений 15 1
Трандин Сергей 102 1
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 1
Ткачев Станислав 10 1
Гайдай Анатолий 1 1
Болтачев Максим 2 1
Кловач Евгений 2 1
Weiler Anne - Вайлер Энн 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 153594 16
Германия - Федеративная Республика 12865 3
Франция - Французская Республика 7945 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 31 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53027 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17853 1
Казахстан - Республика 5739 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45092 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13488 1
Земля - планета Солнечной системы 10579 1
Япония 13441 1
Беларусь - Белоруссия 5960 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18292 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3120 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2519 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3304 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1828 1
Украина 7738 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 801 1
Кипр - Республика 576 1
Австрия - Австрийская Республика 1327 1
Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань 29 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 24 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54054 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2928 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4680 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19909 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1576 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50424 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3563 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4244 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25470 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14737 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7830 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5871 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8840 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 646 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4179 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9817 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5189 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7212 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6199 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3637 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9420 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4352 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5392 1
Закон Мура - Moore's law 209 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1307 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 82 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6232 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11311 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3760 1
Английский язык 6828 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1277 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 381 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31214 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17117 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5928 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2872 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6262 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1685 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1314 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1609 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1055 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 937 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 166 1
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 12 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 66 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 53 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 237 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2566 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386440, в очереди разбора - 729976.
Создано именных указателей - 183723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

